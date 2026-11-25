Tages-Planung Ist es sinnvoll, den Lebensstil an den Menstruationszyklus anzupassen? "Cycle Syncing", also die Abstimmung des individuellen Lifestyle auf den eigenen Monatszyklus, ist nicht nur in den sozialen Medien ein großes Thema. Die wissenschaftlichen Belege dafür, dass diese Strategie tatsächlich funktioniert, sind bislang allerdings eher spärlich. Getty Images #Besser Leben Von The Economist Akt. 25.11.2026 05:42 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Alle Spitzensportlerinnen und Spitzensportler stehen vor ähnlichen Herausforderungen: Sie müssen einen anspruchsvollen Trainingsplan mit ihrem Privatleben vereinbaren und dabei Kalorienzufuhr und Flüssigkeitshaushalt kontinuierlich im Blick behalten. Für Sportlerinnen kommt eine weitere Größe hinzu, die es zu berücksichtigen gilt: ihr Menstruationszyklus.

In einer 2016 in der Fachzeitschrift Plos One veröffentlichten Studie unter Sportlerinnen gab mehr als die Hälfte der als Elite eingestuften Athletinnen an, dass ihr Zyklus ihre Leistungsfähigkeit beeinflusse. Eine vergleichbare Untersuchung britischer Leichtathletinnen aus dem Jahr 2024 kam sogar auf einen Anteil von mehr als 75 Prozent.

Da es bislang an klaren gesundheitlichen Empfehlungen mangelt, überrascht es kaum, dass Influencerinnen auf TikTok inzwischen entsprechende Ratschläge verbreiten. Das sogenannte "Cycle Syncing" – also die Abstimmung des gesamten Lebensstils, vom Training bis zur Ernährung, auf den Menstruationszyklus – ist mittlerweile weitverbreitet. Doch funktioniert das tatsächlich?

Getty Images

Ein typischer Menstruationszyklus weist zwei klar definierte Eckpunkte auf. Der erste ist der Eisprung, bei dem eine Eizelle aus einem Eierstock freigesetzt wird. Der zweite ist die Menstruation: Bleibt eine Befruchtung aus, wird die Gebärmutterschleimhaut abgestoßen. Die Vorbereitung des Körpers auf diese Vorgänge geht mit erheblichen hormonellen Schwankungen einher.

Der Spiegel des Sexualhormons Östrogen erreicht rund um den Eisprung seinen Höchststand, während das Progesteron-Niveau, ein weiteres Hormon, anschließend ansteigt und später seinen Höhepunkt erreicht. Vor Beginn der Menstruation sinken die Konzentrationen beider Hormone deutlich.

Der übrige Verlauf des meist etwa einen Monat dauernden Zyklus ist weniger eindeutig. Das hat Anhängerinnen des Cycle Syncing allerdings nicht davon abgehalten, ihn in vier klar abgegrenzte Phasen einzuteilen: die Menstruationsphase (während der Blutung), die Follikelphase (in der die eizellhaltigen Follikel im Eierstock heranreifen), die Ovulationsphase (rund um den Eisprung) und die Lutealphase (in der sich die zurückbleibenden Follikelstrukturen zurückbilden).

Befürworterinnen des Konzepts zufolge ist das Energieniveau während der Menstruation aufgrund niedriger Hormonspiegel und des Blutverlusts am geringsten. In der Follikelphase steige es dann allmählich wieder an. Progesteron wird mit einer verlangsamten Verdauung und Blähungen in Verbindung gebracht – Beschwerden, die die Lutealphase unangenehm machen können. Der starke Hormonabfall gegen Ende dieser Phase bringt häufig weitere unerwünschte Begleiterscheinungen mit sich, etwa Kopfschmerzen, Unterleibskrämpfe und depressive Verstimmungen.

Die Anhängerinnen des Cycle Syncing empfehlen deshalb, körperliche Aktivität und Ernährung an die jeweilige Zyklusphase anzupassen. Während der Menstruation etwa solle man es beim Training ruhiger angehen lassen und bevorzugt eisenreiche Lebensmittel zu sich nehmen. In der Follikelphase wiederum sei es ratsam, sich auf kreative Aufgaben zu konzentrieren und die Trainingsintensität bis zum Eisprung schrittweise zu steigern. In der als besonders beschwerlich geltenden Lutealphase empfehlen manche, Krafttraining durch Yoga zu ersetzen und den Konsum zuckerreicher Lebensmittel einzuschränken, da diese prämenstruelle Krämpfe verstärken könnten.

Die Struktur, die Cycle Syncing Frauen bietet, mag attraktiv sein. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen jedoch davor, dass die wissenschaftliche Grundlage dafür bislang äußerst dünn ist. "Es gibt keine methodisch belastbaren randomisierten Studien", sagt Liisa Hantsoo, die an der Johns Hopkins University im US-amerikanischen Baltimore zur Gesundheit von Frauen forscht. "Vieles beruht daher auf Erfahrungsberichten."

Getty Images

Solche Einzelberichte können besonders irreführend sein, weil sich die Zykluslängen von Frau zu Frau erheblich unterscheiden. Auch Art und Ausprägung der Beschwerden können stark variieren. Die Follikelphase beispielsweise kann zwischen sieben und 21 Tagen dauern. Zudem verkürzt sich der Zyklus einer Frau im Laufe ihres Lebens häufig – oder verändert sich, wenn sie die Verhütungsmethode wechselt.

Wer im Alltag unter zyklusbedingten Beschwerden leidet, tut vermutlich gut daran, sich bei besonders ausgeprägter Erschöpfung Ruhe zu gönnen. Generell aber gebe es keine allgemeingültigen Vorgaben, sagt Hantsoo: "Es gibt keine festen Regeln."

Der vernünftigste Ansatz dürfte daher sein, sich bewusst zu machen, dass eine Methode, die einer Frau hilft, nicht zwangsläufig auch für eine andere geeignet ist. Wer die eigenen Symptome systematisch beobachtet und herausfindet, was dem persönlichen Wohlbefinden guttut, erzielt möglicherweise die besten Ergebnisse.

"© 2026 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved."

"From The Economist, translated by www.deepl.com, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.com"