Neue Untersuchung Je heißer, desto gefährlicher: Warum Kaffee Krebs verursachen kann Ob Kaffee, Tee oder andere Heißgetränke: Je wärmer diese getrunken werden, umso größer ist das Risiko, später an Speiseröhrenkrebs zu erkranken. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue britische Studie, für die Daten von mehr als 1 Million Menschen ausgewertet wurden. Getty Images #Besser Leben Von The Economist Akt. 27.10.2026 17:22 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Eine Tasse dampfend heißen Kaffees kann belebend wirken und für Wohlbehagen sorgen. Doch wer sich mit dem ersten Schluck etwas Zeit lässt, tut möglicherweise auch seiner Gesundheit etwas Gutes. Darauf deutet eine Studie hin, die vor kurzem im International Journal of Cancer veröffentlicht wurde. Sie liefert weitere Hinweise darauf, dass sehr heiße Getränke das Risiko für Speiseröhrenkrebs erhöhen können.

Für die Untersuchung werteten Forscher Daten zu den Tee- und Kaffeegewohnheiten von knapp einer Million Erwachsenen in Großbritannien aus. Das Ergebnis: Menschen, die ihre Getränke bevorzugt "heiß" oder "sehr heiß" statt "warm" tranken, erkrankten später häufiger an einem bestimmten Typ von Speiseröhrenkrebs, dem Plattenepithelkarzinom.

Bei jenen, die ihren Tee oder Kaffee "sehr heiß" tranken, war das Risiko dreimal so hoch. Wer die Getränke lediglich "heiß" konsumierte, hatte ein geringer erhöhtes Risiko. Würden alle Menschen, die ihre Getränke sehr heiß trinken, diese zunächst auf eine niedrigere Temperatur abkühlen lassen, ließen sich möglicherweise 440 der jährlich 3.200 Speiseröhrenkrebsfälle in Großbritannien verhindern.

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Ob die Teilnehmenden Tee oder Kaffee tranken oder Milch hinzufügten, machte für das Ergebnis keinen Unterschied. Das spricht dafür, dass vor allem die Temperatur ausschlaggebend ist. Auch Studien aus anderen Teilen der Welt bringen heiße Getränke mit Speiseröhrenkrebs in Verbindung – darunter grüner Tee und Mate, ein in Südamerika verbreiteter Kräuteraufguss.

Bereits 2016 stufte die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC), eine Einrichtung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), den Konsum sehr heißer Getränke als "wahrscheinlich krebserregend" ein. Die verfügbaren Erkenntnisse deuteten demnach auf einen ursächlichen Zusammenhang hin, auch wenn dieser nicht abschließend belegt war.

Die Studien am Menschen beruhen allerdings auf Beobachtungsdaten. Sie können einen Zusammenhang zwischen heißen Getränken und Krebs aufzeigen, aber nicht zweifelsfrei nachweisen, dass die Temperatur tatsächlich die Ursache ist. Experimente mit Tieren stützen jedoch die Annahme, dass große Hitze eine Rolle spielt.

Ab wann wird es zu heiß?

Als die IARC die wissenschaftliche Studienlage bewertete, deuteten die verfügbaren Daten darauf hin, dass das Krebsrisiko bei Getränketemperaturen über 65 Grad Celsius steigt. In der neuen britischen Untersuchung wurde die Temperatur allerdings nicht gemessen. Stattdessen sollten die Teilnehmenden selbst angeben, ob sie ihren Tee oder Kaffee gewöhnlich "warm", "heiß" oder "sehr heiß" tranken.

Andere Untersuchungen zeigen, dass Heißgetränke in Großbritannien und den USA üblicherweise etwa 60 Grad Celsius heiß sind. Wer sein Getränk in der Studie als "warm" bezeichnete, dürfte es daher bei einer niedrigeren Temperatur getrunken haben.

Die praktische Schlussfolgerung ist einfach: Je weniger heiß das Getränk, desto besser, sagt Gill Reeves von der Universität Oxford, eine der Autorinnen der Studie.

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Mit einem Thermometer die Temperatur des Cappuccinos zum Mitnehmen zu messen, wäre allerdings wenig alltagstauglich. Es geht auch einfacher: den Kaffee oder Tee vor dem Trinken etwas abkühlen lassen.

Wie lange sollte man warten?

Eine Orientierung bietet das sogenannte Cupping-Protokoll der Specialty Coffee Association, eines Branchenverbands, das professionelle Kaffeeverkostungen regelt. Nach dem Aufbrühen lassen die Verkoster den Kaffee zunächst vier Minuten ziehen. Danach warten sie weitere acht bis zehn Minuten, während sie seinen Duft prüfen. Nach Einschätzung des Verbands reicht diese Zeit aus, um den Kaffee auf etwa 70 Grad Celsius abkühlen zu lassen.

Bei dieser Temperatur probieren die Verkoster den Kaffee erstmals mit einem Löffel. Dabei beurteilen sie, ob er grundsätzlich ihren Erwartungen entspricht. Anschließend lassen sie ihn weitere fünf bis acht Minuten abkühlen. Dann hat er in der Regel eine Temperatur von etwa 55 Grad Celsius erreicht – ein Wert, der Fachleuten zufolge besonders gut geeignet ist, um Aroma und Geschmack zu beurteilen.

Wer es eilig hat und vor allem einen Koffeinschub braucht, kann den Abkühlprozess beschleunigen: Ein Schuss kaltes Wasser oder Milch direkt aus dem Kühlschrank genügt.

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"From The Economist, translated by www.deepl.com, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.com"