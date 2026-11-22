Über 11.000 Infizierte Schon 5.700 Tote: Warum das der schlimmste Ebola-Ausbruch aller Zeiten ist Mehr als 5.700 Tote, über 11.000 Infizierte und ein Ende ist nicht in Sicht: Warum sich Ebola nach dem Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo derzeit so schnell ausbreitet und weshalb die Eindämmung der Seuche aktuell so schwierig ist – der Überblick. REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/File Photo #Expertise Von Martin Kubesch Akt. 22.11.2026 07:01 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

In den Gesundheitszentren von Ituri im Osten des Kongos herrscht Ausnahmezustand. Patienten mit Fieber und Gliederschmerzen strömen in überfüllte Stationen, während Ärzte und Pfleger in Schutzanzügen verzweifelt versuchen, die weitere Ausbreitung der Seuche, die bereits Tausende Menschenleben gefordert hat, zu verhindern.

Es ist der schnellste und mittlerweile einer der tödlichsten Ebola-Ausbrüche in der Geschichte. Mehr als 5.700 Menschen sind seit Mai gestorben, die Marke von 10.000 bestätigten Fällen wurde in nur 163 Tagen überschritten – 51 Tage schneller als bei der verheerenden Westafrika-Epidemie zwischen 2014 und 2016, schreibt das Time Magazine.

Warum dieser Ausbruch so schwer einzudämmen ist, weshalb die nötige Hilfe an lächerlich geringen Summen scheitert und wie groß die Gefahr ist, dass die Seuche den Sprung nach Europa schafft – das muss man über den aktuellen Stand des Ebola-Ausbruchs wissen:

REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/File Photo

Worum geht es?

Im Mai 2026 wurde in der Provinz Ituri im Osten der Demokratischen Republik Kongo ein neuer Ebola-Ausbruch festgestellt. Seither hat sich das Virus rasant ausgebreitet. Stand November 2026 sind mehr als 5.700 Menschen gestorben, über 11.000 Fälle wurden laborbestätigt. Der Ausbruch hat sich inzwischen auf mehrere Provinzen ausgedehnt und auch Nachbarländer erreicht.

Welche Länder sind betroffen?

Der Schwerpunkt liegt in der Demokratischen Republik Kongo. Doch das Virus hat längst die Grenzen überschritten: Uganda meldet 20 Fälle und zwei Todesfälle, Kenia neun Fälle und zwei Tote, Nigeria einen Fall. Auch in Europa wurden Einzelfälle registriert – in Frankreich bei einem Arzt, der von einem Hilfseinsatz zurückkehrte, und in Großbritannien bei einem Mediziner, der inzwischen genesen ist.

Warum verbreitet sich dieser Ausbruch so schnell?

Mehrere Faktoren kommen zusammen. Die verspätete Erkennung von Fällen, die hohe Mobilität der Bevölkerung in Konfliktgebieten und mangelndes Vertrauen in die Gesundheitsbehörden spielen eine zentrale Rolle. Hinzu kommt, dass durch Kürzungen bei der Entwicklungshilfe weniger Gesundheitspersonal vor Ort war, als der Ausbruch begann.

Was ist das Besondere an diesem Virusstamm?

Der aktuelle Ausbruch wird durch den Bundibugyo-Stamm verursacht – eine seltenere Variante des Ebola-Virus, die erstmals 2007 nachgewiesen wurde. Anders als der bekanntere Zaire-Stamm verursacht Bundibugyo oft keine typischen blutenden Symptome. Stattdessen zeigen Infizierte zunächst Fieber und Schwäche – Beschwerden, die leicht mit Malaria verwechselt werden.

Warum ist die Diagnose so schwierig?

Die atypischen Symptome führen dazu, dass viele Patienten nicht rechtzeitig erkannt werden. Infizierte gehen zunächst davon aus, an einer gewöhnlichen Tropenkrankheit zu leiden. Wenn die Diagnose gestellt wird, haben sie das Virus oft bereits an Familienmitglieder oder andere Kontaktpersonen weitergegeben. Viele sterben zu Hause, ohne je ein Behandlungszentrum erreicht zu haben.

Welche Rolle spielt das Misstrauen der Bevölkerung?

In vielen betroffenen Gemeinden herrscht tiefes Misstrauen gegenüber den Gesundheitsbehörden. Manche Menschen glauben, die Krankheit sei erfunden, um Geld aus dem Ausland zu erhalten. Andere empfinden die Schutzmaßnahmen bei Beerdigungen als Angriff auf ihre Traditionen. Es kam sogar zu Angriffen auf Behandlungszentren, bei denen Einrichtungen niedergebrannt wurden und Patienten flohen.

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Wie wird das Virus übertragen?

Das Ebola-Virus wird durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten von Infizierten übertragen. Besonders ansteckend sind die Leichname von Verstorbenen – weshalb viele Infektionen bei traditionellen Beerdigungsritualen entstehen. Pflegende Angehörige können sich ohne entsprechenden Schutz ebenfalls leicht anstecken.

Gibt es einen Impfstoff gegen diesen Stamm?

Hier liegt ein großes Problem: Gegen den Bundibugyo-Stamm gibt es bisher keinen zugelassenen Impfstoff. Die Universität Oxford entwickelt derzeit einen Kandidaten, der in klinischen Tests vielversprechende Ergebnisse zeigt. Doch wann dieser breit verfügbar sein wird, ist noch unklar. Selbst wenn er kommt, wird er nur wirken, wenn die Menschen ihm vertrauen.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Auch bei den Medikamenten gibt es Einschränkungen. Es gibt keine speziell für den Bundibugyo-Stamm zugelassene Therapie. Das US-Pharmaunternehmen Gilead Sciences testet derzeit das antivirale Mittel Obeldesivir, das in Voruntersuchungen vielversprechende Ergebnisse gegen Ebola-verwandte Viren gezeigt hat. Die klinischen Tests laufen.

Was muss jetzt passieren?

Experten fordern mehrere Maßnahmen: Erstens müssen die Gesundheitszentren in den betroffenen Gebieten besser ausgestattet werden, damit Fälle früher erkannt werden. Zweitens braucht es intensive Aufklärungsarbeit in den Gemeinden, um Vertrauen aufzubauen. Drittens dürfen keine Grenzen geschlossen werden – das verhindere nur, dass Spezialisten zur Bekämpfung ins Land kommen können.

Wie viel Geld wird benötigt?

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte für die ersten sechs Monate des Ausbruchs 115 Millionen Dollar veranschlagt. Davon waren zuletzt aber nur 40 Prozent eingegangen. Hilfsorganisationen mahnen dringend mehr medizinische und finanzielle Unterstützung an.

Ist das denn so viel Geld angesichts des Anlasses?

Es ist in Wahrheit lächerlich wenig Geld, wenn man sich im Vergleich dazu ansieht, wie das tausendfache der benötigten Summe binnen eines Tages an der Börse für KI-Aktien locker gemacht wird. Aber spätestens seit die USA nicht mehr multilateral mit der WHO zusammenarbeiten und ihre Entwicklungshilfebudgets gekürzt haben, mangelt es in diesem Bereich vielfach an grundlegender Finanzierung. Dazu kommt, dass Seuchenbekämpfung für die US-Regierung scheinbar keine Priorität hat – was man auch am aktuellen Masern-Ausbruch in Amerika beobachten kann.

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Wie realistisch ist die Gefahr, dass sich Ebola auch in Europa oder Nordamerika ausbreitet?

Nach Ansicht der Gesundheitsbehörden höchst unwahrscheinlich, da die Krankheit erst dann ansteckend ist, wen die Betroffenen deutliche Symptome zeigen. Und aufgrund der Möglichkeiten durch die medizinische Infrastruktur würden potenzielle Überträger im Normalfall rasch identifiziert und isoliert, um so eine weitere Ausbreitung gleich von Beginn an einzudämmen.

Wie geht es weiter?

Tropenmediziner rechnen damit, dass der Ausbruch bis weit ins Jahr 2027 andauern könnte. Die Hoffnung ruht auf dem neuen Impfstoff und den anlaufenden Medikamententests. Entscheidend wird allerdings sein, ob es gelingt, das Vertrauen der Bevölkerung in den betroffenen Gebieten zu gewinnen – ohne dieses werden auch die besten Medikamente wirkungslos bleiben.