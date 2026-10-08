Analyse Warum Putin niemals die Strafe erhalten wird, die er verdient Russland kommt im Ukraine-Krieg nicht weiter. Und geht deshalb immer ungehemmter gegen die ukrainische Zivilbevölkerung vor. Dass sein tyrannisch regierender Präsident Wladimir Putin deshalb je zur Rechenschaft gezogen wird, bleibt aber westliches Wunschdenken. via REUTERS #Expertise Von The Economist Akt. 08.10.2026 06:30 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Wladimir Putin steht kurz davor, der Ukraine und Europa einen Winter des Schreckens zu bereiten. Woche für Woche lotet Russlands Präsident neue Tiefen an Grausamkeit und Rücksichtslosigkeit aus – verbittert über sein Scheitern, die Ukraine in den viereinhalb Jahren seit Beginn seiner großangelegten Invasion in die Knie zu zwingen.

Seine Raketen und düsengetriebenen Drohnen verwandeln ukrainische Städte in Orte schlafloser Not. Russische Angriffe treffen Häfen, deren Getreidelieferungen einst Hunderte Millionen Menschen ernährten. Und jenseits der Ukraine verstärkt Russland seine Sabotageakte in ganz Europa und droht dem Westen immer unverhohlener mit dem Einsatz von Atomwaffen.

Das sind die Taten eines Schurkenstaates. Zunehmend sprechen das auch Russlands Nachbarländer offen aus. Im vergangenen Monat machten deutsche Regierungsmitglieder Russland offiziell für einen nur knapp vereitelten Drohnenangriff auf einen Frachtflughafen in Leipzig verantwortlich. Zugleich versprachen sie, Deutschland gegen "Gegner" zu verteidigen, die dem Land Schaden zufügen wollten.

REUTERS/Alina Smutko

Eine solche Sprache wäre vor dem Einmarsch in die Ukraine undenkbar gewesen. Damals hatten aufeinanderfolgende deutsche Regierungen Russland als vermeintlich unverzichtbaren Energielieferanten und europäische Großmacht mit äußerster Vorsicht behandelt. Am 5. Oktober erklärte der Chef des deutschen Auslandsnachrichtendienstes BND im Bundestag, Russland führe einen gefährlichen "Schattenkrieg", um die Entschlossenheit Deutschlands auf die Probe zu stellen. Zugleich warnte er, die Ukrainer müssten in diesem Winter mit "russischen Angriffen von einer Härte und Brutalität rechnen, wie wir sie bislang noch nicht erlebt haben".

In ganz Nordeuropa, insbesondere in den nordischen und baltischen Staaten in unmittelbarer Nähe zu Russland, verurteilen Politiker aus dem linken wie dem rechten politischen Lager Putin als einen Mann, dem nicht zu trauen sei. Vier Jahre lang lautete die Siegesformel: "Russland darf nicht gewinnen, und die Ukraine darf nicht verlieren" – nicht nur im Interesse der internationalen Ordnung, sondern auch mit Blick auf Europas künftige Sicherheit.

Die verbündeten Regierungen einigten sich darauf, Geld und Waffen zu schicken, um die Ukraine im Krieg zu halten, und die harten Sanktionen gegen Russland aufrechtzuerhalten, bis innenpolitischer Widerstand und wirtschaftlicher Druck Putins Kalkül verändern oder seine Herrschaft beenden. Inzwischen fragen sich allerdings selbst so gewichtige Staaten wie Großbritannien, Frankreich und Deutschland, ob der Slogan nicht geändert werden sollte – zugunsten einer Perspektive, die auch den Russen außerhalb des Regimes mehr Hoffnung lässt.

Es gibt praktische Gründe für die Verbündeten der Ukraine, Russlands schlimmste Taten lautstark zu verurteilen. Putin wird immer gefährlicher. Auch wenn er sich von Scham längst nicht mehr beeindrucken lässt, könnte die Benennung seiner Verbrechen dazu beitragen, ihn von einer weiteren Eskalation abzuhalten.

Nachdem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im vergangenen Monat Oppositionsführern geheime Informationen über russische Sabotageaktionen vorgelegt hatte, erläuterte er deren beabsichtigte Wirkung: Frankreich sollte eingeschüchtert und dazu gebracht werden, die Ukraine im Stich zu lassen. "Die Konsequenz wird das Gegenteil sein", betonte Macron. Zugleich sprach er eine eigene Abschreckungsdrohung aus. Mit einem unmissverständlichen Hinweis auf die Fähigkeiten der französischen Geheimdienste und Cyberkrieger sagte er, russische hybride Angriffe würden "nicht unbeantwortet bleiben".

Auch politisch gibt es gute Gründe für gemäßigte Kräfte, Härte zu zeigen und den Krieg in der Ukraine als moralischen Feldzug gegen ein Russland außerhalb der internationalen Ordnung darzustellen. In Frankreich und in ganz Europa hoffen ihre Konkurrenten aus populistischen Parteien, aus der Kriegsmüdigkeit der Wähler politisches Kapital zu schlagen.

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Und dann ist da noch die Tatsache, dass Putin tatsächlich ein internationaler Außenseiter ist. Doch gerade die Bezeichnung Russlands als Schurkenstaat könnte sich als Falle erweisen. Der Krieg in der Ukraine steckt fest, und die Strategie der Verbündeten könnte letztlich scheitern. Wenn Putins Kampfeswille durch wirtschaftlichen Druck und innenpolitische Unzufriedenheit nicht gebrochen wird, müssen die Ukraine und ihre Verbündeten einen Modus des Zusammenlebens mit ihm finden, damit dieser Krieg enden oder zumindest unterbrochen werden kann.

Obwohl Putin das Blut ukrainischer Zivilisten und Soldaten an seinen Händen hat – ebenso wie das von mehr als einer Million russischer Soldaten, die in seinem Abnutzungskrieg aufgerieben wurden –, verfügt er über Freunde in höchsten Kreisen. US-Präsident Donald Trump betrachtet ihn nicht als Paria. Er hat den russischen Präsidenten zu einem Gipfeltreffen der G20-Staats- und Regierungschefs eingeladen, das im Dezember im Trump National Doral, einem Trump gehörenden Golfresort in Florida, stattfinden soll.

Während europäische Staats- und Regierungschefs in Doral möglicherweise eine gespenstische Aura des Todes um Putin wahrnehmen werden, kann dieser mit einem herzlichen Empfang durch die Staatschefs Chinas und Indiens sowie mit respektvollen Begrüßungen von vielen anderen rechnen.

Dass es nicht gelungen ist, Putin international zu isolieren, prägte auch das Helsinki Security Forum, das in diesem Monat in Finnland stattfand. Dort kamen politische Führungskräfte, Diplomaten, Soldaten, Geheimdienstler und Wissenschaftler aus einigen der entschlossensten Unterstützerstaaten der Ukraine zusammen.

Ein nordischer Staatschef sah in Putins Einladung zum G20-Gipfel Anlass für vorsichtigen Optimismus – sofern sie zu direkten Gesprächen in Doral zwischen Trump, dem russischen Präsidenten und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj führt. Andere Teilnehmer waren dagegen besorgt, Europa könnte sich selbst in eine Sackgasse manövrieren, wenn es weiterhin vor allem Putins Verkommenheit betone.

Aus einem schlechten Krieg wird ein düsterer Stillstand

Die Verbündeten sprächen von einem gerechten und dauerhaften Frieden, sagte ein ehemaliger amerikanischer Regierungsvertreter, der gerade von Gesprächen mit hochrangigen Russen in Moskau zurückgekehrt war. "Aber tief im Innersten wissen wir alle, dass der Frieden nicht gerecht sein wird", sagte er auf dem Forum. Er prognostizierte, Russland werde am Ende einen Teil des ukrainischen Territoriums behalten und Putin werde sich in Den Haag niemals wegen Kriegsverbrechen vor Gericht verantworten müssen.

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Andere gut vernetzte Teilnehmer berichteten, die russischen Eliten hätten keinerlei Absicht, der Ukraine Entschädigungen für die Kriegsschäden zu zahlen. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass kürzlich Dutzende Militärveteranen aus dem Ukrainekrieg ins russische Parlament gewählt wurden. Damit könnten Kriegsverbrecher auf Jahre hinaus Teil der politischen Klasse Russlands sein.

Kein Land hat mehr Grund als die Ukraine, Russland als Paria zu brandmarken. Die Ukrainer haben Putins Aggression mutig widerstanden und zeigen keinerlei Anzeichen, den Kampf aufzugeben. Doch die Ukraine muss auch überleben.

Wenn die Ukrainer irgendwann bereit sind, unter unvollkommenen Bedingungen Frieden zu schließen, dürfen die Europäer nicht kompromissloser sein als die Ukraine selbst. Europa hat allen Grund zur Sorge – insbesondere wenn ein Waffenstillstand ein erstarktes Russland freisetzt, das Zeit gewinnt, seine Kräfte neu zu ordnen und sich auf eine weitere Aggression vorzubereiten. Doch Europa kann den Ukrainern kaum sagen, sie sollten ihretwegen weiterkämpfen.

Europa kann nur dafür sorgen, dass die Ukraine so stark wie möglich ist. Putin einen uneingeschränkten Sieg zu verwehren, könnte durchaus die einzige Strafe sein, die er für seine Aggression zu tragen hat. In einer Welt, in der das Böse Realität ist, muss das womöglich genügen.

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