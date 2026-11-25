Offizielle Zahlen geleakt Ukraine-Krieg: Putin hat schon 600.000 Soldaten in den Tod geschickt Von Hackern erbeutete offizielle Daten der russischen Statistik-Behörde legen erstmals detailliert offen, wie viele Soldaten der Kreml bislang im Ukraine-Krieg verheizt hat. Demnach wurden mindestens 600.000 Russen an der Front getötet. Alle erschütternden Fakten. via REUTERS #Expertise Von Martin Kubesch Akt. 25.11.2026 07:48 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Nur im Zweiten Weltkrieg hat Russland – beziehungsweise sein Vorgängerstaat, die Sowjetunion – noch mehr menschliche Opfer hinnehmen müssen als im seit bald fünf Jahren andauernden Ukraine-Krieg. Das geht aus offiziellen Zahlen von Rosstat, der statistischen Behörde Russlands hervor, die geleakt wurden und über die der Spiegel und die Schweizer Plattform Watson berichten.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges Ende Februar 2022 bis Ende September 2026 sind demnach bestätigt 490.671 Soldaten für den Traum Wladimir Putins, die Ukraine zu vernichten, gefallen. Aufgrund statistischer Ungenauigkeiten – so werden etwa zigtausende nicht aus dem Einsatz zurückgekehrte Soldaten oft ein ganzes Jahr lang als vermisst geführt, ehe man sie für tot erklärt – gehen seriöse Quellen davon aus, dass die wirkliche Zahl der Toten bereits bei mindestens 600.000 Menschen liegt.

Diese erschütternden Zahlen erlauben aber auch einen sehr interessanten und aufschlussreichen Blick darauf, wer da eigentlich für Russland kämpft, aus welchen Gegenden die Gefallenen stammen und wie sehr sich der Krieg in den letzten Jahren personell verändert hat. Für das Verständnis des Kriegsverlaufs und die Verfasstheit der russischen Bevölkerung sind diese Muster zentral. Die Fakten:

via REUTERS

Worum geht es?

Zwei Hackergruppen, die belarussischen Cyber Partisans und das ukrainische Kollektiv Silent Crow, sollen Daten von den Servern der russischen Statistikbehörde Rosstat heruntergeladen haben. Sie erbeuteten 11,7 Millionen Totenregistrierungen aus dem Zeitraum zwischen 2021 und September 2026. Aus diesen Daten lassen sich die Kriegstoten ermitteln, etwa durch die angeführte Todesursache oder den Vermerk, dass die Person beim Militär war. Ausgewertet wurden die Sterbeakten von mehreren russischen Exilmedien und internationalen Medien, darunter auch der Spiegel. Sie alle kamen bei leicht unterschiedlicher Zählweise zu ähnlichen Ergebnissen.

Wie viele russische Soldaten sind bislang im Ukraine-Krieg gefallen?

In den ausgewerteten Rosstat-Daten wurden zwischen dem 24. Februar 2022 und Ende September 2026 mindestens 490.671 tote russische Militärangehörige ermittelt. Weil Todesfälle oft erst Monate später gemeldet werden, fällt die Schätzung der wahren Sterbe-Zahlen jedoch deutlich höher aus. Vorsichtige Schätzungen gehen von mindestens 600.000 toten Soldaten aus, manche Experten kommen sogar auf rund 700.000 getötete russische Kämpfer.

Warum sind die offiziellen Zahlen dann niedriger?

Die geleakten Daten zeigen, dass die russischen Behörden mit der Registrierung der Toten überfordert sind. Ab Mitte 2025 werden deutlich weniger Kriegstote offiziell ausgewiesen. Viele Soldaten gelten zunächst als vermisst und werden erst nach vielen Monaten für tot erklärt. Die Zahl jener, deren Tod erst nach mehr als einem Jahr in die Statistik eingeht, hat sich seit 2023 verfünfzigfacht.

Sind in diesen Zahlen auch zivile Opfer auf russischer Seite eingerechnet?

Nein, zivile russische Opfer sind hier nicht einbezogen, Soldaten anderer Länder, die auf russischer Seite kämpfen, nur teilweise.

Wie wurden die Toten gezählt?

Gezählt wurden Männer zwischen 18 und 64 Jahren ohne ausländische Staatsangehörigkeit, die seit Kriegsbeginn starben und deren Einträge klar auf Krieg, Vermisstenstatus im Kampfgebiet oder einen militärischen Bezug hindeuten. Als Kampfgebiet galten die Ukraine ohne Krim sowie die russischen Grenzregionen Kursk, Belgorod und Brjansk. Frauen, Minderjährige, Männer über 64 und Ausländer wurden in dieser Kernzahl nicht mitgerechnet.

Wie verlässlich sind diese Angaben?

Die Daten enthalten keine Namen, wurden aber stichprobenartig überprüft. Geburts- und Sterbedaten sowie Sterbeorte ließen sich mit bekannten Todesfällen und Gerichtsakten abgleichen. Das spricht für eine hohe Aussagekraft, auch wenn einzelne Fälle falsch zugeordnet oder zivile Todesfälle mit militärischem Bezug darunter sein könnten.

APA-Images / AFP / IGOR IVANKO

Was sagen die Daten über die Herkunft der Gefallenen?

Die Gefallenen kommen aus dem ganzen Land, aber nicht gleichmäßig. Der Großteil wird in den ärmsten Provinzen im asiatischen Teil Russlands rekrutiert. Putin will eine große Mobilmachung in den Großstädten St. Petersburg und Moskau vermeiden, weil er dort die meisten Antikriegsproteste fürchtet. Die Männer aus den ärmlichen Regionen lockt er mit hohen Geldsummen. In manchen östlichen Regionen starben 2025 mehr Männer unter 50 Jahren im Krieg als an allen anderen Ursachen zusammen.

Warum trifft es gerade diese Regionen stärker?

In strukturschwachen Grenzregionen sind Löhne niedrig, Anwerbeboni und Sold wirken daher besonders stark. Genannt werden Einmalzahlungen von umgerechnet mehr als 20.000 Euro und ein Monatssold von rund 2.000 Euro. Dazu kommt laut den Recherchen in manchen Gebieten Druck durch Militärbehörden und regionale Beamte.

Wer stirbt heute für Russland – und wie hat sich das verändert?

Zu Kriegsbeginn waren es vor allem jüngere Berufssoldaten, die in die Ukraine marschierten. Später, nach hohen Verlusten, wurden mobilisierte Männer und weitere Vertragssoldaten nachgezogen. Das mittlere Alter der Gefallenen stieg dadurch von gut 33 Jahren im Jahr 2022 auf zuletzt 40,7 Jahre im Jahr 2026.

Wie stark ist dieser Alterseffekt?

2022 war nur etwa jeder zwanzigste Kriegstote älter als 50 Jahre. 2026 war es bereits mehr als jeder Sechste. Insgesamt finden sich in den geleakten Daten gut 69.000 registrierte Tote über 50 Jahre.

Kämpfen auf russischer Seite nur russische Staatsbürger?

Nein. In den Registern finden sich 5.578 Tote mit ausländischer Staatsangehörigkeit, die offenbar für Russland kämpften. Die größten Gruppen sind Usbeken, Tadschiken, Belarussen, Kasachen und Ukrainer.

Was ist über Kämpfer aus dem Ausland bekannt?

Russland rekrutiert laut den vorliegenden Angaben zentralasiatische Gastarbeiter und bürgert manche teils eigens dafür ein. Mehrere Regierungen warnten ihre Staatsbürger bereits davor. Die tatsächliche Zahl ausländischer Gefallener dürfte noch höher liegen, weil etwa Nordkoreaner in den Verzeichnissen überhaupt nicht ausgewiesen sind.

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Warum tauchen sogar in Deutschland geborene Tote auf?

In der Datenbank finden sich 478 Kriegstote, die in Deutschland geboren wurden. Die Geburtsorte liegen fast alle im Gebiet der ehemaligen DDR, etwa in Potsdam, Weimar, Dresden oder Magdeburg. Viel spricht dafür, dass es Kinder sowjetischer Fachkräfte oder Armeeangehöriger waren, die später mit ihren Familien in die Heimatstaaten zurückkehrten.

Gab es auch Tote mit deutscher Staatsangehörigkeit?

Rosstat weist neun Tote mit deutscher Staatsangehörigkeit aus. Mehrere davon konnten identifiziert werden.

Was zeigen die Daten über Suizide unter Soldaten?

Laut Auswertungen haben sich seit Kriegsbeginn mehr als 1.000 russische Militärangehörige das Leben genommen. Experten gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl noch deutlich höher liegt. Viele Suizide werden in der russischen Statistik unter dem Begriff Schussverletzung mit unbestimmter Ursache verschleiert. Die psychische Belastung an der Front ist enorm.

Wie viele Soldaten sind desertiert?

Schätzungen zufolge haben seit Kriegsbeginn fast 50.000 russische Soldaten Fahnenflucht begangen. Die Dunkelziffer dürfte höher liegen. Russland hat zunehmend Mühe, willige Männer zu finden, die an die ukrainische Front ziehen.

Wo sterben die meisten Soldaten?

Das mit Abstand blutigste Gebiet ist Donezk. Allein dieser Region werden rund 268.000 russische Kriegstote zugeordnet, also 62 Prozent der Fälle mit eingetragenem Sterbeort. Den größten Preis bezahlte Russland für die Einnahme der Stadt Pokrowsk und ihr Umland. Monatelang hatte die Ukraine die Stadt verteidigt, bis sie Ende 2025 in russische Hände fiel. Allein dort fielen laut den geleakten Daten 116.000 Soldaten – und das sind nur die offiziell erfassten Zahlen ohne Vermisste. Danach folgen Saporischschja, Luhansk, Charkiw und die russische Grenzregion Kursk.

Wie sieht es bei den ukrainischen Verlusten aus?

Auch die Ukraine hält ihre Verluste geheim. Laut Schätzungen des Centre for Strategic Studies in Washington hat die Ukraine zwischen 150.000 und 200.000 Soldaten verloren. Das Projekt UALosses zählte bis Oktober 160.000 gefallene Soldaten und 106.000 Vermisste. Die Zahlen sind ebenfalls erschreckend, liegen aber deutlich unter den russischen.

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Wie sieht der Vergleich mit anderen russischen Kriegen in der jüngeren Vergangenheit aus?

Die Dimension der in der Ukraine getöteten Soldaten übersteigt bei Weitem alle bisherigen Kriege, die Russland und zuvor die Sowjetunion seit 1945 geführt haben. In Afghanistan (Ende 1979 bis Anfang 1989) starben binnen gut neun Jahren bis zu 16.000 sowjetische Soldaten, in Tschetschenien (1994-1996 und 1999-2000 mit anschließendem Guerilla-Krieg) waren es bis zu 25.000. In der Ukraine sind schon jetzt vierzehnmal mehr Menschen ums Leben gekommen als in beiden Kriegen zusammen.

Was bedeutet der Krieg für Russlands Gesellschaft?

Die Auswertungen zeigen, dass der Ukraine-Krieg 2025 zur häufigsten Todesursache bei russischen Männern unter 65 Jahren wurde. 29 Prozent aller gestorbenen Männer in dieser Altersgruppe kamen im Krieg ums Leben. In den ärmsten Regionen ist der Anteil noch höher. Eine ganze Generation junger Männer stirbt hier gerade.

Wie reagierte der Kreml auf die Enthüllungen?

Offiziell schweigt Moskau zu den geleakten Daten. Die russische Regierung hat die Zahl der Kriegstoten stets als Staatsgeheimnis behandelt. Unabhängige Medien, die über die wahren Verluste berichten, werden in Russland blockiert. Die Bevölkerung erfährt von den tatsächlichen Ausmaßen der menschlichen Verluste kaum etwas.