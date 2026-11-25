Neue Vorwürfe gegen Royal Wofür hat Prinz Andrew von einer Millionärin 900.000 Euro bekommen? Ein Zivilprozess, der derzeit in London über die Bühne geht, wirft einmal mehr ein schlechtes Licht auf den Bruder von Englands König Charles. Er soll von einer türkischen Millionärin ein "Geldgeschenk" über 900.000 Euro erhalten haben – die Frage ist, wofür? REUTERS/Toby Melville #Menschenwelt Von Martin Kubesch Akt. 25.11.2026 05:14 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Im Gerichtssaal in London geht es um viel Geld, viel Einfluss und einen Namen, der seit Jahren für Schlagzeilen sorgt. Zwischen Überweisungen, Dinnern und alten Kontakten zur britischen Königsfamilie steht diesmal eine Summe von 750.000 Pfund im Mittelpunkt.

Der Fall wirkt auf den ersten Blick wie ein Streit unter Reichen. Tatsächlich berührt er größere Fragen: Wie nah kamen vermögende Ausländer an royale Kreise heran, wofür floss Geld und was davon lässt sich vor Gericht belegen? Die irritierenden Fakten, soweit sie bekannt sind:

Worum geht es in dem Verfahren?

Vor dem High Court klagt die 81-jährige Nebahat Isbilen gegen ihren früheren Londoner Berater Selman Turk. Sie wirft ihm vor, große Teile ihres Vermögens veruntreut und sie über den Zweck mehrerer Zahlungen getäuscht zu haben. Im Zentrum stehen nach ihren Angaben rund 40 Millionen Pfund – und daneben eine geheimnisvolle Zahlung von 750.000 Pfund an Andrew Mountbatten-Windsor, den früheren Duke of York, berichten u. a. Times und Guardian.

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Wer ist Nebahat Isbilen?

Isbilen gehört laut Gerichtsdarstellungen zur Familie hinter der türkischen Evyap-Gruppe, einem Seifen- und Kosmetikkonzern. Sie verkaufte 2015 Konzernanteile im Wert von 90 Millionen Dollar. Ihr Ehemann, der frühere türkische Abgeordnete Ilhan Isbilen, sitzt seit Jahren in der Türkei in Haft.

Warum sitzt Ilhan Isbilen im Gefängnis?

Wegen des Vorwurfs einer führenden Mitgliedschaft in der Gülen-Bewegung sowie der Beteiligung am gescheiterten Putschversuch von 2016, wurde der 80-Jährige zu erschwerter lebenslanger Haft verurteilt.

Wie ist Prinz Andrew in diesen Prozess verstrickt?

Andrew selbst ist in diesem Verfahren nicht angeklagt. Vor Gericht wurde aber behauptet, er habe von Nebahat Isbilen 750.000 Pfund (ca. knapp 900.000 Euro) erhalten, die als Gegenleistung für Hilfe gedacht gewesen seien. Die zentrale Streitfrage ist, ob das Geld mit Unterstützung bei einem Pass, bei einem Aufenthaltstitel oder im Zusammenhang mit dem inhaftierten Ehemann zusammenhing.

Was sagt Isbilen zu der Zahlung?

Nach Darstellung ihrer Anwälte soll ihr der frühere Berater Selman Turk im Herbst 2019 gesagt haben, sie müsse Andrew 750.000 Pfund als Geschenk zahlen. In einer Zeugenaussage erklärte Isbilen später, die erwartete Hilfe habe ihren Antrag auf einen britischen Aufenthaltsstatus betroffen. Sie hatte diesen Status allerdings bereits bis Jänner 2018 erhalten, was den zeitlichen Ablauf besonders heikel macht.

Wie verteidigt sich Selman Turk?

Turk bestreitet die Vorwürfe. Seine Seite argumentiert, Isbilen habe sehr wohl gewusst, wofür das Geld gedacht war, und es sei in der Hoffnung gezahlt worden, dass Andrew bei der Sache ihres inhaftierten Mannes helfen könne. Seine Anwälte stellen den Fall insgesamt als widersprüchlich dar und wollen die Klage abweisen lassen.

Gab es noch weitere Zahlungen an Andrews Umfeld?

Ja, das wurde im Verfahren behauptet. Laut Gericht wurden getrennte Zahlungen an Sarah Ferguson veranlasst, darunter 15.000 Pfund angeblich für ihre Feier zum 60. Geburtstag im Jahr 2019. Außerdem war von einem nicht bezifferten Hochzeitsgeschenk für Andrews und "Fergies" Tochter Beatrice die Rede – Nebahat Isbilen war bei deren Hochzeit im Jahr 2020 eingeladen.

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Welche Rolle spielte eine Firma namens Alphabet Capital?

Laut den im Prozess vorgelegten Unterlagen soll Turk rund 2 Millionen Pfund an die Firma Alphabet Capital geschickt haben. Ein Teil dieses Geldes sei an Andrew weitergeleitet worden. Bei einer weiteren Zahlung von rund 210.000 Pfund an Alphabet Capital sei der Großteil danach an Ferguson geflossen, hieß es vor Gericht.

Wie kamen Isbilen und Andrew überhaupt in Kontakt?

Nach Darstellung von Turks Seite kannten einander die Beteiligten nicht erst seit Kurzem. Isbilen soll Andrew und Ferguson schon nach einer offiziellen royalen Reise in die Türkei in den späten 1980er-Jahren kennengelernt haben. Später habe es mehrere Treffen gegeben, darunter ein Unternehmer-Event im St James's Palace und ein langes privates Dinner in Turks Wohnung im Dezember 2019.

Warum ist gerade dieses Dinner so wichtig?

Weil sich daran zwei völlig unterschiedliche Deutungen knüpfen. Turks Anwälte sagen, Isbilen habe dort über den Fall ihres Mannes mit Andrew gesprochen und könne daher nicht geglaubt haben, die 750.000 Pfund seien bloß für Hilfe bei Pass oder Visum gedacht gewesen. Isbilens Seite hält dagegen, sie sei über den Zweck der Zahlung getäuscht worden.

Hat Andrew das Geld behalten?

Nein. Vor Gericht wurde gesagt, dass die 750.000 Pfund inzwischen zurückgezahlt wurden. Außerdem wurde bereits 2023 bekannt, dass Isbilen mit Andrew und Ferguson einen Vergleich geschlossen hatte.

Muss Andrew selbst vor Gericht erscheinen?

Ja. Er wurde per Zeugenladung verpflichtet, am 14. Dezember vor dem High Court auszusagen. Das ist besonders bemerkenswert, weil er damit laut den Angaben im Verfahren das erste Mitglied der königlichen Familie seit dem Jahr 1870 ist, das eine solche Vorladung für das High Court erhalten hat.

Warum ist der Fall politisch und öffentlich so brisant?

Weil er alte Vorwürfe neu befeuert, Andrew habe seine Stellung genutzt, um Vorteile oder Geschenke von ausländischen Geldgebern zu erhalten. Dazu kommt, dass sein Name schon seit Jahren wegen der Kontakte zu Jeffrey Epstein belastet ist. Gerade deshalb wird nun genau beobachtet, was in diesem Zivilprozess tatsächlich bewiesen werden kann und was bloß Behauptung bleibt.

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Welche offizielle Stellung hatte Andrew inne?

Andrew Mountbatten-Windsor war von Oktober 2001 bis Juli 2011 britischer Sondergesandter für internationalen Handel und Investitionen. Gegen ihn laufen derzeit polizeiliche Ermittlungen wegen seines Verhaltens in dieser Zeit. Der Vorwurf lautet auf Amtsmissbrauch, eine formelle Anklage vor Gericht wurde jedoch bislang noch nicht erhoben.

Wie geht es jetzt weiter?

Der Prozess gegen Selman Turk läuft weiter und soll nach bisherigen Angaben bis März dauern. Danach wird ein schriftliches Urteil erwartet. Entscheidend wird sein, welcher Darstellung das Gericht bei den Geldflüssen, den Treffen und dem Zweck der Zahlungen folgt. Als Nächstes rückt Andrews Aussage in den Fokus. Ob sie den Fall aufklärt oder nur neue Fragen aufwirft, dürfte auch darüber entscheiden, wie groß die politische und öffentliche Wucht dieses Verfahrens noch wird.