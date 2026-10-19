2.000 Festnahmen Nach Gewalt-Weekend: Weshalb Frankreich weitere Eskalation droht Die Schäden der Ausschreitungen vom Wochenende sind noch nicht beseitigt, die Regierung ist schockiert. Aber die grundlegenden Probleme des Landes bleiben ungelöst – und die Präsidentschaftswahl Anfang 2027 könnte die Wut der Menschen noch weiter anheizen. REUTERS/Abdul Saboor #Expertise Von The Economist Akt. 19.10.2026 06:04 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Frankreichs Geschichte ist seit jeher von Umbrüchen und Aufständen geprägt. Die von Charles de Gaulle 1958 gegründete Fünfte Republik wurde ein Jahrzehnt später von den Studentenprotesten im Mai 1968 erschüttert; im Jahr darauf trat de Gaulle zurück. Emmanuel Macron sah sich 2018 und 2019 monatelang mit landesweiten, teils gewaltsamen Protesten der Gelbwesten konfrontiert. Um die Lage unter Kontrolle zu bringen, ließ der Präsident gepanzerte Fahrzeuge durch die Straßen der Hauptstadt rollen.

Doch die apokalyptischen Szenen vom 17. Oktober, als in Städten quer durch Frankreich öffentliche Gebäude in Flammen aufgingen und Geschäfte geplündert wurden, waren in mancher Hinsicht noch erschreckender. Sie drohen das Land weiter zu spalten und den Wählern bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr eine Entscheidung zwischen zwei politischen Extremen aufzuzwingen.

Selbst für ein Land, das an Straßenproteste und Aufstände gewöhnt ist, waren die Ereignisse des Wochenendes schockierend. In Limoges stürzten der Uhrturm und das Dach des Rathauses aus dem 19. Jahrhundert ein, nachdem das Gebäude in Brand gesetzt worden war. Vermummte Randalierer, in Frankreich als Casseurs bekannt, drangen in das Rathaus von Marseille ein und stürzten eine Marmorbüste der Marianne um, der Symbolfigur der französischen Republik.

REUTERS/Clotaire Achi

In Bordeaux schlugen vermummte Jugendliche die Schaufenster von Louis Vuitton und anderen Geschäften ein und rafften Handtaschen, Turnschuhe und weitere Waren an sich. Ein Jugendlicher schwenkte seine Beute in einem Einkaufskorb aus Plastik, als käme er gerade vom Supermarkt zurück. Andere rissen Nike-Turnschuhe aus ihren Schachteln und machten sich davon.

Schwarze Rauchwolken stiegen auf, die Bereitschaftspolizei rückte vor. Landesweit wurden allein am Samstag mehr als 2.000 Menschen festgenommen. "Heute Abend empfinden wir alle Wut und Scham", sagte Macron in einer Fernsehansprache.

Für manche der rund 500.000 Menschen, die sich an den eintägigen Protesten beteiligten, war die Eskalation ebenso erschütternd wie für diejenigen, die das Geschehen vor den Bildschirmen verfolgten. "Die Casseurs bringen unsere Bewegung in Verruf", beklagte Pauline, eine 20-jährige Studentin der Universität Bordeaux. Sie sei auf die Straße gegangen, um gegen "alles" zu demonstrieren, sagte sie. Ihre Kritik reichte von überfüllten Hörsälen und hohen Benzinpreisen bis hin zu Polizeigewalt und staatlicher Repression.

Auch Macron stand auf ihrer Liste. "Macron, t’es mort" – Macron, du bist tot – stand an einer demolierten Bushaltestelle gesprüht, daneben die Parolen "ACAB" ("All Cops Are Bastards", alle Polizisten sind Bastarde) und "1789", das Jahr der Französischen Revolution.

Schüler, die sich seit Mitte September immer wieder Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert hatten, richteten ihre Wut und Zerstörungswut vor allem gegen die eigenen Schulen. Diesmal wurden auch die Symbole des Staates zum Ziel, der ihnen ein großzügiges Sozialsystem, einen erstklassigen öffentlichen Nahverkehr und einen der weltweit höchsten Lebensstandards bietet.

Manche Plünderungen und Sachbeschädigungen dürften sich aus der Gelegenheit ergeben haben. Doch viele der Teilnehmer, die mit Skibrillen und Gesichtsmasken vollständig vermummt auf die Straße gingen, suchten ganz offensichtlich die Konfrontation. Dabei schienen sie organisiert vorzugehen, um das Vertrauen in Regierung und Polizei zu erschüttern.

REUTERS/Abdul Saboor

Jean-Luc Mélenchon, Vorsitzender der linkspopulistischen Partei La France insoumise (LFI), weist jede Verantwortung für die Ausschreitungen zurück und macht die Polizei für die Eskalation verantwortlich. Die Regierung hingegen sieht die Schuldigen eindeutig bei LFI. Sie wirft der Partei vor, die Proteste für ihre politischen Zwecke "auszunutzen" und Frankreich gezielt unregierbar machen zu wollen. Sébastien Lecornu, der gemäßigte Ministerpräsident, warnte, die extreme Linke nutze die Gewalt als "Generalprobe" für den Präsidentschaftswahlkampf.

Die Ausschreitungen stehen im Zusammenhang mit den tiefer liegenden Spannungen im Vorfeld der Wahl im kommenden Jahr. Nach fast einem Jahrzehnt im Amt darf Macron laut Verfassung nicht erneut kandidieren. Viele der protestierenden Studenten haben nie bewusst einen anderen Präsidenten erlebt. Das Land sehnt sich nach Veränderung, ist sich aber zutiefst uneinig darüber, in welche Richtung es gehen soll.

Die Anhänger Mélenchons, der sich in Paris den Demonstranten anschloss, sehen in den vergleichsweise friedlichen Protesten einen eindrucksvollen Beleg für die Stärke ihres Kandidaten, der für die Linkspopulisten ins Präsidentenamt strebt. Die Anhänger Marine Le Pens, der Kandidatin der rechtspopulistischen Rechten, deuten die Proteste dagegen als Beweis dafür, dass Mélenchon für das Präsidentenamt ungeeignet sei und Macron die Kontrolle über das Land verloren habe.

Während die politische Mitte vergeblich nach einem überzeugenden Nachfolger für Macron sucht, legen Umfragen nahe, dass Mélenchon und Le Pen bei der zweistufigen Präsidentschaftswahl im April und Mai kommenden Jahres in die Stichwahl einziehen könnten. Sollte es dazu kommen, hätte Le Pen beste Aussichten auf den Sieg.

In den kommenden sechs Monaten dürfte sich die Polarisierung der öffentlichen Debatte weiter verschärfen. Auch die politische Instrumentalisierung der Proteste auf der Straße könnte zunehmen – und das weit über diesen Zeitraum hinaus. Sollte Le Pen, die seit mehr als einem Jahr in den Umfragen führt, 2027 tatsächlich ins Élysée einziehen, könnte dies eine neue Welle linker Proteste auslösen.

Unmittelbar nach der Präsidentschaftswahl stehen zudem politisch umkämpfte Parlamentswahlen an. Anders als während der Gelbwesten-Proteste, als Macron noch genügend finanziellen Spielraum hatte, um die Lage mit milliardenschweren Hilfsmaßnahmen zu beruhigen, steckt Frankreichs Staatshaushalt inzwischen in einer tiefen Krise.

REUTERS/Manon Cruz

Auch an den Anleihemärkten wächst die Nervosität. Das Haushaltsdefizit dürfte in diesem Jahr 5,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreichen – einer der höchsten Werte in der Eurozone. Frankreich muss inzwischen höhere Zinsen zahlen als Italien oder Griechenland. In diesem Jahr werden die Kosten für den Schuldendienst voraussichtlich höher ausfallen als die Ausgaben für Bildung oder Verteidigung.

Die Nervosität an den Finanzmärkten und die Wut auf den Straßen bilden eine gefährliche Mischung. Noch schwerer wiegt, dass sich Frankreich angesichts der zunehmenden Fixierung auf Sicherheit und Ordnung womöglich erst recht der politischen Debatte entzieht, die das Land dringend führen müsste: Wie viel Sozialstaat kann es sich leisten? Und wie lässt sich der Wohlstand erwirtschaften, der nötig ist, um ihn dauerhaft zu finanzieren?

Statt diese Fragen anzugehen, versprechen die führenden Politiker, das Renteneintrittsalter zu senken. Damit verzichten sie auf mögliche Einsparungen bei dem mit Abstand größten Ausgabenposten des Staates. Der einzige aussichtsreiche Kandidat, der offen einräumt, dass das Renteneintrittsalter steigen muss – der gemäßigte Edouard Philippe –, kommt in den Umfragen nicht voran. In der ersten Wahlrunde liegen er und Mélenchon mit rund 15 bis 16 Prozent nahezu gleichauf. Le Pen kommt einer neuen Umfrage zufolge auf 32 Prozent und liegt damit weit vorn.

Doch es gibt auch ein Frankreich, das am Samstag nicht auf die Straße ging und durchaus weiß, was zu tun wäre. Am Tag nach den Ausschreitungen saßen die Menschen dieses stillen, gemäßigten Frankreichs wieder in den Straßencafés und genossen die spätherbstliche Sonne. Ein Kellner in Bordeaux bezeichnete die Gewalt als "skandalös".

REUTERS/Stephanie Lecocq

Doch die politischen Extreme verstehen es meisterhaft, solche Stimmen zu übertönen. Wenn es der politischen Mitte nicht gelingt, überzeugend für einen verantwortungsvolleren Kurs zu werben – für solide Staatsfinanzen und für Sicherheit und Ordnung auf den Straßen –, werden die Wähler am Ende vor einer Wahl stehen, bei der ihnen kaum noch eine echte Alternative bleibt.

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