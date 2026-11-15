In der Porno-Falle "Sechs Scheinwerfer waren auf das Bett gerichtet und ich dachte nur: Oh nein!" Mit 19 wurde Mariah Rief unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in ein Hotelzimmer gelockt und zu Pornoaufnahmen gezwungen. Heute, zehn Jahre später, versucht sie, Aufklärung zu betreiben und andere Frauen vor solch einem Schicksal zu schützen. Getty Images #Menschenwelt Von Martin Kubesch Akt. 15.11.2026 08:29 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Ein Strandhotel, Geschäftsleute in der Lobby, helles Nachmittagslicht - von außen wirkte alles wie ein gewöhnlicher Business-Termin. Für Mariah Rief war genau diese Kulisse die Beruhigung, die sie brauchte. Wenige Minuten später stand sie an einer Zimmertür, roch Marihuana, sah Scheinwerfer auf ein Bett gerichtet – und begriff, dass sie in eine Falle geraten war.

Der Fall der mittlerweile 29-Jährigen beschäftigt bis heute, weil er ein verbreitetes Missverständnis offenlegt: Zwang im Bereich Pornografie sieht nicht immer so aus, wie viele es aus Filmen kennen oder sich gemeinhin vorstellen. Und die Tricks, mit denen Frauen in derartige Situationen gebracht werden, können auch aufmerksame Menschen täuschen. Zumindest so lange, bis es meist zu spät ist.

Deshalb wird die Amerikanerin auch nicht müde, ihre Geschichte immer wieder öffentlich zu erzählen. Um zu warnen, um aufzuklären, die gesellschaftliche Sensibilität zu erhöhen, Vorurteile ab- und Verständnis aufzubauen.

Denn was ihr passiert ist, passiert jedes Jahr auch hunderten, tausenden anderen Frauen auf der ganzen Welt in der einen oder anderen Form. Sie werden belogen, betrogen, eingeschüchtert und durch Gewaltandrohung gefügig gemacht, um sie sexuell auszubeuten. Meist werden dafür finanzielle oder emotionale Zwangslagen ausgenützt, in denen sich diese Frauen befinden.

"Sex-Trafficking" – also "Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung" nennt sich dieser Tatbestand. Und er wird von den Behörden zunehmend streng verfolgt. Wenn es gelingt, Anklagen zu formulieren. Denn nach wie vor schämen sich viele der Frauen, denen so etwas widerfährt, zu sehr, um eine Anzeige zu machen. Und viele Täter gehen straffrei aus, weil man ihnen schlicht nicht auf die Spur kommt.

Auch darum berichtet Mariah Rief immer wieder öffentlich über ihren Fall, live oder etwa auch auf Instagram (siehe auch Video oben). Zuletzt vor dem britischen Parlament, wo sie im Namen von UK Feminista, einer NGO, die sich der Bekämpfung von Sexismus und kommerzieller sexueller Ausbeutung widmet, vor den Abgeordneten sprach. Dem Guardian erzählte Mariah Rief im Zuge dessen die Geschichte ihrer Ausbeutung – und wie diese endete:

Was ist in dem Fall passiert?

Mariah Rief war im Jahr 2016 erst 19 Jahre alt. Nach ihrer eigenen Schilderung war sie zu diesem Zeitpunkt ziemlich orientierungslos in ihrem Leben und glaubte, zu einem Modeljob in einem Hilton-Hotel in San Diego zu fahren. Dort wurde sie nach ihrer Schilderung unter Druck in einen Pornodreh gezwungen. Später wurde der Fall Teil eines großen Verfahrens gegen das Netzwerk "Girls Do Porn".

Wie wurde sie in diese Situation gelockt?

Ausgangspunkt war eine Anzeige auf der Kleinanzeigen- und Vermittlungs-Plattform Craigslist für einen angeblichen Modeljob. Rief hatte Geldsorgen und suchte nach Arbeit als Model. Ein Mann rief sie an und bot ihr kurzfristig einen Termin für ein Foto-Shooting an. Als Mariah Rief zögerte, ließ er kurz darauf eine Frau anrufen und bestätigen, dass der Job sicher sei, seriös und echtes Geld zahle.

Warum wirkte das auf sie glaubwürdig?

Entscheidend war die Mischung aus Hoffnung, Zeitdruck und professioneller Fassade. Rief suchte nach einem Ausweg aus ihrer finanziellen Lage, und Modeln war für sie seit Jahren ein Traum. Auch der Ort wirkte vertrauenswürdig: ein bekanntes Hotel, nahe am Strand, voll mit Geschäftsleuten. Erst später erfuhr sie, dass die Frau für den Anruf bei ihr Geld erhielt – 100 Dollar.

Ab wann wurde klar, dass etwas nicht stimmt?

Der Moment kippte an der Zimmertür. Hinter ihr stand der Kameramann, vor ihr wartete bereits ein zweiter Mann im Zimmer. Rief schildert, sie habe in diesem Augenblick verstanden, dass sie keine echte Wahl mehr habe und nur noch versuchen könne, lebend wieder aus der Sache hinauszukommen. "Ich wusste nicht, ob sie Waffen hatten. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich sie davon überzeugen musste, dass ich keine Gefahr darstellte, damit sie mich am Ende gehen ließen", schildert sie dem Guardian ihre Gedanken.

Screenshot von Courthouse News via California Senate

Warum spricht man hier von Sexhandel oder Zwang?

Sexhandel eitf als kommerzielle sexuelle Ausbeutung durch Gewalt, Betrug oder Nötigung beschrieben. Gerade der Punkt Betrug ist hier zentral: Rief hatte sich nicht für Pornografie gemeldet, sondern für einen Modeljob. Dazu kam die Drucksituation im Hotelzimmer, in der sie sich ausgeliefert fühlte. Die Männer wirkten bedrohlich und gaben ihr das Gefühl, notfalls Gewalt anzuwenden, wenn sie sich ihren Forderungen widersetzte.

Warum hat sie sich selbst trotzdem lange Zeit nicht als Opfer gesehen?

Weil viele mit Sexhandel ein anderes Bild verbinden: Entführung, Verfolgung, offene Gewalt. Dazu kommen meist riesige Schuldgefühle, weil man sich ja selbst in diese Situation gebracht habe. Rief sagt, sie habe lange gedacht, sie müsse etwas getan haben, um das zu verdienen. Dieses Missverständnis ist wesentlich, weil Betroffene dadurch oft schweigen, sich die Schuld geben und mit niemandem über das Geschehene sprechen.

Wie lief der Dreh ab?

Er dauerte acht Stunden lang, als die Männer sie gehen ließen, war es längst dunkel. Ihr wurde gesagt, es handle sich um ein angeblich stilvolles Video, das nur auf DVD an einen kleinen Kreis wohlhabender Männer in Australien gehen werde. Eine Visagistin deckte ihre Tattoos ab, angeblich zum Schutz ihrer Anonymität; später erfuhr Rief, dass die Frauen dadurch besonders geschniegelt und jugendlich wirken sollten.

Welche Rolle spielte das Geld?

Am Ende bekam sie 4.500 Dollar in bar. Dieses Geld änderte aber nichts daran, dass sie aus Angst handelte und in einer Zwangslage war. Gerade das ist auch ein häufiger Irrtum: Eine Zahlung bedeutet nicht automatisch, dass eine Situation freiwillig oder fair war.

Was passierte nach dem Dreh?

Zunächst geschah gar nichts und Mariah Rief versuchte, das Erlebte zu verdrängen und niemandem davon zu erzählen. Etwa einen Monat später schrieb ihr jemand aus der Schulzeit auf Facebook: Wie viel hast du dafür bekommen? Da war klar, dass das Video online war und sich rasch verbreitete.

Wie wurde der Druck im Internet noch verstärkt?

Nach ihren Schilderungen war es bei Machern hinter "Girls Do Porn" gängige Praxis, Links und Screenshots aus dem Dreh an Freunde und Verwandte der Betroffenen zu schicken, um Druck zu erzeugen. Außerdem wurden Internetadressen mit den Namen mancher Frauen gekauft und darauf ebenfalls Material gepostet, sodass Suchanfragen im Netz direkt zu den Videos führten. Dadurch entstand nach außen der Eindruck, die Aufnahmen seien einvernehmlich und Teil eines Geschäftsmodells, in dem sich die Betroffene als Pornodarstellerin versucht.

Screenshot Mariah Rief via Courthouse News

Wie groß war "Girls Do Porn"?

Gerade die Größe des Netzwerkes machte den Fall so brisant. Der Abo-Kanal veröffentlichte zwischen 2009 und 2020 jede Woche ein neues 45-Minuten-Video und belieferte auch große Plattformen wie Pornhub mit Clips. Ihre Inhalte wurden laut Material mehr als eine Milliarde Mal angesehen; 2014 war das zweithäufigste angesehene Video auf Pornhub eines von "Girls Do Porn".

Welche Art von Videos produzierte "Girls Do Porn" konkret?

Die Plattform hatte sich auf Pornografie mit jungen erwachsenen Frauen spezialisiert, die angeblich zum ersten Mal vor der Kamera sexuelle Handlungen ausführten. Die Darstellerinnen wurden als Frauen präsentiert, die bislang keine Pornofilme gedreht hatten, die Videos wurden häufig in Hotelzimmern gedreht und sollten einen spontanen, authentischen Eindruck vermitteln. Laut Ermittlungsarten wurden alleine über Abonnements mehr als 17 Millionen Dollar eingenommen.

Wie ging Mariah Rief mit dieser Situation um?

Eine Zeit lang sah sie keinen Sinn mehr im Leben, denn die Reaktionen ihres Umfeldes waren verheerend. "Es gab Memes über mich, Verwandte schrieben mir, ich sei äußerlich schön, aber innerlich hässlich, mir wurde so oft gesagt, ich sei eine Verschwendung von Lebenszeit, dass ich es irgendwann selbst glaubte", so die 29-Jährige im Guardian.

Das klingt dramatisch …

Das war es auch. Mariah Rief kenne 15 Opfer von "Girls Do Porn", die seitdem durch Suizid oder Drogenüberdosen gestorben seien, sagt sie. Sie selbst hätten "Gott und Groll" am Leben erhalten. "Die Leute wollten mich so sehr sterben sehen, dass es in mir ein Feuer entfachte", sagt sie. "Ich beschloss zu leben."

Wie ging es weiter?

Mariah Rief heiratete – ihr Ehemann kannte das Video, obwohl sie ihm nie davon erzählt hatte, wie sie später bemerkte – und bekam zwei Kinder. Über das Erlebte sprach sie nie, bis sie 2021 einen Berief der US-Bundespolizei FBI bekam. Man teilte ihr mir, dass die Behörde gegen "Girls Do Porn" ermittelte und man sie als potenzielles Opfer ausgeforscht hatte. Rief konnte es zunächst gar nicht glauben. "Ich rief sie an und sagte der FBI-Opferspezialistin, dass ich kein Opfer von Menschenhandel sei und sie mich nicht mehr kontaktieren solle."

Aber?

Die FBI-Agentin erklärte ihr sorgfältig ihren Fall und die Vorgehensweise von GDP, wie diese systematisch hunderte Frauen in die gleiche Falle gelockt hatten wie sie. Dann teilte ihr die FBI-Agentin mit, dass die Männer nun in Haft seien. Mariah Rief: "Das war das Beste, ich bekomme jetzt noch Gänsehaut." Rief wurde eingeladen, der Urteilsverkündung gegen die Drahtzieher im Bundesgebäude in San Diego beizuwohnen, um eine Opfererklärung abzugeben.

Screenshot FBI via Courthouse News

Weshalb ermittelte das FBI überhaupt gegen "Girls Do Porn"?

Die Ermittlungen richteten sich nicht gegen die Produktion von Pornografie als solche. Entscheidend war vielmehr der Verdacht auf Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung durch Täuschung, Zwang und Nötigung ("Sex-Trafficking"). Die betroffenen Frauen – laut FBI waren es zumindest 573 – seien getäuscht, teilweise unter Druck gesetzt, in einigen Fällen sogar genötigt oder vergewaltigt worden. Einige wurden hinterher auch eingeschüchtert, wenn sie sich gegen die Veröffentlichung der Pornoaufnahmen wehren wollten.

Wurden die Verantwortlichen verurteilt?

Ja. Der Kameramann, der hinter Mariah Rief stand, als sie ins Hotelzimmer kam, wurde zu vier Jahren Haft verurteilt, weil er dabei half, Hunderte Frauen in missbräuchliche Pornovideos zu drängen. Der Mann im Zimmer, der als Darsteller in den Videos mitwirkte, verbüßt eine 20-jährige Haftstrafe. Und der Drahtzieher hinter "Girls Do Porn", der gebürtige Neuseeländer Michael Pratt, wurde zu 27 Jahren Haft verurteilt. Er flüchtete zunächst und wurde vom FBI weltweit gesucht und schließlich in Spanien verhaftet. Er trat seine Haft im Herbst 2025 an.

Wurden die Frauen für den erlittenen Schaden entschädigt?

Im Rahmen der Möglichkeiten. Ihnen wurden die Rechte an dem mit ihnen produzierten Material zugesprochen, so dass es nicht mehr veröffentlicht werden darf. Außerdem erhielten sie insgesamt 18 Millionen Dollar Schadenersatz.

Warum ist der Fall politisch relevant?

Weil er die Frage aufwirft, welche Pflichten Pornoseiten haben sollen. In Großbritannien setzt sich etwa UK Feminista dafür ein, dass Plattformen prüfen müssen, ob die gezeigten Personen volljährig sind und der Veröffentlichung zugestimmt haben. Der Kern der Debatte ist: Bisher konnten viele Seiten Material veröffentlichen und daran verdienen, ohne genau hinzusehen. Das soll sich ändern.

Wie ging es für Mariah Rief weiter?

Sie unterstützt nach eigenen Angaben andere Überlebende von Sex-Trafficking mit einem eigenen Beratungsunternehmen. Zudem hat sie in Kalifornien einen Gesetzesvorschlag mitverfasst, der es Betroffenen von Online-Missbrauch leichter machen soll, Inhalte entfernen zu lassen. Im Zuge dessen sprach sie erst vor wenigen Monaten zusammen mit einem weiteren Opfer von "Girls Do Porn" vor einem Ausschuss des kalifornischen Senats, worüber etwa die US-Seite Courthouse News ausführlich berichtete.

Wie blickt sie selbst auf die ganze Sache zurück?

Mariah Rief erzählt ihre Geschichte trotz Anfeindungen weiter, weil sie verhindern will, dass Ähnliches wieder geschieht. "Manchmal hasse ich es, dass das Schlimmste, was mir passiert ist, so viele Türen geöffnet hat", sagt sie im Guardian. "Ich werde nie sagen können: 'Ich bin froh, dass das passiert ist.' Aber ich habe ganz bewusst darauf geachtet, dass diese Erfahrung zumindest nicht vergeudet ist."