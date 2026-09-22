Presley Gerber, 27 Starb der Sohn von Cindy Crawford an einer Überdosis? Presley Gerber soll erst in der Nacht auf Sonntag in jener Luxus-Reha-Einrichtung angekommen sein, in der er nur Stunden später starb. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf eine Überdosis. Der Sohn von Cindy Crawford hatte eine jahrelange Sucht-Historie. APA-Images / AP / Chris Pizzello #Menschenwelt Von NewsFlix Redaktion Akt. 22.09.2026 05:28 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Am Sonntagvormittag rückten Einsatzkräfte in Santa Monica zu einer Adresse in der Berkeley Street aus. In den Funkmeldungen war von Herzstillstand die Rede, später auch von einer möglichen Überdosis. Wenig später stand fest: Presley Gerber ist tot. Der Sohn von Ex-Supermodel Cindy Crawford und ihrem Ehemann, dem Unternehmer Rande Gerber, starb mit nur 27 Jahren.

Der Fall sorgt weit über die Glitzerwelt hinaus für Erschütterung. Zum einen, weil Presley Gerber, wie seine um zwei Jahre jüngere Schwester Kaia Gerber, sich als Model längst einen Namen in der Szene gemacht hatte. Und zum anderen, weil der junge Mann seit vielen Jahren unter medizinischen Problemen litt. Und in diesem Zusammenhang auch auf Social Media offen über die Themen psychische Gesundheit und Sucht gesprochen hatte – nicht zuletzt auch als Teil seiner eigenen Therapie.

Was man bisher über die Umstände des Todes von Presley Gerber weiß, wie ihn seine Familie bei seinem jahrelangen Kampf gegen die Sucht unterstützt hat, wo er sich zuletzt befand – die wichtigsten Fakten im Überblick:

Was ist passiert?

Presley Gerber starb am 20. September 2026 im Alter von 27 Jahren. Nach Angaben der Behörden wurde er in einer Reha-Einrichtung in Santa Monica gefunden. Die eintreffenden Polizisten fanden ihn dort bereits ohne Lebenszeichen vor, die kurz darauf eintreffenden Rettungskräfte bestätigten schließlich seinen Tod.

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Was haben Polizei und Rettung zunächst gemeldet?

Aus den Einsatzaufzeichnungen geht laut dem US-Magazin People hervor, dass um 9.35 Uhr ein Einsatz wegen Herzstillstands an einer Adresse in der Berkeley Street ausgelöst wurde. In einer weiteren Meldung war davon die Rede, dass Ersthelfer auf eine Überdosis an der Adresse reagieren. Um 9.45 Uhr wurde der Tod von eintreffenden Sanitätern festgestellt.

Wird wegen einer Überdosis ermittelt?

Ja. Die Polizei in Santa Monica untersucht den Tod als mutmaßliche Überdosis. Zugleich betonen die Ermittler, dass es derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden gibt.

Ist die Todesursache schon offiziell geklärt?

Nein. Die offizielle Todesursache steht noch nicht fest. Die Gerichtsmedizin hat zwar eine Obduktion durchgeführt, die Ursache und die Todesart aber vorerst zurückgestellt, weil zusätzliche Tests und Untersuchungen angefordert wurden.

Warum dauert das Ergebnis der Gerichtsmedizin?

Solche Fälle können Monate dauern, ehe abschließende toxikologische Gutachten vorliegen. Die Behörde verweist darauf, dass in zurückgestellten Fällen weitere Untersuchungen nötig sind, bevor eine endgültige Feststellung möglich ist. Welche Tests genau angeordnet wurden, wurde wegen der laufenden Ermittlungen nicht bekannt gegeben.

Wo ist Presley Gerber gestorben?

Nach den Unterlagen der Gerichtsmedizin starb er in einer Reha-Einrichtung. Das Portal TMZ meldete, dass es sich um ein "Luxus-Rahab" gehandelt hat. Das ist ein zentraler Punkt des Falls, weil der 27-Jährige schon vor seinem Tod immer wieder öffentlich über psychische Belastungen und seinen Umgang mit Sucht gesprochen hatte.

Wie lange befand er sich bereits in dieser Einrichtung?

Laut TMZ, das mit Vertrauten von Presley Gerber gesprochen haben will, die mit ihm in den letzten Stunden seines Lebens in Kontakt gestanden hatten, sei dieser erst in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Reha-Einrichtung angekommen – angeblich, weil er Hilfe wegen eines neuerlichen akuten Substanz-Missbrauchs gesucht hatte.

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Was sagt die Familie von Presley Gerber?

Die Familie hat um Privatsphäre gebeten. Wörtlich hieß es, man ersuche um Ruhe in dieser sehr schwierigen und schmerzhaften Zeit.

Wie reagiert das Umfeld der Familie?

Aus dem Umfeld heißt es, die Angehörigen seien tief erschüttert. Demnach sei die Familie sehr eng gewesen und habe Presley über Jahre hinweg bei seinem Kampf gegen Sucht und psychische Probleme unterstützt. Beschrieben wird auch ein Verlauf mit Phasen, in denen es ihm besser gegangen sei, und Rückschlägen dazwischen.

Warum steht seine psychische Gesundheit jetzt so im Fokus?

Weil Presley Gerber selbst dieses Thema öffentlich gemacht hatte. In Auftritten und auf Social Media sprach er ungeschminkt über mentale Gesundheit, Substanzkonsum und den Versuch, anderen mit Offenheit zu helfen. Seine öffentliche Haltung gehört deshalb unweigerlich zur Einordnung seines Todes.

Was hatte Presley Gerber selbst zuletzt öffentlich gesagt?

Bei seinem letzten öffentlichen Auftritt im Juni bei einer Veranstaltung in Malibu sprach er darüber, wie befreiend Ehrlichkeit für ihn gewesen sei. Außerdem riet er dazu, gesunde Routinen in den Alltag einzubauen, sich zu bewegen, nach draußen zu gehen und Sonne zu tanken. Schon 2023 hatte er gesagt, er wolle mit seinen Erfahrungen anderen Menschen helfen.

Welche Rolle spielte seine Schwester Kaia Gerber dabei?

Kaia Gerber hatte in einem Interview mit dem Magazin Vogue einen Monat vor dem Tod ihres Bruders ungewöhnlich offen über die Auswirkungen seiner Suchtprobleme auf die Familie gesprochen. Sie schilderte, dass so etwas eine Familie auf eine Ebene zurückhole und dass sie ihre eigenen Bedürfnisse oft hintangestellt habe. Zugleich beschrieb sie ihren Bruder als jemanden, der durch seine Offenheit für die Familie zu einem Lehrer geworden sei.

REUTERS/Danny Moloshok

War sein Kampf mit Sucht schon länger bekannt?

Ja. In einem Interview war von einem zehn Jahre langen Kampf mit Drogensucht die Rede. Presley Gerber selbst hatte außerdem in einer später gelöschten Instagram-Aufnahme über verschiedene Medikamente gesprochen, die er gegen Panikattacken eingenommen habe.

Was bleibt derzeit offen?

Offen sind vor allem die genaue Todesursache und die Frage, welche Ergebnisse die zusätzlichen Untersuchungen bringen. Der genaue Ablauf der Vorkommnisse am Morgen des Unglücks ist offenbar ebenfalls noch nicht restlos geklärt. Auch wenn die Polizei von einer mutmaßlichen Überdosis ausgeht, ist die offizielle Feststellung der Gerichtsmedizin entscheidend. Bis dahin bleibt vieles vorläufig.