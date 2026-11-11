Das soll Johnny Depp sein? So sieht man irgendwann aus, wenn man Weihnachten hasst Kaum eine literarische Figur hat das Bild von Weihnachten so nachhaltig geprägt wie Charles Dickens' Geizhals Ebenezer Scrooge. Seit über 180 Jahren inspiriert sie Theater, Film und TV. Nun schlüpft Johnny Depp in die Rolle des Weihnachtsmuffels – ab sofort im Kino. Constantin #Auszeit Von Christian Klosz Akt. 12.11.2026 00:24 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

"Humbug!" – mit diesem Ausruf bringt Ebenezer Scrooge seine Verachtung für Weihnachten auf den Punkt. Für den wohl bekanntesten Geizhals der Literaturgeschichte sind Mitgefühl, Nächstenliebe und Festtagsfreude nichts als sentimentaler Unsinn. Der wohlhabende Londoner Geschäftsmann lebt ausschließlich für sein Vermögen. Seine Angestellten behandelt er schlecht, Bedürftige interessieren ihn nicht, und selbst seinem Neffen begegnet er mit eisiger Ablehnung.

Als Charles Dickens 1843 seine Erzählung "A Christmas Carol" veröffentlichte, traf er damit einen gesellschaftlichen Nerv. Das viktorianische England war von enormen sozialen Gegensätzen geprägt. Während eine wohlhabende Oberschicht ihren Reichtum mehrte, lebten große Teile der Bevölkerung in Armut. Dickens, der selbst als Kind die Härte sozialer Not erfahren hatte, machte diese Ungerechtigkeit immer wieder zum Thema seines literarischen Werks.

"Eine Weihnachtsgeschichte", wie das Buch im Deutschen heißt, entstand innerhalb weniger Wochen. Dickens wollte mit seiner Erzählung nicht nur unterhalten, sondern das soziale Gewissen seiner Zeit wachrütteln. Im Mittelpunkt steht eine Nacht, die Scrooges Leben für immer verändert: Zunächst erscheint ihm der Geist seines verstorbenen Geschäftspartners Jacob Marley. Anschließend führen ihn drei weitere Geister durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

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Scrooge muss erkennen, welche Spuren seine Selbstsucht hinterlassen hat – und welches Schicksal ihn erwartet, wenn er sich nicht ändert. Die Geschichte endet mit einer der berühmtesten Verwandlungen der Literatur: Aus dem hartherzigen Geizhals wird ein großzügiger, mitfühlender Mensch.

Dass Dickens' Geschichte bis heute fasziniert, liegt auch an ihrer außergewöhnlichen Wandlungsfähigkeit. Bereits 1901 wurde eine erste filmische Fassung produziert. Seither haben Schauspieler und Regisseure den Stoff immer wieder neu interpretiert.

Zu den bekanntesten Verfilmungen zählt die britische Version von 1951 mit Alastair Sim, die bis heute als besonders werkgetreu gilt. 1970 wurde die Geschichte mit Albert Finney als Musical auf die Leinwand gebracht. Disney verwandelte sie 1983 in "Mickys Weihnachtserzählung": Hier übernahm Dagobert Duck, der im Original Scrooge McDuck heißt und von seinem Schöpfer, dem genialen Comickünstler Carl Barks, wirklich nach dem Vorbild von Ebenezer Scrooge geschaffen wurde, die Hauptrolle.

1988 wiederum verlegte "Die Geister, die ich rief …" mit Bill Murray die Handlung in die moderne Medienwelt. Aus dem Londoner Geschäftsmann wurde ein zynischer Fernsehmanager. Die Muppets lieferten 1992 eine humorvolle Version, während Robert Zemeckis 2009 mit Jim Carrey eine aufwendige, computeranimierte Interpretation vorlegte. Jeder Generation ihren eigenen Scrooge …

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Nun bekommt der Klassiker eine weitere, deutlich düsterere Interpretation. In "Ebenezer" übernimmt Hollywoodstar Johnny Depp die Hauptrolle. Regie führt der für seine Horrorfilme bekannte Ti West. An Depps Seite stehen unter anderem Ian McKellen als Jacob Marley, Rupert Grint als Bob Cratchit und Daisy Ridley.

Der Film, der diese Woche in den Kinos startet, verspricht eine Gothic-Interpretation der vertrauten Weihnachtsgeschichte. Die übernatürlichen Begegnungen und Scrooges Reise zu sich selbst sollen dabei stärker ins Fantastische und Unheimliche führen.

Mehr als 180 Jahre nach Dickens' Veröffentlichung bleibt die zentrale Frage aber weiterhin dieselbe: Kann ein Mensch, der sein Leben lang nur an sich selbst gedacht hat, noch rechtzeitig lernen, was Menschlichkeit bedeutet? Offenbar ist diese Frage zeitlos – und die Geschichte von Ebenezer Scrooge noch lange nicht auserzählt.

Constantin

"Ebenezer – Eine Weihnachtsgeschichte"

Worum es geht Der wohlhabende Londoner Geschäftsmann Ebenezer Scrooge (Johnny Depp) ist ein verbitterter Geizhals, für den Geld und wirtschaftlicher Erfolg wichtiger sind als menschliche Beziehungen. Weihnachten betrachtet er als lästige Unterbrechung des Geschäftslebens.

Doch in der Nacht vor dem Fest wird er plötzlich von einer Reihe übernatürlicher Erscheinungen heimgesucht: Die Geister der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Weihnacht (gespielt von Andrea Riseborough, Tramell Tillman und Robert Strange) zwingen ihn, sich mit seinen Entscheidungen und den Konsequenzen seines Handelns auseinanderzusetzen.

Dabei muss Scrooge erkennen, wie sehr seine Habgier und Gefühlskälte nicht nur das Leben anderer, sondern auch seine eigene Existenz geprägt haben. Der Besuch der Geister ist seine letzte Chance, sein Schicksal noch einmal zu verändern und einen Weg aus seiner selbst gewählten Einsamkeit zu finden.

Lohnt sich das? Mit "Ebenezer – Eine Weihnachtsgeschichte" kehrt Johnny Depp in einer großen Hollywood-Produktion auf die Kinoleinwand zurück: Nach der hässlichen Trennung von Amber Heard inklusive öffentlichen Prozessen fasste Depp in den letzten Jahren erst in kleinen Produktionen (u.a. "Jeanne du Barry") wieder Fuß in der Filmindustrie. Seine letzte vergleichbare Rolle in einer Produktion dieser Dimension war Gellert Grindelwald in "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" aus dem Jahr 2018 – vor dem Rosenkrieg.

Für Regisseur Ti West, der mit seiner sehenswerten Horror-Trilogie "X", "Pearl" und "MaXXXine" Beachtung unter Genre-Fans erlangte, ist "Ebenezer" wiederum die erste, große Studio-Produktion. Das Drehbuch stammt von Nathaniel Halpern, der auf Dickens' 1843 veröffentlichte Erzählung "Eine Weihnachtsgeschichte" zurückgreift.

Statt einer klassischen, besinnlichen Dickens-Verfilmung erwartet das Publikum hier eine deutlich düsterere Variante mit Elementen des Gothic Horror. Der Trailer zeigt bedrohliche Geistererscheinungen, groteske Bilder und eine Reihe albtraumhafter Situationen. Besonders interessant ist die Frage, wie weit West die bekannte Vorlage tatsächlich in Richtung Horror verschiebt. Johnny Depp in der Rolle eine schrägen Exzentrikers klingt vertraut, offen bleibt, ob er wirklich die an seine früheren Erfolge anschließen kann.

"Ebenezer – Eine Weihnachtsgeschichte", Fantasy, Drama. USA 2026, 116 Minuten, ab 12. November im Kino

Constantin

"Wild Horse Nine"

Worum es geht Kurz vor dem Militärputsch in Chile 1973 sind die beiden CIA-Agenten Chris (John Malkovich) und Lee (Sam Rockwell) in Santiago de Chile stationiert und sollen durch Undercover-Einsätze mithelfen, die Regierung vor Ort zu destabilisieren.

Weil Chris schwer an Krebs erkrankt ist und den sehnlichen letzten Wunsch hat, die berühmten Moai-Steinstatuen auf den Osterinseln zu sehen, schickt sie ihr Vorgesetzter MJ (Steve Buscemi) auf das abgelegene Eiland. Lee fungiert dabei auch als Aufpasser, da der unberechenbare Chris dazu neigt, offen und unbedacht Staatsgeheimnisse auszuplaudern.

Trotz der Idylle vor Ort entwickelt sich das ganze bald zu einer komplizierten Angelegenheit: Während die beiden langjährigen Partner mit ihrer eigenen Vergangenheit als Agenten konfrontiert werden, gerät Chris zunehmend in den Bann zweier rebellischer chilenischer Studentinnen (Mariana di Girolamo und Ailín Salas). Und auch die CIA selbst scheint ihre Mitarbeiter nicht aus den Augen zu lassen …

Lohnt sich das? Mit Martin McDonagh kehrt einer der eigenwilligsten Autorenfilmer des Gegenwartskinos zurück. Der irisch-britische Regisseur machte sich mit "Brügge sehen … und sterben?" einen Namen und wurde spätestens mit "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" und "The Banshees of Inisherin" international gefeiert. Seine Spezialität ist die Verbindung von schwarzem Humor, absurden Dialogen und existenzieller Tragik, alles auf Grundlage eines zutiefst zynischen Menschenbildes. Manche lieben McDonagh dafür, andere können mit seinem Werk so gar nichts anfangen.

Auch "Wild Horse Nine" ist ein typischer McDonagh-Streifen und ähnlich konzipiert: Über die Beziehung schräger Figuren zueinander werden existenzielle Themen durchexerziert. Reizvoll ist die Besetzung, auch abseits der Protagonisten: Neben Malkovich, Rockwell und Buscemi sind unter anderem Musiker Tom Waits und Schauspielerin Parker Posey ("White Lotus") zu sehen. Die Dreharbeiten fanden teilweise tatsächlich auf den Osterinseln statt, was dem Film eine außergewöhnliche visuelle Kulisse verleiht.

Seine Weltpremiere feierte "Wild Horse Nine" Anfang September 2026 im Wettbewerb der Filmfestspiele von Venedig, wo der Film mit rund 13-minütigen Standing Ovations bedacht wurde. Anschließend wurde er u. a. beim Toronto International Film Festival und beim London Film Festival gezeigt.

Die bisherigen Kritiken fallen überwiegend positiv aus: Besonders gelobt werden die bissigen Dialoge, die Chemie zwischen John Malkovich und Sam Rockwell sowie McDonaghs typische Mischung aus schwarzem Humor und Melancholie. Der Streifen und vor allem John Malkovich gelten auch als vielversprechende Kandidaten für die kommende Awards-Saison, allen voran die Oscars. Man wird sehen.

"Wild Horse Nine", Tragikomödie, Agententhriller. GB/USA/Chile 2026, 118 Minuten, ab 12. November im Kino

Searchlight Pictures

Außerdem neu im Kino:

"How to Rob a Bank"

Eine Gruppe junger Bankräuber inszeniert ihre spektakulären Coups live in den sozialen Medien und avanciert damit zu modernen "Robin Hoods" mit wachsender Fangemeinde. Doch ein erfahrener FBI-Agent (John C. Reilly) und eine brillante Softwareentwicklerin (Zoë Kravitz) kommen der Bande auf die Schliche …

Unter Regie des früheren Stuntmans David Leitch ("The Fall Guy") sind u.a. Nicholas Hoult und Pete Davidson als Räuber zu sehen.

"How to Rob a Bank", Actionkomödie. USA 2026, 122 Minuten, ab 13. November im Kino

"Her Private Hell"

In einer futuristischen Metropole bereitet sich die junge Schauspielerin Elle (Sophie Thatcher) auf die Dreharbeiten für einen Science-Fiction-Film ihres Vaters Johnny Thunders (Dougray Scott) vor. Indes wird eine unheimliche Mordserie mit einer mysteriösen Gestalt namens "Leatherman" in Verbindung gebracht. Parallel dazu versucht der amerikanische Soldat Private K (Charles Melton), seine entführte Tochter zu finden.

Der dänische "Skandalregisseur" Nicolas Winding Refn ("Drive", "The Neon Demon") kehrt nach zehn Jahren Kinopause auf die große Leinwand zurück. Der Film feierte seine Premiere außer Konkurrenz bei den Filmfestspielen von Cannes und setzt auf Refns typische Neonästhetik und explizite Gewaltdarstellungen.

"Her Private Hell", Science-Fiction-Thriller. USA/DK 2026, 110 Minuten, ab 13. November im Kino

"Identitti"

An der Düsseldorfer Universität fliegt die gefeierte Professorin Saraswati (Stephanie Eidt) auf: Sie ist weiß, hat sich aber jahrelang als "Person of Color" indischer Herkunft ausgegeben und dafür sogar ihre Hautfarbe verändert. Als die Studentin Nivedita (Amanda Babaei Vieira), die unter dem Namen "Identitti" einen Podcast betreibt, den Skandal öffentlich macht, entbrennt eine hitzige Debatte über Identität, kulturelle Aneignung und Cancel Culture.

Die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Mithu Sanyal wartet auch mit dem Leinwanddebüt der Rapperin Sabrina Setlur auf.

"Identitti", Drama. DE 2026, 103 Minuten, ab 12. November im Kino

"Heimsuchung – Eine Jahrhundertgeschichte"

Ein Haus an einem märkischen See wird über mehrere Generationen hinweg zum Schauplatz deutscher Geschichte: Die wechselnden Bewohner erleben durch ihre persönlichen Schicksale hindurch den Nationalsozialismus, den Zweiten Weltkrieg, die DDR und die Wiedervereinigung.

Der 87-jährige Volker Schlöndorff verfilmte den gleichnamigen Bestseller von Jenny Erpenbeck mit einem hochkarätigen Ensemble um Martina Gedeck, Lars Eidinger, Susanne Wolff und Ulrich Matthes.

"Heimsuchung – Eine Jahrhundertgeschichte", Drama. DE 2026, 118 Minuten, ab 13. November im Kino

"Wiener Blues: The Loneliest Man in Town"

Der Wiener Bluesmusiker Al Cook (Alois Koch) lebt zurückgezogen in einer mit Erinnerungsstücken vollgestopften Altbauwohnung. Eines Tages wird ihm mitgeteilt, dass sein Zuhause und sein geliebtes Probenstudio abgerissen werden sollen. Auf der Suche nach einem neuen Platz im Leben begibt er sich auf eine Reise durch Wien und seine eigene Vergangenheit.

Das österreichische Regie-Duo Tizza Covi und Rainer Frimmel lässt in seinem semifiktionalen Porträt Realität und Fiktion zu einer melancholischen Hommage an einen eigenwilligen Musiker und (s)eine Stadt verschmelzen.

"Wiener Blues: The Loneliest Man in Town", Drama, Semi-Doku. AT 2026, 86 Minuten, ab 13. November im Kino

"George Michael: The Faith Tour"

1988 stand George Michael mit seiner legendären "Faith"-Tour auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Der Film präsentiert bislang unveröffentlichtes, aufwendig restauriertes 35-mm-Material von zwei Auftritten in Paris und lässt den Popstar in seiner damaligen musikalischen Hochphase wieder aufleben. Ergänzt wird das Konzert durch den Kurzfilm "Finding Faith" von Mary McCartney, der mit unveröffentlichten Aufnahmen und Interviewmaterial einen persönlichen Einblick in diese prägende Phase von Michaels Karriere gibt.

"George Michael: The Faith Tour", Konzertfilm. GB 2026, 113 Minuten, ab 2. November im Kino