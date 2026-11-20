Mitarbeiter wurden Millionäre KI-Firma Anthropic: 107 Milliarden Dollar mehr an einem Tag Das KI-Unternehmen Anthropic hat den größten Börsengang der Geschichte hingelegt. Der Aktienkurs des "Claude"-Entwicklers explodierte am ersten Handelstag. Was hinter dem Hype steckt und warum der Konkurrent OpenAI jetzt unter riesigem Druck steht. REUTERS/Brendan McDermid #Expertise Von NewsFlix Redaktion Akt. 20.11.2026 06:59 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Die Handelsglocke der Nasdaq hatte kaum ausgeschlagen, da war es schon passiert: Die Aktie des KI-Unternehmens Anthropic schoss am Donnerstag um ein Drittel in die Höhe. Innerhalb weniger Stunden war aus einem Start-up ein Koloss entstanden, dessen Börsenwert die Marke von zwei Billionen Dollar durchbrach. In den Büros von Tech-Investoren in San Francisco und an der Wall Street knallten die Champagnerkorken.

Der Börsengang von Anthropic stellt alle bisherigen Rekorde in den Schatten, laut NBC News erreichte die Bewertung zeitweise über 1,7 Billionen Dollar. Dabei wurde das Unternehmen erst vor sechs Jahren gegründet. Wer hinter dem Hype steckt, woher das viele Geld kommt und was die Anthropic-Hausse für die Zukunft der Künstlichen Intelligenz generell bedeutet – die wichtigsten Infos:

Was ist bei diesem Börsengang genau passiert?

Der KI-Entwickler Anthropic hat am Donnerstag an der Technologiebörse Nasdaq sein Debüt gegeben. Der erste gehandelte Kurs lag bei 111,50 Dollar – das sind 34 Prozent mehr als der Ausgabepreis von 83 Dollar. Insgesamt wurden dadurch 107,3 Milliarden Dollar eingenommen. Das ist mehr als bei jedem anderen Börsengang bisher in der Geschichte.

REUTERS/Shannon Stapleton

Wer ist Anthropic eigentlich?

Anthropic ist ein KI-Unternehmen aus San Francisco, das erst vor etwa sechs Jahren gegründet wurde. Die Firma entwickelt Sprachmodelle und KI-Assistenten, darunter den bekannten KI-Chatbot Claude. Das Unternehmen gilt als einer der führenden Entwickler sogenannter generativer KI.

Wer hat das Unternehmen gegründet?

Hinter Anthropic stecken die Geschwister Dario und Daniela Amodei. Beide arbeiteten zuvor beim ChatGPT-Entwickler OpenAI. Sie verließen das Unternehmen, weil sie der Meinung waren, dass dort nicht genug auf die Risiken Künstlicher Intelligenz geachtet wird. Bei Anthropic wollten sie KI verantwortungsvoller entwickeln.

Warum ist der Börsengang so spektakulär?

Es ist der größte Börsengang aller Zeiten. Anthropic hat damit den bisherigen Rekordhalter SpaceX deutlich überholt. Elon Musks Weltraumfirma hatte bei ihrem Börsengang im vergangenen Juni etwa 86 Milliarden Dollar eingesammelt – die Bestmarke bis dahin. Anthropic übertraf diese Summe um mehr als 20 Milliarden.

Wofür braucht Anthropic das viele Geld?

Der Großteil fließt direkt ins Unternehmen. Anthropic benötigt die Milliarden vor allem für Investitionen in Rechenleistung. Die Entwicklung moderner KI-Modelle verschlingt enorme Ressourcen. Für die kommenden Jahre hat das Unternehmen Ausgaben von 895 Milliarden Dollar veranschlagt.

Wer profitiert noch von dem Börsengang?

Frühe Investoren haben Aktien im Wert von knapp zwei Milliarden Dollar verkauft und damit ordentlich Kasse gemacht. Aber auch Tausende Mitarbeiter von Anthropic wurden durch ihre Aktienpakete zumindest auf dem Papier zu Millionären. Für sie hat sich der Einstieg bei dem Start-up buchstäblich ausgezahlt.

Wie unterscheidet sich Anthropic von OpenAI?

Während OpenAI mit ChatGPT stark auf Endverbraucher setzt, konzentriert sich Anthropic vor allem auf Geschäftskunden. Das Unternehmen arbeitet mit großen Konzernen und Behörden zusammen. Diese Strategie hat sich offenbar bewährt – Anthropic ist nun vor OpenAI an die Börse gegangen.

EUTERS/Manuel Orbegozo

Was macht OpenAI jetzt?

Der ChatGPT-Entwickler hat seinen geplanten Börsengang auf das kommende Jahr verschoben. Als Grund nannte das Unternehmen unter anderem eine negative Stimmung gegenüber KI-Technologie in der Gesellschaft. Die Konkurrenz durch Anthropic dürfte den Druck auf OpenAI aber zusätzlich erhöhen.

Was bedeutet der Börsengang für die KI-Branche?

Er zeigt, wie groß das Vertrauen der Investoren in Künstliche Intelligenz offenbar nach wie vor ist. Trotz aller Diskussionen über Risiken und Regulierung fließen weiterhin Milliarden in die Technologie. Die Bewertungen erreichen dabei Dimensionen, die selbst die größten Tech-Börsengänge der Vergangenheit in den Schatten stellen.

Gibt es auch kritische Stimmen?

Ja, durchaus. Manche Analysten warnen vor einer Überbewertung. Die hohen Börsenkurse beruhen auf Erwartungen an künftige Gewinne, die erst noch eintreten müssen. Wenn die KI-Branche die hochgesteckten Hoffnungen nicht erfüllt, könnten die Bewertungen schnell einbrechen.

Ist Anthropic auch für österreichische Anleger relevant?

Grundsätzlich ja. Die Aktie wird an der Nasdaq gehandelt und ist damit für jeden zugänglich, der US-Aktien kaufen kann. Allerdings sollten Privatanleger die Risiken bedenken. Neu an der Börse notierte Aktien können stark schwanken.

Wie geht es jetzt weiter?

Der Anthropic-Börsengang markiert einen neuen Höhepunkt im KI-Hype. Wie nachhaltig die hohen Bewertungen sind, wird sich erst in den kommenden Monaten und Jahren zeigen. Für die Branche steht fest: Der Wettlauf um die Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz geht damit auf jeden Fall in die nächste Runde.