Er stand unter Verdacht Warum der Tod von Italiens oberstem Mafia-Jäger Rätsel aufgibt Der frühere Polizeichef Gianni De Gennaro wurde erschossen in seinem Landhaus in der Toskana aufgefunden. Er stand unter Verdacht, vor Jahrzehnten Ermittlungen gegen die Mafia sabotiert zu haben. Der Fall erschüttert Italien und reißt alte Wunden wieder auf. APA-Images / LaPresse #Menschenwelt Von Martin Kubesch Akt. 27.11.2026 15:31 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Er galt jahrzehntelang als größter Gegner der italienischen Mafia und sprichwörtliches gutes Gewissen seines Landes: Gianni De Gennaro, 78 Jahre alt, ein Exekutivbeamter von untadeligem Ruf. Vergangenes Wochenende wurde der ehemals oberste Polizist des Landes tot aufgefunden. Erschossen in seinem Landhaus in der Toskana, mutmaßlich Suizid. Neben ihm lag ein achtseitiger Brief.

Der Tod des Mannes, der jahrzehntelang als Symbol des Kampfes gegen die Mafia galt, schockiert Italien. Erst wenige Tage zuvor war bekannt geworden, dass gegen ihn Ermittlungen wegen möglicher Vertuschung laufen, schreibt die BBC. Wollte Gianni De Gennaro nicht mehr leben, weil er befürchtete, dass nun mögliche Verbindungen zur Mafia bekannt werden? Oder musste er sterben, weil dunkle Mächte befürchteten, dass bei den Ermittlungen gegen ihn Dinge ans Licht kommen könnten, die im Verborgenen bleiben sollen?

Suizid oder Auftragsmord, diese Frage entzweit seit bald einer Woche ganz Italien. Wer Gianni De Gennaro war, weshalb der 78-Jährige in Italien höchstes Ansehen genoss und was in dem Brief stand, der bei seiner Leiche gefunden wurde – die bekannten Fakten in einem außergewöhnlichen Fall, der ein ganzes Land berührt:

APA-Images / LaPresse / Ginevra Fatarella

Wer war Gianni De Gennaro?

De Gennaro war einer der bekanntesten Polizisten Italiens. In den 1990er-Jahren arbeitete er in der Anti-Mafia-Direktion und stieg später zum obersten Polizeichef des Landes auf. Er galt als enger Vertrauter der legendären Anti-Mafia-Richter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino. Nach seiner Polizeikarriere leitete er den Rüstungskonzern Finmeccanica, der später in Leonardo umbenannt wurde.

Was genau wird ihm vorgeworfen?

Die Staatsanwaltschaft in Caltanissetta auf Sizilien beschuldigt ihn, nach dem Mordanschlag auf Richter Paolo Borsellino im Jahr 1992 die Ermittlungen behindert zu haben. Im Zentrum steht ein verschwundenes Notizbuch Borsellinos, in dem dieser den Stand seiner Ermittlungen festgehalten haben soll. Die Ankläger vermuten, dass De Gennaro dazu beigetragen hat, wichtige Spuren zu verwischen.

Warum kommt der Vorwurf erst jetzt, nach über 30 Jahren?

Die Mafia-Morde der frühen 1990er-Jahre wurden mehrfach untersucht. Es gab diverse Ermittlungen zu möglichen Vertuschungen durch hochrangige Beamte. Diese blieben lange ergebnislos. Neue Erkenntnisse und Zeugenaussagen führten dazu, dass der Fall erneut aufgerollt wurde. Die jüngsten Vorwürfe gegen De Gennaro kamen für viele Italiener überraschend.

Was geschah 1992 in Palermo?

Am 19. Juli 1992 explodierte eine Autobombe in Palermo und tötete den Anti-Mafia-Richter Paolo Borsellino sowie fünf seiner Leibwächter. Nur zwei Monate zuvor war sein Kollege Giovanni Falcone bei einem ähnlichen Anschlag ums Leben gekommen. Damals detonierten 500 Kilo Sprengstoff in einem Drainagerohr unter einer Autobahn just in dem Moment, als der Konvoi des Richters und seiner Personenschützer darüberfuhr. Falcone, seine Ehefrau und drei Leibwächter wurden dabei getötet.

Wer steckte hinter den Anschlägen?

Die sizilianische Mafia-Organisation Cosa Nostra unter ihrem damaligen Boss Toto Riina, genannt "die Bestie", wurde für die Morde verantwortlich gemacht. Riina wurde 1993 verhaftet und später verurteilt. Die Attentate gelten als eines der dunkelsten Kapitel in Italiens jüngerer Geschichte. Und die Frage, ob Riina Helfer im Staatsapparat hatte, beschäftigt Italien bis heute. Genau darum dreht sich auch der aktuelle Fall.

Was stand in De Gennaros Abschiedsbrief?

In seinem achtseitigen Schreiben weist De Gennaro alle Vorwürfe energisch zurück. Er bestreitet, die Ermittlungen zum Mord an Borsellino behindert zu haben. Der Brief lag neben einer Festplatte, die Notizen aus seiner 40-jährigen Karriere enthalten soll. Ermittler beschlagnahmten zudem weitere Festplatten und USB-Sticks aus dem Umfeld De Gennaros.

APA-Images / AP / Bruno Mosconi

Wie reagiert die italienische Politik?

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zeigte sich "tief schockiert über den tragischen Tod". Sie sprach der Familie ihr Beileid aus, darunter De Gennaros Bruder, dem aktuellen Chef der italienischen Finanzpolizei. Die Geschichte dominiert seit Tagen die italienischen Schlagzeilen. Mehrere hochrangige Politiker haben sich öffentlich geäußert.

Warum ist der Fall emotional so aufgeladen?

Die Mafia-Morde der 1990er-Jahre sind in Italien ein emotionales Thema. Falcone und Borsellino werden als Helden verehrt. Jeder Hinweis auf eine mögliche Vertuschung durch staatliche Stellen reißt alte Wunden auf. Dass ausgerechnet De Gennaro, der als Verbündeter der beiden galt, nun unter Verdacht steht, erschüttert viele Italiener bis ins Mark.

Gab es bereits eine Verurteilung?

Nein. De Gennaro war lediglich Beschuldigter, es gab weder eine Anklage noch ein Urteil. Die Staatsanwaltschaft hatte Hausarrest beantragt, den ein Ermittlungsrichter jedoch ablehnte. Dagegen legte die Staatsanwaltschaft Berufung ein. Der Tod De Gennaros beendet nun das Verfahren gegen ihn, nicht aber die Suche nach der Wahrheit.

Was bedeutet das für die Aufklärung der Mafia-Morde?

Mit De Gennaros Tod verlieren die Ermittler einen möglichen Zeugen und Beschuldigten zugleich. Die beschlagnahmten Datenträger könnten jedoch neue Erkenntnisse liefern. Die Staatsanwaltschaft hat angekündigt, die Ermittlungen fortzusetzen. Eine Obduktion des Leichnams sollte am Freitag stattfinden.

Gibt es Kritik am Umgang mit dem Fall?

Ja. Einige Beobachter kritisieren den medialen Druck, der auf De Gennaro lastete. Andere wiederum werfen den Behörden vor, jahrzehntelang zu wenig unternommen zu haben. Die Debatte darüber, wie Italien mit seiner Mafia-Vergangenheit umgeht, wird durch den Fall einmal mehr neu entfacht.