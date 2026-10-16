Hype oder mehr? So gut helfen Gewichtsdecken bei Schlafstörungen (oder auch nicht) Decken, die bis zu zwölf Prozent des Körpergewichts ihres Benutzers wiegen, haben sich den Ruf eines Allheilmittels gegen diverse Schlafstörungen erworben. Denn obwohl die messbaren Effekte gering sind, berichten viele Nutzer von gesteigertem Wohlbefinden. Getty Images/iStockphoto #Besser Leben Von The Economist Akt. 16.10.2026 06:51 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Begeisterte Nutzer vergleichen das Schlafen unter einer Gewichtsdecke mit dem Gefühl, in einen Kokon gehüllt, sanft umarmt oder durch eine leichte Massage beruhigt zu werden. Die schweren Decken und Sofawürfe, die mit Glasperlen oder anderen dichten Materialien gefüllt sind, erfreuen sich wachsender Beliebtheit – obwohl sie mitunter mehrere Hundert Euro kosten.

Gewichtsdecken haben eine ungewöhnliche Vorgeschichte: Sie wurden unter anderem von gepolsterten Fixierständen inspiriert, in denen Rinder bei der Behandlung festgehalten und beruhigt werden. Könnte Druck bei Menschen ähnliche, messbare Effekte erzielen?

2023 wurden die Ergebnisse einer kleinen sogenannten Cross-over-Studie aus einem schwedischen Schlafforschungslabor veröffentlicht. Bei diesem Studiendesign erhalten die Teilnehmer sowohl die Behandlung als auch die Kontrollbedingung. 26 gesunde junge Erwachsene verbrachten eine Nacht unter einer gewöhnlichen Decke und eine weitere unter einer Decke, die etwa zwölf Prozent ihres jeweiligen Körpergewichts ausmachte.

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An beiden Abenden wurden während der Stunde vor dem Ausschalten des Lichts Speichelproben entnommen. Unter der Gewichtsdecke stieg der Speichelspiegel von Melatonin, einem schlaffördernden Hormon, im Durchschnitt um 32 Prozent stärker an. Das klingt vielversprechend. Allerdings schliefen die Teilnehmer unter der schwereren Decke nicht länger. Zudem lässt sich aus einer Untersuchung über nur eine Nacht wenig über die Wirkung bei dauerhafter Nutzung ableiten.

Eine größere Studie, die 2024 in BMC Psychiatry veröffentlicht wurde, begleitete deshalb 95 chinesische Erwachsene mit diagnostizierter Schlaflosigkeit einen Monat lang. Per Zufallsverfahren wurde jedem Teilnehmer eine Decke mit einem Gewicht von entweder 5,5 oder 3,5 Kilogramm zugeteilt. In der ersten Woche erfasste ein Gerät, wie häufig die Teilnehmer aufwachten. Wer unter der schwereren Decke schlief, wurde seltener wach – allerdings nur geringfügig.

Am Ende der Studie hatten sich die Werte beider Gruppen in einem Fragebogen zur Schwere der Schlaflosigkeit verbessert, wobei sich die Verbesserungen statistisch nicht voneinander unterschieden. Bei weiteren Fragebögen zur Schlafqualität und zu verwandten Beschwerden zeigte sich hingegen ein anderes Bild: Teilnehmer mit der schwereren Decke berichteten von einer etwa doppelt so starken Verbesserung der allgemeinen Schlafqualität. Auch Müdigkeit, Angst, Stress und Schmerzen gingen bei ihnen stärker zurück.

Noch eindrücklicher fielen die Ergebnisse einer weiteren randomisierten Studie aus. 119 Erwachsene in Schweden, die sowohl unter Schlaflosigkeit als auch unter einer von vier psychiatrischen Erkrankungen litten, schliefen vier Wochen lang entweder unter einer 1,5 Kilogramm schweren Decke mit Kunststoffketten oder unter einer sechs beziehungsweise acht Kilogramm schweren Decke mit Metallketten. (Um die Verblindung zumindest teilweise aufrechtzuerhalten, wurde den Teilnehmern lediglich mitgeteilt, dass sie eine Decke mit Ketten erhalten würden.)

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Bei knapp 60 Prozent der Teilnehmer mit einer schweren Decke sank der Wert für die Schwere der Schlaflosigkeit um mindestens die Hälfte. In der Kontrollgruppe traf dies nur auf fünf Prozent zu. Die Teilnehmer mit den schwereren Decken berichteten zudem von weniger Müdigkeit, Angst und depressiven Symptomen.

In ihrer 2020 im Journal of Clinical Sleep Medicine veröffentlichten Arbeit vermuteten die Forscher, dass die Decken beruhigend und bestärkend wirken könnten, indem sie Berührungen und Akupressur nachahmen. Bei dieser Therapieform üben Behandelnde mit den Fingern Druck auf bestimmte Körperpunkte aus. Zugleich könnten die Decken den Spiegel von Oxytocin erhöhen – einem Hormon, das mit liebevoller Berührung in Verbindung gebracht wird.

Solche Erklärungsversuche zeigen, wie schwierig es ist, die tatsächliche Wirkung von Gewichtsdecken zu bestimmen. Zwei weitere Studien verdeutlichen das. In einer britischen Cross-over-Studie mit 67 autistischen Kindern, über die 2014 berichtet wurde, half eine Gewichtsdecke weder dabei, schneller einzuschlafen, noch seltener aufzuwachen oder länger zu schlafen. Dennoch bevorzugten die Kinder und ihre Eltern die schwere Decke.

In einer 2022 veröffentlichten Studie mit 94 amerikanischen Erwachsenen, die unter chronischen Schmerzen litten, verringerte eine schwerere Decke die täglichen Bewertungen der Schmerzintensität nicht. Allerdings schienen sowohl die Schwere der Beschwerden als auch deren Beeinträchtigung des Alltags abzunehmen.

Das überzeugendste Experiment könnte also darin bestehen, eine Gewichtsdecke selbst auszuprobieren.

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"From The Economist, translated by www.deepl.com, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.com"