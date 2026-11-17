Polit-Pech = Börsen-pech Warum die "Trump AG" hunderte Millionen Dollar verloren hat Seit es für den US-Präsidenten politisch nicht mehr läuft, stottern auch seine Geschäfte. Anleger wenden sich zunehmend von allem ab, auf dem "Trump" steht. Seit Jahresbeginn haben mit der Familie verbundene Gesellschaften hunderte Millionen Dollar an Börsenwert verloren. APA-Images / AP / Carolyn Kaster #Expertise Von The Economist Akt. 17.11.2026 23:31 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Die Demokraten verweisen gern auf den enormen Reichtum, den der Trump-Clan in den vergangenen zwei Jahren angehäuft hat.

"Während Donald Trump und seine Familie sich bereichern, kämpft die amerikanische Familie ums Überleben", sagte Robert Garcia, der künftige Vorsitzende des Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhauses, in einem Video nach den jüngsten Zwischenwahlen. Zu seinen wichtigsten Vorhaben gehört es, die zahlreichen Wege aufzudecken, auf denen die Präsidentenfamilie aus ihrer politischen Stellung Kapital geschlagen hat.

Für die Trumps allerdings könnten die goldenen Zeiten bereits vorbei sein. Ein von The Economist zusammengestellter Korb aus 13 Aktien mit Verbindungen zur Familie hat seit Jahresbeginn mehr als die Hälfte seines Wertes verloren. Besonders in den vergangenen Monaten ging es steil bergab (siehe Grafik unten).

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Die Trump Media and Technology Group, Muttergesellschaft des sozialen Netzwerks Truth Social, hat 70 Prozent ihres Börsenwerts eingebüßt. Dominari Holdings, eine Investmentgesellschaft, an der Donald Trumps Söhne Donald junior und Eric gemeinsam mehr als zehn Prozent halten, verlor 87 Prozent.

Auch GrabAGun, ein Online-Marktplatz für Schusswaffen, in dessen Verwaltungsrat Donald junior sitzt, ist massiv eingebrochen. Gleiches gilt für die Mixed Martial Arts Group, einen Kampfsportveranstalter, den er berät. Mit dem politischen Glück der Familie schwindet offenbar auch ihre Fähigkeit, aus der Präsidentschaft finanziellen Nutzen zu ziehen.

Eine Zeit lang griffen Anleger nach allem, was in irgendeiner Weise mit den Trumps verbunden war. Zwischen Herbst 2024 und der Woche vor dem Tag der Amtseinführung hatte sich der Wert von Trump Media mehr als verdreifacht. Auch die Aktien von Dominari Holdings legten kräftig zu, nachdem die Trump-Söhne 2025 bei dem Unternehmen eingestiegen waren.

Gewinne gab es auch jenseits der Börse. In den vergangenen zwei Jahren beteiligte sich 1789 Capital, eine Risikokapitalgesellschaft, bei der Donald junior Partner ist, an zahlreichen der derzeit angesagtesten Start-ups weltweit. Dazu zählen Anduril, ein Hersteller von Drohnen, Polymarket, eine Wettplattform, sowie SpaceX, das Raumfahrtunternehmen, das im Juni mit einer astronomischen Bewertung an die Börse ging. Das von 1789 Capital verwaltete Vermögen soll von 150 Millionen Dollar im Jahr 2024 auf 3,5 Milliarden Dollar in diesem Jahr gestiegen sein.

Hinzu kommen die Krypto-Aktivitäten der Familie. Berechnungen demokratischer Abgeordneter im Kongress zufolge hatten die Trumps bis Januar 2026 mit dem Memecoin $TRUMP und anderen Geschäften rund um Kryptowährungen mehr als 2,2 Milliarden Dollar eingenommen.

REUTERS/Eduardo Munoz

Doch inzwischen hat sich die Stimmung eindeutig gegen den Präsidenten und seine Nachkommen gedreht. Der Kurs von $TRUMP ist seit Jahresbeginn um 80 Prozent eingebrochen. 1789 Capital scheint sich in den vergangenen Wochen mit neuen Investitionen zurückgehalten zu haben. Kalshi, ein Konkurrent von Polymarket, trennte sich kurz nach den Zwischenwahlen von Donald junior als Berater. Auch Trump Media könnte schon bald in finanzielle Schwierigkeiten geraten: Vom 30. November an haben Anleger das Recht, die Rückzahlung von Wandelanleihen im Wert von einer Milliarde Dollar zu verlangen, die das Unternehmen 2025 ausgegeben hat.

Arm werden die Trumps deshalb kaum. Das Recherchemedium ProPublica schätzt das Vermögen des Präsidenten auf mindestens 2,5 Milliarden Dollar. Darin enthalten sind unter anderem sein Immobilienimperium sowie Beteiligungen an großen börsennotierten Unternehmen wie Alphabet, Apple und – zuletzt weniger gewinnbringend – Nvidia. Dennoch dürfte der Absturz des Börsenwerts von Trump Inc. den Präsidenten schmerzen. Schließlich verfolgt kaum jemand die Entwicklung der Aktienmärkte so aufmerksam wie Donald Trump.

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