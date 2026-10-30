Untersuchung abgeschlossen "Todesdroge" Fentanyl: So tragisch starb Hollywoodstar Hayden Panettiere Im August starb die Schauspielerin Hayden Panettiere ("Heroes", "Die Eisprinzessin") völlig unerwartet knapp vor ihrem 37. Geburtstag. Es folgten zahlreiche Spekulationen, nun sind die Ermittlungen abgeschlossen. Der Star starb an der "Todesdroge" Fentanyl. APA-Images / Everett Collection #Menschenwelt Von Martin Kubesch Akt. 30.10.2026 06:32 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Am 16. August wurden Rettungskräfte zu einem unscheinbaren Apartmentkomplex in Greenville, South Carolina, gerufen. Dort fanden sie eine Frau leblos in ihrer Wohnung. Wenige Stunden später war klar: Hayden Panettiere, ehemaliger Kinderstar und in den Nullerjahren Vorbild für Millionen Teenager auf der ganzen Welt, ist tot. Sie starb wenige Tage vor ihrem 37. Geburtstag.

Lange rankten sich um den Tod der blonden Schauspielerin Gerüchte, Klatschgeschichten wurden wieder aufgewärmt, ihre gescheiterte Beziehung mit dem ehemaligen Boxweltmeister Wladimir Klitschko, der Verlust des Sorgerechts für die gemeinsame Tochter, Depressionen, Suchterkrankung.

Jetzt, mehr als zwei Monate nach ihrem Tod, hat die Polizei in Greenville die Ermittlungen offiziell abgeschlossen und den Fall zu den Akten gelegt, meldet NBC News. Woran Hayden Panettiere wirklich starb, was über ihre letzten Stunden bekannt ist, wie es ihrer Familie jetzt geht – das tragische Ende einer Frau, die viel zu lange nur als Star und nicht als Mensch wahrgenommen wurde:

REUTERS/Lucas Jackson

Wer war Hayden Panettiere?

Am 21. August 1989 im Staat New York geboren, begann ihre Karriere bereits mit vier Jahren als Kinderschauspielerin und machte sie zu einem der beliebtesten Teenager-Stars in Hollywood. Bekannt wurde sie durch Filme wie "Gegen jede Regel", "Die Eis-Prinzessin" und "Girls United – Alles oder Nichts". Ihren größten Erfolg feierte sie mit der Rolle der unzerstörbaren Cheerleaderin Claire Bennet in der gefeierten Superheldenserie "Heroes" und später als Countrysängerin Juliette Barnes in der Serie "Nashville".

Was ist im vergangenen August passiert?

Am 16. August 2026 wurde Hayden Panettiere in einem Apartmentkomplex in South Carolina leblos aufgefunden. Rettungskräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Die Polizei leitete Ermittlungen ein, um die Umstände zu klären.

Was war die offizielle Todesursache?

Laut Gerichtsmedizin starb Panettiere an den toxischen Wirkungen eines Drogenmixes. Die Kombination mehrerer Substanzen führte zu ihrem Tod. Es wurden keine Anzeichen von äußerer Gewalt oder Traumata gefunden, die zu ihrem Ableben beigetragen hätten.

Welche Substanzen wurden in ihrem Körper gefunden?

Die Gerichtsmedizin identifizierte mehrere Substanzen: das synthetische Opioid Fentanyl, dessen Vorläufersubstanz 4-ANPP, sowie die Medikamente Alprazolam (ein Beruhigungsmittel, das in dem medikament Xanor bzw. Xanax vorkommt), Methocarbamol (ein Muskelrelaxans) und Quetiapin (ein Antipsychotikum).

Warum stuft die Polizei den Tod als Unfall ein?

Die Polizei fand bei der ersten Untersuchung keine Hinweise auf Fremdverschulden. Gemeinsam mit dem Befund der Gerichtsmedizin, der auf eine versehentliche Überdosis hindeutet, wurde der Tod als Unfall klassifiziert. Die Ermittlungen sind damit abgeschlossen.

Wer war bei ihr, als sie starb?

Ihr zeitweiliger Freund Brian Hickerson befand sich zum Zeitpunkt ihres Todes im selben Apartmentkomplex in Greenville, dem Wohnort von dessen Vater. Hickerson zeigte der Polizei laut Bericht später auch eine Tasche mit Medikamenten, die Hayden Panettiere zu diesem Zeitpunkt eingenommen haben soll.

APA-Images / Action Press / 247paps.tv

Was sagt ihre Familie?

Panettieres Mutter Lesley Vogel bezeichnete ihre Tochter nach Bekanntwerden der Todesursache als "Kämpferin". Sie sei "transparent mit ihren Süchten" gewesen, und ihre zahlreichen Reha-Versuche hätten ihren Willen gezeigt, ein gesundes Leben zu führen. Vogel betonte auch, sie habe Hayden nie über Fentanyl sprechen hören.

Welche Suchtprobleme hatte Panettiere?

Panettiere sprach in ihrer Autobiografie offen über ihre Alkohol- und Drogenprobleme. Nach der Geburt der gemeinsamen Tochter mit dem ukrainischen Ex-Box-Weltmeister Wladimir Klitschko (50) im Jahr 2014 begann sie zu trinken, um mit ihren postpartalen Depressionen umzugehen. Sie befand sich mehrfach in Entzugskliniken, zuletzt nur wenige Wochen vor ihrem Tod.

Wie gefährlich ist Fentanyl?

Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das ursprünglich als Schmerzmittel entwickelt wurde. In der Medizin kommt es bei starken Beschwerden und in der Anästhesie zum Einsatz. Es wirkt etwa 50- bis 100-mal stärker als Morphin. Schon wenige Milligramm können tödlich sein, besonders in Kombination mit anderen Substanzen – die Grenze zwischen Rausch und Tod ist erschreckend schmal. Es ist für einen Großteil der Drogentoten in den USA verantwortlich und gilt als Haupttreiber der dortigen Opioid-Krise.

Gibt es ein Gegenmittel bei Überdosen?

Ja, Naloxon kann bei einer Opioid-Überdosis Leben retten. Das Medikament blockiert die Wirkung von Opioiden und kann innerhalb von Minuten wirken. Fachleute fordern die flächendeckende Verteilung, vor allem an Menschen, die mit Drogenabhängigen in Kontakt stehen.

Wie groß ist das Fentanyl-Problem in den USA?

Dramatisch groß. Eine Fentanyl-Überdosis ist laut US-Behörden inzwischen die häufigste Todesursache bei Amerikanern zwischen 18 und 44 Jahren. In den vergangenen fünf Jahren sind Hunderttausende Menschen daran gestorben. Die US-Regierung hat Fentanyl sogar als "Massenvernichtungswaffe" eingestuft.

Woher kommt die Droge?

Der Großteil des illegalen Fentanyls wird in Laboren hergestellt, oft in Mexiko mit Grundstoffen aus China. Kartelle schmuggeln es in die USA. Im Vergleich zu Heroin ist die Produktion billig und einfach – das macht es für Kriminelle attraktiv.

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Ist Europa auch betroffen?

Ja, auch wenn das Ausmaß noch geringer ist als in den USA. In der EU starben 2023 mindestens 153 Menschen an Fentanyl-Überdosen. Fachleute befürchten, dass die Zahlen steigen könnten.

Wie verlief Hayden Panettieres Beziehung zu Wladimir Klitschko?

Panettiere hatte von 2009 bis 2018 eine On-Off-Beziehung mit Klitschko. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, die 2014 geboren wurde. Nach ihrer Trennung erhielt Klitschko das Sorgerecht für das Kind.

Welche weiteren Schicksalsschläge erlebte die Schauspielerin?

Hayden Panettiere musste bereits 2023 einen schweren Verlust verkraften: Ihr Bruder Jansen Panettiere starb im Alter von 28 Jahren an einer unerkannten Herzerkrankung. In ihrer Autobiografie schrieb sie darüber, wie sehr sie dieser Verlust erschüttert hatte.

Wie reagiert Hollywood auf ihren Tod?

Der Tod der beliebten Schauspielerin hat in der Branche große Betroffenheit ausgelöst. Viele Weggefährten würdigten Hayden Panettiere als talentierte Künstlerin, die nie aufgehört habe zu kämpfen. Ihre Offenheit im Umgang mit psychischen Problemen und Sucht machte sie für viele zur Identifikationsfigur in einem Umfeld, in dem Offenheit generell eine seltene Tugend darstellt.

Was bleibt?

Hayden Panettiere hatte ihre Suchtprobleme öffentlich gemacht. Viele Experten weisen darauf hin, dass Kinderstars besonders gefährdet sind: früher Zugang zu Drogen, extremer Druck, fehlende normale Kindheit. Die Offenheit hilft anderen Betroffenen, schützt aber nicht vor einem Rückfall. Ihr Tod wirft jedenfalls ein Schlaglicht auf eine wesentlich größere Tragödie : Täglich sterben in den USA über hundert Menschen an Fentanyl. Ob Europa ein ähnliches Schicksal droht, hängt davon ab, wie schnell und entschlossen Politik und Gesundheitswesen reagieren. Der tragische Tod von Hayden Panettiere könnte hier als Weckruf und Warnung zugleich dienen.