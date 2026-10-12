Kriminaltechnik Wie DNA-Spuren in der Luft künftig Einbrecher überführen Norwegische Wissenschafter haben eine Methode entwickelt, um aus Raumluft genetisches Material von Personen einzufangen und zu identifizieren, die sich zuvor in dem Raum aufgehalten haben. Die Idee: Einbrecher über ihre DNA-Spuren in der Luft zu identifizieren. Getty Images #Expertise Von The Economist Akt. 12.10.2026 15:43 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Einbrechern bleiben immer weniger Dinge, die sie gefahrlos am Tatort zurücklassen können. Zunächst waren es Fußabdrücke, dann Fingerabdrücke und verstreute Fasern. Selbst winzige DNA-Spuren, die an Werkzeugen oder Oberflächen haften, haben bereits dazu beigetragen, unvorsichtige Täter zu überführen. Nun kommt eine weitere mögliche Spur hinzu: Fragmente genetischen Materials, die sich in der Luft befinden.

Alle Menschen – ob kriminell oder gesetzestreu – verlieren überall, wo sie sich aufhalten, winzige Spuren von sich selbst. Ein Teil dieses Materials, vor allem Hautzellen, Schuppen und Speichel, schwebt als eine Art persönliche Partikelwolke durch die Luft und kann noch vorhanden sein, wenn die betreffende Person längst verschwunden ist.

Eine neue Studie, die in der Fachzeitschrift Forensic Science International: Genetics veröffentlicht wurde, zeigt, dass Versuchspersonen, die unter kontrollierten Bedingungen einen Einbruch simulierten, noch anhand von DNA identifiziert werden konnten, die 30 Minuten nach ihrer Flucht aus der Luft gewonnen worden war. Wie die meisten forensischen Beweismittel ist auch dieser Nachweis für sich genommen kein Beweis für eine Straftat. Er könnte jedoch unangenehme Fragen für jemanden aufwerfen, der keinen plausiblen Grund hatte, sich am betreffenden Ort aufzuhalten.

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Die Studie wurde von einem Team um Chiara Fantinato am Universitätsklinikum Oslo durchgeführt. Sie demonstriert eindrucksvoll, wie sich Methoden zur Erfassung und Analyse sogenannter Umwelt-DNA (Environmental DNA, eDNA) für forensische Zwecke einsetzen lassen. Gemeint sind genetische Spuren, die Organismen in ihrer Umgebung hinterlassen.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten nutzen Ökologen eDNA aus Wasser, Boden und Luft, um Lebewesen nachzuweisen, ohne sie sehen oder einfangen zu müssen. Mit dieser Technik wurden etwa schwer aufzuspürende Burmesische Pythons in den Everglades in Florida gesucht und die Bewohner des Loch Ness erfasst. Das Ergebnis dort: Fische und jede Menge Aale – aber keine Plesiosaurier.

Bereits 2022 hatte die Osloer Forschungsgruppe gezeigt, dass sich aus der Raumluft genügend eDNA gewinnen lässt, um genetische Profile der Menschen zu erstellen, die sich darin aufgehalten haben. In einem weiteren Versuch analysierten die Wissenschaftler Büroluft, um Beschäftigte zu identifizieren, die kürzlich in den Räumen gewesen waren. Daraus entstand die Frage, ob sich dieselben Methoden auch für kriminalistische Untersuchungen eignen könnten.

Gemeinsam mit einer australischen Forschungsgruppe fanden die Wissenschaftler 22 Haushalte, je elf in Oslo und Adelaide, die sich zu einem ungewöhnlichen Experiment bereit erklärten. Zunächst durfte ein Einbrecher-Darsteller in die Wohnung, anschließend rückte ein vollständig mit Schutzkleidung ausgestattetes Forensikteam an. Die Ermittler betrieben in der Küche für jeweils einige Stunden ein Gerät zur Luftprobenahme.

Die vermeintlichen Einbrecher hatten die Häuser zuvor noch nie betreten. Sie sollten sich jeweils 15 Minuten darin aufhalten und Schubladen sowie Schränke öffnen – so, wie es ein tatsächlicher Einbrecher tun könnte. Nachdem sie den Tatort verlassen hatten, warteten die Forscher 30 Minuten, um die mögliche Verzögerung bis zum Eintreffen der Ermittler nachzustellen.

Erst dann schalteten sie das Gerät ein, das laut Fantinato im Wesentlichen wie ein Staubsauger funktionierte. Das aufgesaugte Material wurde nach DNA-Spuren durchsucht und anschließend mit den üblichen Verfahren analysiert. Da DNA-haltige Partikel aus der Luft auch zu Boden sinken und sich dort im Hausstaub ablagern, sammelten die Forscher zusätzlich Staubproben, um daraus forensische Profile zu erstellen.

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Die Ergebnisse dürften Einbrecher in Australien eher beruhigen als jene in Norwegen. In Oslo ließen sich die gesammelten Proben in 82 Prozent der Fälle den Eindringlingen zuordnen. In Adelaide sank die Erfolgsquote dagegen auf 36 Prozent. Warum die Ergebnisse so unterschiedlich ausfielen, ist unklar. Möglicherweise spielten Umweltbedingungen, die Zahl der Bewohner oder der Reinigungszustand der einzelnen Räume eine Rolle.

Hinzu kommen weitere Einschränkungen. DNA in der Luft muss nicht zwangsläufig von einem kürzlichen Besuch stammen. Bewegungen können beispielsweise DNA-haltigen Staub aufwirbeln. Auch genetisches Material von Menschen, die nie einen Fuß in das betreffende Haus gesetzt haben, kann an der Kleidung anderer Personen hineingetragen werden. Selbst die Forscher waren überrascht, wie empfindlich ihre Methode reagierte. Obwohl sie große Anstrengungen unternommen hatten, um zu verhindern, dass ihre eigene DNA in die untersuchten Tatorte gelangte, wurde dennoch Material von ihnen aufgesaugt und identifiziert.

Es sei unwahrscheinlich, sagt Fantinato, dass Luftproben jemals zuverlässig genug sein werden, um allein den entscheidenden Beweis für die Schuld eines Verdächtigen zu liefern. "Es ist ein Ermittlungsinstrument", erklärt sie. "Wie andere Arten von DNA-Beweisen ist es lediglich ein Teil des Puzzles."

Für den Einsatz in realen Kriminalfällen sei es noch zu früh. Zunächst müsse besser verstanden werden, warum Menschen unterschiedlich große Mengen an DNA abgeben. Außerdem müssten die Verfahren zwischen den Laboren standardisiert werden. Ihr Team habe jedoch bereits mit Polizeibehörden darüber gesprochen, sie künftig bei Ermittlungen zu unterstützen.

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"From The Economist, translated by www.deepl.com, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.com"