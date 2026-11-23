Politik, Wirtschaft, Kultur Diese 10 Trends werden unsere Welt im Jahr 2027 kennzeichnen Der Anfang vom Ende der Ära Trump, zunehmende KI-Skepsis, Taiwan unter Druck und ein Kino-Jubiläum, das keinen Science-Fiction-Fan kaltlässt: Das neue Jahrbuch des Economist sagt, wohin sich die Welt im nächsten Jahr entwickeln wird. Das sind die Top-Trends. REUTERS/Mike Blake #Expertise Von The Economist Akt. 23.11.2026 06:59 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Seit mehr als 40 Jahren veröffentlicht der Economist im November seine Spezialausgabe "The World Ahead". Das Jahrbuch beleuchtet all jene Themen, Trends und Ereignisse, die im kommende Jahr besonders relevant sein werden. Und es bietet damit einen verlässlichen Kompass für gesellschaftliche Entwicklungen, politische Strömungen und kulturelle Ereignisse, die man im Auge behalten sollte.

"Das moderne Leben fühlt sich bisweilen an wie eine Science-Fiction-Geschichte", so Tom Standage, der Herausgeber von "The World Ahead", im Vorwort zu seinem neuesten Zukunfts-Führer. "Ein Raketenmagnat, der Computer ins All bringen will, ist zum ersten Billionär der Welt aufgestiegen. Drohnen haben die Kriegsführung grundlegend verändert. Taxis fahren autonom."

Nicht minder relevant, so Standage: "Künstliche Intelligenz entwickelt bisweilen ein Eigenleben. Humanoide Roboter sind auf dem Vormarsch. Es gibt Spritzen, die schlanker und gesünder machen – sofern man sie sich leisten kann. Nur die Außerirdischen fehlen noch. Doch vermutlich werden auch sie 2027 nicht auftauchen. Dafür gibt es zehn andere Entwicklungen, die man im Auge behalten sollte."

Dazu gehören laut "The World Ahead" die langen Schatten, die das Amerika nach Donald Trump bereits jetzt wirft, wie die zunehmende Skepsis der Menschen gegenüber der rasanten technischen Entwicklung, die vor allem von den Anlegermärkten wie im Rausch vorangetrieben wird. Das sind jene 10 Trends und Themen, denen wir im kommenden Jahr besondere Beachtung schenken sollten:

REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

1. Die Ära nach Trump

Wenn sich der Staub nach den Zwischenwahlen gelegt hat, beginnt der Wettlauf um die Nachfolge Donald Trumps. Doch von einem Präsidenten auf dem politischen Abstellgleis kann keine Rede sein. Eher gleicht er einem destruktiven Angry Bird. Zu erwarten sind weitere Dekrete, juristische Auseinandersetzungen, überraschende Umbenennungen, größenwahnsinnige Bauprojekte und militärische Abenteuer. Trump wird mit aller Kraft versuchen, seinen Einfluss zu bewahren und sein Vermächtnis zu prägen. Gleichzeitig wird sich die Welt zunehmend fragen, wie ein Amerika nach Trump aussehen könnte.

via REUTERS

2. Die Nachwirkungen des Iran-Krieges

Eine klare und endgültige Lösung des Konflikts ist kaum in Sicht. Die Unsicherheit wird daher anhalten. Doch Trumps schlecht kalkulierter Krieg hat das internationale Ansehen der USA beschädigt: Ihre Verbündeten vertrauen ihnen nicht mehr, ihre Gegner fürchten sie nicht länger. Die Folgen des Krieges werden 2027 weit über die Region hinaus spürbar sein. Sie werden die politischen Kräfteverhältnisse im Nahen Osten verändern, die globalen Energieflüsse neu ordnen und die Ernährungssicherheit gefährden – nicht zuletzt wegen drohender Engpässe bei Düngemitteln. Im Iran selbst wird das Regime seinen Machtanspruch weiter festigen.

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3. Das nächste heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen

2027 dürfte das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden. Ein "Super-El-Niño" wird einen Vorgeschmack auf die wärmere und unberechenbarere Zukunft geben, die uns erwartet: mit mehr Dürren, Hitzewellen, Waldbränden und extremen Wetterereignissen. Es sei denn, die Treibhausgasemissionen werden rasch gesenkt.

Ausgerechnet Donald Trump ist unterdessen unbeabsichtigt zum wohl besten Werbeträger der Welt für erneuerbare Energien geworden. Sie sind nicht nur das wirksamste Mittel gegen den Klimawandel, sondern ermöglichen es auch, sich von den Schwankungen der globalen Energiemärkte unabhängiger zu machen.

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4. Der Widerstand gegen KI wächst

Die Risiken künstlicher Intelligenz geraten zunehmend in den Fokus. Die Gefahr eines Markteinbruchs wächst, weil KI-Unternehmen in komplexen und undurchsichtigen Finanzkonstruktionen immer höhere Schulden aufnehmen. Unabhängig davon, wie sich die Märkte entwickeln: Leistungsfähigere Modelle werden eine Welle von Cyberangriffen ermöglichen. Unternehmen und Regierungen werden sich zudem zunehmend Sorgen über politische Risiken entlang der KI-Lieferketten machen.

Befürchtungen hinsichtlich des Verlusts von Arbeitsplätzen oder des Energie- und Wasserverbrauchs von Rechenzentren sind hingegen bislang nicht durch Daten belegt. Die Gegenbewegung speist sich vor allem aus Ängsten vor möglichen Folgen – nicht aus nachgewiesenen Auswirkungen.

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5. Europas populistische Rechte

Der Rechtspopulismus ist weltweit seit geraumer Zeit auf dem Vormarsch. 2027 richtet sich die Aufmerksamkeit jedoch vor allem auf Frankreich. Dort hat Marine Le Pen vom rechtspopulistischen Rassemblement National gute Chancen, die Präsidentschaftswahl zu gewinnen. Ein solcher Wahlausgang würde das deutsch-französische Tandem, das die Europäische Union antreibt, erheblich belasten. Zugleich würden die Sorgen über die prekäre Finanzlage des hoch verschuldeten Frankreichs weiter wachsen.

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6. Der Druck der Anleihemärkte

Doch nicht nur Frankreich versetzt die Anleihemärkte in Unruhe. Eine ausufernde Haushaltspolitik, der Bauboom rund um künstliche Intelligenz und eine erneute Inflationswelle infolge höherer Energiepreise treiben die Finanzierungskosten der Staaten in den Industrieländern nach oben. Die steigenden Zinsen setzen auch Unternehmen und private Haushalte unter Druck. Auf Dauer kann das nicht gut gehen. Irgendwo wird etwas nachgeben müssen.

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7. Taiwans Frist läuft ab

Die Technologie hat den Charakter der Kriegsführung verändert. Kleinere Staaten können sich heute leichter gegen militärisch überlegene Gegner behaupten, wie die Beispiele Ukraine und Iran zeigen. Was bedeutet das für Chinas Ambitionen gegenüber Taiwan? Xi Jinping soll den Streitkräften seines Landes eine Frist bis 2027 gesetzt haben, um für eine Eroberung der Insel gerüstet zu sein. Die USA sind abgelenkt. Wird China die Gelegenheit nutzen – oder zunächst den Ausgang der taiwanischen Wahlen 2028 abwarten? Die kommenden zwei Jahre dürften gefährlich werden.

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8. Der Ozempic-Effekt

Abnehmmittel verändern nicht nur die Körper ihrer Anwender, sondern auch deren Konsumverhalten. Die Menschen, die dank der Medikamente deutlich schlanker geworden sind und sich wie neu geboren fühlen, betreiben gewissermaßen "Revenge Shopping": Sie geben großzügig Geld für Kleidung, Kosmetik und Fitness aus. Der Erfolg dieser Präparate hat zudem das Interesse der Pharmaindustrie an Therapien zur Verlängerung der Lebensspanne neu belebt.

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9. Billigere Starts ins All

SpaceX’ gewaltige Starship-Rakete wird damit beginnen, regelmäßig Satelliten ins All zu bringen. Chinesische Raketenunternehmen werden die Wiederverwendung von Trägerraketen demonstrieren. Günstigere Weltraumstarts ebnen den Weg für private Raumstationen – und, ja, auch für den Bau von Rechenzentren in der Erdumlaufbahn. Was zunächst verrückt klingt, könnte sich durchaus als praktikabel erweisen.

Ringo Chiu / Zuma / picturedesk.com

10. Hollywood erfindet sich neu

Zum 50. Jubiläum kommt "Star Wars" erneut in die Kinos. Ein neuer Film soll das Franchise wiederbeleben. Auch die Avengers kehren zurück – einmal mehr –, und ein neuer James Bond steht in den Startlöchern. Doch angesichts des Erfolgs von Low-Budget-Filmen, die von YouTubern produziert werden, stellt sich die Frage: Wollen die Zuschauer überhaupt noch mehr vom Gleichen? Vielleicht nicht.

Und doch könnte "Star Wars" 2027 aktueller sein denn je. Der Film zeigt eine militärische Supermacht, die von kleinen, kostengünstigen Fluggeräten in die Schranken gewiesen wird. Er erzählt von Droiden, die sich nicht an ihre Vorgaben halten und eigene Ziele verfolgen, und warnt vor den Folgen lascher Sicherheitsvorkehrungen und gestohlener Daten.

Es scheint, als hätte die Wirklichkeit die Science-Fiction eingeholt. Wir hoffen, dass Ihnen The World Ahead 2027 eine ebenso hilfreiche wie unterhaltsame Orientierung in dieser dynamischen und ungewissen Zukunft bietet.

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"From The Economist, translated by www.deepl.com, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.com"