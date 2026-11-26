Ozempic, Wegovy & Co. So verändern Abnehmspritzen das Ergebnis einer Mammografie Millionen Frauen benutzen mittlerweile Abnehmspritzen wie Ozempic, Wegovy oder Mounjaro. Doch jetzt wird eine unangenehme Nebenwirkung der Medikamente bekannt: Der Gewichtsverlust kann die Brustdichte verändern – mit Folgen für die Mammografie. Getty Images #Besser Leben Von NewsFlix Redaktion Akt. 26.11.2026 07:14 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Der Termin zur Mammografie sollte für alle Frauen Routine sein. Doch wer in den vergangenen Monaten mit einer Abnehmspritze ordentlich Kilos verloren hat, erlebt beim nächsten Kontrolltermin mitunter eine unangenehme Überraschung: Die Bilder sehen plötzlich anders aus als beim letzten Mal. Die Ärztin runzelt die Stirn – und bestellt ihre Patientin sicherheitshalber zu einem zweiten Termin. Und sofort beginnt das Kopfkino zu arbeiten und spielt alle möglichen Szenarien durch …

Eine neue Studie des Mass General Brigham Cancer Institute hat dieses Phänomen nun laut NBC News erstmals systematisch untersucht. Die Ergebnisse werden beim Jahrestreffen der Radiological Society of North America präsentiert – und werfen Fragen auf, die viele Frauen betreffen, die GLP-1-Medikamente wie Wegovy, Mounjaro oder Ozempic nehmen.

Was alle Frauen, die Abnehmspritzen verwenden, jetzt wissen müssen – die Fakten im Überblick:

Jens Kalaene / dpa / picturedesk.com

Was hat die Studie herausgefunden?

Die Forscher verglichen die Mammografien von 104 Frauen vor Beginn einer GLP-1-Therapie mit Aufnahmen mindestens ein Jahr danach. Das Ergebnis: Bei 62 Prozent der Frauen zeigte sich eine erhöhte Brustdichte auf den Folgeuntersuchungen. Die Frauen hatten zuvor im Schnitt rund 18 Kilogramm abgenommen.

Warum verändert sich die Brustdichte beim Abnehmen?

Die Brust besteht aus Fettgewebe und dichterem sogenannten fibroglandulären Gewebe. Wenn jemand stark abnimmt, verringert sich das Fettgewebe in der Brust. Das dichtere Drüsengewebe tritt dadurch auf dem Röntgenbild stärker hervor. Es ist also nicht das Medikament selbst, das die Veränderung verursacht, sondern der vorangegangene Gewichtsverlust.

Ist das ein Grund zur Sorge?

Die Studienautoren betonen: Es besteht kein Grund zur Panik. Die höhere Brustdichte auf dem Mammogramm ist eine Folge des Gewichtsverlusts, keine neue Erkrankung. Die Studie hat keinen Zusammenhang mit einem erhöhten Brustkrebsrisiko nachgewiesen.

Was bedeutet dichte Brust überhaupt?

Etwa die Hälfte aller Frauen über 40 hat dichtes Brustgewebe. Das ist nichts, was man selbst sehen oder fühlen kann - es zeigt sich nur auf der Mammografie. Frauen mit dichtem Brustgewebe haben ein etwas höheres Brustkrebsrisiko. Zudem kann ein Tumor auf dem Röntgenbild schwerer erkannt werden, weil beides weiß erscheint.

Warum werden manche Frauen zu Nachuntersuchungen eingeladen?

In der Studie wurden 22 Prozent der Patientinnen zu zusätzlichen Untersuchungen einbestellt - das ist doppelt so viel wie üblich. Der Grund: Wenn sich das Bild plötzlich verändert, wollen Radiologen auf Nummer sicher gehen. Bei vier Frauen wurde eine Biopsie durchgeführt – alle Ergebnisse waren gutartig.

Hätten sich diese Nachuntersuchungen vermeiden lassen?

Experten vermuten: Ja, teilweise. Das Problem war offenbar mangelnde Kommunikation. Wenn der Radiologe weiß, dass eine Patientin stark abgenommen hat, kann er die veränderten Bilder besser einordnen. Die Empfehlung lautet daher: Vor der Mammografie unbedingt den Gewichtsverlust ansprechen.

Getty Images

Erhöhen GLP-1-Medikamente das Brustkrebsrisiko?

Nein, das zeigt die Studie nicht. Im Gegenteil: Übergewicht ist ein bekannter Risikofaktor für Brustkrebs. Der Gewichtsverlust durch GLP-1-Medikamente könnte das Risiko sogar senken. Die veränderte Brustdichte auf den Bildern ist keine Erkrankung, sondern ein Nebeneffekt des Abnehmens.

Muss ich mein Brustkrebs-Screening ändern?

Derzeit gibt es keine Empfehlung, die Screening-Routine zu ändern. Frauen, die GLP-1-Medikamente nehmen, sollten weiterhin einmal jährlich zur Mammografie gehen. Wichtig ist nur, dass das medizinische Personal über die Medikamenteneinnahme und den Gewichtsverlust informiert wird.

Was sollte ich vor der Mammografie tun?

Teilen Sie der Radiologieassistentin mit, dass Sie ein GLP-1-Medikament nehmen und wie viel Gewicht Sie verloren haben. So kann der Radiologe die Bilder richtig interpretieren und unnötige Folgeuntersuchungen vermeiden. Je mehr Kontext, desto besser die Beurteilung.

Was passiert, wenn meine Brustdichte plötzlich höher ist?

Bleiben Sie ruhig. Eine veränderte Brustdichte nach starkem Gewichtsverlust ist eine normale Erscheinung. Möglicherweise möchte der Arzt zusätzliche Bilder machen – das ist Vorsicht, kein Alarm. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob ergänzende Untersuchungen wie Ultraschall oder MRT sinnvoll sind.

Verändert sich die Brustdichte nur durch Abnehmspritzen?

Nein. Die Brustdichte kann sich generell durch Gewichtsveränderungen ändern, egal ob durch Medikamente, Diät oder Sport. Auch das Alter spielt eine Rolle: Mit den Jahren nimmt die Brustdichte tendenziell ab. Die GLP-1-Studie zeigt nur, dass der Effekt bei starkem Gewichtsverlust besonders auffällig sein kann.

Kann die Brustdichte auch wieder abnehmen?

Die Brustdichte ist nicht statisch. Sie kann sich von Jahr zu Jahr verändern, durch Gewichtsschwankungen, hormonelle Veränderungen oder das Älterwerden. Wenn sich das Gewicht stabilisiert, pendelt sich oft auch die Brustdichte auf einem neuen Niveau ein.