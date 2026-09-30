Analyse Das ist der Grund, weshalb viele Amerikaner Europa so hassen Die Feindseligkeit, mit der die USA – vor allem die rechte MAGA-Bewegung – Europa seit dem Amtsantritt von Donald Trump begegnen, sorgt in der Alten Welt zunehmend für Ratlosigkeit. Und es sieht nicht danach aus, als würde sich die Stimmung bald wieder drehen. REUTERS/Daniel Cole #Expertise Von The Economist Akt. 30.09.2026 06:45 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Die Kirchen Europas mögen leer sein – doch wer die Cornerstone Chapel in Leesburg im Bundesstaat Virginia besucht, könnte zu dem Schluss kommen, dass es zumindest in Amerika um das Christentum nicht schlecht bestellt ist. Die 2.000 Plätze fassende Kirche bietet am Sonntagmorgen drei Gottesdienste an, die allesamt so voll sind, dass die Polizei den Verkehr regeln muss.

Nach einigen Stücken christlicher Rockmusik der Hausband fordert Pastor Gary Hamrick die Gemeinde auf, gegen Volksinitiativen für die Rechte Homosexueller und das Recht auf Abtreibung zu stimmen. Dann beginnt seine Predigt über Sünde und Erlösung, angelehnt an den Kolosserbrief: "Ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt."

Für viele Gläubige in den Reihen ist es nicht nur der alte Mensch, der ein Problem hat, sondern auch die Alte Welt. Europa werde "dem Herrn gegenüber sehr kalt", sagt Tyler Hamrick, der Sohn des Pastors, der ebenfalls Geistlicher geworden ist. "Satan hat dabei definitiv seine Hand im Spiel – den Europäern ist gleichsam ein Schleier über die Augen gelegt worden."

Die Gottesdienstbesucher sorgen sich über die muslimische Einwanderung in Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Matt Denby, ein Missionar, der in Ungarn gearbeitet hat, sieht in Europas Säkularismus eine Warnung für Amerika: "Gleichgeschlechtliche Ehe, Abtreibung und Transgender – Europa hat das alles schon hinter sich … Wird es jetzt auch hier so weit kommen?"

KENT NISHIMURA/Pool via REUTERS

Evangelikale Christen bilden das Herz der republikanischen Parteibasis. Ihre Ansichten helfen zu erklären, warum sich Amerika während Donald Trumps zweiter Amtszeit Europa gegenüber so feindselig verhält. Die Schärfe der Rhetorik ist bemerkenswert und lässt viele Europäer ratlos zurück.

In der im vergangenen November veröffentlichten jüngsten Nationalen Sicherheitsstrategie der USA wurden die Europäer dafür gescholten, durch eine übermäßige Regulierung der Wirtschaft und die Zulassung von Masseneinwanderung eine "Auslöschung der Zivilisation" zu betreiben. Praktische Streitfragen über die Höhe der Verteidigungsausgaben lassen sich lösen; mit einem solchen tief sitzenden Ressentiment ist das weitaus schwieriger. Woher kommt es?

Die Vorwürfe gegen Europa aus den Reihen der Neuen Rechten – so werden die intellektuellen Kreise rund um MAGA bezeichnet – lassen sich in drei sich überschneidende Kategorien einteilen. Die unmittelbarste davon ist geopolitischer Natur, sagt Nathan Pinkoski vom Centre for Renewing America, einer konservativen Denkfabrik in Washington.

Die außenpolitischen Realisten der Neuen Rechten meinen, Amerika müsse sich von globalen ideologischen Bündnissen nach dem Muster des Kalten Krieges lösen, seine eigenen Interessen in den Vordergrund stellen und die Verantwortung für Europas Verteidigung Europa selbst überlassen. Einige richten ihren Blick auf China, andere auf die amerikanische Vorherrschaft in der westlichen Hemisphäre. (Donald Trumps Krieg gegen den Iran bringt beide Lager zum Murren.)

Die Rede von der "Auslöschung der Zivilisation" gehört zu einer zweiten, anders gelagerten Vorstellung. Sie wurzelt in nationalkonservativen Ideen über kulturelles Erbe und die Gefahren des Globalismus. Michael Anton, ein Autor am rechtsgerichteten Claremont Institute, soll den Begriff geprägt haben. Er beschwört das Bild einer belagerten Bastion weißer, christlicher Kultur.

Seit einem Jahrzehnt verbreiten MAGA-Influencer unter Amerikanern fantastische Schreckensgeschichten über ein Europa, das von muslimischen Einwanderern und Drogenkriminalität überrannt werde. Die Masseneinwanderung in Großbritannien sei "eine Geschichte gesellschaftlicher Spannungen, unterbrochen von Gewalt: Ausschreitungen, Terrorismus, Mord, Vergewaltigung", schrieb Christopher Rufo, ein MAGA-Aktivist, im vergangenen Jahr.

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Die Verbreitung dieses Narrativs ist ein seltenes jüngeres Beispiel transatlantischer Zusammenarbeit. Elon Musk hat über X, seine Social-Media-Plattform, rassistische Aktivisten in Großbritannien und Österreich sowie die rechtspopulistische Alternative für Deutschland gefördert.

Tatsächlich machen Muslime in Westeuropa schätzungsweise sechs bis zehn Prozent der Bevölkerung aus. Selbst große Städte wie London und Paris, in denen der muslimische Bevölkerungsanteil eher bei 15 Prozent liegt, sind nicht weniger sicher als US-Städte.

Unabhängig von den diskriminierenden Untertönen stößt die Angstmache vor einem angeblichen Niedergang Europas bei den Realisten auf Ablehnung. Sie wollen internationale Politik nicht als moralischen Kampf verstanden wissen. "Man kann nicht gleichzeitig Nationalist und Zivilisationspolitiker sein", argumentiert Sumantra Maitra vom Institute for Peace and Diplomacy, einer realistischen Denkfabrik in Washington.

Die Realisten sehen die Unterstützung der Zivilisationspolitiker für Populisten in Deutschland und Polen als einen Faktor, der Amerika zurück in ideologische Konflikte zieht. Dennoch teilen auch sie gern gegen die Europäische Union aus. Colin Dueck vom American Enterprise Institute, einer konservativen, nicht zu MAGA gehörenden Denkfabrik, sagt, die EU sei für MAGA ein ideales Feindbild: "Eine gigantische, sich einmischende, progressive multilaterale Organisation, die uns militärisch nicht hilft. Man könnte die Liste der Vorwürfe endlos fortsetzen."

Die Regulierungsbestrebungen der EU führen zu einer dritten Gruppe von Vorwürfen, in denen sich Ideologie und wirtschaftliche Interessen vermischen. Im vergangenen Jahr hat die Trump-Regierung den Digital Services Act (DSA) der EU angegriffen, weil er angeblich die Meinungsfreiheit auf amerikanischen Technologieplattformen einschränke.

Sarah Rogers, eine Unterstaatssekretärin im US-Außenministerium, hat europäische Staaten scharf dafür kritisiert, dass sie Nutzer sozialer Medien strafrechtlich verfolgen. Dabei stellte sie die betreffenden Fälle mitunter irreführend dar. Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses hat Anhörungen über die "Bedrohung für amerikanische Meinungsfreiheit und Innovation" durch den DSA abgehalten.

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"Wir glauben an die freie Meinungsäußerung, sie ist eines der Kennzeichen der westlichen Kultur", sagt Jim Jordan, der Vorsitzende des Ausschusses. "Und wir mögen es auch nicht, dass Europa gegen amerikanische Technologieunternehmen vorgeht." Kritiker aus dem MAGA-Lager verweisen auf Strafverfahren in Europa, die etwa das Veröffentlichen von Bibelversen gegen Homosexualität betrafen.

Doch auch wirtschaftliche Interessen spielen eine Rolle. In der vergangenen Woche beantragte die Trump-Regierung, sich in das Verfahren von Musk vor dem Europäischen Gerichtshof einzuschalten, das sich gegen eine Geldstrafe von 120 Mio. Euro (137 Mio. Dollar) gegen X wegen Verstößen gegen den DSA richtet.

Will MAGA ein Europa souveräner Nationalstaaten, die sich gegenseitig nicht in die Angelegenheiten pfuschen – oder eines, in dem amerikanische Werte den Ton angeben? Die Verwirrung ist unvermeidlich, weil europäisches Erbe für das amerikanische Selbstverständnis dieser Bewegung von zentraler Bedeutung ist.

Sie habe ein "kompliziertes Liebes-Hass-Verhältnis zu Europa", sagt Laura K. Field, deren Buch "Furious Minds" eine differenzierte Analyse des Denkens der Neuen Rechten liefert. Wie die Amerikaner des 19. Jahrhunderts, die europäische Kultur importierten, hätten sich viele Denker der Neuen Rechten in die eine oder andere Vorstellung von Europa verliebt. Gleichzeitig "glauben sie, dass sie die Europäer belehren können, dass Europa sich selbst nicht treu ist und seine Traditionen verliert".

Viele MAGA-Anhänger verstehen ihre Kritik an Europa als eine Form strenger Zuneigung. "Das zivilisationsbezogene Denken der Neuen Rechten entspringt tatsächlich einer tiefen Zuneigung zu Europa. Es geht um die Sorge über die Richtung, in die sich der Kontinent entwickelt hat", sagt Pinkoski. Tucker Carlson, ein langjähriger konservativer Kommentator, sagte dem Economist im Juni, Europa und Amerika seien "auf der tiefstmöglichen Ebene" natürliche Verbündete.

Die gelegentlichen Verachtungsgesten der Trump-Regierung gegenüber Europa spiegeln nicht zwangsläufig die Haltung der MAGA-Wähler wider. Eine YouGov-Umfrage vom Juli (siehe Grafik unten) ergab, dass 32 Prozent der Republikaner eine positive Einstellung zur EU hatten und 40 Prozent eine negative. Unter den MAGA-Republikanern lagen die Werte bei 30 zu 44 Prozent. Damit war die Zustimmung deutlich geringer als unter Demokraten (62 zu 9 Prozent), aber keineswegs vernichtend. Auch bei der Einstellung zu einzelnen europäischen Ländern unterschieden sich Demokraten und MAGA-Anhänger nur vergleichsweise moderat.

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Europa könnte diese Sympathien möglicherweise nutzen, um ein Bündnis mit einem Amerika nach Trump aufzubauen. Unter den republikanischen Abgeordneten im Kongress gibt es durchaus Vertreter des klassischen Internationalismus, die dies für möglich halten.

Das wirklich isolationistische Element innerhalb von MAGA sei "ein kleiner Prozentsatz", betont Joe Wilson, ein republikanischer Kongressabgeordneter aus South Carolina und Befürworter der NATO. Sein Bundesstaat, sagt er, "schätzt sein europäisches Erbe" ebenso wie seine Handelsbeziehungen.

Wahrscheinlicher ist jedoch, dass sich die Wege Europas und Amerikas weiter auseinanderentwickeln. Manche Amerikaner, die durch soziale Medien in die Irre geführt werden, stellen sich ein von Islam dominiertes Europa vor, das die meisten Europäer nicht wiedererkennen würden. Andere in Amerika lehnen die EU als internationale Regulierungsinstanz ab.

MAGA-Wähler betrachten Europäer mit ihrem Säkularismus und ihren großzügigen Sozialstaaten häufig als überzeichnete Versionen der Demokraten in Amerika. Wenn sie davor warnen, "den Weg Europas" einzuschlagen, projizieren sie zum Teil ihre eigenen Ängste auf den Kontinent. Viel kann Europa dagegen nicht ausrichten.

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