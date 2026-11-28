Weniger Kalorien, mehr Protein Wie die Lebensmittelkonzerne am Ozempic-Boom mitnaschen Abnehmspritzen wie Ozempic oder Mounjaro verändern nicht nur unsere Silhouette und unser Bild von uns selbst, sondern auch unsere Einkaufs- und Essgewohnheiten. Jetzt reagiert die Lebensmittelindustrie mit neuen, speziellen Produkten. Was diese auszeichnet. Getty Images #Menschenwelt Von Martin Kubesch Akt. 28.11.2026 06:46 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

In einer Testküche nahe Cleveland brutzelt es. Die Köchin Anna Kim begutachtet einen Smashburger mit Cheddar, 30 Gramm Protein, wenig Kohlenhydrate. Es sieht aus wie ein ganz normales Fertiggericht – doch es ist für eine neue Zielgruppe gemacht: Menschen, die mit Ozempic, Mounjaro oder anderen GLP-1-Medikamenten gerade abnehmen oder versuchen, ihr Gewicht zu halten.

Was vor wenigen Jahren noch eine Nische war, ist zum Massenphänomen geworden. Allein in den USA verwenden bereits geschätzt 30 Millionen Menschen solche Abnehmspritzen – rund 11 Prozent der Bevölkerung, berichtet CBS News. Und wer weniger isst, isst auch anders. Die Lebensmittelindustrie hat das längst erkannt – von Fast-Food-Ketten bis zum Tiefkühlkonzern.

Wie sich die Konzerne auf die geänderten Essgewohnheiten von Millionen Menschen einstellen, was die neuen "GLP-1-Gerichte" und -Mahlzeiten auszeichnet – das muss man über den neuen Convenience-Trend im Lebensmittelhandel wissen:

REUTERS/Hollie Adams

Was sind GLP-1-Medikamente überhaupt?

GLP-1-Rezeptor-Agonisten wie Semaglutid (in Europa erhältlich als Abnehmspritzen unter den Markennamen Ozempic und Wegovy) oder Tirzepatid (Mounjaro) wurden ursprünglich für Diabetes entwickelt. Sie zügeln den Appetit stark, verlangsamen die Magenentleerung und senken den Blutzucker. Viele Menschen verlieren damit erheblich an Gewicht – oft 15 Prozent oder mehr. Die Medikamente gibt es als Spritze oder seit Kurzem auch als Tablette.

Warum essen Menschen mit diesen Medikamenten anders?

Der Appetit sinkt drastisch. Studien zeigen: GLP-1-Nutzer essen im Schnitt 16 bis 39 Prozent weniger Kalorien pro Tag. Viele haben plötzlich Abneigung gegen fettige, süße oder stark gewürzte Speisen. Kleine Portionen werden zur Norm. Das verändert, was auf den Teller kommt – und was im Supermarkt im Einkaufswagen landet.

Wie reagiert die Lebensmittelindustrie darauf?

Fast alle großen Konzerne haben das Thema auf dem Radar. Starbucks und Dunkin Donuts verkaufen proteinreiche Getränke, die US-Kette Chipotle bietet ein High-Protein-Menü, McDonald's testet kleinere Portionsgrößen. Auch Hersteller von Fertigprodukten wie Nestlé, General Mills und Kraft entwickeln GLP-1-freundliche Varianten. Selbst Doritos gibt es jetzt mit mehr Protein.

Was macht Nestlé konkret?

Der Schweizer Konzern hat die Produktlinie "Vital Pursuit" entwickelt, speziell für GLP-1-Nutzer. Die Tiefkühlmahlzeiten enthalten mehr Protein, Ballaststoffe, Eisen und Kalzium – bei kleineren Portionen. Ein Beispiel: der Cheddar-Smashburger-Bowl mit 30 Gramm Protein und 8 Gramm Ballaststoffen. Jeder Bissen zählt mehr, sagt Nestlé-Köchin Anna Kim.

Warum ist Protein bei diesen Medikamenten so wichtig?

Ein Viertel des verlorenen Gewichts ist nicht Fett, sondern Muskelmasse – das ist das Problem. Weniger Muskeln bedeuten einen niedrigeren Grundumsatz, der Körper verbrennt also weniger Kalorien. Forscher empfehlen GLP-1-Nutzern daher proteinreiche Ernährung plus Krafttraining, um die Muskeln zu erhalten.

Welche Nährstoffmängel können auftreten?

Wer weniger isst, bekommt automatisch weniger Vitamine und Mineralstoffe. Eine aktuelle Studie von Harvard und der Universität Kopenhagen zeigt: GLP-1-Nutzer haben häufig einen Mangel an Vitamin B12 (wichtig für Nerven), Protein (für Muskeln und Organe) und Ballaststoffen (für die Verdauung). Auch Vitamin-D-Mangel wurde nachgewiesen – mit Symptomen wie Müdigkeit und Schwäche.

REUTERS/Denis Balibouse

Sind 43 Prozent wirklich unterversorgt?

Ja, so die Studienlage: Fast die Hälfte der GLP-1-Anwender nimmt zu wenig Eiweiß zu sich. Zu wenig Ballaststoffe führen außerdem oft zu Übelkeit, Blähungen und Verstopfung – was wiederum dazu führt, dass Betroffene noch weniger essen. Ein Teufelskreis entsteht. Forscher fordern daher: Die Ernährungsberatung muss Teil der Behandlung werden.

Wer kauft die neuen Produkte eigentlich?

Interessanterweise nicht nur GLP-1-Nutzer. Nestlé berichtet, dass die Mehrheit der Käufer von "Vital Pursuit" gar keine Abnehmspritzen nimmt. Der Trend zu proteinreicher, nährstoffdichter Kost geht weit über die Medikamenten-Nutzer hinaus. Gesündere Ernährung ist zum Mainstream geworden, die GLP-1-Welle verstärkt das nur.

Was kosten die speziellen Produkte?

Mehr als herkömmliche Fertiggerichte – und die sind schon nicht günstig. Nestlés "Vital Pursuit" kostet etwa 5 Dollar pro Mahlzeit, die klassische "Lean-Cuisine"-Linie nur rund 3 Dollar. Der Grund: hochwertigere Zutaten mit mehr Protein und Ballaststoffen. Für viele Nutzer ist das ein akzeptabler Aufpreis – schließlich sind auch die Medikamente nicht billig. Und – so ihre Rechnung, sie sparen trotzdem, weil sie ja grundsätzlich weniger essen und damit weniger einkaufen, keine Snacks, keine Süßigkeiten, weniger Softdrinks.

Gibt es diesen Trend auch in Europa?

Ja, auch hier verwenden immer mehr Menschen GLP-1-Medikamente, teils auf Rezept, teils über ausländische Apotheken. Die speziellen Produktlinien der großen Lebensmittelkonzerne sind bisher zwar vor allem in den USA erhältlich. Doch wenn der Trend anhält, dürften auch europäische Supermärkte bald mehr proteinreiche Kleinportionen anbieten. Der Markt dafür ist jedenfalls riesig.

Ist das denn nicht nur ein Marketing-Gag?

Teils ja, teils nein. Kritiker sehen in GLP-1-freundlichen Produkten vor allem einen Verkaufstrick. Tatsächlich aber entsprechen kleinere, proteinreiche Mahlzeiten dem, was Ernährungsmediziner ohnehin empfehlen: weniger Zucker, weniger Fett, mehr Protein und Ballaststoffe. Der Trend könnte also durchaus positive Nebenwirkungen haben.