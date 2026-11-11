Epstein-Akten Opfer erzählt: "Ich wurde über 200 Mal von Jeffrey Epstein vergewaltigt" Vom US-Justizministerium veröffentlichte Dokumente zeigen, wie Model-Agenturen junge Frauen direkt zu Jeffrey Epstein schickten – obwohl er da bereits als Sexualstraftäter verurteilt war. Zwei Opfer dieses Systems sprachen nun erstmals über ihre Erfahrungen. via REUTERS #Menschenwelt Von Martin Kubesch Akt. 11.11.2026 05:30 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Das Missbrauchsnetzwerk des Jeffrey Epstein. Auch Jahre nach dem mutmaßlichen Suizid des Finanzmagnaten und verurteilten Sexualstraftäters werden immer wieder neue Umstände bekannt, wie perfide Epstein vorgegangen ist, um junge Frauen in seine Abhängigkeit zu bringen – und dann zu missbrauchen und sexuell auszubeuten.

Die BBC hat mit mehreren Frauen aus Osteuropa gesprochen, die seinerzeit, auf der Suche nach einem beruflichen Standbein im Westen, von Modelagenturen an Jeffrey Epstein vermittelt wurden und in der Folge für ihn zu arbeiten begannen. Sie träumten von einer Karriere als Fotomodel – und wurden nach und nach Teil seines Missbrauchsnetzwerkes.

Auf die Spur dieser Frauen kam die BBC durch die Auswertung bislang unbekannter Dokumente, die im Zuge der Veröffentlichung der Akten des US-Justizministeriums (die sogenannten Epstein-Files) an die Öffentlichkeit gelangten. Zusammen mit den Aussagen der Frauen zeichnen sie ein immer konkreteres Bild von Jeffrey Epsteins Missbrauchssystem – und wie dieses durch das Zutun von Einzelnen oder ganzen Organisationen aufrechterhalten und immer wieder vergrößert werden konnte.

Die Recherchen des britischen Senders enthüllen erschreckende Verbindungen zwischen Model-Agenturen und dem 2019 verstorbenen Finanzier. Und werfen dabei ein neues Licht auf ein System, das viele junge Frauen in die Fänge des Sexualstraftäters trieb. Die Fakten:

Was hat die BBC herausgefunden?

Die BBC-Recherche zeigt, dass etwa die Model-Agentur MC2 Model Management junge Frauen direkt zu Fotoshootings in Epsteins Haus in Palm Beach in Florida schickte. Das Besondere: Epstein saß zu diesem Zeitpunkt bereits eine Haftstrafe wegen Sexualdelikten an einer Minderjährigen ab. Durch einen umstrittenen Deal durfte er jedoch tagsüber von zu Hause aus arbeiten. Und nutzte diese Gunst, um sein Missbrauchsnetzwerk zu pflegen und zu erweitern.

Gibt es konkrete Beispiele dafür?

Die BBC hat das Schicksal der aus Usbekistan stammenden Roza recherchiert (siehe auch Youtube-Link unten). Roza war 18 Jahre alt und erst seit etwa einem Monat in den USA, als sie 2009 von der Model-Agentur MC2 zu ihrem ersten Fotoshooting geschickt wurde. Der Ort: Epsteins Strandhaus in Florida. Nach zwei Shootings wurde sie als Assistentin eingestellt – ein Trick, den Epstein systematisch verwendete, um Zugang zu jungen Frauen zu bekommen. Roza berichtet, dass Epstein sie in der Folge wiederholt vergewaltigte.

Wie soll das alles abgelaufen sein?

Am Beispiel von Roza lässt sich folgender Ablauf rekonstruieren. Agenturen schickten junge Models, die meist neu in ihrer Kartei waren, zu Epstein für dubiose "Fotoshootings". Roza erzählt etwa, dass die Person hinter der Kamera bei den Fotoshootings, zu denen MC2 sie geschickt hatte, keine professionelle Fotografin war, sondern Epsteins damalige Freundin Nadia Marcinko. Roza beschreibt die Situation als "seltsam – es gab keinen Stylisten", und die Fotos wurden nie verwendet. Inzwischen ist sie überzeugt, dass die Shootings von Epstein und ihrer Agentur MC2 inszeniert wurden, um Frauen wie sie ab Epstein heranzuführen.

Und weiter?

Epstein verstand es offenbar hervorragend, den Frauen zu suggerieren, was er alles für sie tun, wem er sie aller vorstellen könne, um ihre Model-Karrieren zu befördern. Als Überbrückung stellte er die Frauen pro forma bei sich an, als Assistentinnen oder Ähnliches. Der Missbrauch begann schleichend und wurde immer krasser, je mehr sich die Frauen in sein Netzwerk verstrickten und abhängiger von Epstein und seinen Zuwendungen wurden. Es war gleichsam der Preis, der für die Frauen zu bezahlen war, um auch weiterhin von Epsteins "Zuwendungen" und seiner Unterstützung profitieren zu können.

Dafür gibt es Beweise?

Es gibt mittlerweile zahlreiche dokumentierte Aussagen von Frauen aus Epsteins Umfeld, die alle mehr oder minder, die gleiche Story erzählen. Die Anwältin Sigrid McCawley sagt etwa bei der BBC, diese Assistentinnen hätten "keine Wahl" gehabt, wie sie sich verhalten sollten. "Diese jungen Überlebenden wurden regelmäßig misshandelt. Ihre Existenzgrundlage war bedroht. Sie mussten tun, was man ihnen befahl." Ein weiteres Model aus Osteuropa namens Simona, mit dem die BBC ebenfalls sprechen konnte, erzählte etwa, dass Epstein sie im Zuge dieser Abhängigkeit mehr als 200 Mal vergewaltigt habe.

Was war MC2 Model Management?

MC2 war eine Model-Agentur mit Sitz in Miami und Niederlassungen in anderen US-Städten. Der damalige US-Präsident der Agentur, Jeff Fuller, betreibt heute eine andere Agentur namens The Source Models, so die BBC.

Wie war Epstein mit der Agentur verbunden?

Laut den veröffentlichten Dokumenten des US-Justizministeriums überwies Epstein 2005 eine Million Dollar an MC2. Das ist bemerkenswert, denn die Eigentümer der Agentur erklärten zwei Jahre später gegenüber einem US-Magazin, dass Epstein keinerlei Verbindung zu ihrem Unternehmen habe. Die Dokumente zeichnen ein anderes Bild.

Was zeigen die Justizdokumente insgesamt?

Die vom US-Justizministerium freigegebenen Akten belegen, dass mindestens zehn Models von MC2 auch noch nach Epsteins Verurteilung Kontakt zu ihm hatten oder ihn trafen. Die Dokumente zeigen auch enge Beziehungen zwischen Epstein und anderen Personen aus der Modelbranche, darunter der ehemalige Model-Agent Ramsey Elkholy und die Agenturdirektorin Faith Kates.

REUTERS/Marco Bello

Wie funktionierte Epsteins System mit den Agenturen?

Epstein nutzte die Vermittlung von Fotoshootings als Einstieg. Junge Models wurden unter dem Vorwand professioneller Arbeit zu ihm geschickt. Anschließend bot er ihnen Jobs als Assistentinnen an. Andere Überlebende haben beschrieben, wie die Anstellung als Assistentin ein ausgeklügelter Trick war, um den fortgesetzten Missbrauch junger Frauen zu ermöglichen.

Was sagen die Beschuldigten dazu?

Jeff Fuller hat auf die aktuellen Vorwürfe der BBC nicht reagiert. Er hat in der Vergangenheit erklärt, nichts vom Missbrauch an Roza gewusst zu haben. Auch andere im Bericht genannte Personen aus der Modelbranche haben sich bisher nicht öffentlich zu den neuen Enthüllungen geäußert.

Warum gab es bisher keine weiteren Anklagen?

Das US-Justizministerium erklärte im vergangenen Jahr, dass keine Beweise gefunden wurden, die weitere Ermittlungen gegen mutmaßliche Helfer Epsteins rechtfertigen würden. Für viele Betroffene ist das schwer nachvollziehbar. Roza, die junge Frau aus Usbekistan, beklagt gegenüber der BBC deshalb auch: "Es gibt keine Gerechtigkeit."

Was treibt die ehemaligen Epstein-Opfer an, mit ihren Geschichten an die Öffentlichkeit zu gehen?

Roza, die Frau aus Usbekistan, sagt, sie hoffe, dass das Teilen ihrer Geschichte andere dazu ermutigen wird, sich ebenfalls zu melden. "Es gibt so viele Überlebende, die nie darüber sprechen, weil es ihnen Angst macht. Deshalb an alle meine Leidensgenossinnen: Ihr kennt mich jetzt. Ihr kennt meinen Namen. Ich sage: Meldet euch!"

Was fordert die Politik?

Der New Yorker Senator Zellnor Myrie hat einen neuen Gesetzentwurf gegen Menschenhandel eingebracht. Das Gesetz soll der Polizei mehr Befugnisse geben, um gegen mutmaßliche Ermöglicher von Tätern wie Epstein zu ermitteln. Myrie will, dass jene zur Rechenschaft gezogen werden, die von den Verbrechen wussten oder hätten wissen müssen, wenn sie ihre Verantwortung ernster genommen hätten.

Wie groß war Epsteins Netzwerk?

Die dreieinhalb Millionen Seiten Justizakten, die inzwischen veröffentlicht wurden, zeigen ein globales Netzwerk. Epsteins Kontakte reichten von Politikern über Wissenschaftler bis zu Prominenten. Täglich tauchen neue Details auf, die Fragen über das wahre Ausmaß seiner Machenschaften aufwerfen. Es wird geschätzt, dass er in Summe weit über 1.000 Frauen in seine Abhängigkeit brachte und viele von ihnen systematisch sexuell missbrauchte und ausbeutete. Viele Opfer sind bis heute unbekannt, weil sie sich bislang nicht bei den Ermittlern gemeldet haben.

REUTERS/David 'Dee' Delgado

Was bedeutet das für die Modelbranche?

Die Enthüllungen werfen ein Schlaglicht auf strukturelle Probleme in der Modelindustrie. Junge, oft unerfahrene Frauen werden in ein System geschickt, in dem Machtmissbrauch lange unentdeckt bleiben kann. Diese Frauen kommen meist aus anderen Teilen der Welt, viele sprechen die Sprache nur ungenügend und wissen wenig bis nichts über ihre Rechte und das Justizsystem, das sie eigentlich schützen sollte. Kritiker fordern strengere Kontrollen und mehr Schutz für Models, besonders für jene, die neu im Geschäft sind.

Wie geht es für die Betroffenen weiter?

Für Epstein-Überlebende wie Roza bleibt der Kampf um Gerechtigkeit mühsam. Obwohl immer mehr Dokumente an die Öffentlichkeit gelangen, führen die Enthüllungen bisher selten zu strafrechtlichen Konsequenzen für die mutmaßlichen Helfer. Viele Opfer kritisieren zudem, dass ihre persönlichen Daten in den Veröffentlichungen auftauchten, während Namen von Verdächtigen geschwärzt wurden.

Gibt es Hoffnung für Epsteins zahlreiche Opfer?

Mit dem neuen Gesetzesentwurf in New York könnte sich die rechtliche Lage mutmaßlicher Missbrauchsopfer ändern. Ob er verabschiedet wird und tatsächlich zu mehr Ermittlungen führt, wird sich aber erst in den kommenden Monaten zeigen.

Gab es weitere Bewegung in den Epstein-Ermittlungen?

Ja, die Republikaner im Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlichten am Dienstag einen Bericht, in dem sie der Bundesregierung vorwarfen, ihre Ermittlungen gegen den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verpfuscht zu haben, und das Justizministerium aufforderten, wichtige Zeugen erneut zu befragen, etwa Epsteins langjährige Assistentin Lesley Groff. Das berichtet die Washington Post. Zudem sollten Vorwürfe sexueller Übergriffe von Sarah Kellen, einer weiteren langjährigen Assistentin Epsteins, gegen einen ehemaligen Bürgermeister von Miami Beach und einen französischen Promi-Friseur weiter untersucht werden.

Gibt es auch neue Erkenntnisse?

Zumindest neue Eingeständnisse. Der Ausschuss forderte den Kongress auf, ein Gesetz zu verabschieden, das den Missbrauch von Geheimhaltungsvereinbarungen zur Unterdrückung von Opfern sexuellen Missbrauchs verhindert. Und das Justizministerium sollte Opfern Zugang zu den ungeschwärzten Akten über den erlittenen Missbrauch ermöglichen. "Die Bundesregierung hat die Überlebenden jahrzehntelang im Stich gelassen", so der Ausschuss in einer Stellungnahme. Die Verbrechen, die Epstein nach 2005 begangen hat, hätten verhindert werden können, wenn es nicht zu Versäumnissen seitens der Bundesermittler und Staatsanwälte gekommen wäre.