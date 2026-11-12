Jensen Huang China-Sexfalle: Wie es nach dem Rücktritt des Nvidia-Chefs weitergeht Jensen Huang, CEO des Chip-Herstellers Nvidia, ist in eine Sexfalle des chinesischen Geheimdienstes getappt. Die Folgen für das Unternehmen waren gravierend. Am Donnerstag trat der 63-Jährige zurück. Der Fall, die Konsequenzen, der Schaden im Überblick. REUTERS/Mike Blake/File Photo #Menschenwelt Von Martin Kubesch Akt. 12.11.2026 17:10 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Am Ende ging es dann ganz schnell. Donnerstag 15 Uhr in Europa – 9 Uhr morgens US-Ostküstenzeit, 6 Uhr im Silicon Valley – gab der Chiphersteller Nvidia bekannt, dass sein Co-Gründer und langjähriger CEO, Jensen Huang, per sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zurücktritt. Seine Aufgaben wird demnach interimistisch die bisherige Finanzchefin des Konzerns, Colette Kress, übernehmen.

Es war der vorläufige Höhepunkt einer Chaos-Woche, die das bislang wertvollste Unternehmen der Welt an den Rand des Kollapses gebracht hatte. Jensen Huang, 63, gestand zunächst öffentlich ein, dass er ein außereheliches Verhältnis hatte. Kurz darauf wurde bekannt, dass seine Liebschaft mit großer Wahrscheinlichkeit eine Spionin des chinesischen Geheimdienstes ist, die das Verhältnis ausnutzte, um hunderttausende wertvolle KI-Mikrochips nach China umzuleiten, wohin sie offiziell nie hätten verkauft werden dürfen.

In der Folge dieser Enthüllungen stürzte die Nvidia-Aktie brutal ab und verlor mehr als 380 Milliarden US-Dollar an der Börse. Als am Mittwoch schließlich noch bekannt wurde, dass der Seitensprung mit Peking offenbar nicht der einzige Fehltritt des CEO gewesen ist, wurde der Verwaltungsrat von Nvidia aktiv. Was bisher über den Spionage-Skandal bekannt ist, welche zweifelhafte Rolle die US-Regierung und Donald Trump bei der ganzen Sache spielten – die Fakten im Überblick:

via REUTERS

Worum geht es?

Am vergangenen Wochenende gab der Chip-Hersteller Nvidia überraschend bekannt, eine Untersuchung gegen seinen Konzernchef und Mitgründer Jensen Huang einzuleiten. Der 63-Jährige hatte dem Vorstand nach Unternehmensangaben zuvor eingeräumt, mit einer Geschäftsfrau namens Alice Huang (die beiden sind nicht verwandt) intim gewesen zu sein. Der Vorstand erklärte zugleich, man habe "derzeit keinen Grund zu glauben, dass die nationale Sicherheit oder Firmengeheimnisse von Nvidia kompromittiert worden" seien.

Wie glaubwürdig war diese Erklärung?

Sagen wir so, es gab bald Zweifel daran. Denn wie in der Folge rasch bekannt wurde, stand die Liebschaft des CEOs bereits seit gut einem Jahr im Verdacht, nicht nur romantische Gründe für ihre Liaison mit dem Multimilliardär zu haben. Konkret hatten US-Geheimdienste bereits vor einem Jahr den dringenden Verdacht, dass Alice Huang in Wahrheit auf der Payroll des chinesischen Geheimdienstes stehen könnte.

Und das bestätigte sich?

Es gibt zahlreiche Indizien, die dafür sprechen. Aber es sind vor allem die nackten Zahlen, die stutzig machen.

Details, bitte!

Die Affäre zwischen dem aus Taiwan stämmigen Multimilliardär Jensen Huang und der aus China stammenden Alice Huang begann offenbar im Jahr 2023. Nur vier Monate später erhielt das Hi-Tech-Unternehmen, dem die Frau angeblich vorstand, einen bevorzugten Status bei der Lieferung hochsensibler KI-Chips durch Nvidia. So erhielt ihre in Singapur ansässige Firma namens Megaspeed einen elitären Zugang zu am Markt heiß begehrten KI-Chips aus Nvidia-Fertigung – und nutzte diesen Vorzug weidlich aus.

Von welchen Größen sprechen wir hier?

Binnen nicht einmal drei Jahren kaufte Alice Huang für ihr Unternehmen Megaspeed sowie für ein dubioses Geflecht am Scheinfirmen im Hintergrund insgesamt etwa 240.000 KI-Chips von Nvidia im Gesamtwert von etwa 7,5 Milliarden Dollar. Und scheinbar fragte sich niemand bei Nvidia, was dieses verhältnismäßig kleine und junge Unternehmen – Megaspeed hat nach eigenen Angaben "zwischen 200 und 500 Mitarbeiter" – mit diesen unglaublichen Mengen an Prozessoren anfangen wollte. Geschweige denn, woher es die Mittel hatte, dieses in dem Umfang zu erwerben.

Das wurde niemals hinterfragt?

Wenn es bei Nvidia hinterfragt wurde, dann wurde es nicht öffentlich. Ob das auf den Einfluss von Jensen Huang zurückzuführen gewesen ist, werden die anstehenden Untersuchungen zeigen.

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Was ist mit den KI-Chips geschehen?

Darüber kann man nur spekulieren. Mutmaßlich wurden sie nach China geschafft und finden dort Verwendung. Oder sie wurden in andere Länder gebracht, von denen aus ihre Rechenleistung für Unternehmen oder Behörden in China zur Verfügung gestellt wird. Bei Megaspeed scheinen sie jedenfalls nicht angekommen zu sein, wie Recherchen örtlicher Medien zeigen.

Was muss man über Megaspeed, das Unternehmen von Alice Huang, wissen?

Alice Huang soll gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Schwester unter dem Deckmantel von Megaspeed ein Firmengeflecht in China und Singapur aufgebaut haben, um US-Exportbeschränkungen zu umgehen. Megaspeed International war ursprünglich ein Gaming-Unternehmen. Die Firmenzentrale in Singapur steht aber laut lokalen Medienberichten praktisch immer leer, eine Dependence in Malaysia ist in einem Shoppingcenter untergebracht, in Australien war ein chinesischstämmiger Zeitungsverkäufer als Direktor der Niederlassung eingetragen, der von seinem Glück offenbar überhaupt nichts wusste.

Wie groß ist Nvidia eigentlich?

Das Unternehmen hat derzeit etwa 40.000 Mitarbeiter weltweit und gilt als der erfolgreichste Chip-Entwickler der Welt. An der Börse erreichte Nvidia im Oktober 2025 als erstes Unternehmen der Welt den Wert von über fünf Billionen Dollar. Derzeit liegt der Börsenwert bei 3,8 bis vier Billionen US-Dollar, wobei es zuletzt starke Kursstürze gegeben hatte.

Weshalb sind die KI-Prozessoren von Nvidia so heiß begehrt?

Sie gelten als der Goldstandard für sogenannte Large Language Models, also KI-Anwendungen, die menschliche Sprachmodelle als Basis haben, wie etwa ChatGPT oder Claude. Nvidia, das 1993 von Jensen Huang und anderen gegründet worden war, hat sich hier ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet, die Chips des Unternehmens gelten als überlegen.

Und warum dürfen sie nicht nach China verkauft werden?

Aus staatspolitischen und strategischen Überlegungen. Die USA wollen China nicht das Werkzeug an die Hand geben, um bei der KI-Entwicklung mit Amerika gleichzuziehen. Andere Länder und Unternehmen, die sehr wohl Nvidia-Chips kaufen dürfen, bekommen entsprechend auch strenge Einschränkungen auferlegt, was sie mit den Prozessoren anstellen dürfen und was nicht.

Und diese Einschränkungen wurden jetzt umgangen aufgrund der Liebschaft des Nvidia-CEO?

Dieser Verdacht liegt zumindest nahe. Bewiesen ist bislang noch gar nichts. Wobei man auch dazu sagen muss, dass die Restriktionen für den Export nach China unter der demokratischen Präsidentschaft von Joe Biden noch wesentlich strenger gehandhabt wurden als zuletzt unter Donald Trump. Der hatte die Regeln aufgeweicht, um schneller mehr Geld mit den Nvidia-Chips machen zu können.

via REUTERS

Apropos – seit wann wusste die Regierung Trump Bescheid über den Verdacht gegen die Geliebte von Jensen Huang?

Laut US-Medienberichten seit etwa einem Jahr. Allerdings habe Trump persönlich entschieden, zunächst nichts zu unternehmen und Jensen Huang auch zuletzt noch öffentlich sinngemäß als "guten Kerl" bezeichnet, als die Vorwürfe bereits auf dem Tisch lagen.

Und das hat keine Konsequenzen?

Die Rolle der Regierung in der Angelegenheit wird wohl spätestens mit der Machtübernahme der Demokraten im Kongress Anfang 2027 hinterfragt. Und ob sich Schaden von Nvidia oder den USA generell hätte abwenden lassen, wenn man früher aktiv geworden wäre. Dafür muss allerdings zuerst einmal festgestellt werden, ob die USA überhaupt Schaden genommen haben.

Wie sehr hat die ganze Affäre Nvidia denn geschadet?

Das lässt sich derzeit nur annähernd beziffern. Seit Bekanntwerden der Malaise sank der Aktienkurs des Unternehmens deutlich ab. Das Papier verlor innerhalb einer Woche rund 18 Prozent und fiel auf den tiefsten Stand seit März. Vor einer Woche lag der Kurs noch bei 206 Dollar, Mittwochabend waren es nur noch rund 169 Dollar. Am Donnerstag ging die Talfahrt weiter.

Und welche Auswirkungen hatte der Rücktritt Jensen Huangs auf den Aktienkurs?

Beim Handelsstart am Donnerstag stürzte die Nvidia-Aktie weiter ab, der Kurs gab zunächst um mehr als 13 Prozent nach. Der Börsentag in New York endet um 22 Uhr europäischer Zeit, dann wird man wissen, ob sich der Kurs stabilisieren konnte, oder der freie Fall weitergeht.

Was ist mit der angeblichen zweiten Affäre des Nvidia-CEOs, die nun bekannt geworden ist?

Darüber berichtete die New York Times am Mittwoch und es war wohl der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Demnach habe Jensen Huang neben seiner Affäre mit Alice Huang auch mit einer ihm unterstellten Führungskraft von Nvidia eine "romantische Beziehung" gehabt. Es geht dabei angeblich um die Vizechefin für den Gesundheitsbereich bei Nvidia, Kimberly Powell. Es soll ein kompromittierendes Video der beiden geben, geleakt wurde dieses aber bislang offenbar nicht.

Könnte diese angebliche Affäre ebenfalls Auswirkungen auf den Geschäftserfolg von Nvidia oder die nationale Sicherheit der USA gehabt haben?

Davon ist jedenfalls nicht auszugehen. Sollte der Vorwurf stimmen, wäre es aber in weiteres Indiz für die Zustände im Unternehmen und das Verhalten seines obersten Bosses.

REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Ist Jensen Huang verheiratet?

Ja, und zwar seit 41 Jahren. Erlernte seine Frau Lori beim Studium der Elektrotechnik kennen, das Paar heiratete 1985 und zwei mittlerweile erwachsene Kinder, einen Sohn und eine Tochter, die beide ebenfalls bei Nvidia arbeiten.

Kommt es jetzt zur Scheidung des Paares?

Darüber gibt es nicht einmal in den USA Spekulationen, zumal sich das Paar auch in keiner Weise öffentlich äußert. Was angesichts der Situation nur klug ist, jede Wortmeldung würde nur Öl ins Feuer gießen und für Spekulationen sorgen. Und letztlich weiß ja niemand, wie es um die Ehe des Paares bestellt ist und welche Arrangements eventuell bereits zuvor getroffen worden sind.

Ist Jensen Huang reich?

Das kann man so sagen, sein Vermögen wurde noch zu Wochenbeginn auf mehr als 160 Milliarden Dollar geschätzt. Wobei es sich dabei hauptsächlich um Anteile an Nvidia handelt. Insofern hat sein Fehlverhalten nun auch dazu beigetragen, sein eigenes Vermögen deutlich zu schmälern. Am Donnerstag wurde Huang von Forbes mit einem Vermögen von 141 Milliarden Dollar geführt, ein Verlust von knapp 20 Milliarden seit Beginn der Woche.

Wie geht es jetzt weiter?

Zunächst hoffen derzeit alle Beteiligten, dass mit dem sofortigen Rücktritt des CEO etwas Ruhe einkehrt, und zwar sowohl an der Börse als auch im Unternehmen selbst. Dann wird mit der Evaluierung des entstandenen Schadens begonnen werden. Was dabei herauskommt und was das alles mittel- und langfristig für das Unternehmen bedeutet, lässt sich noch nicht mit Sicherheit sagen.

Aber man ist ja immer noch der wichtigste Chip-Hersteller der Welt, oder?

Auf jeden Fall, daran hat sich natürlich nichts geändert. Und der Hunger der Hi-Tech-Welt nach KI-Prozessoren auf dem neuesten Stand wird auch weiterhin dafür sorgen, dass der Rubel rollt. Gut möglich, dass mit dem raschen Rücktritt von Jensen Huang das Gröbste bereits überstanden ist und schon in ein paar Tagen so getan wird, als sei gar nichts passiert. Denn eine gute Figur macht in dieser Angelegenheit keiner der Beteiligten, weder das Unternehmen noch die Regierung. Und Jensen Huang schon gar nicht. Und in Peking wird sich still und heimlich jemand ins Fäustchen lachen.