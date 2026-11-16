Emmanuel Macron "Ich bin noch ein Kind": Frankreichs Präsident lässt in Biografie tief blicken Eine neue Biografie zeichnet Frankreichs Emmanuel Macron als brillanten, aber emotional unreifen Machtmenschen. Im Zentrum stehen die Erziehung durch die Großmutter, sein Unverständnis für Teenager und die Ehe mit seiner um 24 Jahre älteren ehemaligen Lehrerin. via REUTERS #Menschenwelt Von Martin Kubesch Akt. 16.11.2026 07:30 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Frankreich geht es derzeit gar nicht gut. Das Land ist politisch gespalten wie selten in seiner jüngeren Geschichte, gewalttätige Proteste, bürgerkriegsähnliche Ausschreitungen und Plünderungen sind gerade einmal wenige Wochen her, die Staatsverschuldung ist überbordend und die Regierung schwach. Von der Führungsrolle in Europa, die Frankreich noch vor wenigen Jahren sehr nonchalant von Deutschland übernommen hatte, ist derzeit wenig über.

Während die Nation schlingert, ringt im Élysée-Palast Staatspräsident Emmanuel Macron zunehmend um Autorität. Das einstige politische Wunderkind steht wenige Monate vor dem Ende seiner Präsidentschaft vor den Trümmern seiner politischen Vision.

Und während dem 48-jährigen Präsidenten zunehmend die politischen Zügel entgleiten, kommt nun ein Buch in die Läden, dass tief in Emmanuel Macrons Vergangenheit eintaucht und die Probleme seiner Führerschaft in seiner frühen Jugend verortet. Die Autorin Catherine Nay beschreibt in ihrer Macron-Biografie keinen kühlen Polit-Strategen, sondern einen Präsidenten, der sich selbst noch als Kind sieht – und gerade darin seine Schwäche offenbart, berichtet die britische Times.

REUTERS/Abdul Saboor

Für die Autorin, eine langjährige politische Journalistin, ist das weit mehr als Klatsch über das Privatleben eines Staatschefs. Ihre Biografie verknüpft persönliche Prägungen Macrons mit politischen Entscheidungen, die sein Land in eine heikle Lage gebracht haben. Genau deshalb erhält das Buch gerade jetzt für große Aufmerksamkeit in Frankreich. Viele sehen es als Schlüssel zu den Problemen, mit denen die Grande Nation derzeit zu kämpfen hat. Was in der Macron-Biografie steht, wie der Präsident darauf reagiert hat – die Fakten:

Worum geht es in der neuen Biografie?

Die renommierte Journalistin Catherine Nay schildert Emmanuel Macron als außergewöhnlich begabt, aber emotional unreif. Sie beschreibt ihn als jemanden, der Fehler nicht eingestehen könne und Mühe im Umgang mit anderen Menschen habe. Ihr zentrales Argument lautet, dass diese Züge eng mit seiner Kindheit und seiner späteren Beziehung zu Brigitte Macron zusammenhängen.

Warum ist das Buch ausgerechnet jetzt brisant?

Nay verbindet ihre Deutung mit Macrons aktueller politischer Lage. Sie sieht besonders in der Entscheidung für vorgezogene Parlamentswahlen 2024 einen Ausdruck seines unerschütterlichen Glaubens an die eigene Richtigkeit. Das Manöver ließ die Regierung ohne Mehrheit zurück und stürzte Frankreich in eine politische Instabilität, unter der das Land derzeit mehr denn je leidet.

Welche literarischen Bilder verwendet die Autorin?

Schon der Titel "Ce pays dont le prince est un enfant" ( "Dieses Land, dessen Prinz ein Kind ist") verweist auf ein Machtbild des unreifen Herrschers. Nay knüpft dabei an Henri de Montherlants Theaterstück "Die Stadt, deren Prinz ein Kind ist" aus dem Jahr 1951 an und erinnert zugleich an den biblischen Satz: "Wehe dir, Land, wenn dein König ein Kind ist".

Wie beschreibt Emmanuel Macron sich selbst?

Im Buch wird Macron mit auffälligen Selbstbeschreibungen zitiert. Zu Nay sagte er: "Ich bin noch ein Kind." Außerdem soll er 2025 zum Schriftsteller Emmanuel Carrère gesagt haben: "Ich war nie ein Teenager. Ich mag Teenager nicht. Ich verstehe sie nicht. Meine Frau schon."

Welche Rolle spielt seine Großmutter?

Nay stellt Macrons Großmutter Manette ins Zentrum seiner Erziehung – und damit der Art, wie sei Charakter geformt worden ist. Die pensionierte Schulleiterin habe Emmanuel zu ihrem "Meisterwerk" machen wollen, mit Büchern, französischen Klassikern und viel Förderung seines frühen Intellekts. Das habe sein Selbstvertrauen gestärkt, ihn aber auch von Altersgenossen abgeschirmt.

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Warum gilt diese Kindheit als prägend?

Macron selbst sagt laut Buch: "Ich lebe immer noch im Geiste meiner Großmutter." Autorin Catherine Nay leitet daraus ab, dass seine frühen Bindungen stärker waren als der Austausch mit Gleichaltrigen. Nach ihrer Lesart fehlten ihm dadurch jene Erfahrungen, in denen Jugendliche Widerspruch, Kritik und Kompromisse einüben als Rüstzeug für ihr späteres Leben.

Was erzählt das Buch über seine Jugend?

Ein prägnantes Beispiel ist eine Episode aus seiner frühen Jugend. Als Macron mit 14 mit einem Mädchen ausging, zog er sich deshalb den Zorn seiner Großmutter zu. Er wurde von ihr weggeschickt und kehrte mit dem Versprechen zurück: "Ich werde keine Mädchen mehr ansehen." Nay deutet auch das als Zeichen einer stark gelenkten und ungewöhnlichen Jugend.

Wie wird die Beziehung zu Brigitte Macron eingeordnet?

Nay beschreibt den jungen Macron als treibende Kraft der Beziehung zu seiner Lehrerin und späteren Ehefrau. Er war 15 und sie 39, als sie sich kennenlernten. Macron habe Gelegenheiten geschaffen, mit ihr allein zu sein, etwa über das gemeinsame Schreiben eines Theaterstücks. Die Autorin meint, diese Beziehung habe seine Distanz zu Gleichaltrigen eher noch vergrößert als aufgelöst.

Was sagt Brigitte Macron laut Buch?

Besonders aufschlussreich ist ein Zitat, das die Autorin Brigitte Macron zuschreibt: "Emmanuel hat seine Großmutter immer noch nicht begraben. Er hat sie nicht einmal ersetzt. Er sollte psychoanalysiert werden." An anderer Stelle erzählt sie, dass Brigitte Macron ihren um 24 Jahre jüngeren Ehemann gefragt habe, ob er Kinder wolle. Antwort: "Nein, ich möchte, dass du dich nur um mich kümmerst."

Welchen politischen Vorwurf erhebt Nay?

Für Nay ist das politische Kernproblem Macrons weniger sein Temperament als mangelnde Selbstkritik: "Selbstreflexion spielt in seiner intellektuellen Welt keine Rolle." Und: "Selbst wenn er sich entschuldigt, kommt er später zurück und erklärt, dass er Recht hatte."

Wie schlägt sich das laut Nay in der Politik nieder?

Die Autorin meint, gerade Macrons größtes politisches Kapital habe sich zunehmend gegen ihn gewendet. Das Selbstvertrauen, das ihn mit 39 Jahren zum jüngsten französischen Staatsoberhaupt seit Napoleon machte, sei zu einem Glauben an die eigene Unfehlbarkeit verhärtet. Das untergrabe inzwischen seine Machtposition.

Plon

Hat die Autorin für ihre Biografie auch mit Macron selbst gesprochen?

Catherine Nay hat nach eigenen Angaben zweieinhalb Jahre an dem Buch gearbeitet und dafür mit zahlreichen Weggefährten Macrons gesprochen, darunter auch mit seiner Ehefrau Brigitte Macron. Mit Präsident Emmanuel Macron selbst führte sie ein etwa vierstündiges Gespräch, in dem er auch den "Ich bin noch ein Kind"-Satz sagte.

Und hat der Präsident bereits auf die Veröffentlichung der Biografie reagiert?

Nein, Macron befindet sich derzeit in Kambodscha beim 20. Gipfel der "Organisation internationale de la Francophonie", also der französischsprachigen Länder. Daran nehmen Vertreter von rund 90 Staaten und Regierungen teil, in denen Französisch gesprochen wird oder eine besondere Rolle spielt.

Wie ist Macrons Lager daheim derzeit aufgestellt?

Weniger als sechs Monate vor der Amtsübergabe ist sein zentristisches Lager laut Buch tief gespalten. In den Umfragen führt Marine Le Pens populistische Rechte klar, dahinter liegt die radikale Linke. Zugleich seien viele wirtschaftsfreundliche Reformen Macrons untergraben worden.

Geht es in der Biografie nur um Privatpsychologie?

Nein, genau das versucht Nay zu vermeiden. Sie erzählt private Prägungen, um politische Mechanismen verständlich zu machen: Abkapselung, das Umgarnen einflussreicher älterer Förderer und die wachsende Distanz zum Alltag der Menschen. Das Buch behauptet also nicht bloß etwas über den Menschen Macron, sondern über seinen Führungsstil. Angesichts der angespannten politischen Lage in Frankreich – gewalttätige Proteste im ganzen Land, die politische Rechte auf dem Sprung zur Macht – eine höchst brisante Analyse.