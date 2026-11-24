Sputnik-S Will Putin eine Atombombe im Weltall zünden? Welche Folgen das hätte Westliche Geheimdienste schlagen Alarm: Russland könnte noch im Dezember einen Satelliten mit Atomsprengkopf ins All schießen. Was eine Atomexplosion im Weltall für die Welt bedeuten würde und warum Experten eine verheerende Kettenreaktion befürchten. via REUTERS #Expertise Von Martin Kubesch Akt. 24.11.2026 06:33 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

In den Kontrollzentren westlicher Geheimdienste herrscht dieser Tage besonders angespannte Stimmung. Auf den Bildschirmen blinken Warnmeldungen, Analysten wälzen Satellitenbilder aus dem Großraum Moskau. Dort, so die beunruhigende Erkenntnis, lagert ein Satellit, der – einmal in eine Erdumlaufbahn gebracht, die Spielregeln im All für immer verändern könnte.

Russland bereitet laut mehreren deutschen Medien wie SZ oder ARD, offenbar einen Satelliten namens Sputnik-S vor, der mit einem Atomsprengkopf bestückt sein soll. Entsprechende Berichte seien am Montag an die NATO und mehrere westliche Regierungen ergangen, so die Information.

Diese Nachricht hat nicht nur in Militärkreisen für große Beunruhigung gesorgt. Denn die möglichen Folgen einer Stationierung eines Atomsprengkopfes in einer erdnahen Umlaufbahn würden jeden von uns treffen. Was hinter den Berichten steckt, was Putin plant – das weiß man bisher über Russlands atomare Aufrüstung im All:

Getty Images

Was genau ist Sputnik-S?

Sputnik-S ist der Name eines russischen Satelliten, der nach Erkenntnissen westlicher Geheimdienste mit einem Nuklearsprengkopf ausgestattet sein soll. Der Satellit soll bereits seit mehreren Jahren fertig konstruiert im Großraum Moskau gelagert werden. Anders als bei einer klassischen Interkontinentalrakete würde er dauerhaft in der Erdumlaufbahn kreisen.

Wie sicher sind die Informationen?

Die Warnungen stammen von mehreren westlichen Geheimdiensten, darunter der Bundesnachrichtendienst und der US-Militärgeheimdienst DIA. Anfang November wurden mehrere NATO-Länder über die Bedrohungslage unterrichtet. Die Bundeswehr hat bereits den deutschen Verteidigungsminister sowie weitere Regierungsvertreter informiert, schreibt das Schweizer Portal Watson.

Wann könnte der Start erfolgen?

In Warnmeldungen von Anfang November hieß es, der Satellit könne innerhalb von 60 Tagen gestartet werden. Das Weltraumkommando der Bundeswehr hält einen Start noch im Dezember für möglich. Die Stationierung in einer Erdumlaufbahn könnte also in wenigen Wochen Realität werden. Dort wäre der Atom-Satellit dann binnen relativ kurzer Zeit einsatzbereit.

Was sagt Russland dazu?

Die russische Botschaft weist sämtliche Vorwürfe entschieden zurück. Auf Anfrage erklärte sie, ihr lägen keine Informationen zu den beschriebenen Vorgängen vor. Die Anschuldigungen seien Teil einer "Propagandakampagne". Russlands Aktivitäten im Weltraum dienten ausschließlich friedlichen Zwecken.

Ist es denn nicht verboten, Atomwaffen ins All zu bringen?

Ja. Eine Stationierung von Atomwaffen im All würde gegen den Weltraumvertrag von 1967 verstoßen. Dieser verbietet ausdrücklich, Nuklearwaffen in der Erdumlaufbahn zu platzieren. Der Vertrag wurde von mehr als 100 Staaten unterzeichnet, darunter auch Russland.

Was würde bei einer Explosion passieren?

Eine atomare Explosion im Weltraum hätte verheerende Folgen. Der Chef des US Space Command, Stephen Whiting, warnte, dass "wahrscheinlich sofort, innerhalb der ersten Stunden bis Tage etwa ein Drittel aller Satelliten im niedrigen Erdorbit ausfallen würde". In den folgenden Monaten würden dann nach und nach auch die restlichen Satelliten versagen.

via REUTERS

Welche Auswirkungen hätte das auf der Erde?

Die Folgen wären für alle Bereiche des täglichen Lebens gravierend. Bundeswehr-Generalmajor Armin Fleischmann vom Kommando Cyber- und Informationsraum nennt etwa mögliche Stromausfälle sowie starke Einschränkungen bei Kommunikation und Navigation als unmittelbare Folgen. Betroffen wären GPS, Mobilfunk, Bankgeschäfte und militärische Systeme.

Warum wäre eine Atomwaffe im All so gefährlich?

Sobald sich ein atomar bewaffneter Satellit in der Erdumlaufbahn befindet, gibt es kaum wirksame Gegenmaßnahmen. Der Einsatz der Waffe könnte nicht verhindert werden. Denn anders als etwa eine auf der Erde abgeschossene Rakete, kann die Atomwaffe im All nicht abgefangen und zerstört werden. Zusätzlich würde der sehr starke elektromagnetische Impuls einer Atomexplosion auch auf der Erde zum großflächigen Ausfall technischer Systeme führen.

Das würde dann aber Russland ebenso betreffen …?

Es kommt darauf an. Tatsache ist, dass die militärischen Fähigkeiten der NATO wesentlich stärker von einer funktionierenden Satellitenkommunikation abhängen als jene Russlands. Ein Satellitenausfall würde also im Fall einer militärischen Auseinandersetzung zumindest zu Beginn Russland einen klaren Vorteil verschaffen. Umso mehr, da es ja genau wissen würde, was wann passiert und seine eigenen Systeme für diesen Zeitraum entsprechend herunterfahren könnte. Aber es stimmt schon, Russland würde dadurch auch seine eigenen Satellitenkapazitäten im All über kurz oder lang eliminieren.

Gab es bereits diesbezügliche Tests?

Westliche Geheimdienste vermuten, dass der 2022 gestartete russische Satellit Kosmos-2553 bereits als Test für die Auswirkungen starker Strahlung auf Satelliten gedient haben könnte. Russland hatte ihn offiziell als Forschungssatelliten bezeichnet.

Könnte der Atomsprengkopf aus dem All auch zurück auf die Erde geschossen werden?

Nein, laut den bekannten Geheimdienstberichten sei Sputnik-S nicht darauf ausgelegt, auf Ziele auf der Erde geschossen zu werden. Er ist demnach als reine Anti-Satelliten-Waffe gedacht.

Wie lange würden die Auswirkungen einer Atomexplosion im All auf die Satelliten andauern?

Die dabei entstehende nukleare Strahlung würde Satelliten mindestens über mehrere Monate hinweg unbrauchbar machen. Ob es bei der NATO oder den USA Daten darüber gibt, wie lange derartige Störungen anhalten könnten, wurde zunächst nicht bekannt, es ist aber davon auszugehen. Denn so weit hergeholt ist die Idee, die Moskau hier gehabt haben dürfte, nicht.

APA-Images / AFP / Russian Defence Ministry

Aber wozu dann das ganze Theater?

Es wäre ein weiteres Droh-Szenario, das Russland aufbauen und das es politisch benutzen könnte. Ein großer Teil der russischen Strategie zielt darauf ab, durch seine nuklearen Kapazitäten Angst und Schrecken zu verbreiten und jedes Gegenüber darüber im Unklaren zu lassen, wie weit man bereit sein könnte zu gehen.

Wer könnte Putin diesbezüglich zurückpfeifen?

Den größten Einfluss auf den "Zaren im Kreml" hat wohl Chinas Präsident Xi Jinping, da Russland mittlerweile in mehrfacher Hinsicht von Chinas Zuwendungen abhängig ist. Er soll, Berichten zufolge, auch in der Vergangenheit bereits "mäßigend" auf Putin eingewirkt haben, als dieser einen taktischen Atomschlag gegen die Ukraine ventiliert haben soll.

Wie reagiert der Westen?

Die NATO-Länder beobachten die Entwicklung mit großer Sorge. Die Informationsweitergabe an die Regierungen zeigt, dass die Bedrohung ernst genommen wird. Konkrete Gegenmaßnahmen gestalten sich jedoch schwierig, da der Satellit, einmal im All, kaum mehr aufzuhalten wäre. Welche konkreten Pläne die NATO für solch einen Fall in der Schublade hat, darüber wollte am Montag niemand Auskunft geben, weder die NATO selbst, noch etwa die deutsche Bundeswehr.