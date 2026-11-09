Der FAll Jensen Huang Sexfalle: Ging der Chef von Nvidia mit einer China-Spionin ins Bett? Der Chiphersteller Nvidia ist das wertvollste Unternehmen der Welt, Nvidia-Chips sind der Schlüssel für die Zukunft der KI-Entwicklung. Der Chef des Unternehmens, Jensen Huang, hat nun gestanden, eine Affäre gehabt zu haben. Seine Geliebte soll für China spionieren. REUTERS/Go Nakamura/Pool #Menschenwelt Von Martin Kubesch Akt. 09.11.2026 06:47 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Wochenlang brodelte die Affäre auf kleiner Flamme, am Wochenende kochte sie schließlich hoch. Jensen Huang, Multimilliardär, der Mann in der schwarzen Lederjacke, Chef und Mitbegründer von Nvidia, dem wichtigsten Chiphersteller der Welt, soll mit einer chinesischen Spionin intim gewesen sein, berichten zahlreiche US-Medien.

Ihr Name: Alice Huang. Eine große Kundin von Nvidia. Nicht verwandt mit Jensen Huang, aber die Namensgleichheit war vermutlich kein Schaden für die Aktion. Nun beschäftigt die Affäre US-Geheimdienste, den Vorstand eines der wertvollsten Konzerne der Welt und sogar den amerikanischen Kongress. Und zuallererst Jensen Huang und seine Familie.

Der Fall reicht weit über ein mögliches privates Fehlverhalten hinaus. US-Behörden gehen davon aus, dass Alice Huang für chinesische Nachrichtendienste arbeitete, während ihr Unternehmen massenhaft Nvidia-Chips kaufte. Damit stellt sich die Frage, ob in einer Schlüsselbranche der KI-Revolution politische Einflussnahme, Exportkontrollen und Sicherheitsinteressen kollidieren.

Was man über den pikanten Fall bislang weiß, ob bereits Schaden entstanden ist, wie sich Jensen Huang verantwortet, wie es jetzt weitergeht – die wichtigsten Details der Affäre im Überblick:

PATRICK T. FALLON / AFP / picturedesk.com

Was ist passiert?

Der Chiphersteller Nvidia hat am Sonntag eine Untersuchung gegen seinen Konzernchef und Mitgründer Jensen Huang angekündigt. Zuvor hatte Huang dem Vorstand nach Unternehmensangaben eingeräumt, mit der Geschäftsfrau Alice Huang intim gewesen zu sein. Der Vorstand erklärte zugleich, man habe derzeit keinen Grund zu glauben, dass die nationale Sicherheit oder Firmengeheimnisse von Nvidia kompromittiert worden seien.

Was hat Jensen Huang selbst gesagt?

In einer Nachricht an die Belegschaft entschuldigte sich Huang persönlich. Er sagte: "Ich war meiner Frau untreu", und weiter: "Mein Verhalten hat sie und unsere Kinder verletzt. Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe. Es tut mir zutiefst leid." An seiner Funktion ändert das vorerst nichts: Laut Vorstand bleibt der 63-Jährige während der Untersuchung im Amt, so die New York Times.

Wer ist Alice Huang?

Alice Huang, auch als Huang Le bezeichnet, ist eine chinesische Staatsbürgerin. In einer Biografie wird sie zunächst als TV-Reporterin in China beschrieben, später als Spitzenmanagerin eines in Singapur ansässigen Rechenzentrumsunternehmens namens Megaspeed. Andere Unterlagen zeichnen ein differenzierteres Bild: Demnach arbeitete sie auch bei mehreren großen chinesischen Banken und danach bei einem Fonds in Shanghai mit Verbindungen zu Investoren und Technologieprojekten rund um Rechenzentren in China.

Warum gilt sie für US-Behörden als so heikel?

US-Behörden kamen laut den Berichten zum Schluss, dass Alice Huang vom chinesischen Ministerium für Staatssicherheit als Quelle angeworben worden sei. Die elektronische Überwachung habe ergeben, dass sie Informationen direkt nach Peking weitergab. Für Washington ist das besonders brisant, weil Jensen Huang als einer der einflussreichsten Köpfe des KI-Booms gilt und in der US-Politik beim heiklen Thema Chip-Export Gewicht hat.

Welche Rolle spielt Megaspeed?

Das Unternehmen Megaspeed, für das Alice Huang arbeitet, wurde 2023 gegründet, als ein chinesisches Online-Gaming-Unternehmen seine Tochter in Singapur abspaltete. Kurz davor hatten die USA ihre erste breite Beschränkung für den Verkauf von KI-Chips nach China erlassen. Alice Huang wurde bei der Gründung als Managing Director geführt und bezeichnete sich später als Firmenchefin.

Wie groß sind die Geschäfte von Megaspeed mit Nvidia?

Die Summen sind enorm. Laut den vorliegenden Angaben kaufte Megaspeed seit Juni 2024 Nvidia-Chips im Wert von mehr als 4,8 Milliarden Dollar. An anderer Stelle ist von Käufen im Umfang von 2 Milliarden Dollar in den vergangenen Jahren die Rede. Fest steht: Megaspeed wurde in Südostasien zu einem der größten Nvidia-Kunden, berichtet die New York Times.

REUTERS/Aaron Schwartz

Weshalb vermuten US-Behörden einen Zusammenhang mit China?

Megaspeed steht im Verdacht, beschränkte Hochleistungschips nach China weiterzuleiten. Untersucht wurde, ob das Unternehmen half, exportbeschränkte KI-Chips ins Land zu schmuggeln. Zusätzlich verweisen Auswertungen von Firmen- und Handelsdaten auf ein Netzwerk rund um Projekte nahe Shanghai, das unter anderem ein großes Rechenzentrum für Tencent mitaufgebaut haben soll und finanzielle Verbindungen zu einem Tochterbereich von China Electronics Technology Group aufweist, einem großen Hersteller von Militärtechnologie.

Wie eng war der Kontakt zwischen Jensen Huang und Alice Huang?

US-Offizielle, die die nachrichtendienstlichen Erkenntnisse gesehen haben sollen, waren demnach sicher, dass die Beziehung romantisch war. Öffentlich sichtbar wurde der Kontakt mehrfach: Im Juni 2024 trafen sich beide nach einer Technologiemesse in Taipeh mit anderen KI-Managern in einer Bar. Ein Jahr später saßen sie erneut mit anderen Führungskräften in einem Restaurant in Taipeh; taiwanische Medien hielten fest, wie sie ihm einen Kuss auf die Wange gab und hinter ihm stand, während er mit Journalisten sprach.

Was wirft man Nvidia im Umgang damit vor?

Besonders heikel ist, dass Nvidia seine Geschäfte mit Megaspeed fortsetzte, obwohl es bereits Berichte über Ermittlungen des US-Handelsministeriums gegen das Unternehmen gab. Zudem heißt es, die späteren Erkenntnisse über die Beziehung hätten frühere Beschwichtigungen des Konzerns über die Art des Kontakts zu Alice Huang untergraben. Nvidia hielt dem entgegen, Treffen mit ihr seien nicht ungewöhnlich gewesen und hätten dem üblichen Kontakt eines Chefs mit Kunden entsprochen; Kunden wie Megaspeed erhielten keine geheimen Geschäftsinformationen.

Warum ist der Fall auch politisch explosiv?

Jensen Huang ist nicht nur Konzernchef, sondern auch eine Schlüsselfigur im globalen Wettlauf um KI. Er hat sich gegen strengere Exportregeln für die modernsten KI-Chips ausgesprochen und dafür geworben, nahezu alle außer der allerneuesten Technologie weiter nach China verkaufen zu dürfen. Damit gerät ein möglicher persönlicher Interessenkonflikt direkt in einen strategischen Machtkampf zwischen Washington und Peking.

Was wusste die US-Regierung?

Präsident Donald Trump wurde nach den vorliegenden Informationen bereits vor rund einem Jahr darüber informiert, dass die US-Geheimdienste Alice Huang elektronisch überwachten. Als Behörden den Namen eines in den Mitschnitten auftauchenden US-Bürgers offenlegen ließen, soll es sich um Jensen Huang gehandelt haben. Trump unternahm demnach zunächst nichts; Nvidia-Chips gelten für ihn als zentral im KI-Wettbewerb mit China und als wichtig für die Stärke des Aktienmarkts.

Welche Rolle spielte Außenminister Marco Rubio in der Affäre?

Im Frühjahr soll Marco Rubio die Ausarbeitung eines streng geheimen Memos beaufsichtigt haben. Darin wurden hochrangige Regierungsmitarbeiter vor der engen Beziehung zwischen Jensen Huang und einer Frau gewarnt, die nach Einschätzung der US-Seite für chinesische Nachrichtendienste arbeitete. Das Papier wurde demnach kurz vor Trumps China-Reise im Mai in einem Kreis von Personen mit hoher Sicherheitsfreigabe verteilt.

REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

Gab es Folgen für Jensen Huangs Stellung in Washington?

Zumindest zeitweise wirkte es so. Jensen Huang stand zunächst nicht auf der Liste jener Wirtschafts- und Technologiemanager, die Trump nach China begleiten sollten. Ob das direkt mit dem geheimen Memo zusammenhing, ist unklar. Nachdem Medien über seine Abwesenheit berichtet hatten, soll Trump ihn dann doch gebeten haben, bei einem Stopp in Alaska zur Air Force One dazuzustoßen.

Wie reagiert der Kongress auf die Enthüllung?

Der politische Druck ist deutlich gestiegen. Senatorin Elizabeth Warren schrieb, Jensen Huang und der Nvidia-Vorstand seien dem Kongress Antworten schuldig. Der republikanische Abgeordnete Michael McCaul sprach von einem klassischen Vorgehen aus dem Werkzeugkasten der Kommunistischen Partei Chinas und forderte, Lieferungen fortschrittlicher KI-Chips nach China sofort zu pausieren, bis der Vorfall vollständig geklärt sei. Außerdem stand die Möglichkeit im Raum, dass Huang vor dem Kongress aussagen muss, womöglich unter Eid.

Was sagt Nvidia jetzt und wie geht es weiter?

Der Konzern bemüht sich um Schadensbegrenzung. Ein Sprecher sagte am Sonntag: "Die heutigen Nachrichten werden Nvidia nicht ausbremsen." Und fügte hinzu: "Jensen ist entschlossen, Nvidia weiterhin ohne Unterbrechung als CEO zu leiten." Der Vorstand will nun alle verfügbaren Informationen prüfen, nannte aber weder einen Zeitplan noch Details zum Ablauf.

Was heißt das konkret?

Ob am Ende nur ein privater Fehltritt oder ein Fall mit größerer sicherheitspolitischer Tragweite bleibt, hängt davon ab, was diese interne Prüfung und mögliche weitere Untersuchungen zutage fördern. In den kommenden Wochen wird vor allem auf drei Ebenen genau hingesehen: im Nvidia-Vorstand, in Washington und bei den Exportkontrollen für KI-Chips.

Inwieweit ist der Verkauf von amerikanischen KI-Chips an China eingeschränkt?

Unter der Administration von Joe Bidengalt ein fast vollständiges Export-Verbot für High-End-Chips. Unter Donald Trump wurde das System Ende 2025 auf ein lizenzbasiertes Abgabenmodell umgestellt.

Was ist damit gemeint?

Es besteht ein kategorisches Export-Verbot für Chips der absoluten Spitzenklasse: Für Nvidias modernste Chip-Generationen – die aktuelle Blackwell-Serie sowie die zukünftige Rubin-Architektur – gilt weiterhin eine strikte Ausfuhrsperre nach China. Für leistungsstarke, aber etwas ältere Modelle wurde das pauschale Export-Verbot in eine Einzelfallprüfung umgewandelt.

REUTERS/Tsai Hsin-Han

Das gilt aber nur für China?

Das gilt für sämtliche Exporte. Um zu verhindern, dass chinesische Firmen die Export-Verbote umgehen, indem sie Rechenleistung in ausländischen Rechenzentren (z. B. in Europa oder Südostasien, etwa Singapur – Stichwort Megaspeed) mieten, hat Nvidia im November 2026 globale Klauseln eingeführt. Cloud-Anbieter, die Nvidia-Chips kaufen, müssen mindestens 51 Prozent ihrer Rechenleistung an Kunden außerhalb Chinas vertreiben.

Was soll auf diese Weise verhindert werden?

Die Sanktionen und Lizenzauflagen richten sich primär gegen militärische Endnutzer und staatliche Akteure in China. Jeglicher Verkauf, der für das chinesische Militär, staatliche Überwachung oder nukleare Forschungsprogramme genutzt werden könnte, ist verboten.

Wie wichtig und wertvoll ist Nvidia?

Es ist derzeit der wertvollste Konzern der Welt, gemessen am Börsenwert. Aktuell wird der Wert des Herstellers aus 4 bis 4,7 Billionen Dollar (also 4.000 bis 4.700 Milliarden Dollar bzw. 3.580 bis 4.210 Milliarden Euro) taxiert. Aufgrund des anhaltenden KI-Booms kommt Nvidia kaum mit der Produktion seiner Mikrochips nach, die als die wichtigsten Bausteine für KI-Rechenzentren gelten.

Und Jensen Huang persönlich?

Laut Forbes liegt sein persönliches Vermögen aktuell bei 162 Milliarden Dollar (ca. 145 Mrd. Euro). Damit ist er auf Platz 8 der reichsten Menschen der Welt.