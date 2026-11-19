Drama vor Sizilien 15 Sekunden, 7 Tote: Darum ging die Luxusjacht "Bayesian" so rasch unter Der Abschlussbericht zum Untergang der Segeljacht "Bayesian" im Sommer 2024 vor Sizilien offenbart eine unerkannte Schwachstelle des Schiffes. Bei dem Unglück waren sieben Menschen, darunter Tech-Milliardär Mike Lynch und seine Tochter ums Leben gekommen. APA-Images / PA / Alberto Lo Bianco #Expertise Von Martin Kubesch Akt. 19.11.2026 06:33 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Es sollte eine Feier werden. Der britische Tech-Milliardär Mike Lynch hatte gerade einen jahrelangen Betrugsprozess überstanden und war freigesprochen worden. Mit Familie und Freunden segelte er auf seiner 56 Meter langen Luxusjacht "Bayesian" durch die sizilianischen Gewässer. Doch in einer Augustnacht 2024 endete die Reise tragisch vor dem Fischerhafen Porticello.

Das ankernde Schiff wurde in einem schweren Sturm aus unbekannter Ursache blitzschnell unter Wasser gezogen, während alle rundherum liegenden Schiffe zwar im schweren Wellengang heftig schaukelten, aber unversehrt blieben. Dabei kamen insgesamt sieben Menschen an Bord ums Leben, darunter Besitzer Mike Lynch und seine 18-jährige Tochter.

Der Fall erschütterte die internationale Öffentlichkeit und warf Fragen zur Sicherheit von derartigen Superjachten generell auf – die "Bayesian" mit ihrem 73 Meter hohen Mast galt als Stolz italienischer Schiffbaukunst. Laut dem Guardian hat nun die britische Unfalluntersuchungsbehörde MAIB ihren Abschlussbericht vorgelegt. Die wichtigste Erkenntnis überrascht: Die Jacht sank deshalb so rasch, weil sie eine Schwachstelle hatte, von der niemand wusste und die offenbar keiner ahnte. Die furchtbaren Fakten:

EPA-EFE

Was ist in jener Nacht passiert?

In der Nacht zum 19. August 2024 lag die "Bayesian" vor Anker nahe Porticello an der sizilianischen Nordküste. Um 3.55 Uhr früh wurde die Besatzung durch plötzliche Winde von bis zu 30 Knoten alarmiert. Innerhalb von zwei Minuten begann die Jacht zu krängen und trieb ab. Dann steigerten sich die Windgeschwindigkeiten binnen kürzester Zeit auf rund 70 Knoten, also etwa 130 km/h. In weniger als 15 Sekunden wurde die Jacht auf die Seite gedrückt. 18 Minuten später war sie mit Wasser vollgelaufen und gesunken.

Wer war Mike Lynch?

Schiffseigner Mike Lynch, 59, galt als einer der bedeutendsten Tech-Unternehmer Großbritanniens. Er gründete das Software-Unternehmen Autonomy und verkaufte es 2011 an Hewlett-Packard. Der Deal führte zu einem jahrelangen Rechtsstreit wegen angeblichen Betrugs. Lynch wurde erst kurz vor seinem Tod in den USA freigesprochen und befand sich auf einer Erholungskreuzfahrt. Er hatte seine Familie sowie langjährige Freunde dazu eingeladen, um das Prozessergebnis mit ihm zu feiern.

Wer untersuchte das Unglück?

Die MAIB ist die Marine Accident Investigation Branch, die staatliche Seeunfalluntersuchungsbehörde Großbritanniens. Die Behörde mit Sitz in Southampton untersucht Seeunfälle in britischen Gewässern sowie Vorfälle weltweit, an denen Schiffe unter britischer Flagge beteiligt sind – darunter auch die "Bayesian", die unter der Flagge der Kaimaninseln, einem britischen Überseegebiet, fuhr.

Wer kam bei dem Unglück ums Leben?

Sieben Menschen starben: Mike Lynch und seine 18-jährige Tochter Hannah, der Anwalt Chris Morvillo und seine Frau Neda, der Banker Jonathan Bloomer und seine Frau Judy sowie der Schiffskoch Recaldo Thomas. Sie alle befanden sich unter Deck, als die Jacht kenterte.

Wie viele Menschen konnten gerettet werden?

15 Personen überlebten das Unglück: neun Besatzungsmitglieder und sechs Gäste. Ihre Rettung erfolgte durch die Crew eines nahegelegenen Schiffes, der "Sir Robert Baden-Powell". Einige Überlebende konnten auf die Flybridge (das Oberdeck der "Bayesian") gelangen und wurden angewiesen, vom Schiff wegzuschwimmen und sich von Mast und Baum fernzuhalten.

Was hat der Untersuchungsbericht ergeben?

Die zentrale Erkenntnis: Die "Bayesian" hatte eine unerkannte Anfälligkeit für starke Winde. Diese Schwachstelle wurde nie identifiziert, weil die Jacht nie für die Bedingungen geprüft worden war, in denen sie sich zum Zeitpunkt des Unglücks befand: vor Anker, mit eingeholten Segeln und eingefahrenem Zentralschwert, was ihre Stabilität zusätzlich verschlechterte.

Was ist ein Downburst?

Ein Downburst ist ein meteorologisches Phänomen, bei dem ein starker Luftstrom aus einer Gewitterwolke auf die Erdoberfläche oder das Meer prallt und sich mit enormer Kraft ausbreitet. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein solcher Downburst die "Bayesian" traf. Die extremen Winde waren in der Wettervorhersage nicht explizit angekündigt worden.

Warum war die Jacht so verwundbar?

Die "Bayesian" war ein Segelschiff mit einem einziehbaren Zentralschwert, das für Stabilität sorgt. Als sie vor Anker lag, war dieses Schwert eingefahren und die Segel waren geborgen, also eingerollt. In dieser Konfiguration war die Jacht besonders anfällig für seitliche Windkräfte. Diese Kombination aus Faktoren war jedoch nie in Stabilitätsberechnungen berücksichtigt worden.

Was ist das Zentralschwert?

Das Zentralschwert, auch Kielschwert genannt, ist ein großes Unterwasser-Element, das einem Segelschiff Stabilität verleiht. Bei der Bayesian konnte es eingefahren werden, was in flachen Gewässern praktisch ist. In der Unfallnacht war es ebenfalls eingezogen, was die Stabilität der Jacht verringerte.

Warum hat die Besatzung keine Warnung erhalten?

Die Ermittler betonen, dass die Besatzung keine Chance hatte. Die extremen Winde waren in der Wettervorhersage nicht explizit vorhergesagt worden. Chefermittler Rob Loder sagte: Die Besatzung hatte keine Warnung vor dem Risiko. Innerhalb von nur 14 Minuten entwickelten sich ruhige Bedingungen zu Winden von mindestens 68 Knoten.

Warum haben die Rettungsinseln nicht funktioniert?

Keine der Rettungsinseln an Bord löste sich automatisch aus oder blähte sich von selbst auf, wie es im Notfall eigentlich vorgesehen wäre. Der Besatzung gelang es nur, eine Rettungsinsel manuell zu aktivieren. Die Gründe dafür werden im Bericht nicht detailliert genannt.

Gibt es strafrechtliche Konsequenzen?

Italienische Ermittler haben die strafrechtlichen Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Der britische MAIB-Bericht konzentriert sich auf die technischen Unfallursachen und gibt keine strafrechtlichen Einschätzungen ab. In Großbritannien laufen zudem Untersuchungen zu den Todesfällen der britischen Staatsangehörigen.

APA-Images / AFP / FAMILY HANDOUT

Was bedeutet der Bericht für die Jachtbranche?

Der Bericht wirft ein Schlaglicht auf Sicherheitslücken bei der Zertifizierung von Luxusjachten. Die Stabilitätsinformationen, die der Besatzung zur Verfügung standen, enthielten keine ausreichenden Details zu möglichen Wetterbedingungen. Dies könnte zu Nachbesserungen bei Bauvorschriften und Sicherheitsstandards führen.

Weshalb dauerte es über zwei Jahre, ehe dieses Ergebnis feststand?

Die Bergung der "Bayesian" wurde erst zehn Monate nach dem Unglück abgeschlossen. Sie lag in etwa 50 Metern Tiefe. Um sie überhaupt heben zu können, musste zunächst der knapp 73 Meter lange Mast abgetrennt werden. Bei den Bergungsarbeiten kam ein weiterer Mensch ums Leben, ein Taucher wurde bei einer Explosion eines Arbeitsgeräts tödlich verletzt.

Wie geht es jetzt weiter?

Die britische Küstenwache untersucht den Fall weiterhin, ebenso wie die italienische Staatsanwaltschaft. Für die Hinterbliebenen bleibt die Frage, ob der Tod ihrer Angehörigen hätte verhindert werden können, wenn die technische Schwachstelle rechtzeitig erkannt worden wäre. Auch die Frage, ob sich für die italienische Werft Perini Navi, die die "Bayesian" konstruiert und gebaut hat, durch das Untersuchungsergebnis rechtliche Konsequenzen ergeben, ist noch ungeklärt.