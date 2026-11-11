droht altersarmut? Warum immer mehr Regierungen ihre Babyboomer vor den Bus werfen Lange hieß es, in Industrieländern würden Menschen im Ruhestand vom Staat überproportional unterstützt. Neue Zahlen zeigen jedoch, dass Rentner zunehmend schlechter gestellt werden als jüngere Bevölkerungsgruppen. Für Babyboomer sind die goldenen Zeiten vorbei. Getty Images/iStockphoto #Expertise Von The Economist Akt. 11.11.2026 06:58 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Die Unruhen in Frankreich haben einer altbekannten Klage neuen Auftrieb gegeben: Die Babyboomer hätten den Markt unter sich aufgeteilt. Nach einem bequemen Berufsleben, so der Vorwurf, besäßen die zwischen Mitte der 1940er- und Mitte der 1960er-Jahre Geborenen die besten Immobilien und den größten Teil der Aktienmärkte – und bezögen obendrein großzügige Renten.

Politiker, die wissen, dass diese älteren Wähler in großer Zahl zur Wahl gehen, überböten sich gegenseitig mit Vergünstigungen für sie. Jüngere Erwachsene hingegen säßen auf teurem Wohnraum, unsicheren Arbeitsverhältnissen und einem maroden Bildungssystem fest. Im Juni veröffentlichte Samuel Moyn von der Yale University ein Buch über dieses Übel mit dem Titel "Gerontokratie in Amerika".

Doch Moyns Buch und die Stimmung, die darin zum Ausdruck kommt, könnten bereits überholt sein. Eine Reihe von Daten, die der Economist ausgewertet hat, deutet darauf hin, dass der Höhepunkt der Babyboomer-Ära überschritten ist. Die Einkommen älterer Menschen sinken im Verhältnis zu denen der Erwerbsbevölkerung, jüngere Menschen bauen mehr Vermögen auf, und Regierungen führen zunehmend Maßnahmen ein, die den Jüngeren zugutekommen.

Das Ende des – wenig schmeichelhaft auch als "Boomer-Kommunismus" bezeichneten – Phänomens ist ein Hoffnungsschimmer für hoch verschuldete Staaten. Sie können es sich nicht leisten, einer alternden Bevölkerung weiterhin großzügige Privilegien zu gewähren. Zugleich deutet die Entwicklung darauf hin, dass die politischen Systeme des Westens weniger verkrustet sind als vielfach angenommen.

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Der Boomer-Kommunismus war eine Folge der gesellschaftlichen Nachkriegsordnung. Die Sozialsysteme der 1950er- und 1960er-Jahre kamen berufstätigen Männern zugute, ließen aber alle anderen weitgehend außen vor. Viele ältere Menschen, insbesondere Frauen, mussten mit bescheidenen Betriebsrenten auskommen und verbrauchten ihre Ersparnisse innerhalb kurzer Zeit. Das Alter war gleichbedeutend mit Armut.

Mitte der 1960er-Jahre verfügten in den USA knapp 30 Prozent der über 65-Jährigen über ein Einkommen unterhalb der Schwelle, die zur Deckung der Grundbedürfnisse erforderlich war. Bei den Menschen im erwerbsfähigen Alter waren es lediglich 10 Prozent. In Kanada waren 1976 – dem Jahr, für das die frühesten verfügbaren Daten vorliegen – 47 Prozent der Haushalte älterer Menschen arm, gemessen an einer großzügiger gefassten Definition. Bei den 18- bis 64-Jährigen lag der Anteil bei 15 Prozent.

Selbst wenn Rentner nicht arm waren, waren sie nur selten wohlhabend. In Großbritannien lag das verfügbare Einkommen des medianen Rentnerhaushalts 1961, nach Sozialleistungen, Steuern und Wohnkosten, um 30 Prozent unter dem eines Haushalts in der Mitte der Erwerbsbevölkerung.

In den 1980er-Jahren wurde die Altersarmut politisch nicht länger tragbar. Britische Zeitungen waren voller Berichte über Rentner, die "erfroren", wofür sie die niedrigen Renten verantwortlich machten. Skandale in Pflegeheimen sorgten in den USA und Frankreich für Aufsehen. Politiker, die ältere Menschen zuvor problemlos ignorieren konnten, solange diese nur einen kleinen Teil der Bevölkerung ausmachten, begannen ihnen Aufmerksamkeit zu schenken, als ihre Zahl wuchs.

Das kräftige Wirtschaftswachstum jener Zeit verschaffte den Regierungen zudem erheblichen finanziellen Spielraum, um die ältere Generation für sich einzunehmen. Sie erhöhten die Renten, koppelte diese an Löhne oder Preise, bauten die Gesundheitsversorgung aus und führten gezielte Unterstützungsleistungen ein – etwa für Wohnen, Heizung, öffentlichen Verkehr und andere Vergünstigungen.

Großbritannien, das über die besten historischen Daten verfügt, zeigt besonders deutlich, wie sehr sich die Verhältnisse verändert haben. In den 1990er- und 2000er-Jahren stiegen die Einkommen der Rentner kräftig. Mitte der 2010er-Jahre verdienten Ruheständler beinahe so viel wie Briten im erwerbsfähigen Alter (siehe Grafik 1).

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Ähnliche Entwicklungen waren auch anderswo zu beobachten. Unsere Berechnungen zufolge stieg das Einkommen des medianen älteren Haushalts in den USA nach Steuern und Sozialleistungen von 57 Prozent des Einkommens anderer Haushalte im Jahr 1979 auf 90 Prozent im Jahr 2012. Zwischen 2003 und 2019 erhöhte sich das mediane verfügbare Haushaltseinkommen älterer Italiener im Verhältnis zu dem der Erwerbsbevölkerung von 79 auf 92 Prozent. Bis 2015 waren griechische Rentner ihren jüngeren Landsleuten beim Einkommen gefährlich nahe gekommen – und drohten sie zu übertreffen.

In Österreich beträgt das mediane verfügbare Nettoäquivalenzeinkommen pensionierter Menschen Laut EU-SILC 2025 von Statistik Austria 35.272 Euro jährlich, gegenüber 41.110 Euro bei Erwerbstätigen. Damit erreichen Pensionisten rund 85,8 Prozent des Einkommens der Erwerbstätigen. * In vielen wohlhabenden Ländern stagnierten oder sanken unterdessen die Einkommen der Erwerbstätigen, insbesondere im Gefolge der globalen Finanzkrise von 2007 bis 2009.

Der große Fehler der Regierungen bestand darin, auch jene Älteren großzügig zu unterstützen, die darauf gar nicht angewiesen waren. Viele Babyboomer profitierten ohnehin bereits vom Wertzuwachs an den Immobilien- und Aktienmärkten während langer Hausse-Phasen. Hinzu kamen Einkünfte aus großzügigen leistungsorientierten Rentensystemen, bei denen sich die späteren Zahlungen meist am zuletzt bezogenen Gehalt orientierten.

Zudem gewährt fast jedes Land seinen älteren Bürgern Vergünstigungen, die sich bei nüchterner Betrachtung kaum rechtfertigen lassen. Die meisten Senioren erhalten ermäßigten oder kostenlosen Eintritt in Museen und Kunstgalerien. Jeder Londoner ab 60 Jahren kann zahlreiche Buslinien und die U-Bahn kostenlos nutzen – ganz gleich, ob er in bescheidenen Verhältnissen lebt oder zur wohlhabenden Oberschicht gehört. Spanien bezuschusst Urlaubsreisen für Rentner. Donald Trumps umfangreiches Steuergesetz von 2025 gewährte Steuerzahlern über 65 einen zusätzlichen jährlichen Freibetrag von 6.000 Dollar. Das entspricht ungefähr dem britischen Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer.

Mit anderen Worten: Trotz aller Zipperlein kann das Alter durchaus angenehm sein. Doch möglicherweise nicht mehr lange. Wir haben Daten zu den Einkommen von Erwerbstätigen und Rentnern in 32 wohlhabenden Ländern ausgewertet. In 26 davon geraten die Älteren gegenüber den Jüngeren inzwischen ins Hintertreffen. Erwerbstätige Griechen verdienen mittlerweile fast 20 Prozent mehr als Rentner. Hätte sich die Einkommensentwicklung britischer Senioren von den frühen 1990er- bis Mitte der 2010er-Jahre fortgesetzt, würden sie heute 10 Prozent mehr verdienen als der Median der Erwerbsbevölkerung. Tatsächlich verdienen sie 10 Prozent weniger.

In den USA haben die medianen Einkommen älterer Menschen seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr gegenüber denen der übrigen Bevölkerung aufgeholt. Die Kinderarmut ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen und liegt inzwischen nur noch geringfügig über der Altersarmut (siehe Grafik 2). Selbst in Brasilien, wo das mediane Einkommen älterer Haushalte einst erstaunliche 20 Prozent über dem von Haushalten mit Erwerbstätigen lag, nähern sich die Verhältnisse wieder an.

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Jüngere Menschen verdienen nicht nur mehr. Viele von ihnen haben inzwischen auch bessere Arbeitsplätze. Ökonomen weisen seit Langem darauf hin, dass die europäischen Arbeitsmärkte von einer sogenannten Insider-Outsider-Dynamik geprägt sind: Ältere Beschäftigte sitzen in gut bezahlten, geschützten Positionen, während Jüngere mit unsicheren und befristeten Verträgen vorliebnehmen müssen.

Ein Ansatz, um diese Insider-Outsider-Dynamik zu messen, besteht darin, die Verbreitung befristeter Beschäftigung in verschiedenen Altersgruppen zu vergleichen. Während eines Großteils der 2000er- und 2010er-Jahre stieg in den OECD-Ländern die Wahrscheinlichkeit, dass jüngere Beschäftigte befristete Stellen innehatten, relativ zu jener älterer Arbeitnehmer. Das deutete darauf hin, dass sich die Insider-Outsider-Dynamik in diesem überwiegend aus wohlhabenden Staaten bestehenden Staatenbund verschärfte (siehe Grafik 3). In jüngerer Zeit hat sich der Abstand allerdings wieder verringert.

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Die über 70-Jährigen in den USA, die 13 Prozent der Bevölkerung ausmachen, besitzen nach wie vor einen gewaltigen Anteil am privaten Gesamtvermögen des Landes: rund ein Drittel, wie aus Daten der US-Notenbank hervorgeht. Seit Ende der 2010er-Jahre ist ihr Vermögensanteil allerdings langsamer gewachsen als ihr Anteil an der Bevölkerung.

Jüngere Menschen, von denen viele inzwischen am Aktienmarkt investiert sind, schlagen sich überraschend gut. Amerikanische Millennials – geboren zwischen den frühen 1980er- und Mitte der 1990er-Jahre – mögen über ihre Lage klagen. Dennoch sind sie in ihrem Alter wohlhabender als jede frühere Generation in der Geschichte der USA. Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass die Generation Z noch schneller Vermögen aufbaut (siehe Grafik 4).

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Auch die Dominanz älterer Menschen auf dem Immobilienmarkt ist nicht mehr das, was sie einmal war. Im Jahrzehnt bis 2019 stieg das Medianalter amerikanischer Hauseigentümer von 54 auf 58 Jahre. Seitdem ist es jedoch unverändert geblieben – obwohl die Bevölkerung insgesamt weiter altert. In England, für das weniger präzise Daten vorliegen, liegt der Anteil der Hauseigentümer ab 65 Jahren seit 2017/18 konstant bei rund 36 Prozent. Das deutet darauf hin, dass es jüngeren Menschen inzwischen leichter fällt, auf die Immobilienleiter zu gelangen.

Der Höhepunkt der wirtschaftlichen Gerontokratie ist aus mehreren Gründen überschritten. Einer davon liegt in der Wirtschaftsentwicklung. Abgesehen von dem kurzen Abschwung während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 hat die wohlhabende Welt seit zwei Jahrzehnten keine synchron verlaufende Rezession mehr erlebt. Die starke Nachfrage nach Arbeitskräften hat die Löhne steigen lassen. Das wiederum erleichtert es den Beschäftigten, Vermögen aufzubauen.

Gleichzeitig dürfte der Inflationsschub nach der Pandemie ältere Menschen stärker getroffen haben als jüngere. Die Löhne haben mit den steigenden Preisen einigermaßen Schritt gehalten, während die meisten leistungsorientierten Renten einen festen nominalen Betrag auszahlen. Auch die Ersparnisse, von denen viele Senioren leben, wurden durch die Inflation aufgezehrt. Eine Studie der Europäischen Kommission kam zu dem Ergebnis, dass die jüngste Lebenshaltungskostenkrise Haushalte im Rentenalter beinahe dreimal so stark getroffen hat wie Haushalte im erwerbsfähigen Alter.

Diese relativen Zugewinne der Jüngeren wären auch dann eingetreten, wenn die Politik ihre Bevorzugung älterer Menschen unverändert fortgesetzt hätte. Tatsächlich aber werden die politischen Rahmenbedingungen ebenfalls weniger babyboomerfreundlich. In den vergangenen zehn Jahren haben zahlreiche europäische Regierungen ihre Arbeitsmärkte liberalisiert. Davon profitieren jüngere Beschäftigte: Unternehmen sind eher bereit, Neueinstellungen zu wagen, wenn sie Mitarbeiter leichter entlassen können.

Ältere Arbeitnehmer hingegen verlieren dadurch an Schutz. Quantitative Indikatoren der OECD zeigen, dass die Beschäftigungsschutzregeln in Griechenland und Italien in den vergangenen Jahren gelockert wurden. Frankreich hat Entlassungen für Arbeitgeber berechenbarer gemacht, unter anderem durch eine Deckelung der Entschädigungen bei ungerechtfertigter Kündigung.

Am deutlichsten zeigt sich die Abkehr von der Gerontokratie möglicherweise bei den öffentlichen Ausgaben. Wissenschaftler der University of Pennsylvania ordnen die staatlichen Ausgaben in den USA verschiedenen Altersgruppen zu. Auf Grundlage ihrer Methodik schätzen wir, dass Amerikaner über 65 bis in die 2010er-Jahre pro Kopf zehnmal so viel Geld vom Bund erhielten wie Angehörige anderer Altersgruppen.

Die Ausgaben für die Sozialversicherung und Medicare, das staatliche Gesundheitsprogramm für Senioren, überstiegen die Ausgaben für Familien mit Kindern bei Weitem. Ein großer Teil der Bildungsausgaben fällt schließlich nicht in die Zuständigkeit des Bundes, sondern der Bundesstaaten und Kommunen.

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Nach wie vor fließen erhebliche Summen an die ältere Bevölkerung. Doch weil so viele Menschen immer schneller altern, bleibt für den Einzelnen weniger übrig. 2024 erhielten ältere Amerikaner nur noch sechsmal so viele staatliche Zuwendungen wie jüngere Bevölkerungsgruppen – statt des Zehnfachen. In der Mehrheit der übrigen 29 wohlhabenden Länder, die wir untersucht haben, beobachten wir ähnliche Entwicklungen. In Italien waren die Ausgaben für ältere Menschen vor der Pandemie noch fast 15-mal so hoch wie jene für Familien und Kinder. Inzwischen liegen sie unter dem Zehnfachen.

Ein Teil dieser Annäherung geht darauf zurück, dass die Regierungen ihre Ausgaben für ältere Menschen begrenzt haben. Viele haben die Gesundheitsausgaben gedeckelt, von denen Senioren überproportional profitieren. Nachdem die Gesundheitsausgaben in den USA in den 2000er-Jahren kräftig gestiegen waren, bewegen sie sich inzwischen gemessen an der Wirtschaftsleistung weitgehend seitwärts. Auch zahlreiche andere OECD-Länder haben den Anstieg der Gesundheitskosten gebremst. Dazu beigetragen haben der verstärkte Einsatz preiswerter Generika, geringere Vergütungen für Gesundheitsdienstleister und andere Maßnahmen zur Kostendämpfung.

Auch die staatlichen Rentensysteme verändern sich. Reformen in den 1990er-Jahren hatten das durchschnittliche Renteneintrittsalter in den OECD-Ländern ausgerechnet trotz der alternden Bevölkerung von etwa 65 auf 61 Jahre gesenkt (siehe Grafik 5). Dass dadurch mehr Menschen länger im Ruhestand waren, trieb die Kosten der Rentensysteme in die Höhe. Inzwischen versuchen die Regierungen, die Menschen länger im Erwerbsleben zu halten. In Italien ist das durchschnittliche Renteneintrittsalter von Männern innerhalb des vergangenen Jahrzehnts um vier Jahre gestiegen. Selbst in Frankreich, das eines der großzügigsten Rentensysteme der Welt besitzt, gehen die Menschen mittlerweile später in den Ruhestand.

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Eine neue, vom Internationalen Währungsfonds (IWF) geführte Datenbank zu Rentenreformen legt nahe, dass die Reformen nach Jahren großzügiger Zugeständnisse inzwischen wieder deutlich restriktiver ausfallen. Großbritanniens neuer Premierminister Andy Burnham kündigte kürzlich an, dass seine Regierung die sogenannte "Triple Lock"-Regelung für die staatliche Rente reformieren werde. Sie sieht vor, dass die Renten mindestens entsprechend der Inflation, dem Lohnwachstum oder um 2,5 Prozent steigen – maßgeblich ist jeweils der höchste Wert.

Auch China, wo Männer bislang meist mit 60 Jahren und Frauen in körperlich anspruchsvollen Berufen bereits mit 50 in Rente gingen, hat 2025 begonnen, das Renteneintrittsalter erstmals seit mehr als 70 Jahren anzuheben. Bis 2040 soll es für Männer auf 63 Jahre und für Frauen auf 55 bis 58 Jahre steigen.

Während die Regierungen versuchen, die Ausgaben für ältere Menschen einzudämmen, zeigen sie sich gegenüber den Jüngeren weniger knauserig. Viele Staaten haben ihre Unterstützungsleistungen für Familien erhöht, häufig mit dem Ziel, die Geburtenraten zu steigern. Seit 2024 haben Deutschland, Irland, Japan, Polen und Südkorea das Kindergeld eingeführt oder ausgeweitet. Auch die Regelungen für Elternzeit sind großzügiger geworden.

Uncle Sam, wie die US-Regierung umgangssprachlich genannt wird, zahlt zudem 1.000 Dollar als Startkapital für Anlagekonten von Kindern, die zwischen 2025 und 2028 geboren werden. Ob solche Maßnahmen die Geburtenraten tatsächlich nennenswert erhöhen – woran Ökonomen zweifeln –, ist offen. Die Einkommen junger Eltern und ihrer bereits geborenen Kinder erhöhen sie allemal.

Möglicherweise war eine gewisse Rückbesinnung auf die jüngeren Generationen nach Jahrzehnten, in denen scheinbar alles den Älteren zugutekam, unvermeidlich. Daniel Stockemer und Kamila Kolodziejczyk von der University of Ottawa verwalten einen Datensatz, der das Alter politischer Kabinette weltweit erfasst. Unsere Auswertung dieser Daten legt nahe, dass ältere Menschen in den 2000er- und 2010er-Jahren in Regierungen zunehmend überrepräsentiert waren. In jüngerer Zeit scheint sich dieser Trend jedoch umzukehren.

Im US-Repräsentantenhaus lag das Durchschnittsalter zu Beginn der laufenden Legislaturperiode im Jahr 2025 bei 57,9 Jahren. Anfang 2021 waren es noch 58,4 Jahre gewesen. Im kommenden Januar wird es weiter sinken – adäquat zum Ausgang der Zwischenwahlen am 3. November. Auch der Senat wird deutlich jünger werden: Die neu gewählten Senatoren sind im Durchschnitt fast 15 Jahre jünger als die Amtsinhaber, die sie ersetzen.

Reuters

In Großbritannien lag das Durchschnittsalter der 2024 gewählten Abgeordneten bei 49 Jahren, verglichen mit 51 Jahren fünf Jahre zuvor. In Frankreich ist der Anteil der Minister unter 40 Jahren in den vergangenen Jahren von etwa zehn auf 25 Prozent gestiegen. Präsident Emmanuel Macron ist 48 Jahre alt und übernahm sein Amt erstmals im Alter von 39 Jahren.

Die Politik ist fast überall noch immer zugunsten der Rentner verzerrt. Die ältere Generation verfügt über beträchtliche Immobilien- und Finanzvermögen. Zugleich wird der absehbare Druck auf das Gesundheitswesen und die Langzeitpflege enorm sein. Doch erstmals seit Jahrzehnten beginnen Regierungen zu erkennen, dass sie nicht allein den Interessen einer einzigen Bevölkerungsgruppe dienen dürfen.

Schwaches Wachstum und hohe Staatsschulden machen es unmöglich, die Renten unbegrenzt zu erhöhen. Die niedrigen Geburtenraten führen deutlicher vor Augen, welche Kosten entstehen, wenn Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erschwert wird. Und soweit Politiker dazu neigen, die Interessen der eigenen Generation zu vertreten, könnten sich diese Veränderungen fortsetzen.

Das goldene Zeitalter der goldenen Alten könnte sich seinem Ende nähern.

* ergänzt

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"From The Economist, translated by www.deepl.com, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.com"