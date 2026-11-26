Weltall-Experiment Wie uns ein kosmischer Crashtest vor einem Asteroideneinschlag retten soll Fast wie "Armageddon": Vor vier Jahren steuerte die NASA absichtlich eine Sonde in einen Asteroiden, um diesen vom Kurs abzubringen. Jetzt zeigen erste Nahaufnahmen das Ergebnis: ein riesiger Krater. Was der Crashtest für die Zukunft der Menschheit bedeuten könnte. via REUTERS #Expertise Von Martin Kubesch Akt. 26.11.2026 06:27 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Irgendwo im All, mehr als elf Millionen Kilometer von der Erde entfernt, kreist ein grauer Felsbrocken durchs Dunkel. Dimorphos heißt der Asteroid, 150 Meter breit, unscheinbar auf den ersten Blick. Doch was die europäische Raumsonde Hera jetzt von ihm nach Hause funkt, lässt Weltraumforscher staunen: Ein riesiger Krater klafft auf seiner Oberfläche, so groß wie ein Fußballstadion.

Was aussieht wie eine kosmische Narbe, ist das Ergebnis eines einzigartigen Experiments. 2022 ließ die NASA ihre Sonde DART mit voller Wucht auf den kleinen Himmelskörper prallen – ein geplanter Zusammenstoß bei 22.000 Kilometern pro Stunde. Nun wurden erstmals die Folgen dieses Crashs sichtbar. Die ESA-Sonde Hera lieferte erstmals Nahaufnahmen von den Auswirkungen des Aufpralls von DART auf dem Asteroiden. Und die zeigen: Der Plan der Wissenschafter hat funktioniert, schreibt die BBC.

Welchen Zweck der kosmische Crashtest hatte, wie die Experten das Resultat beurteilen und was das alles mit dem Untergang der Erde zu tun hat – das sind die aufsehenerregenden Erkenntnisse aus dem Experiment im All:

Was genau ist bei dem Asteroiden-Crashtest passiert?

Im September 2022 raste die NASA-Sonde DART ("Double Asteroid Redirection Test") mit einer Geschwindigkeit von etwa 22.000 km/h in den Asteroiden Dimorphos. Der Aufprall war so heftig, dass eine Trümmerspur von rund 10.000 Kilometern Länge entstand, die selbst von Teleskopen auf der Erde beobachtet werden konnte. Die Sonde wurde dabei komplett zerstört – und das war auch so geplant.

Warum wurde absichtlich ein Asteroid gerammt?

Es handelte sich um einen Test für eine planetare Verteidigungsstrategie. Die Wissenschaftler wollten herausfinden, ob man durch einen gezielten Zusammenstoß die Flugbahn eines Asteroiden verändern kann. Das wäre entscheidend, falls jemals ein Himmelskörper auf Kollisionskurs mit der Erde sein sollte. Dimorphos selbst stellte keine Gefahr dar, war aber das perfekte Testobjekt.

Hat der Einschlag tatsächlich etwas bewirkt?

Ja, und zwar deutlich messbar. Vor dem Aufprall brauchte Dimorphos 11 Stunden und 55 Minuten, um seinen größeren Begleiter-Asteroiden Didymos zu umkreisen. Nach dem Zusammenstoß verkürzte sich diese Umlaufzeit um rund 33 Minuten.

REUTERS/Steve Nesius

Und das bedeutet was?

Das heißt, der Asteroid wurde also tatsächlich aus seiner ursprünglichen Bahn geschubst.

Was zeigen die neuen Bilder der Hera-Mission?

Die ESA-Sonde Hera ist nun vor Ort eingetroffen und untersucht die Einschlagstelle aus nächster Nähe. Die Bilder zeigen einen stadiongroßen Krater auf der getroffenen Seite des Asteroiden. Die Oberfläche dort ist deutlich abgeflacht, während der Rest von Dimorphos weitgehend unverändert blieb. Der Einschlag hat den kleinen Felsbrocken regelrecht verformt.

Was ist die Hera-Mission?

Hera ist eine Raumsonde der Europäischen Weltraumorganisation ESA, die im Oktober 2024 gestartet ist. Nach einem Vorbeiflug am Mars erreichte sie Ende 2026 das Asteroidenpaar Didymos-Dimorphos. Ihre Hauptaufgabe: die Folgen des DART-Einschlags genau zu dokumentieren und vor allem die Masse von Dimorphos zu bestimmen.

Warum ist die Masse des Asteroiden so wichtig?

Um zu berechnen, wie effektiv der "Schubs" durch den Sonden-Aufprall war, müssen die Forscher wissen, wie schwer der Asteroid tatsächlich ist. Nur so können sie einschätzen, welche Kraft nötig wäre, um einen ähnlichen oder größeren Himmelskörper von seiner Bahn abzulenken. Diese Daten wären im Ernstfall überlebenswichtig.

Was ist Dimorphos für ein Asteroid?

Dimorphos ist ein etwa 150 Meter breiter Felsbrocken, der um den größeren Asteroiden Didymos (etwa 730 Meter Durchmesser) kreist. Genau dieses Doppelsystem machte ihn zum idealen Testkandidaten: Veränderungen in der Umlaufbahn konnten von der Erde aus präzise gemessen werden.

Gibt es wirklich gefährliche Asteroiden, die auf die Erde zusteuern?

Aktuell ist kein Asteroid bekannt, der in absehbarer Zukunft mit der Erde kollidieren wird. Die NASA und andere Raumfahrtbehörden beobachten aber kontinuierlich Tausende erdnahe Objekte. Die Gefahr ist statistisch gering, aber real – in der Erdgeschichte gab es mehrere katastrophale Einschläge. Das Aussterben von drei Viertel aller Arten auf der Erde, darunter die Dinosaurier, wird etwa auf einen Asteroideneinschlag vor 66 Millionen Jahren zurückgeführt.

via REUTERS

Könnte man einen gefährlichen Asteroiden wirklich abwehren?

Das hängt stark davon ab, wie früh man ihn entdeckt und wie groß er ist. Bei kleinen bis mittleren Asteroiden wie Dimorphos zeigt der DART-Test: Ja, ein gezielter Einschlag kann funktionieren. Bei sehr großen Objekten oder wenn die Warnung zu spät kommt, wären andere oder zusätzliche Methoden nötig.

Welche anderen Methoden zur Asteroiden-Abwehr gibt es?

Neben dem direkten Rammen (der Fachausdruck dafür ist "kinetischer Impaktor") werden auch andere Konzepte erforscht: Schwerkraft-Traktoren, die den Asteroiden langsam ablenken, oder im Extremfall nukleare Sprengkörper – wie im Hollywood-Actionreißer "Armageddon" von 1998, wo eine Crew um Bruce Willis einen drohenden Asteroidenaufprall mittels Atomexplosion verhindern möchte. Die Ramm-Methode ist derzeit aber die einzige, die tatsächlich getestet wurde – und sie funktioniert.

Hat der Einschlag auch die Drehung des Asteroiden verändert?

Ja, Hera hat festgestellt, dass sich nicht nur die Umlaufbahn, sondern auch die Eigenbewegung von Dimorphos verändert hat. Der Asteroid taumelt nun anders als vor dem Aufprall. Das liefert zusätzlich wichtige Daten darüber, wie solche Himmelskörper auf Einschläge reagieren.

APA-Images / Mary Evans / Ronald Grant Archive

Was passiert als Nächstes mit der Hera-Mission?

Hera wird noch mehrere Monate das Asteroidenpaar untersuchen und weitere detaillierte Messungen vornehmen. Die gesammelten Daten fließen in zukünftige Strategien zur Planetenverteidigung ein. Es ist das erste Mal überhaupt, dass die Menschheit praktisch erprobt, wie sie sich vor kosmischen Bedrohungen schützen könnte.

Wie ist die Einschätzung der Experten?

Die Mission markiert einen Meilenstein in der Raumfahrtgeschichte. Was einst nur in Science-Fiction-Filmen möglich schien, ist nun Realität: Die Menschheit hat bewiesen, dass sie die Flugbahn eines Asteroiden verändern kann. Ob und wann dieses Wissen jemals gebraucht wird, bleibt offen – aber im Ernstfall könnte genau dieses Experiment den Unterschied machen.