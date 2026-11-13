Bricklink ist down Warum auf der wichtigsten Seite für Lego-Fans seit 1 Woche nichts mehr geht BrickLink, der weltweit größte Marktplatz für Lego-Sammler, ist seit inzwischen knapp einer Woche nicht mehr erreichbar. Der Grund: "Ungewöhnliche Aktivitäten", so der Spielzeugkonzern. Was passiert ist, was das für User bedeutet und wann es wieder weiter geht. Getty Images #Menschenwelt Von NewsFlix Redaktion Akt. 13.11.2026 05:53 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

In Kinderzimmern und Hobbyräumen weltweit stapeln sich die bunten Steine. Lego-Sammler warten auf seltene Sets, Händler auf den nächsten Verkauf. Doch seit mehreren Tagen herrscht eine merkwürdige Stille: Die wichtigste Plattform für den (Sekundär-)Handel mit Lego ist nicht mehr erreichbar.

Die Plattform BrickLink gilt als das eBay für Lego-Fans – hier werden gebrauchte Sets, einzelne Steine und limitierte Editionen gehandelt. Doch nun ist der Marktplatz offline, wie die BBC berichtet. Lego spricht von "ungewöhnlichen Aktivitäten" und plant den Betrieb von BrickLink erst wieder aufzunehmen, wenn das Problem geklärt ist. Was Sammler und Händler jetzt wissen müssen:

Was ist BrickLink?

Der weltweit größte Online-Marktplatz für Lego-Produkte. Die Plattform wurde ursprünglich von einem Fan gegründet und 2019 von Lego übernommen. Hier kaufen und verkaufen Sammler aus aller Welt gebrauchte Sets, einzelne Steine und limitierte Editionen.

Was ist passiert?

Seit drei Tagen – andere Quellen sprechen bereits von einer Woche – ist BrickLink nicht mehr erreichbar, Stand Donnerstag. Zunächst hieß es nur, die Seite sei wegen Wartungsarbeiten offline. Erst nach einer BBC-Anfrage teilte Lego mit, dass "ungewöhnliche Aktivitäten" auf der Plattform entdeckt wurden.

Aaron Chown/Pool via REUTERS

War es ein Hackerangriff?

Das ist derzeit unklar. Lego hat nicht bestätigt, ob die Seite gehackt wurde oder ob es eine Datenpanne gab. Das Unternehmen erklärte lediglich, man wolle das Problem "vollständig verstehen", es eindämmen und nach verwandten Problemen suchen.

Sind Kundendaten betroffen?

Auch das ist nicht bekannt. Lego hat sich bisher nicht dazu geäußert, ob personenbezogene Daten oder Zahlungsinformationen kompromittiert wurden. Nutzer sollten aber vorsichtshalber ihre Passwörter ändern und Kontoauszüge prüfen.

Gab es bereits Probleme vor dem Ausfall?

Ja. Eine langjährige Sammlerin berichtete, dass sie mehrfach Zahlungsaufforderungen für eine bereits bezahlte Vorbestellung erhielt. Lego drohte ihr zeitweise sogar mit einer Sperrung. Das Problem wurde inzwischen gelöst, ein Zusammenhang mit dem aktuellen Ausfall ist aber nicht bestätigt.

Gibt es noch weitere Probleme mit dem Online-Auftritt von Lego?

Das Unternehmen hält sich erwartungsgemäß sehr bedeckt, aber irgendetwas scheint tatsächlich im größeren Umfang nicht zu passen. Wer am Donnerstag auf der Lego-Homepage shoppen wollte, erhielt die Nachricht "Unser Warenlager macht heute eine Pause. Bestellungen mit einer Lieferung am nächsten Tag werden morgen versandt."

Wann geht BrickLink wieder online?

Das ist derzeit offen. Zunächst kündigte Lego an, die Plattform bis Mittwochabend wieder zu starten. Diese Ankündigung wurde jedoch gelöscht, einen neuen Termin gibt es nicht.

Was bedeutet das für Käufer?

Wer auf BrickLink bestellt hat, kann derzeit keine Bestellungen verfolgen oder neue Käufe tätigen. Es ist ratsam, Zahlungsbelege aufzubewahren und bei Unklarheiten den Lego-Kundenservice zu kontaktieren.

REUTERS/Tom Little

Was bedeutet das für Verkäufer?

Händler können aktuell keine Verkäufe abwickeln oder Lagerbestände verwalten. Größere Anbieter, die von BrickLink abhängig sind, könnten dadurch erhebliche Einbußen erleiden.

Gibt es Alternativen?

Ja, es gibt andere Plattformen wie Brickset, Rebrickable oder klassische Verkaufsportale wie eBay oder Willhaben. Allerdings ist BrickLink wegen seiner spezialisierten Struktur und großen Nutzerbasis für viele Sammler schwer zu ersetzen.

Wie wichtig ist BrickLink für die Lego-Community?

Sehr wichtig. Die Plattform ist nicht nur ein Marktplatz, sondern auch eine Datenbank für Sets und Teile. Viele Sammler nutzen sie, um seltene Steine zu finden oder den Wert ihrer Sammlung zu ermitteln. Der Ausfall trifft die gesamte Community.

Wie wichtig ist BrickLink für Lego selbst?

Es ist von eminenter Bedeutung, quasi das Rückgrat der Kommunikation mit Millionen Hardcore-Fans weltweit.

Was muss man über Lego grundsätzlich wissen?

1932 als Hersteller von Holzspielzeug in Dänemark gegründet, seit 1949 werden Kunststoffbausteine hergestellt. Das heutige Röhren-Noppen-System (der Fachbegriff dafür ist Klemmbausteine) wurde 1958 patentiert. Das Unternehmen verkauft seine Produkte inzwischen in 120 Ländern und ist bis heute mehrheitlich im Familienbesitz. Deshalb ist es auch schwierig, den Wert des Unternehmens zu bestimmen. Allein der Wert der Marke Lego wird aktuell auf etwa 15 Milliarden Euro geschätzt.

Werden weitere Zahlen genannt?

2025 erwirtschaftete das Unternehmen nach eigenen Angaben einen Umsatz von mehr als 11 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 2,2 Milliarden Euro. Damit ist Lego der größte Spielzeughersteller der Welt, vor dem US-Unternehmen Mattel (u. a. Barbie) und dem chinesischen Hersteller PopMart (Labubu).

Was sollten BrickLink-Nutzer jetzt tun?

Abwarten und beobachten. Nutzer sollten regelmäßig die BrickLink-Startseite oder offizielle Lego-Kanäle prüfen. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich aber in jedem Fall, Passwörter zu ändern und Bankkonten im Auge zu behalten.