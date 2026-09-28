Kritik im US-Kongress "Manche kommen nicht mal ins Internet, sollen aber KI regeln" Die Warnungen vor einer zu raschen Entwicklung von KI werden immer dringender, der Ruf nach Regulierung wird lauter. Gleichzeitig geben US-Politiker offen zu, nicht einmal die Grundlagen dessen zu verstehen, was sie da regulieren sollen. Fährt der Zug an die Wand? Getty Images #Expertise Von NewsFlix Redaktion Akt. 28.09.2026 06:51 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Nirgendwo lässt sich die Absurdität unserer Hightech-Welt derzeit genauer beobachten als in der US-Hauptstadt Washington. Auf der einen Seite pumpen Tech-Konzerne Milliarden in künstliche Intelligenz, werfen Investoren mit absurd hohen Summen nur so um sich und warnen dieselben Menschen, die seit Jahren die KI-Entwicklung vorantreiben vor deren "existenziellen Risiken".

Auf der anderen Seite sitzt im mächtigsten Parlament der Welt, dem US-Kongress, eine Riege von Abgeordneten, die nach eigener Aussage nicht einmal wissen, wie man KI buchstabiert. Die Ironie ist bitter: Jene, die die Regeln für die möglicherweise mächtigste Technologie der Geschichte schreiben sollen, verstehen oft nicht einmal, worüber sie abstimmen.

Nach Angaben von NBC News haben mehrere US-Senatoren und Kongressabgeordnete überraschend offene Bekenntnisse über die technischen Defizite ihrer Kollegen abgelegt. Senator Thom Tillis brachte es auf den Punkt: Viele könnten KI nicht einmal buchstabieren. Und sein Kollege Ruben Gallego meinte, manche wüssten noch immer nicht, wie man ins Internet kommt. Diese Selbstkritik wirft grundsätzliche Fragen auf – nicht nur für die USA, sondern für Demokratien weltweit.

Sind die Politiker, die die Regeln für eine Technologie festschreiben müssen, die Auswirkungen auf die gesamte Menschheit haben könnte, überhaupt in der Lage, die Tragweite ihrer Entscheidungen zu erfassen? Und wie groß ist die Gefahr für uns alle, wenn sie daneben liegen? Wie Entscheidungen über die Zukunft der Menschheit von einer Riege technischer Dilettanten getroffen wird, wie die Situation in Europa aussieht und ob es überhaupt wichtig ist, technische Details zu verstehen – der Kern der Debatte im Überblick:

REUTERS/Kylie Cooper

Wie ist diese Debatte in den USA entstanden?

Gleich mehrere Abgeordnete sprachen öffentlich über die mangelnde Kompetenz im Kongress. Der republikanische Senator Thom Tillis sagte wörtlich zum Thema KI: "Viele können es nicht mal buchstabieren. Sie haben einfach keine Erfahrung." Sein Kollege Ruben Gallego, ein Demokrat aus Arizona, meinte, manche "wüssten noch immer nicht, wie man ins Internet kommt, geschweige denn, KI zu verstehen". Und der demokratische Senator Jon Ossoff nannte den Kongress ein antikes Establishment, das kaum E-Mail beherrsche und in eine technologische Revolution schlafwandle.

Warum ist das ein Problem?

Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant weiter und hat das Potenzial, praktisch jeden Lebensbereich zu verändern. Von der Arbeitswelt über Gesundheit bis zur nationalen Sicherheit – KI wird überall eingesetzt. Wenn jene, die Gesetze machen, die Technologie nicht verstehen, können sie diese aber auch nicht sinnvoll regulieren. Das Risiko: Entweder werden Regeln geschaffen, die an der Realität vorbeigehen. Oder es passiert gar nichts und wichtige Weichenstellungen bleiben aus.

Gibt es auch Gegenstimmen?

Ja, nicht alle sehen die Lage so pessimistisch. Der 76-jährige Abgeordnete Don Beyer macht derzeit einen Master in maschinellem Lernen, um am Ball zu bleiben. Er argumentiert: Man müsse kein Biologe oder Chemiker sein, um die Lebensmittelbehörde FDA einzurichten, und kein Anwalt, um die Börsenaufsicht SEC zu gründen. Es gebe bereits zwölf bis zwanzig Abgeordnete allein im Repräsentantenhaus, die KI-Gesetzesentwürfe eingebracht hätten.

Was blockiert konkrete Gesetze in den USA?

Mehrere Faktoren spielen zusammen. Der Kongress ist generell langsam – das Gesetzgebungsverfahren dauert oft Jahre. Das Internet wurde vor mehr als 40 Jahren erfunden, ein umfassendes Regelwerk gibt es bis heute nicht. Social Media ist seit 20 Jahren öffentlich zugänglich, doch Gesetze zum Kinderschutz online sind nach wie vor blockiert. Senator Mark Kelly, ein ehemaliger Astronaut, meinte dazu: Es ist leichter, einen Kampfjet zu fliegen, als KI-Gesetze durchzubringen.

Welche Rolle spielt die politische Ausrichtung?

Ein wesentlicher Faktor ist der politische Wille der Republikaner. Präsident Donald Trump hat wiederholt erklärt, er wolle das Wachstum von KI nicht bremsen. Er bezeichnete apokalyptische Warnungen als Schwindel und argumentiert, zu strenge Regulierung würde Amerika im Wettlauf mit China behindern. Die Devise der Regierung lautet: Ermutigen, nicht einschränken. Demokraten hingegen drängen stärker auf Sicherheitsregeln.

Denkt Trump dabei einzig an den Vorsprung der USA im Wettlauf der Systeme?

Daran besteht mancherorts Zweifel. Es gibt Stimmen, die dem US-Präsidenten vorwerfen, auch in der KI-Frage seine persönlichen Interessen über jene des Landes zu stellen. So sollen seine Unternehmen etwa massiv in KI investiert haben, während der Präsident vom Weißen Haus aus das Feuer weiter anfacht.

REUTERS/Elizabeth Frantz

Was sagt die Tech-Branche dazu?

Die Branche selbst ist gespalten. Microsoft-Mitgründer Bill Gates warnte in einem Interview, KI sei mächtig genug, um Ereignisse auszulösen, die eine Milliarde Tote verursachen könnten. Er betonte: Niemand glaube, dass Selbstregulierung ausreiche. Gleichzeitig wollen viele Tech-Unternehmen natürlich möglichst freie Hand behalten und lehnen zu strenge Vorgaben ab.

Welche konkreten Vorschläge gibt es im US-Kongress?

Eine überparteiliche Arbeitsgruppe hat 2024 einen 273-seitigen Bericht mit fast 90 Empfehlungen vorgelegt. Daraus sind mehrere Gesetzesentwürfe entstanden, die nun in Ausschüssen beraten werden. Der Frontier Act etwa würde nationale Sicherheitsregeln für fortgeschrittene KI-Modelle schaffen. Senator Josh Hawley wiederum schlägt vor, Tech-Firmen für jeden Schaden haftbar zu machen, den ihre KI-Systeme anrichten.

Wie sieht es in Europa im Vergleich aus?

Die Europäische Union ist deutlich weiter. Der AI Act, das weltweit erste umfassende KI-Gesetz, wurde bereits verabschiedet und tritt schrittweise in Kraft. Er kategorisiert KI-Anwendungen nach Risikostufen und verbietet besonders gefährliche Einsatzformen. Ironischerweise dient der europäische Ansatz mittlerweile mehreren US-Bundesstaaten als Vorlage für eigene Gesetze – obwohl die Trump-Regierung ihn scharf kritisiert und Europa deshalb auch immer wieder droht.

Was bedeutet das für Österreich?

Als EU-Mitglied gilt der AI Act auch in Österreich. Unternehmen und Behörden müssen sich an die neuen Regeln halten, etwa bei Hochrisiko-Anwendungen im Personalwesen oder bei biometrischer Identifikation. Die USA hingegen könnten zum Testlabor für unregulierte KI werden – mit allen Chancen und Risiken. Für europäische Verbraucher bedeutet das mehr Schutz, für Unternehmen aber auch mehr Bürokratie. Die ewige Diskrepanz zwischen Alter und Neuer Welt.

Droht eine Kluft zwischen USA und Europa?

Durchaus. Während Europa auf Vorsicht setzt, geben die USA Vollgas bei der Entwicklung. US-Vizepräsident JD Vance warf Europa sogar vor, den Wettbewerb im KI-Sektor zu verzerren. Die unterschiedlichen Ansätze könnten zu Spannungen führen – etwa bei der Frage, welche KI-Produkte in welchem Markt zugelassen werden. Langfristig wird sich zeigen, welches Modell erfolgreicher ist.

Ist Regulierung überhaupt möglich bei so schneller Entwicklung?

Das ist die zentrale Frage. Senator Bernie Moreno brachte das Dilemma auf den Punkt: Das Gesetzgebungsverfahren für Krypto dauert schon vier Jahre, ohne Ergebnis. Bei KI wäre alles, was man heute beschließe, in vier Jahren längst überholt. Die Technologie bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit, während Parlamente im Schneckentempo arbeiten. Manche Experten fordern daher flexiblere, anpassungsfähigere Regulierungsmodelle.

REUTERS/Annabelle Gordon

Wie optimistisch sind die Beteiligten?

Der Optimismus hält sich in Grenzen. Der Abgeordnete Jay Obernolte, der die überparteiliche KI-Arbeitsgruppe leitete, sagte auf die Frage, ob der Kongress es schaffen könne, die Entwicklung zu regulieren: Zuversichtlich ist ein zu starkes Wort, aber er sei hoffnungsvoll. Immerhin habe die Arbeitsgruppe eine Gruppe von KI-Experten im Kongress geschaffen, an die sich andere Abgeordnete nun wenden könnten. Ein kleiner Fortschritt in einer großen Herausforderung.

Wie geht es jetzt weiter?

Die nächsten Monate werden zeigen, ob sich im US-Kongress doch noch etwas bewegt. Ein KI-Gipfel des Weißen Hauses mit Tech-Führern steht bevor, der Fokus dürfte dabei aber eher auf Innovation als auf Regulierung liegen. Für Europa bedeutet das: weiter den eigenen Weg gehen und beobachten, ob das amerikanische Experiment der Nichtregulierung funktioniert – oder scheitert.