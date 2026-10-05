Es geht um Amtsmissbrauch Nach Hausdurchsuchung: Ex-Prinz Andrew holt zum Gegenschlag aus Just an seinem 66. Geburtstag wurde der frühere Prinz verhaftet und seine Wohnsitze durchsucht. Der Verdacht: Er soll seinem Freund, dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, Amtsgeheimnisse verraten haben. Nun hat der Royal Klage gegen die Durchsuchungen eingereicht. REUTERS/Phil Noble #Expertise Von NewsFlix Redaktion Akt. 05.10.2026 15:47 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Es ist jetzt bereits eines der Fotos des Jahres 2026: Andrew Mountbatten-Windsor, bis zu seiner Degradierung durch König Charles III., seinem älteren Bruder, als Prinz Andrew und Herzog von York bekannt, auf der Rückbank seines SUV. Die Augen schreckgeweitet, die Haltung geduckt. Als wäre ihm der Leibhaftige persönlich begegnet.

Seine Personenschützer hatten ihn abgeholt, nachdem er zuvor wegen Verdachts auf Amtsmissbrauch verhaftet und stundenlang auf einer Polizeistation festgehalten worden war. Geschehen ist das Ganze just am 19. Februar dieses Jahres, seinem 66. Geburtstag.

Seither ist es ziemlich still gewesen um den einst so umtriebigen zweiten Sohn der 2022 verstorbenen Königin Elizabeth II. Keine neuen Skandalgeschichten, keine öffentlichen Exzesse. Nicht einmal neue Enthüllungen über seine Beziehung zum 2019 verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Andrew war auf Tauchstation. Bis jetzt.

Am Montag wurde bekannt, dass sich der 66-Jährige gegen die Anschuldigungen der Justiz stellt. Laut BBC haben seine Anwälte einen Antrag auf gerichtliche Überprüfung der Durchsuchungsbefehle gestellt. Es ist das erste Mal seit seiner Verhaftung, dass sich der gefallene Royal öffentlich wehrt.

Was die juristische Offensive Andrews zu bedeuten hat, was ihm überhaupt vorgeworfen wird und welche Auswirkungen der Fall auf das britische Königshaus haben könnte – die wichtigsten Antworten auf den royalen Aufreger des Tages im Überblick:

REUTERS/Jack Taylor

Worum geht es?

Andrew Mountbatten-Windsor hat eine Klage gegen Thames Valley Police eingereicht. Er ficht die Rechtmäßigkeit der Durchsuchungsbefehle an, die im Zusammenhang mit seiner Verhaftung im Februar 2026 ausgestellt wurden. Die Polizei hatte damals mehrere von ihm genutzte Immobilien durchsucht, während er in Gewahrsam war.

Warum wurde er überhaupt verhaftet?

Die Verhaftung erfolgte wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch – im Englischen "misconduct in public office" genannt. Auslöser waren die sogenannten Epstein-Files, die das US-Justizministerium veröffentlicht hatte. Diese Dokumente enthielten brisante Informationen über Andrews Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

Welche Immobilien wurden durchsucht?

Die Beamten durchsuchten das von Andrew bewohnte Anwesen Marsh Farm in Sandringham sowie sein früheres Zuhause Royal Lodge auf dem Gelände von Windsor. Die Durchsuchungen dauerten mehrere Tage und sorgten international für Schlagzeilen. Die Durchsuchungsbefehle wurden einen Tag vor der Verhaftung vom Central Criminal Court ausgestellt.

Was steht über Andrew in den Epstein-Files?

Die Akten enthalten E-Mails, die offenbar zeigen, dass Andrew offizielle Dokumente, die er im Zuge seiner Tätigkeit für die britische Regierung erhalten hatte, mit Epstein und anderen Personen geteilt hat. Das geschah zu einer Zeit, als er als britischer Handelsbeauftragter tätig war. Besonders brisant: Die E-Mails belegen, dass Andrew seine Kontakte zu Epstein länger aufrechterhielt, als er öffentlich zugegeben hatte.

Welche Konsequenzen hatte das für Andrew?

König Charles entzog seinem Bruder bereits die königlichen Titel. Andrew darf sich nicht mehr Prinz nennen und verlor seinen Titel als Herzog von York. Er musste Royal Lodge verlassen, Wohltätigkeitsorganisationen und Unternehmen distanzierten sich von ihm. Sein gesellschaftlicher und persönlicher Absturz war beispiellos.

ADRIAN DENNIS / AFP / picturedesk.com

Was erhofft sich Andrew von der Klage?

Seine Anwälte wollen erreichen, dass die Durchsuchungsbefehle für unrechtmäßig erklärt und aufgehoben werden. Ein sogenanntes Judicial Review soll prüfen, ob die Behörden bei der Ausstellung der Befehle korrekt gehandelt haben. Es ist ein juristischer Gegenangriff, der zumindest Teile des Verfahrens in Frage stellen könnte.

Wann findet die Verhandlung statt?

Eine erste Anhörung ist für Donnerstagnachmittag angesetzt. Sie wird zunächst nicht öffentlich geführt. Der Richter wird zuerst einen Antrag der Polizei prüfen, bestimmte Dokumente unter Verschluss zu halten. Der Ausgang dieses Verfahrens ist noch völlig offen.

Wie reagiert die Polizei?

Thames Valley Police bestätigt, dass ein Rechtsstreit über die Durchsuchungsbefehle läuft. Die Ermittlungen gegen Andrew gehen aber weiter. Die Polizei arbeitet mit dem US-Justizministerium zusammen, um weitere Informationen zu bekommen. Zu inhaltlichen Fragen äußert sich die Behörde nicht.

Könnten weitere Vorwürfe hinzukommen?

Ja, das ist möglich. Die Ermittler haben bereits angedeutet, dass auch Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens Teil der Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs sein könnten. Andrew bestreitet jedoch weiterhin jegliches Fehlverhalten in seiner Beziehung zu Epstein.

Wer war Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein war ein US-amerikanischer Finanzier und verurteilter Sexualstraftäter, der 2019 in Untersuchungshaft starb. Er wurde wegen Sexualhandel und Missbrauch von Minderjährigen angeklagt. Epstein hatte ein weitreichendes Netzwerk prominenter Kontakte aufgebaut. Die Veröffentlichung seiner Unterlagen hat weltweit Wellen geschlagen.

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Was bedeutet das für das britische Königshaus?

Der Fall belastet die Monarchie schwer. König Charles hat sich bereits deutlich von seinem Bruder distanziert, doch die negativen Schlagzeilen reißen nicht ab. Die Royals versuchen, Schadensbegrenzung zu betreiben. Das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Institution wird auf eine harte Probe gestellt.

Wie könnte es weitergehen?

Sollte Andrews Klage erfolgreich sein, wäre das ein Rückschlag für die Ermittler. Es würde aber nichts an den bereits bekannten E-Mails ändern. Die Ermittlungen laufen weiter, und das US-Justizministerium könnte noch weitere belastende Dokumente liefern. Ein Ende des Skandals ist jedenfalls nicht in Sicht.