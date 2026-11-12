In der Honigfalle Nvidia-Chef ließ sich von China-Spionin 240.000 Hi-Tech-Chips abluchsen Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass Jensen Huang, Gründer und CEO des Chip-Herstellers Nvidia, offenbar in eine Sexfalle des chinesischen Geheimdienstes getappt ist. Jetzt werden langsam die Ausmaße des entstandenen Schadens klar – und die sind gewaltig. APA-Images / Action Press / Sipa Press #Menschenwelt Von Martin Kubesch Akt. 12.11.2026 06:37 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Ein verlassenes Büro in einem leeren Gebäude in Singapur, ein heruntergekommenes Geschäftslokal am Stadtrand von Kuala Lumpur, ein "Firmenbüro" in einem Einkaufszentrum, ein Zeitungsverkäufer als "Geschäftsführer" der Tochtergesellschaft in Australien: Zug um Zug wird das Ausmaß des Betruges bekannt, dem Jensen Huang, der Chef des weltweit wertvollsten KI-Chipherstellers Nvidia, offenbar aufgesessen ist. Und das ist außerordentlich.

Laut internationalen Medienberichten scheint das Unternehmen, für das Jensen Huangs chinesische Geliebte gearbeitet hat, tatsächlich aus nicht viel mehr als einigen Tarnadressen im südostasiatischen Raum zu bestehen – die noch dazu nicht besonders gut getarnt gewesen sind, wie es scheint. Doch es dürfte genügt haben, um Jensen Huang bzw. dessen Unternehmen bis zu 240.000 Hi-Tech-KI-Chips im Gesamtwert von bis zu 7,5 Milliarden Dollar abzuluchsen.

Ziel der ganzen Aktion: Die Weiterleitung der KI-Chips nach China, wohin diese offiziell aufgrund eines Exportverbots der USA eigentlich nicht hätten verkauft werden dürfen. Das alles klingt, als sei es der Fantasie eines mäßig begabten Spionagethriller-Autors entsprungen, aber es ist offenbar Realität. Und der "Fall Nvidia" könnte sich zu einem der größten Technologie-Spionageskandale der jüngeren Vergangenheit entwickeln, berichtet CBS News.

Über wie viele Scheinfirmen und Briefkastenadressen die Spur der Nvidia-Chips nach Peking führt, wer die Menschen hinter der Chimäre sind, die für den Nvidia-Chef veranstaltet wurde und was US-Ermittler bisher über ihre Recherchen verraten haben – das sind die neuesten Entwicklungen um die ausgeklügelte Honigfalle für den Chef des wertvollsten Unternehmens der Welt:

APA-Images / AFP / TARYN NG

Wer sind die Hauptfiguren in diesem Skandal?

Im Mittelpunkt stehen zwei Personen: Jensen Huang, der 63-jährige Gründer und Chef von Nvidia, und Alice Huang, die trotz desselben Nachnamens nicht mit ihm verwandt ist. Jensen Huang gilt als Visionär der KI-Revolution und hat Nvidia zum wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Bis zum Bekanntwerden des Skandals lag der Börsenwert von Nvidia bei knapp fünf Billionen (also 5.000 Milliarden) US-Dollar. Alice Huang wiederum wird von US-Geheimdiensten verdächtigt, für Chinas Ministerium für Staatssicherheit zu arbeiten.

Was wird Alice Huang konkret vorgeworfen?

Sie soll gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Schwester unter dem Deckmantel eines Unternehmens namens Megaspeed ein Firmengeflecht in China und Singapur aufgebaut haben, um US-Exportbeschränkungen zu umgehen. Laut Berichten wurden über diese Kanäle rund 240.000 KI-Hochleistungsprozessoren der Typen H100, H200 und A100 nach China geschmuggelt. Der Gesamtwert: bis zu 7,5 Milliarden Dollar.

Was ist Megaspeed und welche Rolle spielt die Firma?

Megaspeed International ist eine in Singapur registrierte Firma, die zum Netzwerk von Alice Huang gehören soll. Ursprünglich war sie ein Gaming-Unternehmen, wurde dann aber zu einem der größten ausländischen Nvidia-Kunden. In nur drei Jahren kaufte allein Megaspeed KI-Chips und Hardware im Wert von fast fünf Milliarden Dollar bei Nvidia. Das Rätselhafte: Die Firmenzentrale stand praktisch leer, in Australien war ein chinesischstämmiger Zeitungsverkäufer als Direktor der Niederlassung eingetragen.

Megaspeed ist aber nicht das einzige Unternehmen, das in die ganze Sache verwickelt ist, oder?

Nein, Alice Huang, ihre Schwester und ihr Ehemann hatten ein Geflecht aus Briefkasten- bzw. Scheinfirmen aufgebaut, offenbar um zu verschleiern, was mit den zigtausenden KI-Chips geschehen ist, die sie kauften. Eines dieser Schein-Unternehmen heißt Century Litong und könnte noch eine größere Rolle in der ganzen Angelegenheit spielen.

Warum das? Was ist mit Century Litong?

Das Unternehmen wurde erst im Juni 2023 gegründet und war bereits vier Monate später Nvidia-Premium- beziehungsweise Preferred-Cloud-Partner. Als solcher bekam es bevorzugten Zugang zu den heiß begehrten KI-Chips. Das wirft Fragen über die damaligen Auswahl- und Kontrollprozesse bei Nvidia auf. Zumal die Affäre zwischen Nvidia-Boss Jensen Huang und der mutmaßlichen chinesischen Spionin Alice Huang mindestens seit dem Jahr 2023 bestanden haben soll.

Warum sind diese Chips so wichtig?

Nvidia-Chips sind das Herzstück der KI-Revolution. Sie werden benötigt, um große Sprachmodelle (LLMs, also Large Language Models) wie ChatGPT zu trainieren und zu betreiben. Die USA haben den Export bestimmter Hochleistungschips nach China verboten, um den technologischen und militärischen Aufstieg Pekings zu bremsen. China ist deshalb seit Jahren verzweifelt auf der Suche nach Wegen, an diese Technologie zu kommen.

REUTERS/Leah Millis/File Photo

Wie kam die Affäre ans Licht?

US-Sicherheitsbehörden überwachten Alice Huang offenbar schon länger. Dabei stellten sie fest, dass sie Informationen nach Peking weiterleitete. Laut der New York Times wurde Präsident Trump bereits vor einem Jahr über die Verbindung zwischen Jensen Huang und der Verdächtigen informiert. Trump entschied sich damals allerdings, nichts zu unternehmen, um Nvidias Erfolg nicht zu gefährden.

Wie hat Jensen Huang auf die Enthüllung reagiert?

Der Nvidia-Chef räumte gegenüber seinen Mitarbeitern ein, untreu gewesen zu sein, ohne nähere Details zu nennen. Das Unternehmen leitete zudem eine interne Untersuchung ein. Der Vorstand von Nvidia erklärte, es gebe keinen Grund zur Annahme, dass Unternehmensgeheimnisse oder die nationale Sicherheit gefährdet worden seien. Eine Einschätzung, die viele Experten allerdings bezweifeln.

Welche rechtlichen Konsequenzen drohen?

Das für die Spionageabwehr innerhalb der grenzen der USA zuständige FBI ermittelt, ob Jensen Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation wurde. Parallel haben Anleger eine Sammelklage gegen Nvidia und seinen Chef eingereicht. Der Vorwurf: Aktionäre seien durch das Verschweigen der Verbindungen zur mutmaßlichen Spionin getäuscht worden. Zudem seien nationale Sicherheitsbedenken nicht offengelegt worden.

Wie reagiert die Politik?

Während Präsident Trump Jensen Huang als "feinen Menschen" in Schutz nahm, erhöhen die Demokraten nach ihrem Sieg bei den Midterms den Druck auf die Regierung. Senator Chris Coons kündigte eine Untersuchung an. Er fordert Antworten auf die Frage, in welcher Beziehung die KI-Milliardäre zur Trump-Regierung stehen und ob nationale Sicherheitsinteressen verletzt wurden.

Was bedeutet das alles für die Nvidia-Aktie?

Die Börse reagierte heftig. Die Nvidia-Aktie verlor innerhalb einer Woche rund 18 Prozent und fiel auf den tiefsten Stand seit März. Vor einer Woche lag der Kurs noch bei 206 Dollar, jetzt sind es nur noch rund 169 Dollar. Für viele Anleger, die auf den KI-Boom gesetzt haben, ein schmerzhafter Einbruch.

Welche Fragen sind noch offen?

Vieles ist derzeit noch unklar: Wusste Jensen Huang von der Spionagetätigkeit seiner Geliebten? Wenn ja, seit wann? Seit wann hatte er eine private Beziehung mit Alice Huang? Wie konnte eine so junge Firma wie Century Litong innerhalb weniger Monate den Status eines bevorzugten Nvidia-Partners erhalten? Und ganz erheblich: Warum handelte die US-Regierung nicht viel früher, obwohl sie scheinbar seit mindestens einem Jahr über diese Sicherheitslücke Bescheid wusste?

REUTERS/Lisi Niesner

Was sind die größeren Zusammenhänge?

Der Fall zeigt, wie weit China offenbar bereit ist zu gehen, um an westliche Spitzentechnologie zu kommen. Die sogenannte Honigfalle, bei der Agentinnen Zielpersonen verführen, ist eine klassische Geheimdienstmethode. Dass ausgerechnet der Chef des wichtigsten KI-Unternehmens der Welt in eine solche Falle getappt sein könnte, wirft massive Fragen auf allen Ebenen auf.

Hatte Jensen Huang noch eine weitere verhängnisvolle Affäre?

Am Mittwochabend wurde bekannt, dass der Nvidia-CEO noch eine weitere Affäre gehabt haben könnte. Laut New York Times soll der 63-Jährige eine Beziehung mit Kimberly Powell gehabt haben, einer ihm unterstellten Vizepräsidentin bei Nvidia, so die Zeitung unter Berufung auf fünf namentlich nicht genannte Mitarbeiter. Ob und in welcher Weise diese Beziehung auch Einfluss auf die Beziehung zur mutmaßlichen chinesischen Spionin Alice Huang gehabt haben könnte, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar.

Wie geht es jetzt weiter?

Die kommenden Wochen werden vermutlich nach und nach zeigen, wie tief die Verstrickungen in dieser Sache tatsächlich reichen – und wer aller wie sehr verstrickt ist. Vor allem für Nvidia steht viel auf dem Spiel: Das Unternehmen muss das Vertrauen der Anleger wieder gewinnen, seine Beziehung zur US-Regierung erklären und seinen Ruf als sicherer und verlässlicher Partner im geopolitischen Wettstreit um die KI-Vorherrschaft zurückgewinnen.

Mit Jensen Huang an der Spitze?

Es wird mittlerweile von immer mehr Seiten ernsthaft infrage gestellt, ob das mit der kompromittierten Person Jensen Huang an der Spitze gelingen kann. Gerüchten zufolge könnte es bereits in den kommenden Tagen dazu eine Entscheidung seitens Nvidia geben.