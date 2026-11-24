chip-Gigant Nvidia Jensen Huang ist zurück: Ob das eine gute Idee war, muss sich erst zeigen Der Ex-Chef von Nvidia stürzte über eine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Nun ist er wieder da – kehrt aber in ein neues Umfeld zurück. Ihn erwarten ein feindselig eingestellter Kongress, verunsicherte Mitarbeiter und misstrauische Geschäftspartner. NVIDIA via X via REUTERS #Expertise Von The Economist Akt. 24.11.2026 06:51 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Comebacks sind im Silicon Valley nichts Ungewöhnliches. Vor drei Jahren, fast auf den Tag genau, entließ der Verwaltungsrat von OpenAI, einem KI-Modellentwickler, dessen Chef Sam Altman – nur um ihn vier Tage später wieder einzusetzen.

Dennoch ist die Rückkehr von Jensen Huang außergewöhnlich. Am 23. November setzte der Verwaltungsrat von Nvidia seinen Mitgründer als Vorstandschef wieder ein – nur zwölf Tage, nachdem dieser im Zuge einer Reihe von Affären zurückgetreten war, darunter eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Agentin.

Noch am 17. November hatte das Gremium erklärt, es habe keinerlei Absicht, Huang seinen Posten zurückzugeben. Nun ließ es verlauten, man sei letztlich von seiner "Offenheit" überzeugt – obwohl die eigene Untersuchung noch gar nicht abgeschlossen ist. In den Tagen nach Huangs Rücktritt verlor Nvidia mehr als eine Billion Dollar an Börsenwert. Seit der Bekanntgabe seiner Rückkehr hat der Aktienkurs um ein Drittel zugelegt.

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Die Erleichterung der Anleger könnte allerdings nur von kurzer Dauer sein. Huang steht zwar wieder an der Spitze des Unternehmens, kehrt jedoch in ein grundlegend verändertes Umfeld zurück. Nvidia sieht sich einer Regierung gegenüber, die zunehmend auf strengere Exportkontrollen drängt, sowie einem Kongress, in dem KI-Skeptiker bald den Ton angeben dürften. Huang, lange Zeit der große Selbstdarsteller der KI-Branche, muss zudem das Vertrauen von Mitarbeitern, Kunden und Zulieferern zurückgewinnen.

Seine erste Bewährungsprobe steht am 1. Dezember an: Dann muss er sich vor dem Kongress kritischen Fragen stellen. Der Verwaltungsrat hat erklärt, er sei überzeugt, dass Huangs "Wiedereinsetzung kein Risiko für die nationale Sicherheit darstellt".

Doch Fragen zu seiner Beziehung zu Alice Huang bleiben bestehen. Die chinesische Staatsbürgerin war früher Führungskraft bei Megaspeed, einem in Singapur ansässigen Entwickler von Rechenzentren, der Nvidia-Chips kaufte. Diese Fragen werden nicht einfach verschwinden. Die Demokraten haben eigene Untersuchungen angekündigt, sobald sie im kommenden Jahr die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses übernehmen.

Selbst in der Regierung von Donald Trump scheint die Haltung uneinheitlich zu sein. Der Präsident erklärte, er wolle Huang zurück an der Unternehmensspitze sehen, und soll sich eigens telefonisch in eine Sitzung des Verwaltungsrats eingeschaltet haben, um dafür zu werben. Andere Mitglieder seines Kabinetts äußerten sich deutlich zurückhaltender.

Am 15. November forderte Finanzminister Scott Bessent einen "radikalen Umbau" bei Nvidia und die Berufung eines externen Vorstandschefs. Eine Woche später schlug er jedoch einen bemerkenswerten Kurswechsel ein: Nun deutete er auf geradezu absurde Weise an, Huang sei nach seinem Rücktritt selbst als Außenstehender zu betrachten.

Auch Außenminister Marco Rubio ist kein Fürsprecher Huangs. Er war es, der das Geheimdienstmemorandum über Huangs Verbindungen zu Alice Huang verantwortete, das den Sturz des Vorstandschefs auslöste.

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Auch Huangs Argumente für einen zurückhaltenden Umgang mit Exportbeschränkungen dürften künftig weniger Gehör finden. Seit Langem vertritt er die Auffassung, dass Beschränkungen für Chipverkäufe nach China lediglich die heimische Halbleiterindustrie des Landes stärken.

Doch nur fünf Tage nach seinem Rücktritt kündigte das Handelsministerium eine Regelung an, die chinesische Unternehmen daran hindern soll, über Rechenzentren im Ausland Zugang zu fortschrittlichen KI-Chips zu mieten. Der Kongress wiederum berät über Gesetzesvorhaben, die die Exportkontrollen noch weiter verschärfen würden.

Nvidias zurückgekehrter Chef muss sich zudem mit den internen Folgen der belastenden Enthüllungen der vergangenen Wochen auseinandersetzen. Zwei der mutmaßlichen Affären Huangs betrafen Mitarbeiterinnen, die ihm unterstellt waren.

Am 20. November veröffentlichte die New York Times Aussagen von mehr als einem Dutzend gegenwärtiger und ehemaliger Beschäftigter. Sie berichteten, Huang habe Mitarbeiter seit Langem durch öffentliche Demütigungen und Gewaltandrohungen zu Höchstleistungen getrieben. (Sein Sprecher hat diese Vorwürfe zurückgewiesen.) Zuvor hatte Huang mit seinen Methoden kaum hinter dem Berg gehalten. Einmal erklärte er, er sei bereit, Mitarbeiter zu "foltern", um sie zu Spitzenleistungen zu bringen.

Einige bei Nvidia sorgen sich aber weniger um sein Temperament als um die Abhängigkeit des Unternehmens von seiner Person. Huang hat den Konzern mit rund 60 direkt an ihn berichtenden Führungskräften geleitet; eine offensichtliche Nachfolgeregelung gibt es nicht. Dass ein Unternehmen mit einem Börsenwert von mehreren Billionen Dollar von einem einzigen Mann zusammengehalten werde, sei "absurd", sagt ein Mitarbeiter.

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Ein anderer fragt sich, wie Huang künftig in einem Unternehmen agieren wird, in dem sein Verhalten stärker unter Beobachtung steht. Noch vor seiner Wiedereinsetzung hatte der Verwaltungsrat angekündigt, einen Ausschuss einzurichten, der ausschließlich aus unabhängigen Mitgliedern bestehen und die Risiken für die nationale Sicherheit sowie die Einhaltung der Handelsvorschriften überwachen soll.

Bleibt die Frage, ob Huang seine Rolle als Dirigent des KI-Booms zurückgewinnen kann. Noch vor Kurzem genügte allein sein Wohlwollen, um die Aktienkurse von Unternehmen in die Höhe schnellen zu lassen. Er reiste um die Welt, stand mit Präsidenten und Ministerpräsidenten auf der Bühne und verkündete die Heilsbotschaft der künstlichen Intelligenz. Kunden wie Zulieferer standen Schlange, um mit ihm Geschäfte zu machen.

Sein Stern dürfte inzwischen deutlich an Strahlkraft verloren haben. Politiker, die sich einst um Huangs Nähe bemühten, werden sich vermutlich zurückhalten, bis die Untersuchungen gegen ihn abgeschlossen sind. Auch die Branche könnte künftig stärker auf Diversifizierung setzen. TSMC, der taiwanische Halbleiterkonzern und größte Kunde von Nvidia, werde wohl vorsichtiger damit umgehen, sich so stark von einem einzelnen Abnehmer abhängig zu machen, vermutet ein Analyst. Cloud-Anbieter, die bislang aus Sorge vor einem Lieferstopp bei Huangs Chips auf Wettbewerber von Nvidia verzichtet haben, könnten sich nun eher nach Alternativen umsehen.

Und längst nicht alle Anleger sind beruhigt. Stacy Rasgon vom Brokerhaus Bernstein bezeichnete Huangs Neigung, sich mit "fragwürdigen Personen" zu umgeben, und seine "Bereitschaft, den Verwaltungsrat anzulügen", weiterhin als beunruhigend.

Nvidias Rockstar-Chef hat seinen Posten zurück. Seine Aura wiederherzustellen, dürfte ungleich schwieriger werden.

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