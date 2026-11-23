Erste Todesfälle in den USA Nitazene, die neuen Horror-Drogen: 80-mal stärker als Fentanyl Hinter dem Begriff Nitazene verbirgt sich eine Gruppe neuartiger synthetischer Opioide, deren Wirkung jene von Fentanyl oder Heroin weit übersteigt. Und während in den USA bereits die ersten Toten zu beklagen sind, warnen Experten vor noch schlimmeren Varianten. REUTERS/Brian Snyder/File Photo #Expertise Von Martin Kubesch Akt. 23.11.2026 14:59 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Amerikanische Drogenfahnder schlagen Alarm: Die sogenannte Opioidkrise, die in den vergangenen Jahrzehnten in den USA bereits hunderttausende Tote gefordert und Millionen Abhängige hinterlassen hat, steht vor einer neuen Eskalationsstufe.

Wie der Sender CBS in seiner berühmten Reportage-Sendung "60 Minutes" berichtet, tauchen auf dem Schwarzmarkt immer mehr Pillen auf, die sogenannte Nitazene enthalten. Dabei handelt es sich um eine völlig neue Klasse synthetischer Opioide, die eine 80-fach stärkere Wirkung als das ohnehin bereits höllisch gefährliche Fentanyl haben, so die Experten.

Und damit nicht genug: Die Behörden konnte sich bislang noch kaum auf die neue Gefahr durch Nitazene einstellen, da erscheint bereits die nächste Eskalationsstufe im Drogenkrieg am Horizont: Suchtgiftkartelle würden mithilfe erstklassiger Chemiker laufend an weiteren, immer noch stärkeren und gefährlicheren Substanzen arbeiten, deren Suchtpotenzial noch einmal höher als jenes von Fentanyl und Nitazenen sein soll, berichtet CBS News.

Wie die Drogenkartelle all diese hochgefährlichen Substanzen herstellen, weshalb sich die Drogenproduktion längst verselbstständigt hat und warum die Behörden kaum dagegen ankommen – die beunruhigenden Fakten über den neuen Suchtgiftmarkt:

REUTERS/Jose Betanzos

Was sind Nitazene?

Nitazene sind eine Gruppe synthetischer Opioide, die im Labor hergestellt werden. Sie wirken ähnlich wie Heroin oder Fentanyl, binden an dieselben Rezeptoren im Gehirn und unterdrücken Schmerzen. Der entscheidende Unterschied: Nitazene können bis zu 80 Mal stärker sein als Fentanyl. Und Fentanyl selbst ist bereits 50 bis 100 Mal potenter als Morphin.

Was ist Morphin?

Morphin ist ein starkes Schmerzmittel, das natürlich aus dem Milchsaft des Schlafmohns gewonnen wird. In der Medizin gilt es als der wichtigste Maßstab (= Referenzwert), an dem die Stärke aller anderen starken Schmerzmittel ("Morphine") gemessen wird. Morphin blockiert Schmerzsignale des Körpers an das Gehirn, der Schmerz wird dadurch deutlich gedämpft oder ist gar nicht mehr spürbar. Neben dieser Blockade sorgt Morphin dafür, dass der Körper entspannt und Schmerzen als weniger belastend wahrgenommen werden.

Und was ist der Unterschied zwischen Morphin und Heroin oder Fentanyl?

Morphin wird natürlich aus Schlafmohn hergestellt, während Heroin produziert wird, indem im Labor natürliches Morphin chemisch verändert wird (= halbsynthetische Opioide). Fentanyl oder Nitazene werden rein künstlich im Labor hergestellt (= vollsynthetisch).

Wie gefährlich sind Nitazene?

Extrem gefährlich. Bei synthetischen Opioiden dieser Stärke liegt die wirksame Dosis erschreckend nahe an der tödlichen. Schon wenige Milligramm zu viel können eine Atemlähmung auslösen. Für Konsumenten ist es praktisch unmöglich, die richtige Menge abzuschätzen. Das macht Nitazene zu einer der gefährlichsten Substanzen auf dem illegalen Drogenmarkt.

Wo liegt im Vergleich dazu Heroin?

Heroin ist etwa doppelt bis dreimal so potent wie natürliches Morphin. Fentanyl wirkt 50- bis 100-mal stärker als Morphin. Und Nitazene sind noch einmal bis zu 80-mal stärker als Fentanyl.

Sind Opioide und Morphine dasselbe?

Nein, Morphin und Opioide sind nicht dasselbe: Opioide sind der große Oberbegriff für eine ganze Wirkstoffgruppe, und Morphin ist nur ein einzelner, bestimmter Wirkstoff aus dieser Gruppe. Man kann es sich wie bei Obst und Äpfeln vorstellen: Jeder Apfel ist ein Obst, aber nicht jedes Obst ist ein Apfel. Umgelegt auf dieses Beispiel: Morphin ist eine Art von Opioid, aber nicht alle Opioide sind Morphin.

REUTERS/Adria Malcolm

Woran sterben Menschen eigentlich, die Morphine überdosieren?

Menschen sterben bei einer Überdosierung von synthetischen Opioiden für gewöhnlich an einer Atemlähmung. Der Wirkstoff betäubt das Atemzentrum im Gehirn so stark, dass der Körper buchstäblich "vergisst" zu atmen und an Sauerstoffmangel erstickt.

Woher kommen Nitazene?

Die Produktion läuft über eine globale Pipeline. Chemikalien für die Herstellung werden laut US-Drogenbehörde DEA online in China und Indien bestellt und nach Mexiko oder Kanada geliefert. In provisorischen Laboren mischen Drogenkartelle die Substanzen zu Pulver, das dann in die USA geschmuggelt oder dort zu Pillen gepresst wird. Die Kartelle haben das Herstellungsverfahren industrialisiert.

Wie werden die neuen Varianten entwickelt?

Illegale Chemiker verändern einfach die Molekülstruktur bestehender Opioide. Kleine Anpassungen an der chemischen Formel reichen aus, um eine völlig neue Substanz zu schaffen. Weil diese neuen Stoffe noch nicht auf der Verbotsliste stehen, sind sie zunächst technisch gesehen sogar legal, bis der Gesetzgeber diese Lücke schließen kann.

Die Drogenkartelle bezahlen eigene Chemiker?

Ja, und nicht irgendwelche. Terrance Cole, der Chef der US-Anti-Drogenbehörde DEA, warnt: "Die Kartelle haben das Geld, um die besten Chemiker der Welt anzuheuern." Es ist beinahe so, als hätte die gefeierte Serie "Breaking Bad" über einen krebskranken Chemielehrer, der sein Wissen einsetzt, um wirkungsvollere Drogen herzustellen, den Drogenkartellen als Blaupause für die Expansion ihrer Geschäfte gedient.

Warum können die Behörden mit der Entwicklung nicht Schritt halten?

Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel ohne Ende. Die Drogenbehörde identifiziert eine gefährliche Substanz und verbietet sie. Die Kartelle reagieren und bringen einfach eine neue Variante auf den Markt. Der Toxikologe Alex Krotulski, der Nitazene als Erster in den USA nachwies, beschreibt das Dilemma: "Wenn ein Stoff endlich verboten ist, besteht kein Grund zur Freude. Sie wissen ganz genau, dass bereits etwas Neues auf sie zukommt."

Wie viele neue Drogen tauchen auf?

Allein Krotulskis Labor nahe Philadelphia ist auf dem Weg, in diesem Jahr 50 neue Substanzen zu identifizieren. Der Forscher analysiert dafür sowohl beschlagnahmte Drogen als auch Blutproben von Überdosis-Opfern. Die Vielfalt an neuen synthetischen Stoffen nimmt ständig zu. Und jede dieser Substanzen kann unvorhersehbare Wirkungen auf den menschlichen Organismus haben.

REUTERS/Kylie Cooper

Warum wissen Konsumenten oft nicht, was sie nehmen?

Die Pillen sehen aus wie normale Medikamente, oft imitieren sie das Aussehen bekannter Schmerzmittel. Sie werden über Social Media verkauft und suggerieren Sicherheit. In Wahrheit enthalten sie einen Mix aus Substanzen, den selbst Labore schwer analysieren können. Ohne Tests ist für niemanden erkennbar, ob Nitazene oder andere gefährliche Beimischungen in einer Tablette enthalten sind.

Sind Nitazene auch schon in Europa angekommen?

Ja, die Warnsignale sind da. Der europäische Drogenbericht 2026 warnt vor einem immer vielfältigeren Spektrum neuer Substanzen. Synthetische Opioide, darunter auch Nitazene, werden im Internet bestellt und erreichen Europa. In Städten wie Frankfurt oder Berlin ist Fentanyl bereits auf dem Schwarzmarkt präsent. Experten befürchten, dass noch potentere Stoffe folgen werden.

Was hilft bei einer Überdosis?

Das Notfallmedikament Naloxon kann im Ernstfall Leben retten. Es wird als Nasenspray verabreicht und blockiert die Opioid-Rezeptoren im Gehirn. Allerdings wirkt es bei extrem starken Substanzen wie Nitazenen möglicherweise nicht ausreichend wirken oder muss mehrfach verabreicht werden. Zeit ist der entscheidende Faktor – je schneller Hilfe kommt, desto besser die Überlebenschancen.

Was fordern Experten?

Fachleute verlangen mehr Drogenchecks, damit Konsumenten wissen, was sie nehmen. Sie fordern eine flächendeckende Verteilung von Naloxon, besonders in städtischen Ballungsräumen. Auch Investitionen in Konsumräume, wo Suchtkranke unter Aufsicht und mit sterilen Materialien konsumieren können, stehen auf der Liste. Angstmache mit Schlagworten wie "Zombie-Droge" helfe niemandem, warnen Sozialarbeiter eindringlich, sondern schaffe nur ein Stigma.

Warum ist das Thema auch für Österreich relevant?

Der illegale Drogenmarkt kennt keine Grenzen. Was in den USA beginnt, erreicht früher oder später auch Europa. Die globalen Lieferketten der Kartelle sind eingespielt, die Nachfrage nach starken Opioiden besteht auch hier. Österreichische Behörden und Suchteinrichtungen sollten sich jetzt bereits auf das Auftauchen dieser neuen Substanzen vorbereiten, warnen Experten.