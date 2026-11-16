Analyse Russlands Milliardäre haben genug von Putin – aber Angst, das zu sagen Die Wirtschaftselite des Landes ist reicher denn je, kann mit ihrem Geld jedoch kaum etwas anfangen – der Tribut für fünf Jahre Krieg und westliche Sanktionen. Also träumen sie von einer Zukunft ohne Putin. Was die Oligarchen wollen, warum sie handlungsunfähig sind. via REUTERS #Expertise Von Martin Kubesch Akt. 16.11.2026 18:11 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Hinter den Mauern vieler Moskauer Luxusvillen brodelt es. Fast fünf Jahre Krieg und westliche Sanktionen haben die Wirtschafts-Elite des Landes mürbe gemacht. Statt auf ihren Jachten über die Weltmeere zu schippern, mit dem Privatjet zum Shopping nach London zu fliegen oder in Luxuschalets auf das neue Jahr anzustoßen, müssen vielfache Milliardäre in ihren Datschen sitzen, ihr Geld zählen und darauf warten, ob der neue Zar im Kreml sie vorlädt, um sich ihrer Gefolgschaft zu versichern.

Rückblende: Februar 2022, kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Mehr als drei Dutzend Milliardäre sitzen im prunkvollen Jekaterininsky-Saal des Kreml zusammengedrängt an einer Wand, bleich und übermüdet. Am anderen Ende des riesigen Raums thront Wladimir Putin – ohne Maske, während die Tycoons alle einen Mundschutz tragen. Noch hat die Corona-Pandemie die Welt fest im Griff.

In seiner gewohnt verschlüsselten Sprache erklärt Putin den anwesenden Oligarchen, dass er von ihnen Unterstützung für den Krieg erwarte. "Ich möchte Sie dazu aufrufen, Verständnis für die aktuelle Situation zu zeigen", so der Ex-KGB-Mann, "und gemeinsam mit der Regierung die Instrumente zu finden, die die Produktion, die Wirtschaft und die Arbeitsplätze unterstützen."

via REUTERS

In dem vom Kreml damals veröffentlichten Video des Treffens wagte es keiner der eingeladenen Milliardäre, auch nur ein Wort zu sagen. Diese Szene steht sinnbildlich für das Verhältnis zwischen dem russischen Präsidenten und den Superreichen seines Landes: Im Laufe der Jahrzehnte unter Putins Herrschaft haben sie gelernt, dass der Preis für Kritik hoch sein kann.

Doch mittlerweile scheint sich hinter dem Schweigen doch etwas zu regen. Immer mehr Oligarchen würden mittlerweile halblaut darüber nachdenken, wie Russland nach Putin aussehen könnte, berichtet die BBC. Auch wenn sie es nicht wagen, offen darüber zu sprechen, sei eine Stimmungsänderung zu spüren, so der britische Sender in einer Analyse. Worum es geht, was dabei auffällt:

Wer sind die russischen Oligarchen überhaupt?

Der Begriff stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet wörtlich "Herrschaft der Wenigen". In Russland bezeichnet er jene Männer, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 durch die Privatisierung von Staatsbetrieben quasi über Nacht zu Milliardären wurden. In den wilden 1990er-Jahren kontrollierten sie nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Politik.

Warum haben sie unter Wladimir Putin ihre Macht verloren?

Als Putin, der im KGB sozialisiert worden ist, im Jahr 2000 Präsident wurde, unterwarf er die Oligarchen systematisch. Er wollte die Macht mit niemandem teilen. Bestes Beispiel: Der damals reichste Russe, Michail Chodorkowski, kritisierte 2003 offen die Korruption unter Putin – und verbrachte die nächsten zehn Jahre im Gefängnis. Eine deutliche Warnung an alle anderen.

Wie reich sind die russischen Milliardäre heute?

Trotz Ukraine-Krieg und Sanktionen geht es ihnen finanziell besser denn je. Laut Forbes gibt es in Russland aktuell 155 Milliardäre – mehr als jemals zuvor. Ihr gemeinsames Vermögen beläuft sich auf fast 700 Milliarden Dollar (ca. 636 Milliarden Euro). Allerdings macht sie dieses viele Geld offenbar immer weniger glücklich.

Warum sind die Superreichen unzufrieden?

Ihre Milliarden kaufen ihnen keine politische Macht mehr. Sie sind nur deshalb reich, weil Putin sie reich sein lässt. Außerhalb Russlands werden sie wegen der westlichen Sanktionen wie Kriminelle behandelt. Sie können ihre Privatjets nicht mehr frei fliegen, ihre Jachten nicht mehr in europäischen Häfen parken. Für diese statusbewussten Männer eine tiefe Demütigung.

REUTERS/Ramil Sitdikov

Was erhoffen sich die Oligarchen für die Zeit nach Putin?

Manche träumen von einer Rückkehr zu den 1990er-Jahren, als sie noch politische Macht hatten. Sie wünschen sich eine "oligarchische Republik", in der die Wirtschaftselite wieder mitentscheidet. Andere hoffen auf weniger Repression, mehr Meinungsfreiheit und einen gesunden politischen Wettbewerb zwischen verschiedenen Lagern.

Gibt es konkrete Anzeichen für einen Wandel?

Verhalten aber ja. Etwa in der Art, wie die Milliardäre über Putin sprechen. Früher nannten sie ihn respektvoll "Nachalnik" (Chef) oder "Perviy" (der Erste). Heute sagen sie "Ded" – das bedeutet "Opa" oder "der Alte" und hat einen verächtlichen Unterton. Ein untrügliches Zeichen, dass der Respekt schwindet.

Hat sich ein Oligarch öffentlich geäußert?

Andrej Melnitschenko, Russlands achtreichster Mann und bekannt als "Düngemittelkönig", gab im vergangenen Sommer dem Economist überraschend ein Interview (siehe Link unten). Er wiederholte darin zwar teils Kreml-Positionen, forderte aber auch ein Ende der Alleinherrschaft und mehr internationale Öffnung. Beobachter sehen darin einen Versuch, eine öffentliche Debatte anzustoßen – möglicherweise sogar mit stillschweigender Duldung des Kremls.

Welche Szenarien gibt es für Russlands Zukunft?

Experten sehen drei mögliche Wege: Erstens könnte eine Demokratie entstehen – das gilt aber als unwahrscheinlich, da viele demokratische Institutionen unter Putin zerstört oder zumindest massiv beschädigt wurden. Zweitens könnte ein neuer Autokrat die Macht übernehmen. Drittens könnten die Oligarchen ihre Macht zurückgewinnen und eine Art Elitenherrschaft etablieren.

Warum handeln die Milliardäre nicht schon jetzt?

Aus purer Angst. Wer sich offen gegen Putin stellt, riskiert sein Leben. Ein Oligarch sei bei einem vertraulichen Gespräch mit einer russischen Exil-Journalistin während der gesamten Unterhaltung auf seinem Handy gesessen, so die BBC, aus Angst vor Abhörung durch den russischen Geheimdienst. Experten sprechen von einer "fast stalinistischen Furcht", die in dieser Elite inzwischen herrscht.

Könnten die Oligarchen Putin stürzen?

Das erscheint ausgeschlossen. Sie verstehen, dass jeder Versuch, ihn herauszufordern, tödlich enden könnte. Putin ist bekannt für seine Paranoia und seine Bereitschaft, Gegner zu beseitigen. Die Tycoons warten lieber, bis er eines Tages auf die eine oder andere Art abtritt.

REUTERS/Hollie Adams

Was passiert, wenn Putin eines Tages stirbt oder zurücktritt?

Laut Verfassung würde Premierminister Michail Mischustin das Amt übernehmen. Doch er hat keine präsidialen Ambitionen gezeigt – vermutlich der Grund, warum Putin ihn ausgewählt hat. Es würde ein Machtvakuum entstehen, und die Oligarchen würden sofort versuchen, ihren Einfluss zurückzugewinnen.

Wie haben die westlichen Sanktionen die Lage verändert?

Die Sanktionen haben die Oligarchen ironischerweise enger an Putin gebunden. Da sie im Westen nicht mehr willkommen sind, bleibt ihnen nur Russland. Viele haben Kapital zurück ins Land geholt, westliche Firmenanteile übernommen und ihre Inlandsinvestitionen erhöht. Der Westen hat sie zu Putins Geiseln gemacht, statt zu seinen eigenen Verbündeten.

Was bedeutet das für die Zukunft Russlands?

Die Oligarchen werden versuchen, nach Putins Abgang ihre Macht zurückzugewinnen – das steht fest. Ob ihnen das gelingt, hängt davon ab, wie stark die Sicherheitsapparate dann noch sind. Eines ist klar: Die Männer, die einst die Fäden zogen, warten nur auf ihre Chance.

Wann könnte es realistischerweise soweit sein?

Putin ist 74 Jahre alt und regiert seit einem Vierteljahrhundert. Sein Abgang wird wohl eher früher als später kommen. Doch bis dahin bleiben Russlands Superreiche gefangen zwischen ihrem Reichtum und der Ohnmacht, ihr Schicksal nicht selbst in der Hand zu haben. Ob es ihnen unter diesen Voraussetzungen gelingen kann, eines Tages wieder politische Macht zu erlangen, wird sich erst weisen.