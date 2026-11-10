demografie-Drama Warum immer mehr Menschen lieber Hunde als Kinder haben Haustier statt Familiengründung – diese Entscheidung treffen immer mehr Paare, die eigentlich "im besten Alter" für Nachwuchs wären. Ein neues Buch liefert überraschende Erklärungen dafür, warum die Menschheit das erste Mal seit gut 700 Jahren schrumpfen wird. Getty Images #Menschenwelt Von The Economist Akt. 10.11.2026 06:07 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Alles dreht sich inzwischen um den Hund. In Südkorea werden mittlerweile mehr Kinderwagen für Haustiere als für Babys verkauft. In japanischen Schreinen werden mitunter mehr Hunde als Säuglinge gesegnet.

Früher galt die landläufige Vorstellung, dass Paare, die sich einen Welpen anschaffen, allmählich auch den Gedanken an eigene Kinder zulassen – und schließlich versuchen, Nachwuchs zu bekommen. Doch immer mehr "Haustiereltern" betrachten ihre Vierbeiner als dauerhaften Ersatz für zweibeinige Nachkommen.

Einige Unternehmen bieten inzwischen sogar Sonderurlaub für frisch gebackene Tierbesitzer an, damit Beschäftigte eine Bindung zu ihrem neuen Haustier aufbauen oder es versorgen können, wenn es krank ist.

Nicht alle finden diesen Trend niedlich oder herzerwärmend. Papst Franziskus warnte vor einem "demografischen Winter" und geißelte die Entscheidung gegen Kinder als "egoistisch". Elon Musk bezeichnete sinkende Geburtenraten als die mit Abstand größte Gefahr für die Zivilisation.

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Die 15 größten Volkswirtschaften der Welt liegen inzwischen allesamt unter der Bestandserhaltungsgrenze der Geburtenrate – darunter die USA, China und Indien. Der weltweite Geburtenrückgang könnte dazu führen, dass die Weltbevölkerung im Laufe dieses Jahrhunderts erstmals seit dem 14. Jahrhundert schrumpft, als der Schwarze Tod Dutzende Millionen Menschen das Leben kostete.

Camilla Cavendish, Kolumnistin der Financial Times und Baroness, hat für jene, die das Kinderkriegen aufschieben oder ganz darauf verzichten, eine Bezeichnung gefunden: Generation Maybe, die Vielleicht-Generation. In ihrem faszinierenden neuen Buch geht sie der Frage nach, warum "das, was wir einst für einen der tiefsten menschlichen Instinkte hielten – die eigene Linie fortzusetzen –, an Bedeutung verliert".

Die Folgen des Geburteneinbruchs liegen auf der Hand: Überalternde Gesellschaften werden auf eine kleinere Zahl junger Menschen angewiesen sein, um das Wirtschaftswachstum anzutreiben, Renten zu finanzieren und öffentliche Dienstleistungen aufrechtzuerhalten. Doch die Auswirkungen reichen weit darüber hinaus. Sinkende Geburtenraten werden Kultur, Gesellschaft und Geopolitik verändern.

Nigeria könnte den USA bis 2050 den Rang als dritt-bevölkerungsreichstes Land der Welt ablaufen, legen manche Prognosen nahe – auch wenn solche Schätzungen heftig umstritten sind. Länder mit schwachem Bevölkerungswachstum könnten einander überfallen, um ihre Einwohnerzahl zu vergrößern und zugleich von Spannungen und Ängsten im eigenen Land abzulenken, vermutet Cavendish. Sie erwartet eine weniger friedliche und vermutlich religiösere Welt, denn "ein größerer Anteil der Weltbevölkerung wird in Ländern mit überwiegend muslimischer oder christlicher Bevölkerung leben".

Hinzu kommt: Weil immer mehr Menschen sich für nur ein Kind entscheiden, kommt es zu einem regelrechten "Verwandtschaftskollaps" – es gibt weniger Geschwister, Cousins und andere Angehörige. Vor 50 Jahren hatte eine durchschnittliche 35-jährige Kanadierin noch 20 lebende Cousins und Cousinen. Heute sind es etwa zehn, im Jahr 2095 könnten es nur noch fünf sein.

Bis zum Ende des Jahrhunderts wird die Zahl der lebenden Verwandten von Menschen im Alter von 65 Jahren weltweit um 38 Prozent niedriger liegen als 1950. Das geht aus einer Studie hervor, die in den USA von der National Academy of Sciences veröffentlicht wurde. Der melancholische Refrain der Beatles in "Eleanor Rigby" über "all die einsamen Menschen" könnte die Zukunft vorwegnehmen.

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Was steckt hinter dieser umgekehrten Baby-Euphorie? Häufig werden die hohen Lebenshaltungs- und Wohnkosten ins Feld geführt. Wer sich noch wie ein erwachsenes Kind fühlt und bei den eigenen Eltern wohnen muss, verspürt wenig Neigung, selbst ein Kind zu bekommen.

Eine Studie von Benjamin Couillard von der Universität Toronto kommt zu dem Ergebnis, dass etwa die Hälfte des jüngsten Geburtenrückgangs in den USA auf die Wohnkosten zurückgehen könnte. Wären diese seit 1990 stabil geblieben, wären zwischen 1990 und 2020 schätzungsweise 13 Millionen Kinder mehr zur Welt gekommen. Allerdings sind die Geburtenraten auch in Ländern drastisch gesunken, in denen Wohnraum keineswegs besonders teuer ist – etwa in Japan.

Noch schwerer wiegen womöglich die entgangenen Möglichkeiten. Kinder beanspruchen enorm viel Zeit. Je wohlhabender Gesellschaften werden, desto attraktiver erscheinen die alternativen Möglichkeiten, diese Zeit zu nutzen. Viele Eltern glauben zudem, ihren Kindern bessere Chancen im Bildungswettbewerb verschaffen zu können, wenn sie einem oder zwei Sprösslingen Mandarin-Unterricht und Geigenstunden finanzieren, statt ihre Mittel auf drei oder vier Kinder verteilen zu müssen. Wissenschaftler sprechen von "intensiver Elternschaft"; andere bemühen Vergleiche mit Helikopter- oder Tigermüttern.

Auch die "soziale Ansteckung" beeinflusst nach Cavendish auf bemerkenswerte Weise die Vorstellungen der Menschen darüber, ob sie Kinder bekommen wollen – und wie viele. Auf TikTok wird das vermeintlich glorreiche Leben ohne Kinder unter dem Hashtag #Childfree gefeiert: mit Mittagsschläfchen am frühen Nachmittag, Reisen zu den Traumzielen der eigenen Wunschliste, hohen Ersparnissen und einem frühen Ruhestand. (Liebe erschöpfte Eltern, leider ist es für nachträgliche Überlegungen zu spät.)

Studien haben gezeigt, dass Fernsehsendungen wie MTVs "16 and Pregnant" sowie brasilianische Telenovelas, in denen kleine – wenn auch nicht gerade harmonische – Familien im Mittelpunkt stehen, zu sinkenden Geburtenraten beigetragen haben. Auch eine wachsende Zahl von "Leidensberichten", in denen Menschen die Mühen von Elternschaft und Ehe beklagen, wirkt wie ein Verhütungsmittel.

Freunde und Geschwister können ebenfalls erheblichen Einfluss darauf haben, wie viele Kinder jemand sich wünscht. Polnische Frauen etwa, die nach Großbritannien ziehen, bekommen mehr Kinder als ihre Altersgenossinnen in der Heimat. Sie passten ihre Familiengröße dem Durchschnitt ihres neuen Wohnlandes an, schreibt Cavendish – obwohl die Kindererziehung in London häufig teurer sei als in Warschau.

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Wer sich grundsätzlich Kinder vorstellen kann, aber noch auf den richtigen Partner, den passenden Zeitpunkt oder ein ausreichend gefülltes Bankkonto wartet, könnte sich von falschen Hoffnungen leiten lassen. Mit scharfen Worten kritisiert Cavendish die In-vitro-Fertilisation (IVF) und das Einfrieren von Eizellen. Kinderwunschkliniken vermittelten Frauen bessere Aussichten auf eine spätere Mutterschaft, als die Daten rechtfertigten. Die Erfolgsquote bei eingefrorenen Embryonen schwankt stark und hängt vom Alter der Frau ab. Im Durchschnitt liegt sie in Großbritannien jedoch unter 30 Prozent.

Auch Männer sehen sich im Alter mit Problemen konfrontiert, über die nur selten gesprochen wird. Unbemerkt vollzieht sich eine Art "Spermien-Apokalypse": In vielen Ländern ist die Zahl der Spermien bei Männern drastisch zurückgegangen, möglicherweise infolge der Belastung durch Haushaltschemikalien. Auch das Alter beeinträchtigt die Spermienqualität. Doch selbst Männer, die sich der tickenden biologischen Uhr bewusst sind, berücksichtigen den altersbedingten Rückgang ihrer Fruchtbarkeit nicht immer.

Was lässt sich gegen den Geburteneinbruch unternehmen? Zuwanderung kann helfen, ist aber häufig unpopulär. Zudem zeigen sich viele Länder zunehmend weniger aufgeschlossen gegenüber Einwanderern. Versuche, Menschen zu mehr Nachwuchs zu bewegen, waren bislang kaum oder gar nicht erfolgreich. Werbekampagnen wirken eher abschreckend als verlockend.

Man denke nur an die dänischen Fernsehspots unter dem Motto "Do it for Denmark": Paare wurden dazu ermuntert, gemeinsam in den Urlaub zu fahren und einen Empfängnisnachweis einzureichen, um Preise zu gewinnen. Oder an einen Rap aus Singapur: "Ich bin ein patriotischer Ehemann, du bist meine patriotische Frau – lass uns unsere Bürgerpflicht erfüllen und neues Leben schaffen!"

Cavendish stellt elf weniger peinliche Vorschläge vor, um die Geburtenfreude zu steigern. Sie reichen vom Vernünftigen – beide Geschlechter besser über die biologische Uhr aufzuklären – bis zum kaum Vorstellbaren: das gesamte Bildungssystem so umzugestalten, dass Menschen früher eine Familie gründen können.

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Manche Ideen liegen auf der Hand, etwa die Fortpflanzung aus dem politischen und gesellschaftlichen Kulturkampf herauszuhalten. Andere werfen knifflige Fragen auf: Sollten Familien mit Kindern mehr Stimmen bei Wahlen erhalten? Der inzwischen verstorbene Demograf und Ökonom Paul Demeny schlug vor, Eltern für jedes ihrer Kinder eine zusätzliche Stimme zuzugestehen, die sie stellvertretend abgeben könnten. Das könnte dem offenkundigen Eigeninteresse älterer Wähler entgegenwirken, mehr Geld in die Gesundheitsversorgung und weniger in Bildung zu investieren. Politisch dürfte ein solches Modell allerdings kaum durchsetzbar sein.

Letztlich ist die Entscheidung für oder gegen Kinder eine persönliche – mit Folgen für die gesamte Gesellschaft. Die drängende Frage lautet, ob aus der Generation Maybe eine Generation No wird. Die Antwort darauf müssen Demografen und Autoren wohl dem nächsten Kapitel überlassen.

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"From The Economist, translated by www.deepl.com, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.com"