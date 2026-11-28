Tarnen und Täuschen Es geht auch ohne Sex: Wie sich China Nvidia-Chips unter den Nagel reißt Der Chef des Chiphersteller Nvidia, Jensen Huang, stolperte über eine Affäre mit einer angeblichen chinesischen Spionin. Aber Peking geht viele Wege, um an die begehrten Prozessoren zu kommen, wie eine Untersuchung zeigt. Nun befasst sich der US-Kongress damit. REUTERS/Ann Wang #Expertise Von Martin Kubesch Akt. 28.11.2026 08:09 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Die Affäre beschäftigte zuletzt wochenlang die Welt. Jensen Huang, 63 Jahre alt, Multimilliardär und Chef des Computerchipherstellers Nvidia, hatte nach eigenem Eingeständnis eine Liaison mit einer Unternehmerin aus China. Diese Frau, so die Vermutung amerikanischer Geheimdienste, stand in Wahrheit im Sold des chinesischen Geheimdienstes und soll ihre pikante Verbindung genutzt haben, um hunderttausende Nvidia-Prozessoren nach China zu lotsen, die eigentlich nicht dorthin hätten verkauft werden dürfen.

Das ist jedenfalls die Theorie, bewiesen ist die ganze Sache nicht, möglicherweise wird man das auch niemals können. Sowohl Peking als auch die Frau – ihr Name ist übrigens Alice Huang, eine zufällige Namensgleichheit mit dem Nvidia-Gründer – bestreiten die Vorwürfe.

Aber der Fall warf ein Licht auf ein Problem, das bislang nahezu völlig im Dunkeln lag, im Hightech-Wettrennen der Systeme – hier der Westen mit seinen immer noch sehr liberalen Werten, da China mit seiner rigorosen Einschränkung demokratischer Bestrebungen. Denn Computerprozessoren, allen voran jene von Nvidia, gelten als die Schlüssel für die rasche Weiterentwicklung der Künstlichen Intelligenz.

PATRICK T. FALLON / AFP / picturedesk.com

Weshalb die USA auch den Verkauf der fortschrittlichsten Nvidia-Chips an China strikt untersagen – man will den technologischen Vorsprung nicht aus der Hand geben. Das macht den Skandal um die Liebschaft von Jensen Huang so pikant. Und es führt auch zu einer höheren Sensibilität gegenüber weiteren Versuchen der Volksrepublik, an die begehrten KI-Komponenten zu gelangen.

Denn wie eine aktuelle Untersuchung zeigt, landen Nvidias modernste KI-Chips nach wie vor in großem Stil in Chinas Rechenzentren. Die Route führt dabei über kalifornische Briefkastenfirmen, malaysische Cloud-Anbieter und einen Whisky-Importeur aus Taiwan, meldet CBS News. Und: Mindestens zwei offizielle Nvidia-Partner in den USA werden überhaupt von chinesischen Mutterkonzernen kontrolliert. Der Fall schlägt hohe Wellen im US-Kongress und wirft Fragen auf, die auch Europa betreffen. Die bekannten Fakten:

Warum sind Nvidia-Chips so wichtig?

Nvidia ist der weltweit führende Hersteller von Grafikprozessoren (GPUs), die heute das Rückgrat der künstlichen Intelligenz bilden. Die Chips der Blackwell-Serie sind unverzichtbar für das Training großer KI-Modelle wie ChatGPT oder dem chinesischen Konkurrenten Deepseek. Wer diese Technologie besitzt, hat einen strategischen Vorteil im globalen KI-Wettlauf. Deshalb hat die US-Regierung den Export der leistungsstärksten Chip-Modelle nach China verboten.

Welche Chips dürfen nicht nach China?

Unter strengen Exportkontrollen stehen Nvidias modernste Prozessoren wie H100, H200, A100 und die neueste Blackwell-Serie. Diese Hochleistungschips sind für militärische Anwendungen, autonome Waffen und Überwachungssysteme relevant. Der Verkauf nach China erfordert eine Spezialgenehmigung, die in der Regel verweigert wird. Für ältere Modelle mit geringerer Rechenleistung gelten indes keine Einschränkungen.

Wie umgehen chinesische Firmen die Verbote?

Die Strategie ist raffiniert: Chinesische Konzerne gründen Tochterfirmen in den USA, oft in Kalifornien. Diese amerikanischen Unternehmen kaufen legal die Chips ein. Anschließend werden die Prozessoren über Drittländer wie Malaysia oder Singapur weitergeleitet. Dort warten Cloud-Computing-Firmen, die ihre Rechenkapazitäten an chinesische Tech-Giganten vermieten.

Welche Unternehmen stehen im Fokus?

Die Untersuchung nennt konkret zwei Firmen. RiCloud AI aus San Jose ist offizieller Nvidia-Partner und hat bevorzugten Zugang zu Chips. Die Mutterfirma dahinter, Yuxing InfoTech, sitzt jedoch in Shenzhen, China. Der CEO Cong Yu absolvierte eine Militäruniversität der chinesischen Volksarmee. Die zweite Firma, auf die derzeit besonderes Augenmerk gelegt wird, heißt Aivres und ist eine umbenannte Tochter des sanktionierten chinesischen Konzerns Inspur.

Getty Images

Was hat ein Whisky-Händler damit zu tun?

Der Fall zeigt die absurden Ausmaße der Umgehungsgeschäfte. Die taiwanesische Firma Agencia Comercial Spirits war ein kleiner Whisky-Importeur mit 609.000 Dollar Jahresgewinn. Plötzlich listete sie sich an der Nasdaq als KI-Unternehmen und schloss Deals im Wert von bis zu 598 Millionen Dollar ab. Dabei mietete sie 300 Server mit Nvidias modernsten Chips von RiCloud AI.

Welche Rolle spielt die Nvidia-Affäre um Jensen Huang?

Der Skandal gewann an Brisanz, als bekannt wurde, dass Nvidia-Chef Jensen Huang eine Affäre mit Alice Huang hatte. US-Geheimdienste verdächtigen die Frau, eine chinesische Agentin zu sein. Sie leitete Megaspeed, eine Cloud-Firma in Singapur, die diese Woche auf die schwarze Liste der USA gesetzt wurde. Peking bestreitet jede Spionageverbindung.

Wie viele Chips sind nach China gelangt?

Die genaue Zahl ist schwer zu ermitteln. Allein über Megaspeed und verwandte Firmen sollen rund 240.000 KI-Prozessoren der Typen H100, H200 und A100 nach China gelangt sein (siehe auch Link unten). Aivres exportierte Berichten zufolge Nvidia-Server im Wert von 5,6 Milliarden Dollar nach Südostasien. Davon enthielten Geräte für drei Milliarden Dollar die verbotenen modernen Blackwell-Chips.

Hat Nvidia davon gewusst?

Diese Frage steht im Zentrum der Ermittlungen. Nvidia hat fast 20 Milliarden Dollar Umsatz in China gemacht. Die Firma änderte kürzlich ihre Buchhaltung: Statt des Rechnungsstandorts wird nun der Firmensitz der Kunden angegeben. Diese Umstellung ließ plötzlich 7,9 Milliarden Dollar mehr Umsatz als aus China stammend erscheinen. Kritiker sehen darin den Versuch, die wahren Warenflüsse zu verschleiern.

Wie reagiert die Politik?

Im US-Kongress formiert sich breiter Widerstand. Senatorin Elizabeth Warren fordert Antworten von Nvidia zur Einhaltung der Exportkontrollen. Senator Chris Coons kündigt umfassende Untersuchungen an. Die Demokraten und Republikaner sind sich in diesem Fall einig: Die bestehenden Sanktionen greifen offenbar zu kurz, und die Durchsetzung ist mangelhaft.

Was bedeutet das für Europa und Österreich?

Der Fall zeigt, wie schwer technologische Exportkontrollen durchzusetzen sind. Auch Europa nutzt Nvidia-Chips für KI-Projekte und ist auf sichere Lieferketten angewiesen. Wenn chinesische Firmen über US-Scheinunternehmen Zugang zur Spitzentechnologie erhalten, stellt das die gesamte westliche Sicherheitsarchitektur infrage. Österreichische Unternehmen, die mit KI arbeiten, sollten ihre Lieferanten genau prüfen.

REUTERS/Elizabeth Frantz

Welche Konsequenzen drohen den Firmen?

Firmen, die wissentlich an der Umgehung von Exportkontrollen mitwirken, riskieren empfindliche Strafen. Megaspeed wurde bereits auf die schwarze Liste gesetzt. Der chinesische Onlinehändler Alibaba, der Server in Malaysia nutzte, landete auf der Pentagon-Liste und klagte dagegen. Für Nvidia selbst könnten Ermittlungen den Börsenkurs und das Geschäft mit der US-Regierung gefährden.

Wie geht es jetzt weiter?

Der US-Senat hat Schon-wieder-Nvidia-Chef Jensen Huang vorgeladen. Parallel laufen Ermittlungen gegen mehrere Verdächtige wegen Chipschmuggels. Die Trump-Administration will die Exportkontrollen verschärfen, doch jede neue Regel wird von kreativen Umgehungsstrategien beantwortet. Der Nvidia-Skandal offenbart ein grundsätzliches Dilemma: Im globalen Chipgeschäft prallen wirtschaftliche Interessen auf Sicherheitsbedenken. Wie dieser Konflikt gelöst wird, wird die technologische Machtverteilung im 21. Jahrhundert maßgeblich mitbestimmen.