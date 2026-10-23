Sommer-Bilanz 2026 50.000 Tote zusätzlich: So hat die Hitze heuer in Europa gewütet Der Sommer 2026 wird in Europas Geschichtsbücher eingehen – als jener mit den meisten Toten in Friedenszeiten. Die wochenlange Guthitze führte zu 50.000 Sterbefällen mehr, als sich üblicherweise in diesem Zeitraum ereignen. Was das für die Zukunft bedeutet. APA-Images / EXPA / laPresse #Expertise Von Martin Kubesch Akt. 23.10.2026 06:27 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Die Hitze lag diesen Sommer wie ein Deckel über vielen Städten und Regionen Europas. Der Asphalt flimmerte, Häuser und Straßen speicherten die Wärme, selbst in der Nacht kühlte es vielerorts kaum mehr ab. Jahrzehntealte Hitzerekorde purzelten nur so, Temperaturen über 40 Grad waren plötzlich keine Seltenheit mehr. Für viele Menschen hatte die Gluthitze dramatische Folgen.

Denn hinter den Hitzewellen steht nicht nur ein unangenehmes Wettergefühl, sondern ein messbares Gesundheitsrisiko. Neue Studien zeichnen vom Sommer 2026 das Bild der wohl tödlichsten Jahreszeit seit Beginn der Wetter-Auswertungen in Europa. Nie zuvor in Friedenszeiten sind so viele Menschen gestorben wie in den drei Monaten von Juni bis August 2026, so die Washington Post.

Wie realistisch diese Schätzung ist, weshalb die Todeszahlen gar so dramatisch angestiegen sind und was Regierungen und die EU daraus für die kommenden Jahre lernen sollten – so dramatisch verlief der Hitzesommer 2026:

REUTERS/Isabel Infantes

Was ist heuer in Europa passiert?

Forscher gehen davon aus, dass die Hitzewellen dieses Sommers in Europa die tödlichsten seit Beginn der Aufzeichnungen dieser Art waren. Zwischen Juni und August dürfte es in europäischen Städten rund 50.000 zusätzliche Todesfälle gegeben haben, die ohne die ungewöhnlich hohe Hitze nicht eingetreten wären.

Woher kommen diese Zahlen?

Sie sind das Ergebnis von zwei aktuellen Studien, einerseits des Imperial College London und andererseits der London School of Hygiene & Tropical Medicine. Ausschlaggebend für diese alarmierenden Zahlen war laut den Forschern vor allem, wie weitverbreitet, beständig und extrem die Hitzeglocken über Europa im vergangenen Sommer waren.

Warum ist die Zahl von 50.000 zusätzlichen Todesfällen so bemerkenswert?

Die Schätzung liegt deutlich über jenen früherer Jahre. Sie ist laut den Forschern um 71 Prozent höher als 2022, dem bisher zweit-tödlichsten Jahr in diesem Vergleich. Das macht den Sommer 2026 aus Sicht der Studien zu einem Ausnahmefall.

Wie groß ist der Anteil des Klimawandels daran?

Die Forscher rechnen rund zwei Drittel der zusätzlichen Hitzetoten der Erderwärmung zu. Anders gesagt: Ein großer Teil dieser Todesfälle wäre ohne die fortschreitende Erwärmung des Klimas wohl nicht passiert. Die Studien sehen den menschengemachten Temperaturanstieg damit als zentralen Treiber für die zusätzlichen Todesfälle.

Wie kamen die Forscher zu dieser Schätzung?

Analysiert wurden Wetterdaten aus 854 städtischen Gebieten in Europa mit insgesamt rund 173 Millionen Einwohnern. Dazu kamen 26 Jahre an Daten, Klimamodelle, Bevölkerungsdaten und eine bereits früher begutachtete Methode, die Sterblichkeit mit Hitze in Verbindung bringt. So wurde berechnet, wie viele zusätzliche Todesfälle während der Hitze wahrscheinlich auftraten.

Warum sind gerade Städte so stark betroffen?

Die Studien beziehen sich ausdrücklich auf urbane Räume. Dort trifft extreme Wärme viele Menschen zugleich, und die Belastung kann sich über Tage und Nächte aufbauen, weil es viel zu wenig Natur- und Grünraum gibt, um Linderung zu bringen und die Hitze zu dämpfen. Denn gerade, wenn Hitze großflächig und lang anhaltend auftritt, steigt das Risiko deutlich.

APA-Images / APA / HARALD SCHNEIDER

Warum gilt Hitze als stiller Killer?

Hitze tötet oft nicht so sichtbar wie andere Naturgefahren. Sie kann zwar direkt einen Hitzschlag auslösen, sie trägt aber auch zu Herzinfarkt, Schlaganfall, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen Leiden bei. Gerade deshalb ist sie für Gesundheitsbehörden schwer exakt zu erfassen.

Was passiert im Körper bei extremer Hitze?

Wenn der menschliche Körper extremen Temperaturen ausgesetzt ist, gerät er unter Stress. Der Körper hat zwar Mechanismen, um sich zu schützen, doch irgendwann versagt die Temperaturregulierung. Dann wird die Belastung gefährlich und kann schlimmstenfalls tödlich enden, vor allem bei Personen mit Vorerkrankungen oder diversen physischen Schwächen.

Warum taucht Hitze auf Totenscheinen oft nicht auf?

Selbst wenn Hitze sehr wahrscheinlich eine Rolle bei einem Todesfall gespielt hat, wird oft eine andere Todesursache eingetragen, weil die meisten Menschen an Ereignissen sterben, die von der Hitze ausgelöst oder begünstigt wurden. Ein Grund dafür ist, dass bei einer späteren Untersuchung die innere Körpertemperatur meist bereits abgesunken ist. Dann scheint Hitze in der offiziellen Dokumentation nicht mehr als Faktor auf.

Wie sicher sind solche Zahlen überhaupt?

Es handelt sich um Schätzungen auf Basis von Modellen, nicht um eine einfache Zählung einzelner Fälle. Gerade bei hitzebedingten Todesfällen ist das üblich, weil die direkte Ursache oft schwer festzumachen ist. Entscheidend ist aber, dass die Berechnung auf langen Datenreihen und wissenschaftlich überprüften Methoden beruht.

Gibt es auch nationale Schätzungen?

Ja. Weil es bei den amtlichen Daten Lücken gibt, haben einige Gesundheitsbehörden in Europa diesen Sommer selbst Modelle verwendet. In Frankreich schätzte die nationale Gesundheitsbehörde für die Hitzewelle Ende Juni etwa 5.800 zusätzliche Todesfälle; die Nature-Health-Studie kommt für Frankreichs Städte über den gesamten Sommer auf rund 7.300 hitzebedingte Todesfälle.

Warum kommt diese Debatte gerade jetzt so scharf zurück?

Zeitgleich hat ein neuer UNO-Klimabericht den Druck auf die Regierungen erhöht. Demnach steuert der Planet in diesem Jahrhundert auf etwa 2,6 Grad Erwärmung gegenüber vorindustriellen Werten zu, wenn die Staaten bei ihren bisherigen Klimaplänen bleiben. Das frühere globale Ziel, 1,5 Grad Erwärmung nicht zu überschreiten, gilt darin mittlerweile als verloren und nicht mehr erreichbar.

REUTERS/Elisabeth Mandl

Was bedeutet das für Europa?

Die Studien zeigen vor allem eines: Extreme Sommerhitze ist kein Randproblem mehr, sondern ein großes Gesundheitsrisiko für Millionen Menschen. Wenn sich das Klima weiter erwärmt, drohen solche Ereignisse häufiger und / oder noch heftiger zu werden. Für Europa geht es damit nicht nur um Klimapolitik, sondern auch um Gesundheitsschutz für seine Bürgerinnen und Bürger.

Warum muss man jetzt schon beginnen, darüber zu sprechen?

Nach dem Sommer ist vor dem Sommer. Es bleiben den Verantwortlichen nur wenige Monate Zeit, um weitreichende Entscheidungen zu treffen. Denn für die nächste Zukunft wird es vor allem darauf ankommen, wie Politik und Behörden auf diese Warnsignale reagieren. Es gilt, einerseits kurzfristige Schritte zu setzen, um die Bevölkerung künftig besser zu schützen. Und langfristig müssen die Weichen gestellt werden, um die Folgen des Klimawandels so effektiv wie noch möglich einzudämmen.