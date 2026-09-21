Drogen-probleme? Tod mit 27: Sohn von Supermodel Cindy Crawford stirbt in Klinik Schock für das ehemalige Supermodel Cindy Crawford: Ihr Sohn Presley Gerber ist am Sonntag mit nur 27 Jahren gestorben. Berichten aus den USA zufolge starb er in einer Entzugsklinik. Was über seinen Tod bisher bekannt ist, wie seine Familie reagiert hat. Die Infos. REUTERS/Mario Anzuoni #Menschenwelt Von NewsFlix Redaktion Akt. 21.09.2026 06:13 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Am Ende steht nur ein knapper Satz – und Fassungslosigkeit: In den USA wird der Tod von Presley Gerber gemeldet, dem Sohn von Supermodel Cindy Crawford und älterer Bruder von Kaia Gerber, die ihrer Mutter nachfolgte und selbst als Model erfolgreich ist. Der 27-Jährige soll Sonntag in einer Entzugsklinik gestorben sein, melde die britische Daily Mail. Ein Obduktionsergebnis lag zunächst nicht vor.

Der Fall erschüttert besonders, weil das Supermodel und ihr Ehemann Rande Gerber mit den gemeinsamen Kindern Kara und Presley über Jahrzehnte als Sinnbild für eine heile, stabile Familie galten, soweit das in der Jetset-Welt möglich ist.

Was man bisher über die Umstände des Todes des 27-Jährigen weiß, wie seine Familie mit dem Schicksalsschlag umgeht – die wichtigsten News im Überblick:

Was ist passiert?

Presley Gerber ist im Alter von 27 Jahren gestorben. Berichten aus den USA zufolge starb er am Sonntag in einer Entzugsklinik. Die Gerichtsmedizin von Los Angeles County wird in den Meldungen als bestätigende Stelle genannt.

REUTERS/Mario Anzuoni

Was ist zur Todesursache bekannt?

Zunächst war keine Todesursache veröffentlicht worden. In den Berichten heißt es, dass ein Obduktionsergebnis noch aussteht. Damit bleibt vorerst offen, woran Gerber letztlich gestorben ist.

Wer war Presley Gerber?

Presley Gerber war selbst Model und der Sohn des Ehemaligen Supermodels Cindy Crawford und des Geschäftsmannes Rande Gerber. Er war zudem der ältere Bruder von Kaia Gerber, die selbst seit Jahren als Model und Schauspielerin erfolgreich ist.

Wie hat die Familie reagiert?

Ein Sprecher der Familie ließ noch Sonntagabend mitteilen: "Die Familie bittet in dieser sehr schwierigen und schmerzhaften Zeit um Privatsphäre." Mehr wurde zunächst nicht bekannt. Öffentliche Erklärungen der Familie gingen darüber hinaus in den vorliegenden Informationen nicht ins Detail.

Warum stand Presley Gerber zuletzt in der Öffentlichkeit?

In den vergangenen Monaten hatte Presley Gerber selbst offen über seine psychische Gesundheit und seinen Umgang mit Medikamenten gesprochen. Er erklärte, er habe sich zeitweise aus sozialen Medien zurückgezogen, um sich um seine mentale Gesundheit zu kümmern. Später sprach er in einem Video (hier zu sehen) ausführlicher über seine Lage.

APA-Images / AFP / Ron FELLMAN

Was sagte er über seine Probleme?

Gerber sprach über "schreckliche Nächte" und "PAnikattacken" und nannte mehrere Medikamente, die er nach eigenen Angaben einnahm. Er sagte auch, dass die Dosis von Benzodiazepinen geschwankt habe, je nachdem, was in seinem Leben los gewesen sei. Dabei beschrieb er seine Situation selbst als von Verlusten geprägt.

Welche Rolle spielte die Suchtproblematik bei seinem Tod?

Die Berichte stellen einen Zusammenhang zu früheren Problemen mit Sucht und psychischer Gesundheit her. Gerber befand sich demnach in einer Entzugsklinik. Das allein erklärt aber nicht die Todesursache, entscheidend ist das noch ausstehende Obduktionsergebnis.

Was sagte seine Schwester Kaia Gerber dazu?

Kaia Gerber hatte zuletzt beschrieben, wie sehr die Probleme ihres Bruders die Familie belastet hätten. Sinngemäß schilderte sie, so ein Ereignis ebne in einer Familie alles ein und treffe alle. Zugleich sagte sie, die Offenheit ihres Bruders sei für sie erfrischend gewesen.

Gab es schon früher rechtliche Probleme?

Ja. Im Jänner 2019 wurde Presley Gerber wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss festgenommen. Später im selben Jahr wurde er zu drei Jahren Bewährung verurteilt, musste ein Alkohol-Aufklärungsprogramm absolvieren und zwei Tage gemeinnützige Arbeit leisten.

Wie sprach die Familie früher öffentlich über ihn?

Noch im Mai hatte Gerber seinem Vater in einem Instagram-Beitrag gedankt und ihn als ständige Stütze beschrieben. Auch aus der Familie kamen damals sichtbare Zeichen der Nähe. Generell galt die Familie von Cindy Crawford und Rande Gerber als positives Beispiel in der schnelllebigen Medienwelt. Ein Image, dass sie auch für gemeinsame Werbekampagnen (siehe Video oben) nutzten.

Welche Fragen sind jetzt noch offen?

Offen sind vor allem die genauen Umstände des Todes und die medizinische Ursache. Auch ob es weitere offizielle Mitteilungen geben wird, ist unklar. Solange die Obduktion nicht abgeschlossen ist, bleibt vieles Spekulation.