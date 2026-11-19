Treffen mit Xi und Putin Warum Trump und die USA schon vor dem Dreier-Gipfel die Verlierer sind Der russische Kriegsherr steht von vorneherein als Sieger des Tages fest – alleine deshalb, weil er mit dabei ist. Chinas Präsident kann sich als friedlicher Gigant präsentieren. Und Trump? Schwächt durch seine Teilnahme die Positionen Amerikas und seiner Verbündeten. via REUTERS #Expertise Von The Economist Akt. 19.11.2026 05:14 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Es ist eine bemerkenswerte Art von Leistung: US-Präsident Donald Trump hat sich einen gewaltigen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert – und zugleich das Amt entwertet, das er bekleidet. Diese widersprüchliche Dynamik dürfte erneut sichtbar werden, sollte Trump wie erwartet am 19. November am Rande des APEC-Gipfels in Südchina zu einem Dreiertreffen mit Xi Jinping und Wladimir Putin zusammenkommen.

Das Treffen wird weltweit für Aufsehen in den sozialen Medien sorgen. Schließlich wäre es die erste trilaterale Begegnung der Staats- und Regierungschefs der USA, Chinas und Russlands überhaupt. Berichten zufolge könnte Xi seine hochrangigen Gäste zu vertraulichen Gesprächen in eine abgeschiedene Villa auf einem Hügel nahe der Stadt Shenzhen einladen – ganz wie ein Bond-Bösewicht in seinem Versteck, wenn auch mit weniger weißen Katzen.

Trump dürfte sich im Glanz der Aufmerksamkeit sonnen und die Gelegenheit genießen, dem Undank der Wähler und der Aufmüpfigkeit des Kongresses für eine Weile zu entkommen. Seine Bereitschaft, an dem Treffen teilzunehmen, schwächt jedoch die Position Amerikas und stärkt zugleich das Ansehen Chinas und Russlands.

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Der Schaden entsteht selbst dann, wenn ein Gipfel zwischen Putin, Trump und Xi inhaltlich wenig hergibt und weit hinter dem zurückbleibt, was manche atemlosen Schlagzeilen bereits als "neues Jalta" bezeichnen. Sie spielen damit auf die Konferenz während des Zweiten Weltkriegs an, auf der Europa in einen amerikanisch und einen sowjetisch dominierten Machtblock aufgeteilt wurde.

Um abzuschätzen, wie viel Amerika verlieren könnte, lohnt ein Blick auf die möglichen Gewinne Putins und Xis. Ursprünglich ging die Idee offenbar von Russland aus. Anfang Oktober bestätigten Kremlvertreter, dass Putin seine amerikanischen und chinesischen Amtskollegen am Rande des APEC-Gipfels treffen wolle, zu dem 21 Volkswirtschaften des asiatisch-pazifischen Raums erwartet werden.

Durchgesickert war zudem, dass Putin als bevorzugten Gesprächsgegenstand einen Plan zur Beendigung des Ukrainekriegs zu russischen Bedingungen präsentieren wollte. Im Grunde bat der russische Präsident Trump und Xi darum, ihm dabei zu helfen, eine europäische Einflusssphäre abzustecken – wie drei schnauzbärtige Staatsmänner des 19. Jahrhunderts, die über einer mit Karten übersäten Mahagonitafel sitzen.

Die Unverfrorenheit dieses russischen Ansinnens scheint China allerdings in Verlegenheit gebracht zu haben. Ende Oktober erklärte Xi dem zu Besuch weilenden deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ungehalten, er habe nicht vor, gemeinsam mit den USA und Russland einen Ukraine-Gipfel auszurichten. Zugleich behauptete er, nicht zu wissen, woher entsprechende Gerüchte stammten. Selbstverständlich müsse Europa an allen Friedensgesprächen beteiligt werden, fügte Xi hinzu.

Im Ukrainekrieg muss China widerstreitende Interessen unter einen Hut bringen. Einerseits will Peking nicht, dass Putin von der Ukraine und einem geeinten Westen besiegt wird. Zu diesem Zweck versorgt China die russische Rüstungsindustrie mit allem Möglichen – von Kugellagern bis zu Triebwerken für Angriffsdrohnen. Außerdem hält es die russische Wirtschaft durch den Kauf von Öl und Gas über Wasser. Andererseits ärgern sich die chinesischen Machthaber darüber, dass der Krieg die Beziehungen ihres Landes zu Europa schwer beschädigt hat.

Sollte die Ukraine im Programm eines Dreiergipfels nicht einmal erwähnt werden, müsste Putin das keineswegs beunruhigen. Wenn er mit Trump und Xi Tee trinken kann, während seine Drohnen und Raketen ukrainische Zivilisten in ihren Wohnungen und an Bahnhöfen töten, hat er die Uneinigkeit des Westens und das Scheitern der europäischen Bemühungen um seine Isolierung bereits offengelegt. Gewiss: Er ist Chinas abhängiger Juniorpartner. Doch immerhin wird er mit den beiden mächtigsten Männern der Welt verkehren.

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Auch Xi kann von einem Dreier-Gipfel profitieren. Selbst wenn sich die Gespräche zäh hinziehen sollten – etwa weil Putin ihn über slawische Herrscher des 9. Jahrhunderts belehrt und Trump die überwältigende Schönheit seines Ballsaals preist –, wären die Fotos davon von unschätzbarem propagandistischem Wert.

Menschen auf der ganzen Welt würden sehen, wie Putin und Trump, zwei Staatschefs, die jeweils in verheerende Kriege der eigenen Wahl verstrickt sind, Xi huldigen: dem roten Kaiser eines friedlichen China. Auch der Ort des Gipfels ist kein Zufall. Shenzhen ist eine futuristische Megacity, bekannt für tanzende Roboter, fliegende Autos und andere technologische Wunderwerke.

Noch bedenklicher ist ein weiterer Aspekt: Sollte das Dreiertreffen die westlichen Bemühungen untergraben, Russland international zu isolieren, käme das auch China gelegen. Wer weiß, wann Peking sich gezwungen sehen könnte, Taiwan zu erobern – jene demokratische Insel, die es als eigenes Staatsgebiet beansprucht? Wie praktisch wäre es dann, in einer Welt nach der Ächtung zu leben, in der Großmächte ungestraft über kleinere Staaten herfallen können.

Im traurigen Gegensatz dazu droht Trump als Verlierer dazustehen. Er bezeichnet ein Dreiertreffen mit Putin und Xi als Gelegenheit, über "eine ganze Reihe von Dingen" zu sprechen – darunter die Kontrolle von Atomwaffen und ein Ende des Iran-Kriegs. Zugleich deutet er an, den Chiphersteller Nvidia nicht zum Thema machen zu wollen, obwohl gegen das Unternehmen wegen des mutmaßlichen Schmuggels seiner Produkte nach China ermittelt wird.

Allerdings dürften Versuche, die Rüstungskontrollgespräche mit Russland wiederzubeleben, bereits an Trumps Beharren scheitern, auch China müsse daran beteiligt werden. Peking baut sein Atomwaffenarsenal rasch aus. Solange China jedoch über weniger Sprengköpfe verfügt als die USA oder Russland, weigert es sich, ernsthaft über Abrüstung zu verhandeln. Zwar sprach Xi 2024 mit dem damaligen US-Präsidenten Joe Biden über künstliche Intelligenz und stimmte zu, dass Menschen die Kontrolle über Entscheidungen zum Einsatz von Atomwaffen behalten müssten. Doch das ändert wenig an Pekings grundsätzlicher Zurückhaltung.

Trump dürfte zudem hoffen, dass China und Russland den Iran dazu bewegen, die Straße von Hormus wieder zu öffnen und seine nuklearen Ambitionen aufzugeben. Keine der beiden Mächte hat jedoch ein Interesse daran, den massiven Druck auszuüben, der die Hardliner in Teheran möglicherweise zum Umdenken bewegen könnte.

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Offenbar ist es ein besonderer Nervenkitzel, sich mit Despoten zu treffen

Trumps Mitarbeiter verteidigen die Vorliebe ihres Chefs für autoritäre Machthaber mit dem Argument, ein Treffen sei schließlich kein Zugeständnis. Überzeugender wäre diese Rechtfertigung, wenn Trump vor Begegnungen mit seinen Gegnern auch seine Verbündeten konsultieren und seine Begeisterung für Treffen mit mörderischen Tyrannen besser verbergen würde. (Es wäre doch schön, sich in Shenzhen auch einmal wieder mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un auszutauschen, hat er ebenfalls angedeutet.)

Indem Trump im Alleingang handelt, schwächt er die Bündnisse, die Amerika seit Langem dabei helfen, seinen Einfluss in der Welt geltend zu machen. Die von den USA geführte internationale Ordnung zu untergraben, ist durchaus ein Zugeständnis an destruktive Akteure – auch wenn Trumps Apologeten das nicht wahrhaben wollen.

Hinzu kommt Trumps Eitelkeit. Er weigert sich, sich auf Gipfeltreffen vorzubereiten, ignoriert Fakten, die ihn langweilen, und hört ausländischen Staats- und Regierungschefs allenfalls mit halbem Ohr zu. Ein ehemaliger Insider beschreibt seine Haltung so: "Er glaubt, dass nur er selbst und der Augenblick zählen. Die großen Jungs reden miteinander, um die Details sollen sich die anderen kümmern."

Trump wird von seinem Streben nach Ruhm angetrieben. Das zeigt sich auch an seiner Bereitschaft, Putin und Xi zu deren Bedingungen zu treffen. Darin liegt der Grund, weshalb seine Präsidentschaft lange in Erinnerung bleiben wird – nur eben nicht so, wie er es sich wünscht.

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