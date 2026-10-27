Börsengang beantragt So will KI-Hersteller Anthropic jetzt 100 Milliarden einnehmen Der Entwickler des Chatbots Claude hat offiziell seinen Börsengang beantragt. Dabei könnte das Unternehmen bis zu 100 Milliarden Dollar an Kapital in die Kassen gespült bekommen. Die Konkurrenz schaut gespannt zu, der IPO gilt als Test für die gesamte KI-Branche. REUTERS/Jonathan Ernst #Expertise Von Martin Kubesch Akt. 27.10.2026 06:32 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Am Montag wurde offiziell, wovon im Silicon Valley wie an der New Yorker Börse seit Monaten gesprochen wird: Anthropic, einer der führenden Entwickler von künstlicher Intelligenz, hat die Unterlagen für einen Börsengang bei der Börsenaufsicht SEC eingereicht.

Der geplante Börsengang des Claude-Entwicklers wird der erste eines namhaften KI-Unternehmens – und gilt als Gradmesser für die gesamte Branche, wie CBS News und ABC News berichten. Der IPO – Wirtschafts-Sprech für Börsengang – des Unternehmens könnte dabei zum "Referendum für den gesamten KI-Handel" werden, so die Finanzexperten.

Investoren weltweit blicken gespannt auf das Geschehen, während andere KI-Entwickler in den Startlöchern stehen, um ebenfalls ihre Unternehmen in den Börsenhandel zu bringen – und zig Milliarden an neuen Investitionen einzusacken.

Was der geplante Börsengang von Anthropic für die gesamte Branche bedeutet, ab wann das Papier gehandelt werden soll und warum der Einstieg zum Gradmesser für die wichtigste Zukunftstechnologie werden könnte – die wichtigsten Antworten:

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Worum geht es?

Anthropic hat bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) die offiziellen Unterlagen für einen Börsengang eingereicht. Das Börsendebüt wird spätestens bis Jahresende erwartet, ein konkretes Datum wurde noch nicht genannt. Die Aktien sollen unter dem Kürzel "ANT" an der technologielastigen Nasdaq gehandelt werden.

Wer oder was ist Anthropic?

Anthropic ist ein KI-Unternehmen mit Sitz in San Francisco, das den Chatbot Claude entwickelt hat, einen direkten Konkurrenten zu ChatGPT von OpenAI. Gegründet wurde die Firma 2021 von Dario Amodei und seiner Schwester Daniela, beide hatten zuvor bei OpenAI gearbeitet. An der Spitze steht Dario Amodei als CEO. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als fokussiert auf KI-Sicherheit.

Was unterscheidet Anthropic von OpenAI?

Beide Unternehmen entwickeln große KI-Sprachmodelle. Anthropic legt aber besonderen Wert auf KI-Sicherheit und verantwortungsvolle Entwicklung. Die Gründer hatten OpenAI unter anderem wegen Bedenken zur Sicherheitsstrategie verlassen.

Warum ist dieser Börsengang so bedeutend?

Das IPO von Anthropic gilt als Stimmungstest für die gesamte KI-Branche. "Wenn es in die Höhe schießt, kann man mit einer Schlange von KI-Börsengängen rechnen", sagt Nigel Green, Chef der Investmentfirma deVere Group. Sollte der Börsengang straucheln, könnten sich die Bewertungen im gesamten Tech-Sektor schnell anpassen.

Was ist ein IPO genau?

IPO steht für Initial Public Offering, auf Deutsch Börsengang. Dabei werden erstmals Aktien eines Unternehmens an einer Börse öffentlich zum Kauf angeboten. Jeder kann dann Anteile erwerben, nicht nur ausgewählte Investoren.

Warum will das Unternehmen an die Börse?

Ein Börsengang (IPO) bringt frisches Kapital. Das ist in der KI-Branche besonders wichtig, weil die Entwicklung leistungsfähiger Modelle enorme Rechenleistung erfordert - und die kostet Milliarden. Zudem ermöglicht ein IPO bisherigen Investoren, ihre Anteile zu verkaufen.

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Um welche Summen geht es?

Die Zahlen sind atemberaubend: Anthropic wurde im letzten Mai mit 965 Milliarden Dollar bewertet. Nach dem Börsengang könnte der Wert auf 1,5 bis 2 Billionen Dollar steigen. Das IPO selbst könnte bis zu 100 Milliarden Dollar einbringen - mehr als der bisherige Rekord-Börsengang von Elon Musks SpaceX im vergangenen Juni mit 86 Milliarden Dollar.

Wie sieht es mit den Finanzen aus?

Die Umsätze explodieren: Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Anthropic 16,3 Milliarden Dollar Einnahmen, im Vorjahreszeitraum waren es nur 1,2 Milliarden. Doch Gewinn macht das Unternehmen nicht. Der Nettoverlust im ersten Halbjahr betrug 80,7 Milliarden Dollar – mehr als das Sechsfache des Vorjahresverlustes.

Wofür gibt Anthropic so viel Geld aus?

Der Großteil fließt in die technische Infrastruktur. Allein im ersten Halbjahr 2026 investierte Anthropic 8,9 Milliarden Dollar in Chips und andere Rechenressourcen für seine KI-Modelle. Im Vergleichszeitraum 2025 waren es noch 2,3 Milliarden. Der Aufbau der nötigen Rechenkapazitäten verschlingt enorme Summen.

Wer hat bisher in Anthropic investiert?

Zu den größten Geldgebern zählen Tech-Giganten wie Google und Amazon. Beide haben Milliardensummen in das Start-up gesteckt. Auch zahlreiche Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley sind beteiligt.

Was sagt die Unternehmensführung zu potenziellen neuen Investoren?

Die sieben Mitgründer richten sich in einem Brief an potenzielle Aktionäre: "Wir ermutigen Sie, Ihren Kauf nicht rein transaktional zu sehen. Wir hoffen, Sie sehen ihn als Chance, Teil von etwas Größerem zu sein." Das Aufkommen maschineller Intelligenz sei "einer der prägenden Momente der Menschheitsgeschichte".

Warum ist der Zeitpunkt brisant?

Investoren blicken derzeit skeptisch auf den KI-Boom. Nach Jahren der Euphorie fragen sich viele, ob die hohen Bewertungen gerechtfertigt sind. Das Anthropic-IPO könnte zum Prüfstein werden: Ist die Branche ihr Geld wert - oder platzt bald eine Blase?

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Welche Risiken sieht Anthropic selbst?

Im Börsenprospekt warnt das Unternehmen offen vor Gefahren. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müsse man bestehende KI-Modelle nutzen, um die nächste Generation zu entwickeln - ein Prozess namens "rekursive Selbstverbesserung". Scheitert man dabei, drohe der Rückfall hinter die Konkurrenz.

Warum warnen Experten vor KI-Risiken?

KI-Fachleute befürchten, dass die Nutzung von KI zur Entwicklung immer mächtigerer Modelle das Risiko erhöht, die Kontrolle über die Technologie zu verlieren. Mögliche Folgen: tödliche Pandemien oder Cyberattacken, die Internet, Strom oder Wasser lahmlegen. Ein ehemaliger Anthropic-Forscher schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass KI die Menschheit binnen zehn Jahren auslöscht, auf zehn Prozent.

Hat Anthropic auf diese Bedenken reagiert?

Ja, und das auf bemerkenswerte Weise. CEO Dario Amodei forderte im September öffentlich eine Verlangsamung der KI-Entwicklung. Die Geschwindigkeit des technologischen Wachstums sollte als Warnsignal dienen, sagte er in einem Interview. Gleichzeitig argumentiert er für die Fortsetzung der KI-Entwicklung.

Was bedeutet der Börsengang für die KI-Entwicklung?

Mehr Kapital bedeutet mehr Ressourcen für Forschung. Anthropic könnte seine Modelle schneller weiterentwickeln und neue Produkte auf den Markt bringen. Gleichzeitig steigt mit einem Börsengang auch der Druck, Gewinne zu erzielen.

Was bedeutet das alles für die KI-Branche?

Der Anthropic-Börsengang wird zeigen, wie stark das Vertrauen der Anleger in KI-Investitionen wirklich ist. "Anthropic könnte das wertvollste Unternehmen der Welt werden. Es könnte aber auch in der Insolvenz enden", analysieren Experten der Beratungsfirma Lightshed die Lage. Die gesamte Branche blickt gespannt auf das Ergebnis.

Was kommt als Nächstes?

Der Börsengang wird noch für November erwartet, möglicherweise vor dem US-Feiertag Thanksgiving. Auch der Konkurrent OpenAI hatte im Juni einen Börsengang beantragt, diesen aber wegen Sicherheitsbedenken vorläufig verschoben. Gut möglich jedoch, dass die Firma von CEO Sam Altman Anthropic nicht den Vortritt lassen. Es könnte sich also ein Wettlauf um die Gunst der Anleger entwickeln, der die gesamte KI-Branche unter Beobachtung stellt.