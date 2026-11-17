Neue Untersuchung Jeffrey Epsteins Tod: Es war Mord, behauptet Gerichtsmediziner Neue Analysen eines renommierten Forensikers stellen die offizielle Einschätzung zu Jeffrey Epsteins Tod erneut infrage. Im Zentrum seiner Untersuchung stehen Fotos aus der Obduktion, mögliche Spuren eines Kampfes und schwere Pannen bei den Ermittlungen. APA-Images / Zuma / Uma Sanghvi #Expertise Von Martin Kubesch Akt. 17.11.2026 04:17 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Jeffrey Epstein, Finanzmagnat, Multimillionär, Mitglied der US-High-Society und verurteilter Sexualstraftäter, wurde am 6. Juli 2019 in New York festgenommen und inhaftiert. Der Vorwurf: Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Epstein soll ein Netzwerk zum sexuellen Missbrauch und Sexhandel mit teils noch minderjährigen Mädchen betrieben haben. Der 66-Jährige kam in das Metropolitan Correctional Center in Lower Manhattan in Untersuchungshaft.

Gut fünf Wochen nach seiner Inhaftierung, am 10. August 2019, wurde Epstein gegen 6.30 Uhr früh vom Wachpersonal tot in seinem Haftraum aufgefunden. Er soll mit einer selbst fabrizierten Schlinge Suizid* verübt haben, wie die offizielle Autopsie ergab.

Wie sich jedoch bald darauf herausstellte, kam es sowohl in der Nacht von Epsteins Tod, als auch bei der behördlichen Untersuchung der Todesumstände zu zahlreichen Pannen und Fehlern. Das und die Tatsache, dass Epstein mit unzähligen prominenten Persönlichkeiten verkehrte, ließ schon unmittelbar nach seinem Tod den Verdacht aufkommen, dass es sich dabei nicht um einen Suizid gehandelt haben könnte, sondern um Fremdverschulden. Seither hält sich hartnäckig das Gerücht, Jeffrey Epstein wäre im Gefängnis ermordet worden.

via REUTERS

Einer, der seit Jahren an der offiziellen Suizid-Version zweifelt, ist Jeffrey Epsteins Bruder Mark. Er hat bereits unmittelbar nach dem Tod seines Bruders eine zweite, unabhängige Leichenbeschau durchführen lassen, deren Ergebnis starke Zweifel an der offiziellen Darstellung der Todesumstände ergab.

Nun hat er eine zweite Meinung eingeholt. Mark Epstein hat dem renommierten Forensiker Michael Freeman sämtliche Autopsiefotos und Akten zum Tod seines Bruders zur Analyse übergeben. Freeman untersuchte das Material monatelang – und präsentierte am Montag in London das Ergebnis seiner Arbeit, seine Sicht auf den Tod von Jeffrey Epstein, berichten BBC, CBS und New York Times.

Und Michael Freemans Befund widerspricht der offiziellen Linie deutlich. Er sagt klipp und klar: Die Art der Verletzungen, die sich anhand der sieben Jahre alten Autopsiefotos und der Akten der New Yorker Gerichtsmedizin feststellen lassen, spricht eher dafür, dass Epstein durch fremde Hand getötet worden ist, als dass er Suizid begangen hat. Anders gesagt: Der Forensiker glaubt, dass Jeffrey Epstein in seiner Gefängniszelle ermordet wurde.

Wie der Fachmann zu dieser Einschätzung gelangt ist, welche Spuren er entdeckt hat, die bislang möglicherweise übersehen worden sind und was seine Expertise jetzt für den Fall bedeutet – die neuesten Entwicklungen im mysteriösen Todesfall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein:

Was ist jetzt neu?

Neu ist vor allem, dass Michael Freeman nach eigener Darstellung die vollständige Akte der Obduktion samt Fotos einsehen konnte, die ihm Epsteins Bruder überlassen hat. Auf dieser Basis präsentierte er in London eine Analyse, wonach die Verletzungen eher für eine Tötung als für Suizid sprechen. Damit flammt die Debatte um den Tod des 2019 in Haft gestorbenen Jeffrey Epstein erneut auf.

Wer ist Michael Freeman?

Freeman ist Forensiker und lehrt forensische Medizin. Er ist nicht als forensischer Pathologe mit der höchsten US-Qualifikation zertifiziert, verfügt aber über Abschlüsse in Epidemiologie und forensischer Medizin und war in mehreren aufsehenerregenden Fällen als Experte tätig, darunter auch die Tötung von George Floyd durch einen Polizisten im Mai 2020 in Minneapolis, was die "Black Lives Matter"-Bewegung auslöste. An Freemans Analyse des Epstein-Todes arbeiteten auch der schwedische Forensiker Anders Eriksson und der Bias-Forscher Itiel Dror mit.

Was behauptet Freeman konkret?

Er sagt, die Verletzungen seien am plausibelsten durch eine Erdrosselung von hinten mit einem schmalen, geknoteten Stoffstreifen zu erklären. Besonders wichtig sind für ihn die Spuren am Hals von Epstein, die aus seiner Sicht nicht zu einem typischen Erhängen passen. Er legt seine Erkenntnisse auch in einem ausführlichen BBC-Interview dar, das auf YouTube abrufbar ist (siehe oben).

Warum hält er die Halsverletzungen für auffällig?

Freeman beschreibt die Strangulationsmale als horizontal, ausgefranst und auf einer Seite Y-förmig verzweigt. Das passe nicht zu dem glatten, gleichmäßigen und nach oben zulaufenden Muster, das bei einem Erhängen oft erwartet wird. Sein erster Eindruck beim Anblick eines Fotos war laut Bericht: "Das sieht nicht aus wie die typischen Merkmale einer Erhängung."

Was spricht aus Freemans Sicht gegen die Suizid-These?

Er verweist auf mehr als nur die Spur am Hals. Nach seiner Analyse gibt es mehrere Verletzungen am Körper von Epstein, die sich durch ein Erhängen von eigener Hand nicht schlüssig erklären ließen, darunter eine tiefe frische Einblutung im linken Schultermuskel, eine Abschürfung im Nackenbereich und mutmaßliche Fingernagelspuren am Hals oberhalb der Strangulationslinie. Entscheidend ist für ihn die Gesamtschau dieser Befunde.

Gab es Hinweise auf einen Kampf?

Freeman meint ja. Er nennt Verletzungen im Gesicht, die von Schlägen herrühren könnten, die linke Schulter und mögliche Fingernagelspuren am Hals als Anzeichen dafür, dass es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein könnte. Das widerspricht der früheren Einschätzung der Gerichtsmedizinerin, die den Körper als "makellos" ("pristine") beschrieben hatte und keine Kampfspuren sah.

Wer könnte Jeffrey Epstein laut Michael Freeman getötet haben?

Dazu äußert sich der Forensiker ausdrücklich nicht. "Dazu habe ich keine Meinung", so Freeman. "Das ist auch nicht Gegenstand irgendeiner Untersuchung, die ich durchgeführt habe", sagte er am Montag in London.

Wie lautet die offizielle Einschätzung der Todesursache Epsteins bis heute?

Die New Yorker Gerichtsmedizin hält an ihrer Bewertung fest. Ein Sprecher erklärte: "Unsere Dienststelle hält an ihrer Einschätzung fest." Bereits 2019 war der Tod als Suizid durch Erhängen eingestuft worden; die damalige leitende Gerichtsmedizinerin hatte zudem erklärt: "Ich stehe voll und ganz hinter unserer Feststellung zur Todesursache und zur Art des Todes von Herrn Epstein. Die Todesursache ist Erhängen, die Art des Todes ist Suizid."

Mark Epstein

Ist Freeman der erste externe Experte mit Zweifeln?

Nein. Schon 2020 hatte der von Epsteins Bruder Mark beauftragte Forensiker Michael Baden erklärt, die Halsverletzungen würden Zweifel an der offiziellen Einstufung wecken. Freeman ist nun der zweite externe Experte, der öffentlich zu dem Schluss kommt, dass eher eine Tötung vorliegen könnte.

Wie belastbar sind solche Rückschlüsse aus Fotos und Akten?

Das ist die zentrale Frage in dem Fall. Mehrere Forensiker halten die Halsverletzungen zwar für untypisch, betonen aber zugleich, dass die medizinischen Befunde allein die Frage Suizid oder Tötung nicht abschließend entscheiden können. Forensische Pathologie ist kein exaktes Rechenfach, und unterschiedliche Experten können dieselben Befunde verschieden deuten.

Welche Ermittlungsfehler spielen in dem Fall eine Rolle?

Genau hier setzt Freemans Kritik besonders scharf an. Es gab keine Fotos von Epstein in hängender Position, da ihn die Beamten laut eigener Aussage beim Auffinden sofort zu Boden legten und mit Wiederbelebungsmaßnahmen begannen. Das tatsächliche Strangulationswerkzeug wurde laut Berichten nicht asserviert und der Tatort wurde für die Spurensicherung nicht ordnungsgemäß versiegelt. Dazu kamen defekte Überwachungskameras, verspätete Befragungen und lückenhafte Beweissicherung. Auch die Fingernägel Epsteins wurden in der Pathologie nicht auf fremde DNA-Spuren hin untersucht.

Warum sind die fehlenden Fotos und Beweise so wichtig?

Bei einem Todesfall in Haft wären Fotos vor dem Abhängen des Körpers und eine genaue Sicherung des mutmaßlichen Werkzeugs zentral. Beides fehlte oder war unzureichend dokumentiert. Dadurch bleiben ausgerechnet die Obduktionsfotos eines der wenigen greifbaren Beweismittel, was die spätere Einordnung deutlich erschwert.

Was ist über den Fundort und den Ablauf damals bekannt?

Epstein wurde am 10. August 2019 tot in seiner Zelle im Metropolitan Correctional Center in New York gefunden, wo er auf den Prozess wegen Sexualstraftaten wartete. Ein Justizbericht beschreibt, dass ein Wächter Hilfe holte, den Körper zu Boden brachte und mit Wiederbelebungsversuchen begann. Später schilderte ein Mitarbeiter den Fund so, dass Epsteins Gesäß nur knapp über dem Boden hing; Freeman nutzte diese Beschreibung für ein 3D-Modell des Leichnams, um die Spuren besser einordnen zu können.

Welche Rolle spielt Epsteins Bruder?

Mark Epstein bezweifelt seit Langem, dass sein Bruder Suizid beging. Er stellte Michael Freeman die Obduktionsakte zur Verfügung und veröffentlichte kurz vor dessen Vortrag in London auch sämtliche Autopsie-und Beweisfotos online. Andere Experten, denen er das Material gezeigt habe, hätten sich nach seiner Darstellung nicht klar festlegen wollen.

Mark Epstein

Wie geht es jetzt weiter?

Freeman möchte seine Analyse so bald wie möglich in einem Fachjournal unterbringen, nachdem ein erster Einreichungsversuch abgelehnt wurde – das Magazin hielt es für unpassend, die Ergebnisse der New Yorker Gerichtsmedizin öffentlich infrage zu stellen. Die offizielle Einstufung der Todesursache ist vorerst unverändert.

Könnte sich das noch ändern?

Entscheidend dafür wird vor allem sein, ob weitere Fachleute Freemans Deutung stützen oder ihr klar widersprechen. Er hat jedenfalls alle seine Erkenntnisse und Schlussfolgerungen öffentlich gemacht, damit sich jeder ein Bild davon machen kann. Schon jetzt lässt sich sagen, dass die Zweifel an den damaligen Ermittlungen nun wieder lauter werden. Solange aber zentrale Beweise fehlen und Experten die Fotos unterschiedlich deuten, wird die Unsicherheit weiter im Raum stehen.

* Suizidgedanken?

Bei psychischen oder suizidalen Krisen sowie im akuten Notfall ist es wichtig, rasch Krisentelefonnummern und Notrufnummern bei der Hand zu haben. Hier finden Sie eine österreichweite Übersicht.