Diagnose Hydrozephalus Fahrverbot, keine Auftritte: So geht es Billy Joel nach seiner Gehirn-OP Musiklegende Billy Joel ("Piano Man", "Just The Way You Are", "Vienna") musste sich wegen einer Gehirnerkrankung einer Operation unterziehen, darf weder auftreten noch Autofahren. Nun hat er ein Update zu seinem Gesundheitszustand gegeben: "Mir geht es gut!" APA-Images / AFP Getty / ETHAN MILLER #Menschenwelt Von Martin Kubesch Akt. 16.10.2026 06:50 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Die Finger des "Piano Man" müssen ruhen, zumindest vorläufig. Billy Joel, der Singer-Songwriter mit der unverkennbaren Stimme und den zeitlosen Balladen, wurde von seinem Körper in die Knie gezwungen. Nicht etwa wegen Erschöpfung oder kreativer Blockade - sondern wegen einer ernsthaften Erkrankung seines Gehirns.

Bereits 2025 hat der heute 77-jährige Musiker die Diagnose öffentlich gemacht, nun gab er ein Update, wie es ihm aktuell geht: "Ich wurde am Gehirn operiert, darf weder Autofahren noch Auftreten, es wurde mir verboten", erklärt Billy Joel im US-Magazin The Hollywood Reporter. "Aber es ist nicht so schlimm. Mir geht es gut."

Woran der legendäre Sänger, dessen Lieder und Melodien seit mehr als 50 Jahren Abermillionen Menschen auf der ganzen Welt begeistern, leidet, wie seine Genesungsaussichten sind und weshalb er trotz seiner Konzert-Abstinenz jetzt wieder in aller Munde ist – so geht es dem "Piano Man" aktuell:

REUTERS/Brendan McDermid

Woran leidet Billy Joel?

Der Sänger hat im Mai 2025 bestätigt, dass er aufgrund seiner fortschreitenden Gehirnerkrankung derzeit nicht auftreten kann und alle Konzerte abgesagt. Die Erkrankung sei durch seine Bühnenauftritte verschlimmert worden und verursacht ihm Probleme mit dem Gleichgewicht, dem Hören und dem Sehen.

Wie lautete die Diagnose?

Normaldruckhydrozephalus, kurz NPH. "Früher nannte man das Wasserkopf", so Billy Joel im Hollywood Reporter.

Was ist Normaldruckhydrozephalus?

Normaldruckhydrozephalus, im deutschsprachigen Raum auch Altershirndruck genannt, ist eine Erkrankung, bei der sich zu viel Nervenwasser (Liquor) im Gehirn ansammelt. Dieses Wasser drückt auf das Hirngewebe und stört so verschiedene Körperfunktionen. Anders als bei anderen Formen des Hydrozephalus steigt der Druck dabei nicht stark an, was die Diagnose erschwert.

Welche Symptome treten auf?

Die klassischen Anzeichen sind Gangstörungen (unsicheres, breitbeiniges Gehen), Gedächtnisprobleme und Blasenschwäche. Zusätzlich können wie bei Billy Joel auch Gleichgewichtsprobleme, Sehstörungen und Hörprobleme auftreten. Die Symptome entwickeln sich oft schleichend über Monate oder Jahre, so ABC News.

Wer ist davon betroffen?

Altershirndruck tritt vor allem bei Menschen über 60 Jahren auf. Schätzungen zufolge sind weltweit mehrere Hunderttausend Menschen betroffen. Die Dunkelziffer dürfte hoch sein, da die Symptome oft fälschlich als normale Alterserscheinungen oder als Demenzanzeichen gedeutet werden.

Wie wird die Erkrankung diagnostiziert?

Die Diagnose erfordert bildgebende Verfahren wie eine Computertomografie (CT) oder Magnetresonanztomografie (MRT). Dabei zeigt sich eine Erweiterung der Hirnkammern. Zusätzlich kann eine Lumbalpunktion durchgeführt werden, bei der Nervenwasser abgelassen wird. Bessern sich danach die Symptome, erhärtet das den Verdacht.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Die gängigste Therapie ist die Implantation eines sogenannten Shunts - ein dünner Schlauch, der überschüssiges Nervenwasser aus dem Gehirn in den Bauchraum ableitet. Billy Joel hat sich mittlerweile solch einer Operation unterzogen, wird berichtet. Ergänzend kommen Physiotherapie und andere Rehabilitationsmaßnahmen zum Einsatz.

Kann man mit NPH wieder gesund werden?

Das hängt vom Einzelfall ab. Bei frühzeitiger Diagnose und Behandlung können sich viele Symptome deutlich bessern oder sogar vollständig zurückbilden. Je länger die Erkrankung unbehandelt bleibt, desto geringer sind die Chancen auf vollständige Erholung. Deshalb ist eine frühe Abklärung bei entsprechenden Symptomen wichtig.

Warum wird NPH oft übersehen?

Die Symptome ähneln stark jenen von Parkinson oder Alzheimer. Viele Betroffene und auch Ärzte schreiben die Beschwerden daher dem normalen Altern oder anderen Erkrankungen zu. Es wird gleichsam "in die falsche Richtung geschaut". Anders als bei Demenz ist NPH jedoch oft behandelbar - was die korrekte und rasche Diagnose umso wichtiger macht.

Wie bemerkte Billy Joel, was mit ihm nicht stimmt?

Das lässt sich rückblickend zeitlich nicht genau einordnen, er selbst spricht nicht explizit darüber. Im Februar 2025 stürzte Billy Joel bei einem Konzert in der Mohegan Sun Arena in Connecticut, als er einen Mikrofonständer wegschleudern wollte, doch er rappelte sich wieder auf und setzte das Konzert fort. Doch spätestens ab diesem Moment war es unübersehbar, dass der Musiker Probleme hatte.

War die Erkrankung auch der Grund, weshalb er seine Konzertreihe im New Yorker Madison Square Garden beendete?

Das ist nicht bekannt, es wäre aber durchaus möglich. 2023 gab Billy Joel mit Tränen in den Augen bekannt, dass er die legendäre Konzertreihe – er spielte einmal im Monat mit Band seine größten Hits und jede Musik, die er mag – im Jahr darauf beenden werde.

Wie lange dauerte diese Konzertreihe?

Die Madison-Square-Garden-Konzerte – der offizielle Titel war "The Residency" – dauerten von 2014 bis 2024. Billy Joel spielte in diesem Zeitraum insgesamt 150 Konzerte.

Aber er trat danach noch weiter auf?

Ja, er spielte weitere Gigs. Sein bislang letztes Konzert fand am 22. Februar 2025 in Connecticut statt. Es war jene Show, bei der er auf offener Bühne stürzte. Danach legte er eine Pause ein und machte im Sommer darauf seine Erkrankung schließlich publik.

Haben die vielen Auftritte seine Krankheit verschlimmert?

Ja, sagt der 77-Jährige. Sein Neurologe hätte gesagt, jeder Auftritt sei wie eine Gehirnerschütterung gewesen. "Die Lautstärke. Rock 'n' Roll ist laut, Mann. Rock 'n' Roll hat mich schon taub gemacht. Es ist die Beleuchtung, der Sound, der Stress der Show, das Publikum, die Energie des Auftritts. Es passiert so viel auf der Bühne", so Billy Joel im Hollywood Reporter.

Wird Billy Joel wieder auftreten können?

Das ist derzeit unklar. Der Musiker befindet sich nach wie vor in ärztlicher Behandlung und macht eine Physiotherapie. "Sie müssen mich weiter testen, um zu sehen, ob ich wieder auftreten kann, was ich sehr gerne tun würde", so Joel im Interview. Ein konkreter Zeitplan für eine Rückkehr auf die Bühne steht also nicht fest. Er selbst hat seine Fans aber gebeten, sich keine Sorgen zu machen - er sei "noch da".

Photo courtesy of the Billy Joel Archives

Trotzdem steht der Musiker derzeit wieder im Rampenlicht …

Ja, in New York wird Ende November ein Teil seiner Motorradsammlung für einen guten Zweck versteigert. Das Auktionshaus Gooding Christie's wird über 70 teils seltene Rennmaschinen aus der Zeit ab den 1970er-Jahren anbieten. Joel begann bereits damals mit dem Sammeln, sein Schwerpunkt liegt auf englischen, italienischen und japanischen Bikes. Aber auch US-Maschinen kommen zur Auktion.

Wie erfolgreich war der Musiker Billy Joel?

Er gehört zu den Größten seines Fachs. Seine erste Platte erschien 1971, mit der LP "Piano Man" (1973) gelang ihm der internationale Durchbruch. Insgesamt verkaufte Billy Joel im Laufe seiner Karriere mehr als 150 Millionen Tonträger, hatte 33 Nummern in den US-Top-40 und erhielt 5 Grammys. Gemeinsam mit dem Briten Elton John gehört er zu den größten Singer-Songwritern aller Zeiten.