Finanzanalyst Chris Lamarco Wer ist der Mann, der Nvidia-Chef Jensen Huang zu Fall brachte? Ein 31-jähriger unscheinbarer Finanzanalyst namens Christian Lamarco erkannte Monate vor der Wall Street, welche Sprengkraft in den China-Verbindungen von Nvidia-Chef Jensen Huang liegt. Seine Warnung wurde jedoch nicht ernst genommen – bis zu dieser Woche. REUTERS/Lisi Niesner #Expertise Von Martin Kubesch Akt. 14.11.2026 04:20 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Während der KI-Chiphersteller Nvidia und sein mittlerweile zurückgetretener CEO Jensen Huang weltweit Schlagzeilen machen, taucht plötzlich ein Name auf, den außerhalb der Hardcore-Finanzszene bislang kaum jemand kannte: Christian Lamarco. Ein Bericht des 31-jährigen Finanzanalysten über ein angebliches China-Problem des Chip-Riesen lag monatelang fast unbeachtet da, ehe die Bombe explodierte. Nun wird er in sozialen Netzwerken und internationalen Medien breit diskutiert.

Das Interesse an Christian Lamarco und seinem Bericht ist nicht nur deshalb so groß, weil er Nvidias China-Geschäft grundsätzlich infrage stellte. Sondern vor allem auch, weil er bereits vor einem halben Jahr auf eine aus seiner Sicht auffällige Nähe zwischen Konzernchef Jensen Huang und der Unternehmerin Alice Huang hinwies – jener Frau, die mittlerweile verdächtigt wird, als Spionin für den chinesischen Geheimdienst zu arbeiten.

Wie ein 31-jähriger Analyst mit klarem Blick sah und richtig einordnete, was die US-Regierung trotz klarer Hinweise seitens ihrer Geheimdienste noch Anfang dieser Woche hartnäckig ignorierte. Und damit den mächtigsten Manager im aktuellen KI-Wettrennen zu Fall brachte – die erstaunliche Geschichte hinter der Nvidia-Enthüllung:

Wer ist Christian Lamarco?

Ein 31-jähriger Finanzanalyst aus dem Hinterland von New York. Er wuchs als Sohn eines Pfarrers auf, studierte Finanzwesen am Grove City College und gründete Anfang 2019 die Analysefirma Culper Research. Das Unternehmen beschäftigt den Angaben zufolge insgesamt drei Personen, Lamarco selbst eingeschlossen.

Was ist Culper Research?

Culper Research ist ein kleiner Anbieter von Investmentrecherchen mit Sitz in New York City. Die Firma beschreibt ihren Ansatz als investigativ und erklärt, sie wolle Unternehmen aufdecken, die Risiken verschleiern, Kapital falsch einsetzen oder Investoren täuschen. Der Name ist laut Unternehmen eine Anspielung auf den Culper Spy Ring aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg.

Warum ist Lamarco gerade jetzt Thema?

Auslöser ist die Aufregung rund um Nvidia und den Rücktritt von Jensen Huang, der in dem zugrunde liegenden Bericht mit einer Affäre und Spionagevorwürfen in Verbindung gebracht wird. In diesem Umfeld wird Lamarcos Bericht vom 13. Mai plötzlich neu gelesen. Medien wie die New York Times und das Wall Street Journal deuten ihn als frühen Hinweis auf die jetzige Krise.

Was stand in seinem Nvidia-Bericht?

Der 40-seitige Bericht trug den Titel "Nvidia: The China Problem". Darin stellte Lamarco die Frage, ob Nvidia beim Umfang seines China-Geschäfts ehrlich gewesen sei. Seine zentrale These lautete: "Das Unternehmen hat ein erhebliches China-Problem."

Worum ging es beim China-Vorwurf konkret?

Nvidia hatte 2025 dem Bericht zufolge offiziell erklärt, die amerikanischen Exportbeschränkungen hätten die Geschäfte mit China weitgehend zum Erliegen gebracht. Lamarco kam nach eigenen Recherchen aber zum Schluss, dass weiterhin mehr als 20 Prozent der Umsätze mit Hochleistungschips für KI-Rechenzentren auf chinesische Nachfrage zurückgehen könnten. Entscheidend seien dabei Zwischenhändler in Südostasien, so seine These.

Wie begründete er diese These?

Lamarco begann seine Nachforschungen nach einem bekannt gewordenen Schmuggelfall rund um Nvidia-Chips im März. Für seinen Bericht untersuchte er die Finanzierung der Nvidia-Geschäftspartnerin Alice Huang und ihres Unternehmens Megaspeed genauer. Zudem nutzte er Expertennetzwerke, um mit aktuellen und früheren Mitarbeitern von Megaspeed über die Geschäfte zu sprechen.

Screenshot Culper Research

Welche Rolle spielt Alice Huang?

Alice Huang wird in dem Bericht als Unternehmerin beschrieben, die beim Geschäftspartner Megaspeed in Südostasien tätig war. Zugleich heißt es, sie werde inzwischen von amerikanischen Geheimdiensten offen verdächtigt, für Peking zu spionieren. Diese Darstellung ist zentral, weil Lamarco ihre Verbindung zu Jensen Huang als möglichen Risikofaktor hervorhob.

Was behauptete Lamarco über die Beziehung zu Jensen Huang?

In der Zusammenfassung auf Seite 3 bezeichnete er die Beziehung als "unangenehm eng". Er führte dazu mehrere Beobachtungen an, darunter Treffen im Juni 2024 und im Mai 2025 sowie Aussagen, wonach sich viele Mitarbeiter von Nvidia gefragt hätten, ob eine besondere Beziehung zwischen den beiden bestand. Auf den Seiten 22 bis 24 habe er das mit Fotos, Videoaufnahmen und Aussagen ehemaliger Nvidia-Mitarbeiter unterlegt (siehe Screenshot oben).

War das damals schon bewiesen?

Nein, gerade hier liegt der heikelste Punkt. Im Bericht und in der späteren Darstellung wird deutlich, dass es sich damals vor allem um ein Gerücht handelte, das Lamarco mit Beobachtungen und Aussagen untermauerte. Ob sich daraus belastbare Schlussfolgerungen ziehen lassen, hängt vom Einzelfall und von Belegen ab, die öffentlich nur teilweise bekannt sind.

Hat der Markt den Bericht sofort ernst genommen?

Offenbar nicht. Der Bericht wurde zunächst weitgehend ignoriert, obwohl Nvidia am Tag nach Lamarcos Veröffentlichung ein Rekordhoch an der Börse erreichte. Während Jensen Huang damals mit US-Präsident Donald Trump zu einem Staatsbesuch in Peking unterwegs war, spekulierte Lamarco bereits auf einen Umsatzeinbruch in Milliardenhöhe.

Worauf setzte Culper Research bei dieser Wette?

Lamarco machte klar, dass es aus seiner Sicht nicht um einen Angriff auf den KI-Boom insgesamt ging. Wörtlich schrieb er: "Dies ist keine Wette gegen künstliche Intelligenz." Die Wette zielte laut Bericht ausschließlich auf einen möglichen Kursrückgang wegen verschleierter China-Verbindungen von Nvidia.

APA-Images / Action Press / Sipa Press

Gab es Reaktionen oder Druck auf Lamarco?

Unter den wenigen Rückmeldungen auf den Bericht soll laut Lamarcos Aussagen in der New York Times auch eine Warnung gewesen sein. Er habe die Nachricht erhalten, er solle "aufpassen". Heute ist die Lage eine andere: Der Bericht wird tausendfach geteilt und Lamarco bekommt deutlich mehr Aufmerksamkeit als noch im Mai.

Wie geht es jetzt weiter?

Wie viel von Lamarcos Recherche am Ende trägt, wird sich erst mit weiteren Belegen und Reaktionen der Beteiligten zeigen. Wichtig bleibt vorerst vor allem eines: Aus einem kaum beachteten Shortseller-Bericht ist binnen weniger Monate ein zentraler Bezugspunkt in der Nvidia-Debatte geworden. Und die Märkte werden künftig wahrscheinlich etwas genauer hinschauen, wenn Culper Research wieder einmal einen Bericht veröffentlicht.