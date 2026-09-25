Wie bei "Der Pate" "Sauber": Weshalb die Mafia in Italien nicht mit Fentanyl dealt Das synthetische Opioid hat 2024 in den USA beim Tod von 48.000 Drogenkonsumenten eine Rolle gespielt, in Italien waren es gerade zwei. Experten schätzen, dass sich die Mafia durch einen Bann von Fentanyl den Markt für Heroin und Kokain nicht ruinieren lassen will. APA-Images / mptv / www.mptvimages.com #Expertise Von The Economist Akt. 25.09.2026 07:18 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Im Oscar-gekrönten Kultfilm "Der Pate" weigert sich Don Vito Corleone, in den Heroinhandel einzusteigen, weil er ihn für "ein schmutziges Geschäft" hält.

Außerhalb von Hollywood-Drehbüchern sind solche Skrupel unter Mafiosi selten. Doch italienische Ermittler kommen zu dem Schluss, dass sich dort in den vergangenen zehn Jahren möglicherweise eine Version dieser Handlung aus dem wirklichen Leben abgespielt hat: Die italienischen Mafiaorganisationen scheinen zusammengearbeitet zu haben, um Fentanyl aus ihrem Einflussgebiet fernzuhalten.

Diese Theorie könnte erklären, warum Italien eine erstaunlich niedrige Rate an Fentanyl-Überdosierungen aufweist. Im Jahr 2024 wurde das synthetische Opioid, das rund hundertmal stärker ist als Morphin, in Italien nur bei zwei tödlichen Vergiftungen nachgewiesen. In Deutschland waren es 95, in den USA fast 48.000.

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Das lässt sich nicht mit einem insgesamt niedrigeren Drogenkonsum in Italien erklären. Nach europäischen Zahlen konsumieren 2,1 Prozent der jungen Erwachsenen in Italien innerhalb eines Jahres Kokain, verglichen mit 2,2 Prozent in Deutschland. Die geschätzte Rate des Hochrisikokonsums von Opioiden liegt in Italien sogar etwa doppelt so hoch wie in Deutschland.

Als Fentanyl im Jahr 2024 zunehmend in Europa auftauchte, legte die italienische Regierung einen Plan zu seiner Bekämpfung vor. Alfredo Mantovano, der für Drogenpolitik zuständige ranghohe Beamte im Gesundheitsministerium, stellte jedoch fest, dass die Droge in Italien bislang kaum Auswirkungen habe. Die Polizei habe nur wenige nennenswerte Mengen Fentanyl beschlagnahmt, sagt Nicola Gratteri, ein auf die Bekämpfung der Mafia spezialisierter Staatsanwalt. Seine Schlussfolgerung: Die Mafiaorganisationen halten sich von der Droge fern.

"Wenn es keine [Fentanyl-]Epidemie gibt, dann ist das nicht der Polizei oder den Politikern zu verdanken", sagt Roberto Saviano, ein Autor, der über organisierte Kriminalität schreibt und dessen Buch "Gomorrha" als Klassiker gilt. "Es gibt ein Veto der Mafias." Gratteri und Saviano zufolge dürften die extreme Wirksamkeit und hohe tödliche Gefahr der Droge eine aggressive Reaktion der Strafverfolgungsbehörden provozieren.

Hinzu kommt, dass Drogen, die ihre Kunden töten, auf lange Sicht weniger profitabel sind. Für italienische organisierte Kriminalitätsgruppen könnte dies die etablierten Märkte für Heroin und Kokain gefährden. Offenbar sind sie zu dem Schluss gekommen, dass Fentanyl unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich zieht und schlecht fürs Geschäft ist.

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Einen eindeutigen Beweis gibt es nicht: Die Ermittler haben keine abgehörten Gespräche vorgelegt, in denen sich Mafiabosse darauf verständigen, die Finger von dem Stoff zu lassen. Doch im Juli erklärte Vincenzo Molinese, Kommandeur einer auf organisierte Kriminalität spezialisierten Einheit der Carabinieri, der italienischen Militärpolizei, vor einem parlamentarischen Ausschuss, die Beweislage deute darauf hin, dass die Mafiaorganisationen Fentanyl mieden.

Solche Entscheidungen müssten auf höchster Ebene getroffen werden, sagt Saviano: "Wir werden den Beweis haben, wenn jemand versucht, [Fentanyl] einzuführen und dafür getötet wird."

Ohnehin könnte Italiens fentanylfreie Zone nicht von Dauer sein. Im Juni wurden aus einem Krankenhaus in Rom 80 Ampullen des Wirkstoffs gestohlen – genug für 20.000 Dosen. Daraufhin wurden die Sicherheitsvorkehrungen in medizinischen Einrichtungen verschärft.

Synthetische Drogen bieten auf kleinstem Raum einen enormen Wert und machen viele der komplexen logistischen Strukturen überflüssig, die für traditionelle Rauschmittel wie Kokain erforderlich sind. Auf der Straße entsteht allmählich eine Nachfrage nach Fentanyl. Irgendwann, sagt Saviano, werden neue Gruppen, die sich einen Platz auf dem Markt erkämpfen wollen, die Droge anbieten.

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Wie Don Corleone sagt, als er gegenüber den anderen Dons schließlich zustimmt, den Drogenhandel in seinem Gebiet zuzulassen: "Wann hätte ich euch je einen Dienst verweigert?"

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