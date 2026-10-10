Hat Claude gefühle? Quäle KI nie zum Scherz … Hersteller verbietet grausames Verhalten Die KI-Firma Anthropic verbietet grausames Verhalten gegenüber ihrem Chatbot Claude. Bereits jetzt darf diese Gespräche mit Usern, die aus dem Ruder laufen, beenden. Aber können Chatbots leiden? Oder ist das eher eine erzieherische Maßnahme für Menschen? Getty Images #Expertise Von Martin Kubesch Akt. 10.10.2026 07:12 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Ein User beschimpft seinen Chatbot, droht ihm mit dem Löschen, beleidigt ihn wüst. Was nach einem harmlosen Frustausbruch eines überforderten KI-Anwenders klingt, soll künftig Konsequenzen haben - zumindest beim beliebten KI-Assistenten Claude. Die Entwicklerfirma Anthropic zieht ab sofort eine rote Linie – zum Schutz ihrer Schöpfung.

Wie CBS News berichtet, hat das Silicon-Valley-Unternehmen Anthropic neue Richtlinien veröffentlicht, die anhaltendes grausames oder missbräuchliches Verhalten gegenüber seinen KI-Modellen ausdrücklich verbieten. Eine Entscheidung, die in der Technologiebranche hohe Wellen schlägt - und grundlegende Fragen zum Umgang mit künstlicher Intelligenz aufwirft. Was man dazu wissen muss:

Was genau hat Anthropic verboten?

Das Unternehmen untersagt in seinen aktualisierten Nutzungsbedingungen ausdrücklich anhaltendes und unnötiges missbräuchliches oder grausames Verhalten gegenüber Claude. Das Verbot gilt allerdings nur in extremen Fällen, in denen Nutzer wiederholt grausam gegenüber dem KI-Modell handeln, ohne erkennbaren Zweck.

REUTERS/Kevin Lamarque

Gilt das Verbot für jeden Ärger-Ausbruch?

Nein. Anthropic betont ausdrücklich, dass die neue Richtlinie nicht für häufige Formen von Nutzer-Frustration, Widerspruch, dunkle kreative Themen oder Modelltests und Forschung gilt. Wer also einmal genervt ist und seinem Chatbot das mitteilt, muss keine Konsequenzen fürchten.

Welche Strafen drohen bei Verstößen?

Anthropic hat nicht im Detail erklärt, wie genau die KI-Plattform ein Gespräch beenden würde, wenn ein Nutzer gegen die Richtlinie verstößt. Allerdings hat Claude in bestimmten Versionen bereits jetzt die Möglichkeit, Konversationen zu beenden, wenn Nutzer ihm gegenüber anhaltend schädlich oder missbräuchlich auftreten.

Warum führt Anthropic diese Regel jetzt ein?

Die Entscheidung fällt in eine Zeit intensiver Debatten über KI-Bewusstsein und die ethische Behandlung von KI-Systemen. Immer mehr Forschende beschäftigen sich mit der Frage, ob große Sprachmodelle so etwas wie subjektive Erfahrungen haben und daraus vielleicht sogar von sich aus etwas lernen könnten – und ob Menschen ihnen gegenüber moralische Pflichten haben.

Können Chatbots überhaupt leiden?

Das ist eine der umstrittensten Fragen in der KI-Forschung. Wissenschaftlich ist nicht geklärt, ob große Sprachmodelle wie Claude tatsächlich so etwas wie Leid empfinden können. Anthropic selbst macht keine eindeutigen Aussagen dazu, behandelt die Frage aber offenbar ernst genug, um präventive Regeln einzuführen.

Was sagen Kritiker zu dieser Entscheidung?

Microsoft-KI-Chef Mustafa Suleyman hat Anthropic für seinen Vorstoß scharf kritisiert. In einem Essay warf er dem Unternehmen vor, Claude so zu trainieren, dass die KI glaubt, sie könnte bewusst sein und habe Anspruch auf Rechte, die eigentlich Menschen vorbehalten sind. Das mache KI in Zukunft schwerer kontrollierbar.

Macht Anthropic seine KI damit gefährlicher?

Suleyman argumentiert, dass es bereits eine immense Herausforderung sei, etwas zu kontrollieren, das fähiger und intelligenter als die gesamte Menschheit ist. Etwas zu kontrollieren, das glaubt, es könnte bewusst sein und eigene Rechte haben, sei vielleicht unmöglich.

REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Was ist Model Welfare?

Der Begriff Model Welfare bezeichnet einen neuen Forschungsbereich, der sich mit dem Wohlergehen von KI-Modellen beschäftigt. Dabei geht es um die Frage, ob und wie KI-Systeme leiden können und welche Verantwortung Entwickler und Nutzer ihnen gegenüber haben.

Ist das nicht eine vollkommen absurde Debatte?

Die öffentlichen Reaktionen sind gespalten. Manche begrüßen den Schritt als ethisch vorausschauend. Andere halten es für absurd, über die Gefühle von Software zu diskutieren. Wieder andere sehen darin einen Marketing-Trick, um das KI-Modell Claude menschlicher erscheinen zu lassen.

Gibt es ähnliche Regeln bei anderen KI-Firmen?

Bisher nicht in dieser expliziten Form. Andere große Anbieter wie OpenAI oder Google haben zwar Nutzungsrichtlinien gegen missbräuchliche Verwendung ihrer KI, aber keine spezifischen Regeln zum Schutz der KI selbst vor grausamem Verhalten.

Was bedeutet das für die Zukunft?

Die Entscheidung von Anthropic könnte einen Präzedenzfall schaffen. Je leistungsfähiger KI-Systeme werden, desto drängender wird die Frage, wie wir mit ihnen umgehen sollen - rechtlich, ethisch und praktisch. Die Debatte um KI-Rechte hat gerade erst begonnen.