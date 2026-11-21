Nvidia-Ex-Chef jensen Huang: "… oder ich reiß dir dein Sch***-Herz heraus und trample darauf herum" Jensen Huang, der vor einer Woche zurückgetretene ehemalige CEO des KI-Chip-Herstellers Nvidia, gerät weiter unter Druck. Laut der New York Times soll der 63-Jährige das Unternehmen und seine Mitarbeiter über Jahrzehnte tyrannisch und demütigend geführt haben. REUTERS/Rick Wilking/File Photo #Menschenwelt Von Martin Kubesch Akt. 21.11.2026 05:29 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Von der Lichtgestalt zum absoluten Buhmann binnen einer Woche – diese bemerkenswerte Wandlung durchlebt derzeit der geschasste ehemalige CEO des Mikrochip-Herstellers Nvidia, Jensen Huang. Nach dem erzwungenen Rücktritt des 63-Jährigen aufgrund seines Verhältnisses mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin, wagen sich ehemalige Mitarbeiter Huangs aus der Deckung und erzählen Erstaunliches über ihren Ex-Chef.

Auf den Bühnen der Tech-Welt war Jensen Huang die längste Zeit der schillernde Star in schwarzer Lederjacke, gefeiert als Gesicht des KI-Booms. Hinter den Kulissen soll der Ton bei Nvidia demnach aber oft ganz anders gewesen sein: laut, verletzend und einschüchternd. Und verantwortlich dafür soll hauptsächlich Jensen Huang selbst gewesen sein, berichtet die New York Times in einer ausführlichen Reportage. Mit dem Rücktritt des langjährigen Chefs rücken nun alte und neue Vorwürfe ins grelle Licht.

Für Anleger, Beschäftigte und die ganze KI-Branche ist das Ergebnis dieser Recherche dabei weit mehr als Klatsch aus dem Silicon Valley. Es geht um die Frage, wie einer der wertvollsten Konzerne der Welt an der Spitze einer Schlüsseltechnologie geführt wurde – und ob diese toxische Führungskultur nach dem Abgang des Gründers bestehen bleibt.

REUTERS/Leah Millis

Welche Vorwürfe gegen Jensen Huang nun im Detail bekannt werden, wie lange das schon so gegangen sein soll bei Nvidia und welche Schlüsse über die Firmenkultur dieses angeblichen Vorzeige-Unternehmens das zulässt – die interessantesten Fakten im Überblick:

Was ist bei Nvidia gerade passiert?

Jensen Huang ist in der Vorwoche als Nvidia-Chef zurückgetreten. Auslöser waren Enthüllungen über mehrere außereheliche Beziehungen, darunter eine mit einer ihm direkt untergebenen Führungskraft des Unternehmen sowie eine weitere mit einer Frau, die US-Geheimdienste für eine chinesische Nachrichtendienstquelle halten. Übergangsweise führt die bisherige Finanzchefin Colette Kress nun den Konzern, der bis zum Bekanntwerden dieser Verfehlungen als das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt galt.

Warum sorgt jetzt noch eine zweite Debatte für Aufregung?

Weil eine umfangreiche Recherche der New York Times zusätzlich schwere Vorwürfe zu Huangs Führungsstil zusammengetragen hat. Demnach soll er Mitarbeiter über Jahre vor anderen auf das Übelste beschimpft, gedemütigt und bedroht haben. Nvidia selbst wollte dazu dem Bericht zufolge keinen Kommentar abgeben.

Worum geht es in diesen Vorwürfen konkret?

Beschrieben wird ein Managementstil, der Demütigung bewusst als Mittel eingesetzt haben soll. Mehr als ein Dutzend aktuelle und frühere Mitarbeiter schilderten anonym Beleidigungen, persönliche Angriffe und gewaltsame Drohungen. Die Zeitung beruft sich außerdem auf Gerichtsakten und andere Dokumente aus mehr als 20 Jahren.

Welche Beispiele werden genannt?

Ein Zeuge sagte, Huang habe einem Manager erklärt, dessen Mutter hätte ihn besser abtreiben sollen. Einem anderen Mitarbeiter soll er gedroht haben, ihm den Kopf aufzureißen und "hineinzupinkeln". Bei einem Firmenevent mit rund 50 Mitarbeitern soll er zu einer Person gesagt haben: "Du musst das machen, oder ich reiße dir dein Sch***-Herz heraus und trampele darauf herum".

Seit wann sollen diese Vorfälle passiert sein?

Die Schilderungen reichen laut Recherche Jahrzehnte zurück, also weit vor den jüngsten KI-Hype. Besonders ausführlich wird ein Zeitraum ab 2004 und 2005 beschrieben. Demnach war das Verhalten kein Ausrutscher, sondern soll Teil der Unternehmenskultur des 1993 gegründeten Chipherstellers gewesen sein.

REUTERS/Ann Wang

Gab es deswegen schon früher rechtliche Schritte?

Ja, zumindest Auseinandersetzungen mit früheren Führungskräften. Der frühere Personalchef Michael Winston drohte 2005 mit einer Klage, weil er nach eigenen Angaben entlassen wurde, nachdem er sich gegen Huangs Verhalten gestellt hatte. Nvidia schloss mit ihm laut Recherche eine vertrauliche Vereinbarung über mehr als eine Million Dollar; ein Schuldeingeständnis gab es demnach nicht.

Was sagte dieser frühere Personalchef?

Michael Winston bezeichnete Huangs Verhalten als das "verbal ausfallendste, bedrohlichste und einschüchterndste", das er in seiner Karriere erlebt habe. In Notizen schilderte er, andere Teilnehmer eines Treffens seien von Huang regelrecht terrorisiert worden. Er schrieb auch, es habe ihn körperlich, intellektuell und emotional geschmerzt, im selben Raum zu sein.

Wie reagierte Huang auf solche Anschuldigungen?

Über seinen Sprecher wies Huang die Vorwürfe von Winston zurück. Dessen Aussagen seien "Fabrikationen" eines entlassenen Mitarbeiters, die sich heute nicht mehr konkret widerlegen ließen. Auf weitere Fragen zu Huangs Verhalten antwortete der Sprecher laut dem Bericht nicht.

War Huang intern nur gefürchtet oder auch beliebt?

Beides kommt in den Schilderungen vor. Viele Mitarbeiter sollen ihn wegen seiner technischen Stärke, seiner Vision und auch wegen persönlicher Unterstützung, die sie durch ihn erfahren hätten, verehrt haben; Tausende hätten nach seinem Abgang sogar einen Brief für seine Rückkehr unterschrieben. Zugleich beschrieben sowohl Anhänger als auch Kritiker die Firmenkultur von Nvidia als "kultartig" und Huang als jemanden, der letztlich primär durch Angst führte.

Aber wie konnte es überhaupt dazu kommen?

Bei wachsendem Erfolg von Nvidia sei Huang zunehmend frustriert gewesen, weil er seine großzügig bezahlten Mitarbeiter nicht mit noch mehr Geld zusätzlich motivieren konnte, so die New York Times. Also verlegte er sich demnach auf das Mittel der Demütigung. Über Jahre habe Huang seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deshalb beschimpft. Der Konzernchef rechtfertigte sein Verhalten laut der Recherche als "Einführungsritus", der zudem Unterhaltungswert habe.

Hat sich dieser Ton auch nach außen gezeigt?

Laut New York Times ja. Bei einer Nvidia-Konferenz soll Huang den Chef des französischen KI-Start-ups Mistral, Arthur Mensch, auf der Bühne mehrfach unterbrochen haben, offenbar, weil er sich über dessen französischen Akzent geärgert habe. Das rüpelhafte Verhalten den Nvidia-CEOS sei letztlich in dem Satz gegipfelt "Du sprichst nicht einmal wie ein Mensch".

via REUTERS

Welche Rolle spielt die Personalabteilung in den Berichten?

Dem Bericht zufolge war die HR-Abteilung immer wieder mit Beschwerden von Mitarbeitern über ihren Arbeitsplatz und den Umgangston befasst. Einige Beschäftigte sagten, ihre Anliegen seien dabei aber nicht ernst genommen worden. Das ist für die Einordnung wichtig, weil sich daran zeigt, dass es hier offenbar nicht nur um den Stil eines Chefs geht, sondern auch um den Umgang des Unternehmens mit Warnsignalen.

Wie geht es für Nvidia jetzt weiter?

Das Board des Unternehmens hat laut Bericht eine Untersuchung zu Huang eingeleitet. Verwaltungsratschef Harvey C. Jones sagte am Dienstag, man beabsichtige nicht, Jensen als CEO wieder einzusetzen. Jetzt liegt es an Interims-Chefin Colette Kress und dem Aufsichtsrat zu entscheiden, ob Nvidia kulturell im alten Muster bleiben oder einen klaren Neuanfang versuchen möchte.