POTUS-Memoiren "Launisch und stur" – Joe Biden rechnet mit Ukraine-Präsidenten ab Ex-US-Präsident Joe Biden, der 2024 aus dem Rennen um die Wiederwahl ausgestiegen ist und den Weg für Donald Trump freigemacht hat, veröffentlicht kurz vor seinem 84. Geburtstag seine Memoiren. Vor allem Wolodymyr Selenskyj kommt dabei gar nicht gut weg. REUTERS/Kevin Lamarque #Expertise Von Martin Kubesch Akt. 18.11.2026 06:12 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

In Washington kursieren derzeit Vorab-Exemplare eines Buches, das schon jetzt für Aufsehen sorgt. Denn der frühere US-Präsident Joe Biden legt in seinen Memoiren offen, wie er das Verhältnis zur Ukraine und zu deren Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wirklich erlebt hat – und seine Worte sind alles andere als diplomatisch, schreibt der Guardian.

Das Buch mit dem Titel "Promise Me, America" ist nun, kurz vor Bidens 84. Geburtstag am 20. November, erschienen. Der Ex-Präsident kämpft seit seiner Krebsdiagnose im Jahr 2025 mit einer schweren Erkrankung. Dennoch wollte er seine Sicht der Dinge festhalten – auch wenn dies in manchen Bereichen für einige Irritationen sorgen dürfte.

Worüber Joe Biden in seinen Memoiren schreibt, was er dem ukrainischen Präsidenten vorhält und wie er seinen Nachfolger Donald Trump beurteilt – das sind die wichtigsten Passagen aus den Biden Memoiren:

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Was hat Biden über Wolodymyr Selenskyj zu sagen?

Biden bezeichnet den ukrainischen Präsidenten in seinen Memoiren in privaten Gesprächen als "launisch und stur". Er sei "nicht so dankbar gewesen, wie ich es erwartet hätte". Das habe ihn frustriert, und er habe das Selenskyj auch unmissverständlich mitgeteilt.

Wie bewertet Biden die Ukraine-Hilfe?

Der frühere Präsident verteidigt die US-Unterstützung grundsätzlich. Er betont, dass fast das gesamte Geld, das dafür unter ihm bereitgestellt wurde, in den USA für amerikanische Waffensysteme ausgegeben wurde, was zu mehr Arbeitsplätzen im Inland geführt habe. Die Amerikaner hätten eine gute Rendite für ihre Investition bekommen.

Hat Biden auch Positives über Selenskyj berichtet?

Ja, sein Porträt ist nicht durchgehend negativ. Biden schreibt, er habe sich anfangs Sorgen gemacht, ob der ehemalige Komiker und Schauspieler für eine solche Krise geeignet sei. Diese Bedenken hätten sich aber als unbegründet erwiesen. Er sei von Selenskyjs Standhaftigkeit beeindruckt gewesen.

Warum erscheint das Buch gerade jetzt?

Biden befindet sich in einer schwierigen persönlichen Phase. Im Mai 2025 wurde bei ihm ein aggressiver Prostatakrebs diagnostiziert. Die Erkrankung hat sich seither verschlechtert, es haben sich Metastasen in seinen Knochen gebildet. Das Buch erscheint kurz vor Joe Bidens 84. Geburtstag am 20. November.

Wie geht es Biden gesundheitlich?

Die Situation ist ernst. Eine Bestrahlung und Hormontherapie haben offenbar nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. Der Krebs hat sich ausgebreitet und verursacht starke Schmerzen. Sein Sohn Hunter sprach davon, dass es sehr traurig sei, das mitanzusehen.

Warum trat Biden 2024 nicht mehr zur Wahl an?

Bereits vor der Wahl 2024 gab es Bedenken hinsichtlich seiner Gesundheit. Biden zog seine Kandidatur zurück, stattdessen trat Vizepräsidentin Kamala Harris an. Sie wurde vom Republikaner Donald Trump besiegt, der seitdem zum zweiten Mal US-Präsident ist.

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Wie reagiere Selenskyj auf die Kritik seitens Biden?

Der ukrainische Präsident hat sich bisher nicht zu Bidens Aussagen geäußert. Selenskyj ist derzeit damit beschäftigt, den Kampf gegen Russland fortzuführen und gleichzeitig Friedensverhandlungen zu führen. Dabei muss er auch verhindern, dass die Trump-Regierung zu viele Zugeständnisse an Russland macht.

Was bedeutet das für die Ukraine-Politik?

Bidens Aussagen könnten die ohnehin schwierige Situation der Ukraine in Washington weiter erschweren. Die Kritik eines demokratischen Ex-Präsidenten an Selenskyj könnte jenen Auftrieb geben, die für weniger US-Unterstützung plädieren. Die Ukraine ist weiterhin sehr auf amerikanische Hilfe angewiesen, vor allem auf Waffenlieferungen.

Wie war das Verhältnis Biden-Selenskyj offiziell?

Öffentlich präsentierten sich die beiden stets als Verbündete. Die USA waren unter Biden der wichtigste Unterstützer der Ukraine. Dass es hinter den Kulissen offenbar erhebliche Spannungen gab, wird nun erst durch dieses Buch öffentlich.

Welche Rolle spielt Russland dabei?

Der Krieg dauert nun fast fünf Jahre an. Die Ukraine benötigte während dieser Zeit massive westliche Hilfe, um sich gegen die russische Invasion zu verteidigen. Der Druck auf die Ressourcen und die Geduld der Verbündeten war enorm – das spiegelt sich in Bidens Frustration wider.

Schreibt Biden auch über andere Themen?

Neben diversen außen- und innenpolitischen Themen – der Rückzug aus Afghanistan, den er nach wie vor für richtig hält, die Stärkung der NATO, die Bewältigung der Corona-Pandemie, der Wiederaufbau nach dem Sturm auf das Kapitol im Jänner 2021 – beschäftigt sich Biden auch sehr mit seinem Rückzug aus dem Präsidentschaftswahlkampf 2024.

Wie kam es dazu?

Biden schildert ausführlich die Umstände seines Verzichts auf eine erneute Kandidatur nach der missratenen TV-Debatte gegen Trump im Juni 2024. Er gibt an, den Aussetzer durch Erschöpfung, Krankheit und Sorgen um seinen Sohn Hunter erlebt zu haben, hält aber daran fest, dass er physisch in der Lage gewesen wäre, eine zweite Amtszeit zu absolvieren.

via REUTERS

Wie wurde nach seinem Rückzug innerparteilich mit ihm umgegangen?

Biden schreibt mit einiger Bitterkeit über seine Parteifreunde. Der Ex-Präsident zeigt sich tief gekränkt über führende Demokraten wie Chuck Schumer und Nancy Pelosi, die hinter den Kulissen auf seinen Rückzug drängten. Während er sich mit Pelosi später bei einem Mittagessen aussöhnte, beschreibt er das Vorgehen anderer langjähriger Weggefährten insgesamt als Mangel an Loyalität. Seine damalige Vizepräsidentin Kamala Harris lobt er hingegen als "erstklassige Kandidatin".

Wie beurteilt er seinen Vorgänger und Nachfolger Donald Trump?

Bidens Urteil über Donald Trump fällt zweigeteilt aus. Er schreibt, es scheine fast, als gebe es "zwei Donald Trumps". Auf politischer und moralischer Ebene fällt Bidens Kritik vernichtend aus. Er macht Trump direkt für den Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 verantwortlich und schreibt, diese Tat müsse Trump "bis ins Grab" verfolgen. Die spätere Begnadigung von über 1.500 Beteiligten bezeichnet Biden als groteske Verhöhnung der angegriffenen Polizisten. Zudem wirft er Trump vor, eine "Abrissbirne" an amerikanische Traditionen anzulegen und die Errungenschaften seines Vorgängers (Barack Obama, Anm.) aus reinem Zerstörungswillen einzureißen.

Und der private Trump?

Im starken Kontrast dazu beschreibt Biden persönliche Begegnungen und Gesten, die ihn verblüfften. So hinterließ Trump ihm beim Amtswechsel 2021 einen äußerst großzügigen und herzlichen handgeschriebenen Brief im Oval Office. Auch bei ihrem Treffen im Weißen Haus nach Trumps Wahlsieg im November 2024 habe sich Trump laut Biden so übertrieben freundlich und schmeichelhaft verhalten, dass Biden zunächst dachte, Trump wolle ihn auf den Arm nehmen.

Wie ist das gemeint?

Trump habe Bidens Arbeitsmarktbilanz gelobt und gesagt, ohne die Politik wären sie sicher gute Freunde. Gleichzeitig merkt Biden kritisch an, dass Trump bei außenpolitischen Gesprächen kaum Interesse an strategischen Zusammenhängen zeigte, sondern über andere Staatschefs eher wie bei einem Klatsch auf einer Dinnerparty sprach.

Wie werden die Memoiren ankommen?

Das Buch dürfte in den kommenden Wochen intensiv diskutiert werden. Für die Ukraine und ihren Präsidenten ist die Kritik zwar wenig schmeichelhaft. Entscheidender aber ist, wie die aktuelle Trump-Regierung mit dem Krieg gegen Russland weiter umgeht. Selenskyj steht vor der schwierigen Aufgabe, sowohl militärisch standzuhalten als auch einen tragbaren Frieden auszuhandeln. Ob ihm Bidens Erinnerungen dabei behilflich sein können, steht auf einem anderen Blatt.