"Das ist höllisch schmerzhaft" Frau stirbt nach Po-Lifting: Siebenfache Menge an Filler injiziert Eine 33-jährige Britin starb nach einem kosmetischen Eingriff am Gesäß, bei der Obduktion wurden Spuren des Füllmaterials in ihren Organen gefunden. Nun wurde die gerichtliche Untersuchung des Todesfalls eröffnet – und offenbarte haarsträubende Missstände. Getty Images #Menschenwelt Von Martin Kubesch Akt. 20.11.2026 06:33 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Die letzten Textnachrichten des Opfers an ihre Schwägerin waren an Eindringlichkeit kaum zu überbieten: "Oh mein Gott – das ist höllisch schmerzhaft" und dann nur noch "Schmerzhaft". Kurz darauf verlor die 33-jährige Alice Webb das Bewusstsein und wurde mit dem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht, wo sie in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages verstarb.

Die Kosmetikerin aus der Grafschaft Gloucestershire nordwestlich von London hatte sich im September 2024 einem sogenannten Liquid Brazilian Butt Lifting unterzogen, einer Beauty-Behandlung, bei der das Gesäß mittels Füll-Injektionen modelliert wird. Durchgeführt wurde die Behandlung damals von Jordan James Parke, einem britischen Social-Media-Star, der selbst Anfang dieses Jahres unter bislang ungeklärten Umständen verstorben ist. Im Zuge der Behandlung der 33-Jährigen kam es damals offenbar zu schwerwiegenden Komplikationen und möglicherweise auch zu gravierenden Behandlungsfehlern.

Am Mittwoch wurde nun, mehr als zwei Jahre nach dem tragischen Todesfall, die gerichtliche Untersuchung eröffnet – und offenbarte gleich zu Beginn teils haarsträubende Missstände, wie der Guardian und die BBC berichten (siehe auch Video unten). So habe Parke etwa der 33-Jährigen das Siebenfache der empfohlenen Menge an Filler injiziert, berichteten die Ermittlungsbehörden. Und selbst als die Frau kollabierte, sei ihm offenbar nicht die Tragweite des Geschehens bewusst gewesen, so Rettungssanitäter, die die Frau erstversorgten.

Woran die junge Frau – sie war Mutter von fünf Kindern – gestorben ist, wie es überhaupt so weit kommen konnte und weshalb Jordan James Parke, der keinerlei ärztliche Ausbildung hatte, den Eingriff überhaupt durchführen konnte – die bisher bekannten Fakten eines Falles, der sprachlos macht:

Noch einmal kurz zusammengefasst: Was ist genau geschehen?

Alice Webb, 33, selbstständige Kosmetikerin und Mutter von fünf Kindern aus der Ortschaft Wotton-under-Edge in der englischen Grafschaft Gloucestershire, ließ sich im September 2024 einen Liquid Brazilian Butt Lift, kurz BBL, machen. Während des kosmetischen Eingriffs kollabierte sie, verlor das Bewusstsein und kam ins Spital. Dort starb sie nur Stunden später.

Wer führte den Eingriff durch?

Durchgeführt wurde der Eingriff von Jordan James Parke, einem britischen Beauty-Influencer und Social-Media-Star, der sich selbst als "Lip King" (Lippenkönig) bezeichnete, da er seine Lippen auf ein groteskes Format hatte aufspritzen lassen. Parke wurde in den 2010er-Jahren überregional bekannt, weil er in der TV-Show "Botched" (auf Deutsch etwa: "Verpfuscht") mit seinen extremen Eingriffen zu sehen war, die er durchführen ließ, weil er seinen Körper dem seines Idols Kim Kardashian anpassen wollte (siehe Video-Link unten).

Hatte Jordan Parke eine medizinische Ausbildung?

Nein, er bot aber dennoch verschiedene Behandlungen an, bei denen er Filler einsetzte, explizit auch Brazilian Butt Liftings.

Was ist eigentlich ein Brazilian Butt Lifting?

Brazilian Butt Lifting, kurz BBL, ist ein Eingriff, bei dem zusätzliche Substanz über dem Gesäßmuskel in das Gesäß eingebracht wird, um es zu straffen. Dafür gibt es grundsätzlich zwei Methoden: Das chirurgische BBL, dabei wird Eigenfett aus dem Bauch, von den Hüften oder den Oberschenkeln abgesaugt, aufbereitet und anschließend per Injektionen ins Gesäß gespritzt. Und das Liquid BBL (auch Filler BBL genannt). Dabei wird eine Fremdsubstanz, meistens Hyaluronsäure, ins Gesäß gespritzt, um den gleichen Effekt zu erzielen.

Ist das ein einfacher Eingriff?

Nein. Das chirurgische BBL ist ein operativer Eingriff, das Liquid BBL ein sogenannter minimalinvasiver Eingriff, der nach Einschätzung von Ärzten gleichwohl erhebliche medizinische Risiken birgt.

Wer darf solche Eingriffe vornehmen?

Dafür gibt es keinen einheitlichen Standard, sondern von Land zu Land unterschiedliche Regelungen. In Österreich ist die Lage so, dass sowohl chirurgische als auch Liquid BBL grundsätzlich nur von Ärzten durchgeführt werden dürfen.

Und in Großbritannien?

War die Sachlage weit weniger strikt geregelt. Zum Zeitpunkt des Eingriffs, den Alice Webb hat vornehmen lassen, durften bestimmte kosmetische Eingriffe wie Injektionen mit Botox oder Hyaluronsäure-Fillern auch Nichtmediziner unter bestimmten Voraussetzungen durchführen. Das galt auch für komplizierte Behandungen wie BBLs. Deshalb durften auch Personen wie Jordan Parke solche Behandlungen offiziell anbieten.

Was ist beim Eingriff von Alice Webb geschehen?

Parke hielt sich offenbar weder an die Vorgaben, die er hatte, noch hatte er die grundsätzlichsten medizinische Kenntnisse, was zu tun ist, wenn etwas schiefläuft. Er injizierte eine viel zu groß Menge an Hyaluronsäure –und dabei geschah das Unglück. Offenbar erwischte er bei einer Injektion ein Blutgefäß und spritzte die Hyaluronsäure vermutlich in eine Vene. Dadurch geriet der Stoff in den Blutkreislauf von Alice Webb – und dort war die Wirkung verheerend.

Nämlich? Was ist passiert?

Hyaluronsäure ist eine Gel-artige Substanz. Gerät sie in den Blutkreislauf, verstopft sie, je nach Menge und Ort, an dem sie in den Blutkreislauf gelangt, binnen kürzester Zeit die Blutgefäße. Das ist vergleichbar mit einem Blutgerinnsel. Je nachdem, wo diese Verstopfung passiert, sind die Folgen etwa eine Lungenembolie (wenn die Lunge nicht mehr mit Blut versorgt wird), ein Schlaganfall (wenn die Verstopfung im Gehirn passiert) oder ein Herzinfarkt. Bei der 33-Jährigen manifestierte sich die fatale Wirkung am Herzen.

Im Detail?

Die Behandlung begann um kurz nach halb acht Uhr abends. Um 19.31 schickte Alice Webb ihrer Schwägerin eine Nachricht mit Fotos, was ihr alles injiziert werden sollte. Später schickte sie ein Video von der Behandlung und schließlich um 20.12 Uhr die letzte Textnachricht. Sie lautete nur mehr: "Schmerzhaft." Kurz darauf wurde Alice Webb übel, sie kollabierte und verlor das Bewusstsein. Um 21 Uhr ging ein Notruf ein und Rettungskräfte wurden an den Ort des Eingriffs, ein Privathaus, geschickt.

Welche Szene fanden sie vor?

Alice Webb war nicht mehr bei Bewusstsein und ein EKG zeigte laut der Rettungssanitäterin Allanah Kingston, die jetzt vor Gericht aussagte, eine "massive Ischämie" des Herzens. Das ist der medizinische Begriff für eine Durchblutungsstörung. Offenbar die direkte Folge der Hyaluronsäure, die in den Blutkreislauf gelangt war.

Wie ging es weiter?

Noch vor Ort erlitt Alice Webb einen Herzstillstand, die Sanitäter reanimierten sie und brachten sie schließlich ins Gloucestershire Royal Hospital, wo sie jedoch wenige Stunden später starb.

APA-Images / PA / Eamonn and James Clarke

Wurde eine Obduktion durchgeführt?

Ja, und der Gerichtsmediziner erklärte nun, dass Hyaluronsäure in Webbs Lunge, Gehirn, Herz, Nieren und Schilddrüse nachgewiesen wurde. Er unterstützte sie Einschätzung, dass die Substanz durch den Blutkreislauf im gesamten Körper der Frau verteilt worden war, ehe sie im Herz zu der letztlich tödlichen Durchblutungsstörung geführt hat.

Wie viel Hyaluronsäure wurde bei Alice Webb verwendet?

Laut den Ermittlungen wurden der Frau insgesamt 1.400 Milliliter Hyaluronsäure injiziert, also 700 Milliliter pro Gesäßhälfte. Ein ermittelnder Beamter erklärte vor Gericht, ein Arzt, der mit Jordan Parke zusammengearbeitet hatte, habe ihm jedoch lediglich eine Injektion von 100 Milliliter pro Gesäßhälfte empfohlen.

Weshalb so viel mehr Hyaluronsäure?

Das ist einer der fraglichen Punkte. Die Schwägerin der Toten berichtete, dass Parke ihr insgesamt 1.000 Milliliter injizieren wollte und weitere 400 Milliliter gratis draufgelegt hätte, quasi ein "Geschenk des Hauses". Alice Webb hätte noch getextet, "Oh mein Gott, das ist tödlich!", ließ es dann aber offenbar trotzdem geschehen.

Hat sich Jordan Parke nicht dazu geäußert?

Zumindest sind bis jetzt keine Aussagen dazu bekannt geworden. Die ermittelnden Beamten haben das Thema nicht aufgegriffen.

Wie viel hat Parke für den Eingriff verlangt?

Laut der Schwägerin von Alice Webb hätte diese 2.300 Pfund (ca. 2.750 Euro) dafür bezahlt.

Wie wirkte Jordan Parke während des Eingriffs?

Das Gericht bekam ein kurzes Video zu sehen, das Alice Webb während des Eingriffs gemacht hatte, darin sieht man, wie Jordan Parke lacht und zu ihr sagt: "Gut gemacht!"

Wie hat er sich verhalten, als seine Patientin zusammenbrach?

Nach Aussage der Rettungssanitäter habe er zwar den Notruf abgesetzt, als Alice Webb kollabierte, sei aber bei ihrem Eintreffen mit der Situation komplett überfordert gewesen. Er hatte demnach weder versucht, ihre Atmung zu stabilisieren, noch konnte er den Sanitätern ihre persönlichen Daten mitteilen, also Geburtsdatum oder Notfallkontakt. Auch wollte er nicht mit ins Krankenhaus kommen, sondern beklagte sich vielmehr darüber, dass er "erschöpft" sei. Für die Sanitäter sah es aus, als hätte er den Ernst der Lage gar nicht begriffen.

Wurde Jordan Parke in der Sache belangt?

Es wurde gegen ihn ermittelt und die Behörden fanden bei ihm keinerlei Nachweis, wonach er zu diesen Eingriffen befähigt gewesen wäre. Allerdings war die entsprechende Rechtslage in Großbritannien zum Zeitpunkt des Unglücks auch sehr diffus. Es wurde aber bekannt, dass Parke bereits in zwei Regionen behördlich verboten worden war, derartige Behandlungen vorzunehmen. Der Grund dafür seien Sicherheitsbedenken wegen seiner Methoden gewesen, trotzdem habe er anderswo weiterarbeiten können. Und die Ermittler fanden auch mehrere weitere Personen, die von Parke behandelt worden waren und schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht hatten.

Wurde Parke angeklagt?

Die Behörden wollten ihn wegen grob fahrlässiger Tötung anklagen und waren sich nach eigener Aussage sicher, dass ihre Beweise vor Gericht standgehalten hätten. Aber Jordan James Parke starb Anfang 2026 selbst aufgrund bislang ungeklärter Umstände.

Was ist geschehen?

Er wurde am 18. Februar in London tot aufgefunden, die Umstände seines Todes gelten bislang als ungeklärt. Gerüchteweise soll sich Parke selbst einem Liquid BBL unterzogen haben und an den Folgen verstorben sein, aber das ist nicht bestätigt. Zwei Personen wurden im Zusammenhang mit seinem Tod verhaftet, sind aber derzeit gegen Kaution auf freiem Fuß.

Hatte der Tod von Alice Webb politische Konsequenzen?

Ja, die britische Regierung brachte eine Gesetzesänderung auf den Weg, wonach Eingriffe wie das Liquid BBL künftig nur mehr von approbierten Ärzten in staatlich überprüften Einrichtungen durchgeführt werden dürfen. Das entsprechende Gesetz soll Anfang 2027 beschlossen werden. Sogenannte "Hinterzimmer-Eingriffe", wie Jordan Parke sie vorgenommen hat, sollen ab dann verboten sein.

Ist der juristische Fall Alice Webb damit abgeschlossen?

Nein, das Untersuchungsverfahren läuft weiter, das Gericht muss noch eine offizielle Schlussfolgerung aus den medizinischen Befunden, den Zeugenaussagen und der Frage nach der Verantwortung für den Tod der 33-Jährigen ziehen. Aber auch wenn dieses Urteil noch aussteht, hat der Tod der fünffachen Mutter zumindest dazu beigetragen, dass die Politik verhältnismäßig rasch reagiert und endlich klare Grenzen zwischen legal und illegal gezogen hat. Für Alice Webb kam diese Regelung freilich viel zu spät.