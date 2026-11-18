Assistiertes Sterben "Sehen uns auf Wolke 9": Darum starben die Kessler-Zwillinge gemeinsam Vor einem Jahr sind Alice und Ellen Kessler gemeinsam im Alter von 89 Jahren durch assistiertes Sterben aus dem Leben geschieden. Nun wurde ein Abschiedsbrief bekannt, in dem die Zwillinge ihre Beweggründe darlegten. Ein trauriges Zeugnis über die Vergänglichkeit. APA-Images / SZ-Photo / Claus Schunk #Menschenwelt Von NewsFlix Redaktion Akt. 18.11.2026 06:52 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

In den Briefkästen ihrer engsten Freunde lagen am Vorabend ihres Todes handgeschriebene Umschläge. Darauf stand: "Erst am 17. November öffnen." Als Bibi Johns, selbst eine 97-jährige Schauspielerin und seit dem Film "La Paloma" aus dem Jahr 1959 die engste Vertraute der Zwillinge, am nächsten Tag aus dem Radio erfuhr, was geschehen war, hatte sie ihren Brief noch gar nicht geöffnet. In dem Kuvert fand sie schließlich einen Abschiedsbrief und ein persönliches Schmuckstück als letztes Geschenk, so der Guardian.

Alice und Ellen Kessler, die berühmtesten Zwillinge des deutschsprachigen Showgeschäfts, haben für den gemeinsamen Tod durch assistiertes Sterben* entschieden. Am 17. November 2025 gingen die beiden 89-Jährigen gemeinsam aus dem Leben. Ein nun bekannt gewordener Abschiedsbrief erklärt erstmals, warum die Schwestern diesen Weg gewählt haben. Die berührenden Einzelheiten:

Wer waren die Kessler-Zwillinge?

Alice und Ellen Kessler, geboren am 20. August 1936 im sächsischen Nerchau, zählten zu den erfolgreichsten deutschen Entertainerinnen der Nachkriegszeit. Als Sängerinnen, Tänzerinnen und Schauspielerinnen wurden sie vor allem in den 1960er- und 70er-Jahren zu internationalen Stars, insbesondere in Italien und den USA. 1959 traten sie für Deutschland beim Eurovision Song Contest an.

APA-Images / United Archives / United Archives

Was ist passiert?

Die beiden Schwestern starben am 17. November 2025 gemeinsam in Grünwald bei München. Sie hatten den Prozess des assistierten Sterbens mit einer darauf spezialisierten Organisation geplant und durchgeführt. Ihre Freunde wussten nichts davon. Die Münchner Polizei bestätigte einen Einsatz, Hinweise auf Fremdverschulden gab es nicht.

Was schreiben sie in ihrem Abschiedsbrief?

In dem Brief, der von einer Freundin veröffentlicht wurde, heißt es: "Liebe Freunde, es tut uns leid, dass wir diesen Weg gewählt haben, aber wegen unserer gesundheitlichen Probleme hatten wir keine Lebensqualität mehr." Sie beschreiben im Detail, wie ihre Gesundheit nachgelassen hatte und dass sie "am Tiefpunkt" angelangt seien.

Welche gesundheitlichen Probleme nennen sie?

Neben Herzproblemen hatten beide Schwestern ihren Geruchs- und Geschmackssinn verloren. Ellen erlitt zudem einen Hirnstammschlaganfall. "Wir haben den absoluten Tiefpunkt erreicht", schrieben sie. Die Summe dieser Beschwerden habe ihnen jede Lebensfreude genommen.

Warum wollten sie gemeinsam sterben?

Die Zwillinge begründeten ihren Wunsch mit ihrer lebenslangen Verbundenheit. Weil sie gemeinsam zur Welt gekommen seien, wollten sie diese auch gemeinsam wieder verlassen. Alice und Ellen waren ihr ganzes Leben lang unzertrennlich gewesen, sowohl privat als auch beruflich.

Wie verabschiedeten sie sich?

Der Brief endet mit den Worten: "Seid nicht traurig; wir sind glücklich, dass es assistiertes Sterben gibt, denn dadurch wird uns sicherlich vieles erspart geblieben sein." Als letzten Gruß schrieben sie: "Wir wünschen euch alles Gute. Wir sehen uns auf Wolke 9."

Wie reagierte ihre engste Freundin?

Bibi Johns, die 97-jährige Schauspielerin und seit 1959 enge Vertraute der Schwestern, erfuhr von deren Tod aus dem Radio, noch bevor sie ihren Brief öffnen konnte. Es sei zunächst ein Schock gewesen, sagte sie der Bild-Zeitung. "Alice und Ellen waren wie Schwestern für mich. Für mich fühlt es sich an, als wären sie nur auf eine lange Reise gegangen. Ich warte immer noch darauf, dass sie mich anrufen."

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Was vermachten sie ihrer Freundin?

Bibi Johns, eine gebürtige Schwedin, die aber schon lange in Deutschland lebt, erhielt einen goldenen Anhänger mit zwei Tierkreiszeichen-Köpfen, Löwe und Widder. Dieses Schmuckstück hatte der französische Sänger Marcel Amont 1968 seiner damaligen Partnerin Alice geschenkt. Es war eines von mehreren persönlichen Erinnerungsstücken, die in den Abschiedsbriefen beigelegt waren.

Was ist assistiertes Sterben?

Beim assistierten Sterben wird einer sterbewilligen Person ein tödliches Mittel bereitgestellt, das diese selbst einnimmt. Im Unterschied zur aktiven Sterbehilfe führt nicht ein Dritter den Tod herbei. In der Schweiz ist diese Form seit Jahrzehnten unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Auch in Deutschland und Österreich gibt es mittlerweile rechtliche Regelungen dazu.

Welche Ehrungen erhielten die Zwillinge zuletzt?

Noch im Juli 2025 wurden Alice und Ellen Kessler mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Die Ehrung würdigte ihr Lebenswerk und ihren Beitrag zur Unterhaltungskultur. Es sollte eine der letzten öffentlichen Anerkennungen der beiden Entertainerinnen sein. Der Tod der Kessler-Zwillinge beendete ein Kapitel deutscher Unterhaltungsgeschichte.

* Suizidgedanken?

Bei psychischen oder suizidalen Krisen sowie im akuten Notfall ist es wichtig, rasch Krisentelefonnummern und Notrufnummern bei der Hand zu haben. Hier finden Sie eine österreichweite Übersicht.